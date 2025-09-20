"From Botoșani, with love". Cele mai tari imagini după ce FCSB a pierdut în Moldova
Sport.ro, 20 septembrie 2025 08:20
FC Botoșani a jucat la cel mai înalt nivel și a învins-o pe FCSB, scor 3-1, în etapa cu numărul 10 din Liga 1.
• • •
FCSB a pierdut din nou în Superligă, 1-3 la Botoșani, și a atins o bornă greu de imaginat.
FCSB, în cădere liberă! Pe ce loc se află campioana României după înfrângerea cu Botoșani # Sport.ro
FC Botoșani s-a impus cu 3-1 în fața lui FCSB, într-un meci din etapa a zecea din Superliga.
Leo Grozavu a făcut show la flash-interviu: "Toată săptămâna ne-am salutat cu 'Batem FCSB', așa a fost în vestiar" # Sport.ro
FC Botoșani traversează o formă de indiviat. Echipa pregătită de Leo Grozavu a reușit să o învingă și pe FCSB, scor 3-1, în etapa cu numărul 10.
Valeriu Iftime e sigur: ”Dacă Becali nu schimbă antrenorul, trăiește într-un vis paralel” # Sport.ro
FC Botoșani a câștigat meciul cu FCSB, scor 3-1, în deschiderea etapei a 10-a din Superliga României.
Basarab Panduru a dat de pământ cu FCSB după înfrângerea cu Botoșani: "Poți să joci și la 50 de ani" # Sport.ro
FCSB continuă parcursul dezastruos din campionat și, după înfrângerea cu FC Botoșani, scor 1-3, a ajuns la peste două luni fără victorie în Superliga.
Ștefan Târnovanu, dezamăgit după FC Botoșani - FCSB 3-1: „De titlu nu ai cum să vorbești” # Sport.ro
FC Botoșani s-a impus cu 3-1 în fața lui FCSB, într-un meci din etapa a zecea din Superliga.
Daniel Bîrligea a spus lucrurilor pe nume: ”Titlu? Trebuie să câștigăm meciurile de retrogradare” # Sport.ro
FC Botoșani a câștigat meciul cu FCSB, scor 3-1, în deschiderea etapei a 10-a din Superliga României.
Ilie Dumitrescu a pus diagnosticul pentru prăbușirea campioanei FCSB! Ce le lipsește roș-albaștrilor # Sport.ro
FCSB continuă seria neagră din campionat și a suferit o nouă umilință, 1-3 pe terenul celor de la FC Botoșani, în etapa a zecea.
FC Botoșani s-a impus cu 3-1 în fața lui FCSB, într-un meci din etapa a zecea din Superliga.
Charalambous și-a găsit cu greu cuvintele după FC Botoșani - FCSB 3-1: "Antrenorul e mereu în pericol" # Sport.ro
FCSB a pierdut fără drept de apel meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, iar accederea în play-off pare tot mai departe.
Dezvăluirea din Giulești! Care este secretul din spatele parcursului excelent al Rapidului în Superliga # Sport.ro
Rapid traversează o perioadă de vis în Superliga, fiind neînvinsă după primele nouă etape și ocupând locul secund în clasament.
Cristi Chivu a fost criticat în urma unei declarații făcute după înfrângerea cu Juventus.
Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul! # Sport.ro
FC Botoșani a câștigat meciul cu FCSB, scor 3-1, în deschiderea etapei a 10-a din Superliga României.
FC Botoșani a ratat o ocazie imensă în repriza secundă a meciului cu FCSB de pe teren propriu.
Guardiola îi înțeapă pe Arteta și Slot înainte de derby: "Dacă ei câștigă, e doar pentru că au cheltuit" # Sport.ro
Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a pornit un tir la adresa principalilor săi rivali la titlu, Mikel Arteta de la Arsenal și Arne Slot de la Liverpool.
FCSB joacă pe terenul lui FC Botoșani în runda a zecea din Superliga României.
Basarab Panduru a izbucnit în râs după ultima decizie luată de Gigi Becali la FCSB: "Mai rău se încurcă!" # Sport.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a analizat în stilu-i caracteristic, ironic, formula de start trimisă de Gigi Becali pe teren pentru meciul dintre FC Botoșani și FCSB, din etapa a 10-a a Superligii.
FCSB joacă pe terenul lui FC Botoșani în runda a zecea din Superliga României.
FCSB joacă pe terenul lui FC Botoșani în runda a zecea din Superliga României.
Florin Prunea, cuvinte mari despre un portar din Superliga: "E în primii trei din România" # Sport.ro
Portarul revelației din acest sezon, lăudat de Florin Prunea.
Jannik Sinner, campion și în afara terenului! Proiectul de suflet prin care ajută tinerii: "Am fost un norocos" # Sport.ro
Jannik Sinner, numărul 2 mondial, demonstrează că este un campion desăvârșit nu doar pe terenul de tenis.
S-a schimbat liderul din Liga 2, după ce s-a jucat prima partidă a etapei.
Giovanni Becali îi cheamă la raport pe Gigi Becali și Tavi Popescu: "Trebuie să îi băgăm mințile în cap!" # Sport.ro
Situația lui Octavian Popescu la FCSB a ajuns într-un punct critic, iar viitorul fotbalistului considerat cândva "perla" lui Gigi Becali este sub un mare semn de întrebare.
Meciul dintre FC Botoșani și FCSB se va disputa vineri, de la ora 20:30.
Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro rămâne indisponibil # Sport.ro
Probleme în atac pentru Tottenham înaintea meciurilor cu Brighton din Premier League și Doncaster Rovers din Cupa Ligii.
Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick # Sport.ro
Hansi Flick a conturat o echipă de bază clară la Barcelona.
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Două mari surprize în echipa FCSB-ului pentru meciul de la Botoșani # Sport.ro
Meciul dintre FC Botoșani și FCSB se va disputa vineri, de la ora 20:30.
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball # Sport.ro
Pentru trei zile, de azi până duminică, 21 septembrie, festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball va transforma zona din jurul Primăriei Sectorului 1 într-un centru al sportului urban.
Rusescu tună și fulgeră după decizia luată de administratorii Arenei Naționale: "E o perioadă critică!" # Sport.ro
Raul Rusescu (37 de ani) a criticat în termeni duri programarea a două concerte pe Arena Națională în luna mai, exact în perioada în care se decid campioana și echipele calificate în cupele europene.
Negocieri blocate instant! Dinamo a vrut un fundaș de națională, dar prețul a fost prohibitiv # Sport.ro
Dinamo caută cu disperare soluții pentru a betona defensiva, dar s-a izbit de pretențiile financiare exagerate ale cluburilor din străinătate.
FCSB o va întâlni pe FC Botoșani, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Marius Croitoru (44 de ani), fostul antrenor de la FC Botoșani și FCU Craiova, a vorbit înainte de următorul meci din campionat al FCSB-ului.
Ce a spus fostul jucător de la FCSB despre „inovația” lui Gigi Becali: „E motivul pentru care nu a funcționat” # Sport.ro
FCSB o va întâlni pe FC Botoșani în etapa a zecea din Superliga.
Chiar dacă perioada de mercato din vară s-a încheiat, Real Madrid plănuiește o lovitură în viitorul apropiat.
Ar fi lovitura secolului în tenis! Propunerea directă pe care Federer i-a făcut-o lui Nadal: "Poate creăm asta" # Sport.ro
Roger Federer, ajuns la 44 de ani, nu-și poate lua gândul de la tenis și de la cel mai mare rival al său, Rafael Nadal.
Cristi Borcea, din nou alături de Dinamo! Promisiunea făcută fiului său: "Pentru el o vin!" # Sport.ro
Cristi Borcea (53 de ani), fostul acționar și președinte executiv al lui Dinamo, este gata să revină pe stadion pentru a susține echipa pe care a condus-o timp de 17 ani.
Unul dintre cei mai în formă tineri din Superliga a cedat! Oficialii au rupt tăcerea: "E la psiholog" # Sport.ro
Ștefan Bană (20 de ani), mijlocașul împrumutat de Oțelul Galați de la Universitatea Craiova, trece prin momente extrem de delicate.
Irina Rimes nu va putea interpreta imnul Moldovei pentru amicalul cu România.
FCSB va disputa un meci foarte important în următoarea etapă, cu FC Botoșani, vineri, de la ora 21:00.
Florin Prunea (57 de ani) a făcut o dezvăluire de senzație despre căutările pentru un nou selecționer, la scurt timp după plecarea lui Edi Iordănescu.
Andrea Mandorilini în pericol să fie demis de la CFR Cluj?! „Rezultatele nu sunt convingătoare” # Sport.ro
Andrea Mandorlini nu va avea viață ușoară la CFR Cluj.
FC Botoșani primește vizita lui FCSB vineri seară de la ora 20:30.
Petrolul este în căutarea unui nou antrenor principal după demiterea lui Liviu Ciobotariu.
Meci eveniment România - Moldova pe Stadionul ”Arcul de Triumf”! Intrarea va fi liberă, a anunțat federația # Sport.ro
Vineri 26 septembrie 2025 va fi ziua în care se va disputa Cupa Unirii la oină.
Te-apucă și râsul! Ce concurență a avut CFR Cluj pentru atacantul italian care nu a convins în Serie C la 30 de ani # Sport.ro
Iacopo Cernigoi a semnat în urmă cu o zi cu gruparea ardeleană.
Un weekend incendiar stă să înceapă în Anglia. Derby-uri istorice și echipe ce vor să demonstreze că pot domina scena internă și europeană.
Teoria conspirației în sportul mondial! Chinezii, acuzați că au furat date cerebrale de la Sinner, Leclerc, Swiatek și jucătorii lui Man. City # Sport.ro
S-a lansat o nouă teorie a conspirației în sportul mondial.
