Statele Unite au început să înghețe discret vânzarea anumitor sisteme de armament către țările europene, ca parte a unei strategii de reaprovizionare a propriilor stocuri, în contextul doctrinei „America First”, care se manifestă tot mai pronunțat sub administrația Trump, a aflat The Atlantic, iar informaţia a fost preluată rapid de presa de stat de la … The post The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei? appeared first on spotmedia.ro.
Democrații americani au la dispoziție 400 de zile pentru a începe salvarea democrației SUA. Dacă alegerile de la jumătatea mandatului din toamna viitoare vor genera un Congres care va începe să-l constrângă pe Donald Trump, vor mai fi încă 700 de zile pentru a pregăti transferul pașnic al puterii executive care va asigura viitorul SUA. … The post Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația appeared first on spotmedia.ro.
Statele Unite au început să înghețe discret vânzarea anumitor sisteme de armament către țările europene, ca parte a unei strategii de reaprovizionare a propriilor stocuri, în contextul doctrinei „America First”, care se manifestă tot mai pronunțat sub administrația Trump, a aflat The Atlantic, iar informaţia a fost preluată rapid de presa de stat de la … The post The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei? appeared first on spotmedia.ro.
Clasa a șaptea, noul prag al consumului de droguri în rândul elevilor – avertisment de la psiholog # SportMedia
Psihologul Mihai Copăceanu susţine că, la vârsta de 13 ani, mulţi copii trec prin momente dificile, iar unii dintre ei încep să consume droguri. De asemenea, un alt moment critic privind consumul drogurilor este primul an de facultate. Fetele încep să consume mai mult droguri şi acest fenomen este întâlnit în rândul elevelor la gimnaziu. … The post Clasa a șaptea, noul prag al consumului de droguri în rândul elevilor – avertisment de la psiholog appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1305 – Polonia pune avioanele în alertă. Ucraina lovește din nou rafinăria din Saratov, al doilea atac în mai puțin de o săptămână (Foto&Video) # SportMedia
Ziua 1305 de război a început cu un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni, inclusiv Kievul și zone din vestul țării. Explozii au fost raportate în Pavlohrad, Nikolaiev și Dnipro, în timpul valurilor succesive de atacuri, iar sirenele de raid aerian au răsunat în toate regiunile. Un prim bilanţ … The post Ziua 1305 – Polonia pune avioanele în alertă. Ucraina lovește din nou rafinăria din Saratov, al doilea atac în mai puțin de o săptămână (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Persoanele fără venit care donează celule stem primesc asigurare medicală fără plată pe 10 ani # SportMedia
Cei care donează celule stem și nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuției, pe o perioadă de 10 ani, a anunțat, vineri, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan. Moldovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem … The post Persoanele fără venit care donează celule stem primesc asigurare medicală fără plată pe 10 ani appeared first on spotmedia.ro.
Exercițiile fizice regulate au multiple beneficii pentru sănătate, dar studiile arată că sportul în aer liber e de preferat. Combinația dintre lumina naturală a soarelui, aerul proaspăt și activitatea fizică susține funcții importante ale organismului. Publicația Very Well Health trece în revistă cele mai importante beneficii pe care le are mișcarea în mediul exterior. 1. … The post 8 motive pe care mișcarea în aer liber este benefică pentru sănătate appeared first on spotmedia.ro.
Din China, până în Europa și SUA: Cum au devenit suzetele pentru adulți atât de populare. Avertismentele medicilor # SportMedia
Un nou trend surprinzător ia amploare pe rețelele sociale: suzetele pentru adulți. Folosite inițial în China ca metodă de reducere a stresului, acestea s-au răspândit rapid și în alte țări, stârnind dezbateri aprinse între susținătorii lor și specialiștii care avertizează asupra riscurilor pentru sănătate. Nu este o simplă modă trecătoare sau un moft pentru atenție, … The post Din China, până în Europa și SUA: Cum au devenit suzetele pentru adulți atât de populare. Avertismentele medicilor appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Sănătății: Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica Legea 95 privind incompatibilitățile pentru a include și rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale, în contextul sesizărilor privind mutarea pacienților de la sistemul public la cel privat. „Pentru că există acest fenomen pe care îl cunosc, am discutat deja cu colegii din Ministerul Sănătății … The post Ministrul Sănătății: Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale appeared first on spotmedia.ro.
Mai dificil este în raport cu prietenii din Ucraina, care văd un stat vecin escortând dronele spre teritoriul lor, când puteau fi doborâte și, eventual, salvate vieți omenești. Personal, îi înțeleg, dar înțeleg și precauția României, spune Sebastien Slavitescu, analist politic care lucrează în Polonia, într-un dialog cu spotmedia.ro. Cum s-au văzut în oglindă Polonia … The post Cum s-a văzut din Polonia episodul „drona” din România appeared first on spotmedia.ro.
Când va fi gata noua platformă digitală CNAS, în care pacienții își vor vedea istoricul medical # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune, despre noua platformă digitală pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, că pacienții vor avea acces direct la istoricul lor medical, o premieră pentru sistemul sanitar românesc care va alinia țara la standardele europene. Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu 100 de milioane de euro, va … The post Când va fi gata noua platformă digitală CNAS, în care pacienții își vor vedea istoricul medical appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a suferit a cincea înfrângere din acest campionat, scor 1-3, pe terenul lui FC Botoșani, în etapa a 10-a din Superliga. După un început greoi de meci, FCSB a deschis scorul în minutul 36 prin Daniel Bîrligea, care a fructificat cu capul o centrare din dreapta de la Thiam. FCSB a făcut un pas … The post Criză fără sfârșit: FCSB pierde cu FC Botoșani appeared first on spotmedia.ro.
Keith Kellogg, emisarul lui Trump: Victoria în Ucraina l-ar încuraja pe Putin să atace un stat NATO. Îi dai un centimetru, îți ia o milă # SportMedia
Vladimir Putin ar ataca un stat membru NATO dacă va câștiga războiul din Ucraina, este de părere generalul Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina. Acesta a comparat situația tensionată din prezent cu cea de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial. Întrebat într-un interviu acordat cotidianului britanic The Telegraph despre afirmațiile … The post Keith Kellogg, emisarul lui Trump: Victoria în Ucraina l-ar încuraja pe Putin să atace un stat NATO. Îi dai un centimetru, îți ia o milă appeared first on spotmedia.ro.
A început asfaltarea secțiunii 4 din autostrada Sibiu – Pitești: Stadiul lucrărilor în acest sector au ajuns la aproape 80% (Video) # SportMedia
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, vineri, că a început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti. El apreciază că, dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, va putea fi deschisă circulaţia mai devreme pe acest sector. „A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii … The post A început asfaltarea secțiunii 4 din autostrada Sibiu – Pitești: Stadiul lucrărilor în acest sector au ajuns la aproape 80% (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop de weekend pentru zilele de 20 si 21 septembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 20 – 21 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată, vineri, de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, fiind declanşată o anchetă. Aeronava care a observat drona a aterizat în siguranţă. Anchetatorii au identificat drona şi locul de unde a fost operată. „Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe … The post Alertă la Otopeni: Dronă observată în apropiere de Aeroportul Henri Coandă appeared first on spotmedia.ro.
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare. Potrivit citației, Diana Șoșoacă este acuzată de: Procurorii i-au atras atenția acesteia că, dacă … The post Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General: Faptele pentru care este cercetată appeared first on spotmedia.ro.
Moscova testează din nou Occidentul: Avioane de luptă rusești, interceptate de aeronavele NATO în spațiul aerian al Estoniei # SportMedia
Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au survolat vineri Golful Finlandei timp de 12 minute fără permisiune, a anunțat guvernul estonian. Este a treia tentativă a Kremlinului din această lună de a testa frontiera de est a NATO, relatează Politico. Avioanele rusești, interceptate de aeronavele NATO Agenția de presă estoniană Postimees, citată de The Guardian, … The post Moscova testează din nou Occidentul: Avioane de luptă rusești, interceptate de aeronavele NATO în spațiul aerian al Estoniei appeared first on spotmedia.ro.
Șefii Hidroelectrica contestați de Comisia Europeană pleacă din companie pentru ca România să nu piardă bani din PNRR # SportMedia
Károly Borbély pleacă din funcţia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pe jalonul privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. O informare în acest sens a fost transmisă Bursei de … The post Șefii Hidroelectrica contestați de Comisia Europeană pleacă din companie pentru ca România să nu piardă bani din PNRR appeared first on spotmedia.ro.
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Șefii ANPC, puși sub control judiciar # SportMedia
Secretarul de stat Flavius Nedelcea, din Ministerul Economiei, a fost reținut vineri de procurorii DNA Timișoara într-un dosar de corupție. El este acuzat de instigare la abuz în serviciu, după ce ar fi exercitat presiuni asupra conducerii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru schimbarea din funcție a șefei Protecției Consumatorilor Caraș-Severin, informează Antena3. Potrivit … The post Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Șefii ANPC, puși sub control judiciar appeared first on spotmedia.ro.
Ce cuprinde cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni economice împotriva Moscovei: Europa își sporește presiunea # SportMedia
Comisia Europeană a adoptat vineri un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea de la începutul războiului, care vizează în premieră interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) rusești pe piețele europene. „Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile provenite din combustibilii fosili. Vrem să reducem aceste venituri. De aceea, interzicem importurile … The post Ce cuprinde cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni economice împotriva Moscovei: Europa își sporește presiunea appeared first on spotmedia.ro.
Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh a fost învinsă de cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu 6-4, 7-6 (7/3), vineri, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari. Cristian și Hsieh s-au înclinat după o oră și 37 de minute fața unor … The post Jaqueline Cristian, eliminată în sferturile probei de dublu de la Seul appeared first on spotmedia.ro.
Orașul din România care interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui băiat de 15 ani # SportMedia
Primarul din Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că în municipiu va fi interzisă circulaţia trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni. Decizia a fost luată după ce un adolescent de 15 ani şi-a piedut viaţa deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă. De asemenea, alte şapte persoane au fost rănite … The post Orașul din România care interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui băiat de 15 ani appeared first on spotmedia.ro.
Conflict violent la Țăndărei, între doi frați care își dispută un teren: Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat # SportMedia
Mai multe persoane au fost implicate, vineri după-amiază, într-un scandal izbucnit la Ţăndărei, în judeţul Ialomiţa, două persoane fiind rănite şi transportate la spital. Unul dintre bărbaţi, care a fost înjunghiat, a murit. Poliţiştii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi fraţi care au o dispută pe un teren. În zonă se … The post Conflict violent la Țăndărei, între doi frați care își dispută un teren: Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat appeared first on spotmedia.ro.
Certitudinea pe care o are antrenorul Barcelonei după dubla lui Rashford din Liga Campionilor # SportMedia
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a explicat că formația sa avea nevoie de un fotbalist precum englezul Marcus Rashford, autorul unei duble în victoria cu Newcastle United (scor 2-1), joi seara, în Liga Campionilor, pentru a avea dubluri pe toate pozițiile ‘cu jucători de calitate’, informează EFE. ‘Marcus a făcut primul pas: a marcat … The post Certitudinea pe care o are antrenorul Barcelonei după dubla lui Rashford din Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
Marea Britanie l-a copleșit pe Trump cu tot fastul posibil. Dar ce a obținut în schimb? # SportMedia
În discursul său de la banchetul de stat, Donald Trump a spus că legătura dintre Statele Unite și Marea Britanie este „de nezdruncinat”. În realitate, guvernul britanic s-a temut toată săptămâna că un singur pas greșit pe durata vizitei președintelui SUA ar putea dinamita „relația specială” – și, odată cu ea, mandatul de premier al … The post Marea Britanie l-a copleșit pe Trump cu tot fastul posibil. Dar ce a obținut în schimb? appeared first on spotmedia.ro.
A cerut 250.000 de lei șpagă pentru un contract. Managerul Spitalului din Caransebeș, reținut de DNA # SportMedia
Managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, Singh Bhupinder, a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, fiind acuzat de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, el ar fi acceptat promisiunea unei sume de 250.000 de lei pentru a atribui preferențial un contract de reparații la spital. În același dosar sunt cercetați și un consilier județean, precum și … The post A cerut 250.000 de lei șpagă pentru un contract. Managerul Spitalului din Caransebeș, reținut de DNA appeared first on spotmedia.ro.
Coaliţia încă nu a decis dacă va prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, care expiră la 1 octombrie. Premierul Ilie Bolojan a avut vineri consultări cu reprezentanţii retailerilor. La finalul discuţiei, Guvernul a transmis poziţia exprimată de reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România. ”În cadrul discuţiilor, reprezentanţii retailerilor au menţionat faptul că, … The post Marile magazine nu mai vor plafonare la alimente, dar se vor supune Guvernului appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit o veste excelentă într-un moment în care se află într-o situație dificilă. Roș-albaștrii au aflat când îi vor recupera pe Adrian Șut și Risto Radunovic. Cei doi jucători vor putea fi titulari în meciul cu Go Ahead Eagles din Europa League, programat joia viitoare, conform Fanatik. Șut s-a accidentat la echipa națională, … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
Grecia s-a răzgândit și a reluat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul fugar va fi transferat pe 25 septembrie # SportMedia
Ministerul Justiției din Grecia a revenit asupra deciziei prin care suspendase procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție pe teritoriul elen. Fostul politician și om de afaceri urmează să fie transferat la Chișinău pe 25 septembrie, conform planului inițial, potrivit Ziarului de Gardă. Alexandru Cernei, procurorul care instrumentează unul dintre dosarele lui … The post Grecia s-a răzgândit și a reluat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul fugar va fi transferat pe 25 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
Tancuri și soldați pe străzile din România. Moșteanu: E parte dintr-un exercițiu NATO, nu motiv de panică # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România va găzdui, între 20 octombrie și 13 noiembrie, un exercițiu NATO de mare amploare. La manevre vor participa aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate, care au început deja deplasarea spre țara noastră. „Are loc o dislocare de forțe semnificativă din partea aliaților. Vor fi … The post Tancuri și soldați pe străzile din România. Moșteanu: E parte dintr-un exercițiu NATO, nu motiv de panică appeared first on spotmedia.ro.
Zeljko Kopic a fost întrebat dacă ar antrena FCSB în viitorul apropiat. Antrenorul lui Dinamo a oferit un răspuns diplomat și a afirmat că planurile sale sunt legate doar de gruparea alb-roșie. „Sunt antrenorul lui Dinamo și singurele lucruri despre care pot vorbi și la care mă gândesc când adorm și când mă trezesc au … The post Zeljko Kopic, întrebat dacă ar semna cu FCSB: Răspunsul antrenorului de la Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
După tentativa eșuată de a deturna votul cetățenilor la alegerile prezidențiale și la referendumul din toamna anului 2024, Federația Rusă își schimbă strategia pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. O investigație recentă a Ziarului de Gardă scoate la iveală o „fermă de trolli” creată special pentru a invada spațiul online cu mesaje propagandistice și narațiuni … The post Banii și frica: cum influențează Rusia votul moldovenilor appeared first on spotmedia.ro.
Internaționalul englez Marcus Rashford, decisiv în victoria obținută de FC Barcelona pe terenul formației Newcastle United (scor 2-1), este al nouălea jucător care reușește o dublă în etapa inaugurală a Ligii Campionilor la fotbal, ediția 2025-2026. Rashford, cedat în această vară de Manchester United la FC Barcelona, s-a alăturat lui Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Harry … The post Marcus Rashford a intrat în istoria Ligii Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
Ultimul discurs al șefului MI6: Putin ne duce cu vorba și a mușcat mai mult decât poate mesteca # SportMedia
Vladimir Putin nu are niciun interes real pentru o pace negociată cu Ucraina, în afară de o „capitulare totală” din partea Kievului, a declarat șeful MI6, Richard Moore, într-un discurs susținut la Istanbul, oraș în care a fost cândva ambasador și unde i s-a născut unul dintre copii. „Nu vedem nicio dovadă că Putin are … The post Ultimul discurs al șefului MI6: Putin ne duce cu vorba și a mușcat mai mult decât poate mesteca appeared first on spotmedia.ro.
Franța a avut, în mai puțin de doi ani, cinci prim-miniștri, o performanță politică greu de egalat. Acum, Parlamentul francez – extrem de divizat după decizia președintelui de a convoca alegeri anticipate – se zbate să producă o majoritate capabilă să adopte bugetul. La toate acestea s-a adăugat o grevă generală joi, convocată de sindicatele … The post De ce riscă Franța să devină „bolnavul Europei” appeared first on spotmedia.ro.
Octavian Popescu are o cădere abruptă în ultimii trei ani și este departe de forma pe care a avut-o la debutul la FCSB. Impresarul jucătorului, Ioan Becali, a explicat ce s-a întâmplat în ultimii ani cu Tavi Popescu. Becali spune că Popescu are un anturaj foarte prost, care l-a tras în jos. „Tavi Popescu are … The post Motivul căderii lui Tavi Popescu, făcut public: Ce s-a întâmplat cu starul de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Trump anunță sprijin american pentru securitatea Ucrainei. Însă doar după război (Video) # SportMedia
Donald Trump spune că Statele Unite ar putea ajuta la „securizarea păcii” în Ucraina, după încheierea războiului cu Rusia. Comentariile vin în contextul unei noi încercări de a-și clarifica poziția față de conflictul ruso-ucrainean, dar și de a se distanța de criticile privind ambiguitatea unor declarații anterioare. „Când am spus ‘ajutor din aer’, mă refeream … The post Trump anunță sprijin american pentru securitatea Ucrainei. Însă doar după război (Video) appeared first on spotmedia.ro.
ENGIE aduce energia distracției în mijlocul naturii: eveniment special pentru copii și familii, la Grădina Botanică din București # SportMedia
ENGIE Romania invită copiii și întreaga familie la o experiență unică, în aer liber, unde energia se transformă în joacă, învățare și bucurie. Evenimentul va avea loc pe 20 septembrie, începând cu ora 13:00, la Grădina Botanică din București (Șoseaua Cotroceni 32). Participanții le vor putea întâlni pe cele patru mascote: Lumi, Eol, Electro și … The post ENGIE aduce energia distracției în mijlocul naturii: eveniment special pentru copii și familii, la Grădina Botanică din București appeared first on spotmedia.ro.
Un antrenor a fost ofertat de Federația Română de Fotbal pentru a prelua echipa națională. Potrivit fostului portar Florin Prunea, FRF i-a oferit lui Ioan Ovidiu Sabău funcția de selecționer. Totuși, Sabău a refuzat propunerea, deoarece nu dorea să-și trădeze colegii din echipa națională. „Sabău a fost ofertat de Federație, dar a zis că nu-și … The post Antrenorul care a refuzat naționala României: „Nu-mi trădez colegii” appeared first on spotmedia.ro.
Un talk-show („late night show”) foarte popular în Statele Unite a fost suspendat de ABC după ce gazda, Jimmy Kimmel, a acuzat mişcarea MAGA şi administraţia americană că exploatează în scopuri politice asasinarea lui Charlie Kirk. Suspendarea emisiunii Jimmy Kimmel Live! a stârnit un val de reacții dure, inclusiv din partea celor mai cunoscuți prezentatori … The post Când un președinte dictează grila TV: criza libertății de exprimare în SUA appeared first on spotmedia.ro.
Dennis Man a fost taxat vehement în Olanda după debutul în Liga Campionilor. Deși a prins doar 10 minute pe teren în meciul cu Union Saint-Gillois, Man a jucat suficient cât să fie criticat de presa din Olanda. „Rezerva Dennis Man intră pe teren și este imediat măcelărit de marcatorul Mac Allister”, a scris Volkskrant. … The post Dennis Man, taxat vehement în Olanda: „A fost măcelărit” appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1304 – Putin se laudă cu 700.000 de militari, iar Ucraina cu 1.000 de drone interceptoare/zi. Hub rusesc, lovit la Kursk. UE lansează „zidul de drone” # SportMedia
În ziua 1304 de război, Rusia lovește în rafale concentrate, cu bombe ghidate și drone, provocând victime civile la Kostiantînivka și pagube ample în Donețk, Zaporojie și Harkov. Kievul rămâne țintă constantă, cu rețeaua de transport public avariată. Ucraina ripostează lovind infrastructuri logistice, inclusiv un hub al Brigăzii 810 în regiunea Kursk, și puncte tactice … The post Ziua 1304 – Putin se laudă cu 700.000 de militari, iar Ucraina cu 1.000 de drone interceptoare/zi. Hub rusesc, lovit la Kursk. UE lansează „zidul de drone” appeared first on spotmedia.ro.
Șeful Companiei de Apă Brașov, reținut pentru corupție. A promis contracte și angajări pentru a fi numit director general # SportMedia
Directorul interimar al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut de procurorii DNA pentru cumpărare de influență și dare de mită. În dosar mai sunt anchetați membri ai Consiliului de Administrație, angajați ai companiei și o firmă de resurse umane. Potrivit DNA, Cocoș i-ar fi promis unui expert independent contracte viitoare în schimbul … The post Șeful Companiei de Apă Brașov, reținut pentru corupție. A promis contracte și angajări pentru a fi numit director general appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj poartă negocieri în aceste zile pentru vânzarea unui atacant. Ardelenii se pregătesc să se despartă de Mohamed Badamosi, un jucător adus în această vară, conform ProSport. Ardelenii nu sunt mulțumiți de atacantul din Gambia și vor să se despartă de el. CFR Cluj a plătit 200 de mii de euro pentru a-l aduce … The post CFR Cluj vinde un atacant: Negocierile sunt în toi appeared first on spotmedia.ro.
Serviciul britanic de informații externe MI6 a lansat o nouă platformă online securizată, „Silent Courier”, prin care își propune să recruteze agenți din întreaga lume, inclusiv din Rusia, a anunțat Ministerul de Externe de la Londra. Platforma, accesibilă de vineri prin dark web, oferă un canal criptat pentru transmiterea de informații sensibile legate de terorism, … The post MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Cehiei, Petr Pavel, şi-a petrecut câteva zile de vacanță în România, alegând să exploreze țara incognito pe motocicletă, alături de un grup restrâns de prieteni. Lăsând deoparte protocolul oficial, liderul ceh a optat pentru o călătorie discretă, traversând peste 3.000 de kilometri prin cele mai spectaculoase zone montane ale României. Printre traseele parcurse s-au … The post Președintele Cehiei, vacanță incognito pe motor, în România (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Automecanica SA, controlată de un investitor rus, cere undă verde pentru achiziția unei fabrici strategice. Miza: avizul de securitate națională de la CSAT # SportMedia
Saga preluărilor suspecte pentru securitatea națională în ce privește compania Automecanica SA Mediaș continuă: compania vrea să facă noi preluări pentru a-și consolida poziția pe piață în industria de apărare românească și încearcă să simplifice calea de a obține avizul de securitate: Grupul Automecanica a realizat a doua cerere către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) … The post Automecanica SA, controlată de un investitor rus, cere undă verde pentru achiziția unei fabrici strategice. Miza: avizul de securitate națională de la CSAT appeared first on spotmedia.ro.
Doi foști membri POT au propus o nouă lege pentru avort. Reacții vehemente și explicațiile inițiatorilor # SportMedia
Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu, soţ şi soţie, deputați independenți, dar aleși în Parlament pe listele Partidului Oameni Tineri (POT), au depus la Senat un proiect de lege referitor la provocarea avortului după 14 săptămâni de sarcină. Inițiativa prevede introducerea de pedepse cu închisoarea între 3 și 7 ani pentru „vătămarea fătului” în acest … The post Doi foști membri POT au propus o nouă lege pentru avort. Reacții vehemente și explicațiile inițiatorilor appeared first on spotmedia.ro.
FCSB este din nou alungată de pe Arena Națională. După ce a fost nevoită să schimbe stadionul de mai multe ori pe parcursul acestui sezon, campioana trebuie să plece din nou. Finalul play-off-ului sau al play-out-ului nu o va prinde pe FCSB pe Arena Națională. Asta deoarece Primăria Capitalei a programat două concerte pe 13, … The post FCSB, alungată de pe Arena Națională: Campioana, obligată să se mute pe un nou stadion appeared first on spotmedia.ro.
Nouă modalitate de a depista depresia, cu ajutorul AI. Se ridică deja probleme de etică și confidențialitate # SportMedia
Inteligenţa artificială (AI) ar putea deveni un instrument important în depistarea timpurie a tulburărilor psihice, sunt de părere oamenii de știință din Japonia. Un studiu recent realizat de aceștia a arătat că tehnologia poate analiza mişcările fine ale muşchilor feţei pentru a identifica semne subtile de depresie. Depresia este una dintre cele mai frecvente tulburări … The post Nouă modalitate de a depista depresia, cu ajutorul AI. Se ridică deja probleme de etică și confidențialitate appeared first on spotmedia.ro.
