Rusia, „o provocare extrem de periculoasă" în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat / Moscova neagă incidentul / Reacția SUA
HotNews.ro, 20 septembrie 2025 08:20
Trei aeronave rusești de vânătoare au încălcat spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, timp de 12 minute. Avioane NATO au fost ridicate de la sol, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să…
Acum 5 minute
08:30
VIDEO Șefa diplomației române, Oana Țoiu, intervenție la CNN despre MIG-urile rusești care au intrat în spațiul aerian al Estoniei: „Obține exact opusul” # HotNews.ro
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre…
Acum 15 minute
08:20
LIVE Rusia, „o provocare extrem de periculoasă" în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat / Moscova neagă incidentul / Reacția SUA # HotNews.ro
Trei aeronave rusești de vânătoare au încălcat spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, timp de 12 minute. Avioane NATO au fost ridicate de la sol, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să…
Acum 30 minute
08:10
Plângerea „fluviu” a lui Donald Trump împotriva The New York Times pentru defăimare, respinsă. Are termen pentru a intenta un nou proces # HotNews.ro
Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea de 85 de pagini redactată în termeni sarcastici nu respectă regulile federale pentru…
Acum o oră
07:50
Guvernul Viktor Orban interzice achiziția unei firme aflate pe pierdere de către grecii de la Hellenic Dairies. Oferta fusese făcută prin filiala pe care grecii o au în România # HotNews.ro
Ungaria a pus o frână investițiilor pe care conducerea grupului Hellenic Dairies considerând că viitoarea achiziție a Alfoldi Tej Kft de către compania greacă (printr-o propunere făcută de o filială pe care o deține în…
07:50
Gorzo, la MARe – O aventură a desenului în materiale și cu ustensile neconvenționale / galerie foto # HotNews.ro
Dumitru Gorzo este primul artist român care are un solo show la MARe/ Muzeul de Artă Recentă din București, aceasta fiind și prima expoziție ce ocupă deopotrivă interiorul și exteriorul muzeului, cu lucrări noi realizate…
07:50
Weekend trending în București, 20-21 septembrie: primul spectacol de teatru pe apă, proiecții de video-mapping, trei festivaluri culinare și paradă „Fast and Furious” în fața Parlamentului # HotNews.ro
Bucureștiul oferă în acest sfârșit de săptămână o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să iasă din casă și să descopere orașul dintr-o perspectivă culturală, artistică și recreativă. De la festivaluri de teatru și…
07:40
Moscova neagă că trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian al Estoniei / „Au fost la o distanţă de peste trei kilometri” # HotNews.ro
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 care, potrivit autorităţilor estoniene şi NATO au încălcat vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian al Estoniei, au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian…
Acum 2 ore
07:30
Trump, reacție după ce trei avioane de luptă rusești au încălcat spaţiului aerian al Estoniei; „Ar putea genera mari probleme” # HotNews.ro
Guvernul estonian a declarat că incidentul a implicat trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 care au survolat Golful Finlandei timp de 12 minute. Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al…
07:20
Polonia a ridicat de urgență avioane de luptă după ce s-a dat o alertă aeriană în aproape toată Ucraina # HotNews.ro
Avioane poloneze și ale aliaților NATO au fost mobilizate sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au declarat…
07:00
REPORTAJ VIDEO. După tragedia celor 4 morți din mașina care a căzut 800 de metri în prăpastie în Carpați, salvamontiștii lansează un apel dintr-un singur cuvânt în fața unui nou sport apărut pe munte # HotNews.ro
Mașinile ieftine de teren au dus la apariția unui nou fel de turism în masă: cel cu automobilul pe munte. „Oamenii își supraestimează puterile și subestimează muntele”, spune salvamontistul Mihai Enache, șeful formației Câmpulung. „Întrebați!”…
07:00
Ce modele noi va lansa Dacia până în 2029 și cum se explică transformarea mărcii în ultimii cinci ani # HotNews.ro
Dacia s-a schimbat în ultimii ani, are o imagine nouă, are și modele de peste 30.000 de euro și vinde tot mai multe mașini hibride. Marca româno-franceză va lansa noi mașini electrice, va aduce în…
06:50
Cu lacrimi în ochi, un tânăr atlet kenyan, acum captiv în Ucraina, imploră să nu fie trimis înapoi în Rusia. „Voi muri acolo”, spune Evans Kibet, fluturându-și mâinile în aer spre intervievatorul ascuns din videoclipul…
Acum 12 ore
00:30
Atacantul Sebastian Mailat (27 de ani) consideră că victoria obținută de FC Botoșani în fața campioanei FCSB nu poate fi pusă la îndoială. Mailat e primul în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 5 goluri,…
00:00
Administrația Trump și-a intensificat campania împotriva Universității Harvard, vineri, când i-a impus noi restricții la accesarea fondurilor federale pentru ajutor financiar studențesc, invocând îngrijorări legate de „poziția financiară” a celei mai vechi și mai bogate…
19 septembrie 2025
23:30
Ministrul Sănătății, despre problema întreruperilor de tratament: „Unde ajungem la o presiune din partea furnizorului, încercăm să o mediem” / „Ne dorim să lăsăm CNAS fără datorii la finalul anului” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri la Digi24 că problema întreruperilor de medicație „este gravă și nu este doar în cazul pacienților oncologici”, având drept cauze datoriile către furnizori, întreruperi de producție sau blocaje…
23:20
Armata americană a anunțat vineri că a desfășurat un raid în Siria, în urma căruia a fost ucis un lider important al grupării Stat Islamic, notează Reuters. Tot vineri, serviciul irakian de combatere a terorismului…
22:40
Arest preventiv pentru șeful Companiei Apă Brașov. Cum spun procurorii că a încercat să obțină postul de director general # HotNews.ro
Liviu Cocoș, director interimar al Companiei de Apă Brașov și prim-vicepreședinte al PNL Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, vineri, prin decizia Tribunalului Brașov, într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție (DNA)…
22:30
SuperLiga: FCSB, încă o înfrângere! Campioana pierde la Botoșani și e mai aproape de ultimul loc decât de play-off # HotNews.ro
FCSB a pierdut pe terenul echipei FC Botoșani, scor 1-3, în primul meci al etapei cu numărul 10 din SuperLiga. FC Botoșani – FCSB 3-1 Campioana en-titre a României nu-și revine. Față de meciul cu…
22:20
Trump și Xi nu au ajuns la un acord final privind TikTok, dar anunță „progrese semnificative”. Ce urmează # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping nu au ajuns la un acord final privind TikTok într-o convorbire telefonică avută vineri, dar au făcut „progrese semnificative” către o înţelegere, a declarat un oficial…
22:00
Zelenski cere „măsuri ferme” împotriva Rusiei, după incidentele de securitate din NATO. „Trebuie să simtă tot mai multă durere” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat încălcarea „revoltătoare” a spațiului aerian al NATO de către Rusia în Estonia și i-a îndemnat pe aliați să ia „măsuri ferme” împotriva Moscovei, transmite The Guardian. „Acestea nu sunt…
21:40
Articolul 4 al tratatului NATO, invocat pentru a doua oară în mai puțin de zece zile, după incidentele cu aeronave rusești. Ce prevede această clauză # HotNews.ro
Estonia a solicitat oficial consultări NATO în temeiul Articolului 4, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia, un gest făcut și de Polonia în urmă cu aproape zece zile, când spațiul aerian național a…
20:50
Polonia acuză că avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian, la scurt timp după ce o altă țară NATO a acuzat „o incursiune fără precedent de brutală”. Articolul 4 din Tratatul NATO, invocat # HotNews.ro
Autoritățile poloneze au raportat că două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a Petrobaltic, o platformă de exploatare a petrolului și gazelor din Marea Baltică, printr-o trecere la joasă altitudine pe deasupra…
20:30
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată vineri de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internațional „Henri Coandă” de la marginea Capitalei, transmite News.ro. Compania Națională Aeroporturi București a spus că prezența dronei…
20:20
Diana Șoșoacă, chemată marți la Parchetul General. Este acuzată de propagandă legionară, lipsire de libertate și alte infracțiuni / Mesajul transmis de partid # HotNews.ro
Diana Șoșoacă, șefa partidului suveranist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate de suspect. Șoșoacă a prezentat documentul pe pagina sa de Facebook, într-un clip în care a comentat decizia Parchetului. Diana…
20:20
Hidroelectrica a rămas fără directorul general şi directorul financiar, după ce Comisia Europeană a cerut revocarea lor # HotNews.ro
Hidroelectrica a anunţat, vineri seara, că, în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, încetarea, de comun acord, a mandatelor a doi membri din Directorat: Karoly Borbély, președintele Directoratului/CEO, şi Marian…
20:00
Directorul general al ANPC susține că faptele invocate de DNA „există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală”. Primele declarații după ce a fost pus sub control judiciar # HotNews.ro
Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de Direcția Națională Anticorupție (DNA),…
19:40
Cazul secretarului de stat în ministerul Economiei reținut de DNA. Cariera și averea lui Flavius Nedelcea, acuzat de abuz în serviciu # HotNews.ro
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru 24 de ore, vineri, într-un dosar în care este acuzat de comiterea infracțiunii de instigare la abuz…
Acum 24 ore
19:20
Ghid ANAF 2025: Taxe și alte implicații fiscale pentru prestarea ocazională de servicii de către prestatori casnici, zilieri, antreprenori # HotNews.ro
ANAF Ploiești a realizat un ghid în format PDF în care explică implicațiile fiscale privind prestarea ocazională a aumitor servicii de către persoanele fizice, incluzând prestatorii casnici, zilierii și antreprenorii. Citește mai departe pe StartupCafe…
19:10
România condamnă încălcarea spațiului aerian eston de către trei avioane de luptă rusești. Oana Țoiu: „Ca stat UE și NATO, confruntat și noi cu provocări similare, suntem solidari cu Estonia” # HotNews.ro
România condamnă încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de vânătoare rusești și își exprimă solidaritatea cu Tallinn, a transmis vineri ministra de externe Oana Țoiu, într-o postare pe X. „Este un gest…
18:50
„Mişcarea satanistă internaţională”, adăugată de Rusia pe lista teroriştilor. Cum defineşte Kremlinul această organizaţie, care nu există # HotNews.ro
Rusia a adăugat vineri ceea ce a numit „mişcarea internaţională a sataniștilor” pe lista neagră financiară a „teroriştilor şi extremiştilor”, măsură care îi permite să îngheţe activele presupuşilor membri chiar şi în absenţa unui cazier…
18:30
Cine sunt cei doi șefi din ANPC anchetați de DNA pentru abuz în serviciu și șantaj în cazul secretarului de stat reținut # HotNews.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) este din nou în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA), la două luni după ce fostul șef al instituției, Cristian Popescu Piedone, a fost pus sub control judiciar și…
17:50
ULTIMA ORĂ: Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al unei alte țări NATO. „Incursiunea de azi, fără precedent de brutală” / Un nou incident, după cele cu drone din Polonia și România # HotNews.ro
Spațiul aerian eston a fost încălcat de avioane militare ruse, vineri, au declarat surse europene și din cadrul NATO pentru Reuters. Avioanele de luptă au survolat spațiul aerian eston timp de aproape 12 minute, tranmiste…
17:40
Ghiduri anti-bullying, lansate de Poliția Română și o fundație. „Un instrument esențial pentru toate categoriile implicate în viața școlară” # HotNews.ro
Cele patru ghiduri pentru prevenirea, gestionarea și intervenția în cazurile de bullying au fost lansate oficial la Palatul Parlamentului, potrivit anunțului făcut vineri de Poliția Română. Ghidurile reprezintă o inițiativă comună a Fundației Neuroatipic și…
17:40
„Intervision”, concursul reînviat de ruși pentru a rivaliza cu „Eurovision”, începe mâine la Moscova cu participarea SUA și a altor 22 de țări # HotNews.ro
Exclusă de la Eurovision, Rusia va lansa sâmbătă finala propriului său concurs internațional de cântece, la îndemnul președintelui Vladimir Putin, sub un nume din epoca sovietică și cu artiști menționați ca promotori ai „valorilor tradiționale…
17:30
Piatra-Neamț interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui adolescent de 15 ani. Primar: „Starea lor este precară, iar poliția nu poate lua măsuri” # HotNews.ro
Primăria municipiului Piatra-Neamț a decis să interzică trotinetele electrice de închiriat, a anuțat vineri primarul Adrian Niță, după ce un adolescent în vârstă de 15 ani și-a pierdut viață după ce a căzut de pe…
17:20
Șeful ANPC, Sebastian Ioan Hotca, schimbat din funcție la două luni după numire, după ce și el a intrat în vizorul DNA # HotNews.ro
Sebastian Ioan Hotca, „nu va mai exercita funcția de președinte al ANPC”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru HotNews. Cu puțin timp înainte, DNA anunțase, într-un comunicat, că șeful ANPC și…
17:10
Cazul Jimmy Kimmel. Nu e o întâmplare, este ofensiva anunțată de Trump. De ce ne afectează și pe noi # HotNews.ro
Suspendarea din emisie a comediantului este efectul unui atac al administrației de la Casa Albă și al taberei MAGA împotriva vocilor critice și a libertății de exprimare care le este neconvenabilă.
17:10
„O dislocare de forțe semnificativă din partea aliaților” la exercițiul militar din România / Ministrul Apărării, despre „provocările” din partea Rusiei: „Au tot fost, sunt și vor mai fi” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit despre exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), vineri, la Digi 24, și a spus că vor fi implicați „aliați din mai multe țări”, iar Franța, țara care conduce…
16:40
Nou mare brand chinez în România: Producător de electrocasnice smart se pregătește să intre oficial pe piață # HotNews.ro
Producătorul și retailerul chinez de electrocasnice smart Hesung Innovation se pregătește să intre oficial în România cu brandul Dreo, cea mai vândută marcă de ventilatoare turn pe Amazon în SUA, în cadrul unui program de…
16:40
Nu este suficient ca membrii echipei să fie talentați — contează cum colaborează, cum se organizează și ce instrumente folosesc pentru a-și atinge obiectivele. Vestea bună? Există diverse soluții inteligente și strategii care pot transforma…
16:30
Comisia Europeană a lansat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează „și țări terțe, inclusiv China” # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunțat, vineri, că a lansat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei spre a fi aprobat de către statele membre ale Uniunii Europene, care încearcă să intensifice presiunea asupra Moscovei din cauza…
16:20
Activitățile ostile în spațiu s-au intensificat, avertizează Franța, mai ales din partea Rusiei: „Pun în pericol totul” # HotNews.ro
Cel mai înalt oficial militar francez responsabil de domeniul spațial a avertizat asupra intensificării „activităților ostile” sau „neprietenoase” în spațiu, în special din partea Rusiei, alăturându-se unui număr tot mai mare de puteri occidentale care…
16:20
Fonduri UE 2025: Riscuri și provocări pentru antreprenorii care aplică la ajutoarele PTJ de 50.000-300.000 EUR pe microîntreprindere. Ce vom putea învăța la Conferința StartupCafe de la Ploiești, din 30 septembrie # HotNews.ro
Antreprenorii care vor să aplice la ajutoarele de câte 50.000-300.000 EUR pentru microintreprinderi, în cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ), se vor confrunta cu anumite provocări birocratice și riscuri în accesarea fondurilor europene, a explicat,…
16:10
Gigantul tehnologic chinez Huawei a dezvoltat o versiune a modelului de inteligență artificială (AI) DeepSeek, axată pe siguranță, despre care a declarat că este „aproape 100% eficientă” în prevenirea discuțiilor pe teme politice sensibile, relatează…
16:00
Șeful ANPC, Sebastian Ioan Hotca, plasat sub control judiciar de DNA. Este anchetat în dosarul secretarului de stat reținut # HotNews.ro
Sebastian Ioan Hotca este președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) din 23 iulie 2025, când fostul șef, Cristian Popescu Piedone, a fost demis de premierul Ilie Bolojan, după ce a fost plasat sub control…
15:40
VIDEO „Un show nou, aprobat de guvern.” Cum au reacționat prezentatorii TV americani după suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel / Aproape toți au vorbit despre Trump # HotNews.ro
Prezentatorii americani de talk show-uri de seară s-au solidarizat cu colegul lor comediant Jimmy Kimmel, după ce acesta a fost suspendat de postul ABC în urma unei dispute legate de comentariile sale despre uciderea lui…
15:30
Michelle Obama, despre începuturile ca mamă: „M-am simțit pierdută și singură. Simțeam că am eșuat pentru că nu știam cât de frecvente sunt avorturile spontane” # HotNews.ro
Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite și una dintre cele mai admirate femei ale lumii, a venit pentru prima dată în România, ca speaker principal al conferinței Impact Bucharest. Aflată pe scenă, în fața…
15:30
Șefii Romgaz, avertisment pentru situaţia în care le vor fi tăiate salariile: „Executivii vor fi plătiţi cu mai puțin decât unii directori din subordine” / Ce spun despre proiectului Neptun Deep # HotNews.ro
Directoratul Romgaz susţine că vor fi efecte în lanţ dacă vor fi tăiate remunerațiile managerilor companiei. Potrivit unui scenariu prezentat de şefii companiei, reducerea indemnizaţiilor ar putea determina chiar punerea în pericol a proiectului Neptun…
15:20
„Arca lui Noe” construită de una dintre cele mai bogate familii din lume a declanșat anchete pe 3 continente din cauza unei specii rare, declarată dispărută în sălbăticie # HotNews.ro
Aceasta este povestea unei păsări și a unei familii. Dar nu este o pasăre obișnuită și nu este o familie obișnuită, scrie Reuters. Ara Spix, un papagal de un albastru viu, cu ritualuri de împerechere…
15:20
Un fost ofițer ucrainean conduce asaltul rusesc pentru un obiectiv important al Moscovei # HotNews.ro
Forțele armate ale Rusiei care încearcă să avanseze către orașul Kupiansk din regiunea ucraineană Harkov sunt conduse de un fost ofițer ucrainean, Serhii Storozhenko, a raportat serviciul ucrainean al BBC, citat de The Kyiv independent.…
