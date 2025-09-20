Fundaşul Jerome Boateng, campion mondial cu Germania în 2014, se retrage din activitate la 37 de ani - VIDEO
News.ro, 20 septembrie 2025 08:20
Germanul Jérôme Boateng, campion mondial în 2014 şi dublu câştigător al Ligii Campionilor cu Bayern (2013, 2020), a anunţat vineri seara că îşi încheie cariera de fotbalist la 37 de ani.
• • •
Acum 5 minute
08:30
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, îşi intensifică lupta împotriva traficului de droguri prin achiziţionarea a 12 avioane # News.ro
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, va achiziţiona 12 avioane pentru a-şi consolida flota dedicată luptei împotriva traficului de droguri, a anunţat, vineri, Ministerul Apărării de la Lima, citat de AFP.
Acum 15 minute
08:20
Echipele Salvamont au salvat, în utimele 24 de ore, şase persoane din zonele montane, trei dintre acestea fiind rănite. O altă persoană a decedat şi a fost coborâtă de către salvatorii montani.
08:20
Acum o oră
08:00
OMS primeşte autoritatea de a declara oficial „urgenţa pandemică” odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale de sănătate # News.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgenţă pandemică”, odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale actualizate, menite să îmbunătăţească pregătirea la nivel global în cazul declanşării unor viitoare pandemii.
08:00
Harley-Davidson Inc. a fost amendată de autoritatea de concurenţă din Japonia, pentru că a impus dealerilor cote excesive de vânzări # News.ro
Autoritatea antitrust din Japonia a amendat compania de motociclete Harley-Davidson Inc. cu aproximativ 211 milioane de yeni (circa 6,15 milioane lei) pentru impunerea unor cote excesive de vânzări dealerilor, încălcând legea antimonopol, scrie Japan Today.
07:50
Un procuror federal care a refuzat să iniţieze urmărirea penală împotriva adversarilor lui Donald Trump şi-a prezentat demisia vineri, potrivit presei americane, citate de lefigaro.fr.
07:40
UPDATE - Avioane poloneze şi aliate mobilizate, sâmbătă dimineaţă, după atacuri ruseşti asupra Ucrainei # News.ro
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP.
07:40
Surse: Compania xAI a lui Elon Musk a atras 10 miliarde de dolari de la investitori, la o evaluare de 200 de miliarde de dolari # News.ro
Compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, xAI, a atras 10 miliarde de dolari de la investitori, ceea ce plasează evaluarea companiei la 200 de miliarde de dolari, au declarat surse pentru CNBC.
Acum 2 ore
07:30
07:20
Senatorul Ted Cruz spune că şeful autorităţii de reglementare a audiovizualului din SUA s-a comportat ca un „mafiot” în cazul lui Jimmy Kimmel # News.ro
Senatorul american Ted Cruz l-a acuzat pe şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului că s-a comportat ca un „mafiot” în suspendarea prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel – cel mai dur atac lansat până acum de un republican conservator în această controversă, relatează BBC.
07:00
Germania, de la ”motorul Europei” la creştere modestă: economiştii avertizează că impulsul ar putea fi limitat # News.ro
Ani de zile Germania a fost privită drept motorul economic al Europei, însă tot mai mulţi analişti pun sub semnul întrebării dacă această perspectivă se va confirma în următorii ani, relatează CNBC.
07:00
Întâlnire strategică a întregii conduceri USR, în weekend, la Timişoara, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului / Fritz: Vom avea discuţii intense, dar constructive, despre rolul USR la guvernare # News.ro
USR anunţă o întâlnire strategică a întregii conduceri, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, în weekend, la Timişoara. Preşedintele Dominic Fritz, membrii Biroului Naţional al USR, preşedinţii filialelor judeţene şi miniştrii USR din Guvernul României vor stabili priorităţile politice şi organizatorice ale partidului pentru lunile următoare şi anul 2026.
06:50
Donald Trump dezvăluie un nou videoclip cu un atac american împotriva unei nave a „narcoteroriştilor” # News.ro
Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite.
Acum 4 ore
06:30
Directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat că majorările de preţ pentru noile modele de iPhone nu sunt determinate de planurile tarifare ale preşedintelui Donald Trump.
06:20
Alte zece ţări, pe lângă Franţa, vor recunoaşte statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU # News.ro
Aproximativ 140 de şefi de stat şi de guvern sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a ONU, unde viitorul palestinienilor şi al Gazei va fi în centrul atenţiei, chiar şi în absenţa lui Mahmoud Abbas, relatează AFP.
06:10
Serviciul britanic de informaţii externe, MI6, a anunţat lansarea unui portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, în special din Rusia.
05:50
Blackstone pariază pe o investiţie de 135 miliarde de dolari în Marea Britanie, dar apar semne de întrebare # News.ro
Un pachet masiv de investiţii americane în Regatul Unit a fost prezentat în timpul vizitei de stat a preşedintelui Donald Trump la Londra, însă angajamentul surprinzător al Blackstone, pentru o investiţie de 135 de miliarde de dolari, ridică semne de întrebare în rândul pieţelor, transmite CNBC.
05:40
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari # News.ro
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite.
05:20
Washingtonul anunţă că a ucis un lider al Statului Islamic în Siria „care ameninţa direct teritoriul american” # News.ro
Armata americană a anunţat că a ucis vineri, în timpul unui raid în Siria, un lider al grupării jihadiste Statul Islamic (ISIS) „care ameninţa în mod direct teritoriul american”.
05:20
Acţiunile europene au scăzut vineri, investitorii fiind concentraţi pe comerţ şi perspective economice # News.ro
Acţiunile europene au închis în teritoriu negativ vineri, într-o zi în care comerţul şi perspectivele economice au rămas în centrul atenţiei investitorilor, transmite CNBC.
Acum 6 ore
02:40
Trump susţine că Xi Jinping ar vrea să colaboreze cu SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, dar comunicatul Beijingului despre convorbirea lor nu menţionează nimic despre asta # News.ro
Preşedintele Donald Trump, care a vorbit vineri la telefon cu omologul său chinez, a declarat jurnaliştilor că el crede pe Xi Jinping doreşte să colaboreze cu SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Sky News.
Acum 8 ore
02:20
Moscova susţine că cele trei avioane MiG-31 ruseşti nu au încălcat spaţiul aerian estonian # News.ro
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 pe care autorităţile de la Tallinn şi NATO le acuză că au încălcat, vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian estonian au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian estonian nu a fost încălcat, a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat citat de agenţia TASS.
01:40
Armata suedeză a publicat vineri imagini care, potrivit acesteia, arată avioanele de luptă ruseşti care au încălcat spaţiul aerian estonian. Fotografiile au fost făcute deasupra Mării Baltice după ce avioanele părăsiseră spaţiul aerian estonian.
00:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza „mari probleme”. În cadrul unei declaraţii făcute în Biroul Oval, preşedintele SUA a afirmat că „va analiza” rapoartele cu privire la acest incident, relatează SkyNews.
00:40
Oana Ţoiu, la CNN, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # News.ro
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.
Acum 12 ore
00:00
Formaţia Cagliari a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Lecce, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.
19 septembrie 2025
23:40
Consilierii numiţi de Robert F. Kennedy refuză să mai recomande vaccinul COVID-19 pentru toţi americanii # News.ro
O comisie de consilieri în materie de vaccinuri din SUA, desemnată de secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., a renunţat la politica de sprijin larg pentru vaccinul COVID-19 şi a recomandat vineri ca vaccinurile să fie disponibile pentru toate vârstele, dar pe baza unei decizii clinice luate în comun cu un medic, relatează Reuters şi The Associated Press.
23:30
Un bărbat de 39 de ani a murit, în zona greu accesibilă a localităţii Baia Mare, după ce a fost lovit de un copac # News.ro
Un bărbat de 39 de ani a miurit, vineri, după ce a fost lovit de un copac. Mai multe echipaje au ajuns la locul accidentului, dar n-au putut face nimic pentru victimă. Trupul va fi coborât de către salvamontişti.
23:00
Polo: Steaua Bucureşti – Primorac Kotor, scor 12-15, în primul meci din preliminariile Ligii Campionilor # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti a fost învinsă, vineri, scor 15-12, de formaţia muntenegreană Primorac Kotor, în primul meci de la turneul preliminar al Ligii Campionilor, de la Belgrad.
22:40
Formaţia FC Botoşani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1.
22:30
Avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în zona de securitate a unei platforme de foraj din Marea Baltică # News.ro
Două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri poliţiştii de frontieră polonezi, adăugând că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate, relatează AFP.
22:30
Mihai Copăceanu, despre anturajul copiilor lor care consumă droguri: Să întrebăm părinţii ce se întâmplă în spatele acestor dorinţe, de ce copilul este atât de interesat să meargă într-un asemenea grup # News.ro
Psihologul Mihai Copăceanu a afirmat, vineri seară, că, de multe ori, părinţii copiilor care consumă droguri ajung la disperare şi au sentimentul că nu se poate face nimic.
22:00
Estonia activează articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu incidentul avioanelor de vânătoare ruseşti. The Guardian: Reacţie interesantă din partea ministrului apărării din Lituania # News.ro
Estonia a solicitat în mod oficial consultări ale aliaţilor în baza articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu încălcarea spaţiului său aerian de trei avioane ruseşti, a anunţat prim-ministrul Kristen Michal.
21:50
Mihai Copăceanu, psiholog, susţine că momentele critice privind consumul de droguri apar la 13 ani, dar şi în primul an de facultate # News.ro
Psihologul Mihai Copăceanu susţine că, la vârsta de 13 ani, mulţi copii trec prin momente dificile, iar unii dintre ei încep să consume droguri, el apreciind că se constată o creştere a consumului de droguri în rândul fetelor. De asemenea, el afirmă că un alt moment critic privind consumul drogurilor este primul an de facultate.
21:40
Alex Bologa a câştigat medalia de aur la Campionatul European de Judo pentru Nevăzători IBSA 2025, desfăşurat în perioada 19–21 septembrie la Tbilisi, Georgia.
21:30
Rareş Hopincă: Am extins programul de vouchere pentru sport. Un număr mai mare de copii vor face sport, cu 40% mai mulţi decât în 2024 # News.ro
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, anunţă, vieneri seară, extinderea programului ”Dăruim speranţă pentru sport”, urmând ca mai mulţi copii să primească ajutorul de 250 de lei pe lună pentru a putea face în continuare sport de performanţă.
21:20
Un judecător respinge procesul intentat de Trump împotriva „The New York Times” afirmând că plângerea este „în mod evident necorespunzătoare şi inadmisibilă”. Preşedintele are o lună pentru a o reformula # News.ro
Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea de 85 de pagini redactată în termeni sarcastici nu respectă regulile federale pentru astfel de demersuri civile, relatează CNN.
21:10
Luca Zidane, fiul lui Zinedine, celebrul francez câştigător al Cupei Mondiale, şi-a schimbat apartenenţa internaţională la Algeria, pentru a păşi pe urmele tatălui său şi a juca la Cupa Mondială.
20:50
Sebastian Burduja: Alertă de securitate! O companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact / Solicitare pentru a se verifica legătura companiei maghiare cu Federaţia Rusă, cu China şi modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare # News.ro
Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja transmite, vineri seară, o ”alertă de securitate”, referindu-se la achiziţionarea firmei Napolact de către Bonafarm Group. Burduja cere public Consiliului Concurenţei dar şi mai multor ministere să verifice legătura companiei maghiare cu Federaţia Rusă, cu China şi modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare. ”Faceţi ceea ce trebuie şi ţineţi-i pe români în siguranţă”, a transmis Burduja.
20:50
Ministerul de Externe: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # News.ro
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinţei Generale a AIEA. Ultima prezenţă în acest for a fost în 2008-2010, anunţă, vineri seară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
20:40
Deţinătoarea trofeului, Italia, a învins Ucraina cu 2-1, vineri, revenind de la 0-1, şi s-a calificat în finala Billie Jean King Cup.
20:30
Ionuţ Moşteanu: Condamn cu fermitate încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane militare ruseşti / Este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, condamnă, vineri seară, încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane militare ruseşti. ”Este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse”, a transmis Moşteanu.
20:20
Şase maşini, implicate într-un accident rutier în judeţul Buzău / Traficul pe DN 1 B, la Merei, complet blocat # News.ro
Şase maşini sunt implicate, vineri searp, într-un accident rutier produs pe DN 1 B în judeţul Buzău, traficul rutier fiind complet blocat în zona localităţii Merei.
20:10
Formaţia FC Bihor a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Bacău, într-un meci din etapa a şaptea a Ligii 2 Casa Pariurilor.
20:00
UPDATE - Hunedoara: Poliţiştii au deschis o anchetă şi caută două persoane care au lovit cu o piatră şi au ameninţat cu un cuţit un băiat de 15 ani / Suspecţii, au fost identificaţi - sunt doi tineri de 16 şi 18 ani # News.ro
Anchetă a Poliţiei din Hunedoara, după ce pe o stradă din Petroşani un băiat de 15 ani a fost ameninţat cu cuţitul şi lovit cu o piatră. Victima, deşi nu avea urme vizibile în urma agresiunii, a solicitat îngrijiri mediale.
20:00
Rusia a încălcat spaţiul aerian estonian: Antonio Costa - "Provocare inacceptabilă" / Când vor discuta liderii UE despre un "răspuns colectiv" # News.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei” în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care va avea loc la Copenhaga, în data de 1 octombrie, relatează The Guardian.
20:00
Satu Mare: Puternic incendiu la o hală destinată creşterii puilor / Hala principală arde generalizat pe întreaga sa lungime, iar în proximitate se află şi alte construcţii industriale / Nu sunt păsări în interior # News.ro
Pompierii intervin, vineri seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o hală destinată creşterii puilor din judeţul Satu Mare. Hala principală arde generalizat pe întreaga sa lungime, iar în proximitate se află şi alte construcţii industriale, dar nu sunt păsări în interior.
19:50
Summitul ONU: Fără viză de la Washington, preşedintele Autorităţii Palestiniene a fost autorizat să se exprime prin video # News.ro
Adunarea Generală a ONU l-a autorizat vineri pe preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, căruia Statele Unite i-au refuzat viza, să participe prin mijloace video la summitul anual al ONU care va avea loc săptămâna viitoare la New York, relatează AFP.
19:50
Stolojan spune că încercarea PSD şi a altor partide de a-l convinge pe Bolojan că greşeşte în reforma administraţiei e ca şi cum încerci să vinzi castraveţi grădinarului: Am intrat într-o perioadă de lâncezire, provoacă dezgust populaţiei # News.ro
Fostul preşedinte PNL Theodor Stolojan a declarat, vineri, că ceea ce este pentru el de neînţeles este încercarea PSD şi a altor partide de a-l convinge pe Bolojan că greşeşte în privinţa reformei administraţiei, pentru că e ca şi cum încerci să vinzi castraveţi grădinarului. Fostul premier arată că am intrat acum într-o perioadă de lâncezire, care nu este bună şi nu poate provoca decât un dezgust populaţiei această rezistenţă incredibilă în a face ceea ce trebuie, după ce s-au luat măsuri care i-au afectat direct pe români.
19:40
Dronă civilă de mici dimensiuni, observată de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Henri Coandă / A fost declanşată o anchetă, fiind identificată drona şi locaţia de unde a fost operată # News.ro
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată, vineri, de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, fiind declanşată o anchetă. Aeronava care a observat drona a aterizat în siguranţă. Anchetatprii au identificat drona şi locaţia de unde a fost operată.
