VIDEO Campioana FCSB, învinsă rușinos de FC Botoșani, cu 3-1. Becali: „Bucurați-vă!”
Newsweek.ro, 20 septembrie 2025 08:20
Criza campioanei en-titre se adâncește. FCSB a fost învinsă rușinos de FC Botoșani, scor 3-1, și a c...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
08:20
Criza campioanei en-titre se adâncește. FCSB a fost învinsă rușinos de FC Botoșani, scor 3-1, și a c...
Acum o oră
08:00
Făina din bucătărie cu care să îți speli părul pentru a scăpa de mătreață. Nu e cea clasică # Newsweek.ro
Un remediu simplu, folosit de secole în Asia, poate înlocui șamponul și tratamentele costisitoare. O...
07:50
Noua lume a lui Xi Jinping. Totalitarism 2.0. Demonstrații de forță. Armată consolidată # Newsweek.ro
Demonstrații de forță. Armată consolidată. Aliați de conjunctură. Reinterpretarea istoriei. Totalita...
07:40
Nicolae Ceaușescu voia să dărâme Gara de Nord și s-o mute în Băneasa. Modernizată cu 100.000. 000 € # Newsweek.ro
Puțini știu că Nicolae Ceaușescu a vrut să dărâme Gara de Nord și s-o refacă în Băneasa, dar Revoluț...
Acum 2 ore
07:30
VIDEO Cum arată cea mai veche Dacia 1300 din lume. Are seria „0002” și piese 100% franțuzești # Newsweek.ro
Un român din Suceava deține cea mai veche Dacia 1300 din lume. Are seria de caroserie „0002”, piese ...
07:20
Horoscop 21 septembrie. Luna Nouă în Fecioară schimbă rutina Balanțelor. Capricornii, noi proiecte # Newsweek.ro
Horoscop 21 septembrie. Luna Nouă în Fecioară schimbă rutina Balanțelor. Capricornii încep noi proie...
07:10
Se schimbă data la care se virează pensie în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari # Newsweek.ro
Jumătate din pensionarii din România vor primi pensia pe o altă dată în luna octombrie. Se schimbă d...
06:50
Bombardierul suprem din al II-lea Război Mondial, pe cer la 80 ani. E modelul folosit la Hiroshima # Newsweek.ro
Forțele Aeriene Comemorative (CAF) din SUA operează singurele două avioane Boeing B-29 apte de zbor,...
Acum 12 ore
22:20
Spionii britanici MI6 au inaugurat o platformă unde agenți străini pot pune informații despre Rusia # Newsweek.ro
Serviciul britanic de informații externe MI6 deschide un front digital în spionaj cu un nou portal n...
22:10
Unii pensionari riscă să rămână fără pensie, din octombrie. Documentul care trebuie pregătit # Newsweek.ro
Există unii pensionari care riscă să rămână fără pensie, de la 1 octombrie a.c.. Care este documentu...
21:50
Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU d...
21:40
Cum vor fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași: viile sunt în plină ...
21:20
ASF (Autoritatea pentru Supraveghere Financiară) anunţă că transpunerea în legislația națională a Di...
20:50
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem. Câştigă în 10 ani 4.000 de euro # Newsweek.ro
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem, care îndeplinesc anumite condiţii speciale. C...
20:30
Ce dificultăţi are Simona Halep acum, după ce s-a retras din tenisul de performanţă. Cu ce se ocupă ...
19:50
Putin hărțuiește Flancul estic al NATO. Trei MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei # Newsweek.ro
Trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Rusiei au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian dea...
19:50
Bruxelles propune interzicerea importului de gaz lichefiat din Rusia. Al 19-lea pachet de sancțiuni # Newsweek.ro
Comisia Europeană a propus interzicerea importului de gaz lichefiat (LNG) din Rusia. Ar fi cel de-al...
19:40
Aviația electrică așteaptă acum o descoperire importantă în domeniul bateriilor, care să impulsionez...
Acum 24 ore
19:30
Un elev și-a făcut temele pentru școală timp de 14 ore neîntrerupt. Ce s-a întâmplat după aceea? # Newsweek.ro
Cazul unui elev care și-a făcut temele pentru școală timp de 14 ore neîntrerupt a ajuns subiect de c...
19:20
A apărut trenul Ctrl Alt Deleaf, care va ajuta la strângerea a miliarde de frunze. Unde? # Newsweek.ro
A apărut trenul special numit Ctrl Alt Deleaf, care va ajuta la strângerea a miliarde de frunze. Und...
19:00
Faimosul Stonehenge, cumpărat de un avocat cu 720.000 €. L-a dăruit drept cadou soției # Newsweek.ro
Astăzi, Stonehenge este cel mai important monument al Angliei și unul dintre cele mai emblematice al...
18:50
Șantajul lui Viktor Orban dă roade. Europa îi dă 550.000.000 € ca să aprobe sancțiuni pentru Rusia # Newsweek.ro
Comisia Europeană a decis să deblocheze 550 de milioane de euro din fondurile UE pentru Ungaria, dup...
18:40
Bombardierul suprem din al II-lea Război Mondial, pe cer la 80 ani. E modelul folosit la Hiroshima # Newsweek.ro
Forțele Aeriene Comemorative (CAF) din SUA operează singurele două avioane Boeing B-29 apte de zbor,...
18:30
Cea mai lungă conexiune feroviară din lume face un progres spre finalizare. Unde este? # Newsweek.ro
Cea mai lungă conexiune feroviară din lume, care va fi în Alpi, face un progres spre finalizare. A ...
18:20
Cântăreața româncă de muzică populară care a fost prinsă la furat. „Am furat parfumuri pentru băiat” # Newsweek.ro
Nou scandal în showbiz după ce o cântăreață de muzică populară a fost prinsă la furat. Cum? Ar fi su...
18:10
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat săltat de DNA: „Să răspundă cine i-a dat atribuții # Newsweek.ro
Ministrul Economiei a afirmat că secretarul de stat Flavius Nedelcea, cercetat de DNA într-un dosar ...
17:50
Rolls-Royce-ul chinezesc, făcut de Huawei, se vinde ca pâinea caldă: 1.000 unități/lună. Cât costă? # Newsweek.ro
Maextro S800, limuzina de lux făcută de JAC și Huawei și supranumită „Rolls-Royce-ul chinezesc”, se ...
17:40
Mircea Geoană despre un posibil război cu Rusia: Aceștia sunt anii definitorii pentru Europa # Newsweek.ro
Mircea Geoană a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că Rusia va ataca „tradiţional" ...
17:20
România vrea să restabilească relația cu Taiwan. A fost trimisă o scrisoare către Nicușor Dan # Newsweek.ro
Nouă parlamentari de la USR, PNL, PSD şi UDMR au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor ...
17:10
500 lei în plus la pensie pentru pensionari. Ce condiție trebuie îndeplinită să îi primești? # Newsweek.ro
Pensionarii care îndeplinesc anumite condiții vor putea primi 500 lei la pensie. Ajutorul se dă o si...
17:00
UE vrea un „zid al dronelor” pe granița estică. Amestec de senzori, arme și sisteme de bruiaj # Newsweek.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat joi că intenționează să organizeze d...
16:50
Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. De ce? # Newsweek.ro
Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. De ce? De ce s-a lua...
16:20
Ouă din două supermarketuri din țară retrase din cauza riscului de contaminare cu Salmonella # Newsweek.ro
Ouă din două supermarketuri din țară retrase din cauza riscului de contaminare cu Salmonella. În ce ...
16:20
Românii nu se înghesuie la mașini electrice și mai ales la cele chinezești. Niciuna, în TOP 30 # Newsweek.ro
Datele oficiale arată că românii nu se înghesuie la mașini electrice și mai ales la cele chinezești....
15:50
Metrorex execută o scrisoare de garanție Alstom de 10.000.000 €. Francezi au de încasat 50.000.000 € # Newsweek.ro
Compania Metrorex a executat o scrisoare de garanție a Alstom în valoare de zece milioane euro, după...
15:30
Goana pentru pachetele turistice de sărbători: Cât costă să petreci Revelionul în Poiana Brașov # Newsweek.ro
Chiar dacă vara abia s-a încheiat, românii au început goana după ofertele turistice pentru perioada ...
15:20
Secretar de stat cu 30.000 lei/lună luat de DNA. E membru în 4 Consilii de Administrație # Newsweek.ro
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei a fost reținut de DNA. Nedelcea câștiga 3...
15:20
Criminalul Emil Gânj a învățat tehnici de supraviețuire în închisoare. Ce cărți a citit după gratii # Newsweek.ro
Emil Gânj, cel mai căutat căutat infractor din România, acuzat că și-a ucis iubita apoi i-a dat foc ...
15:00
Apel pentru rezerviștii militari din două orașe importante. De ce au fost chemați la unitate? # Newsweek.ro
Activitatea face parte din programul național de pregătire și verificare a rezervei operaționale a A...
14:50
VIDEO Ofensiva Israelului în Gaza se intensifică: IDF anunță „o forță fără precedent” contra Hamas # Newsweek.ro
Israelul a anunțat vineri că își va intensifica operațiunile militare în orașul Gaza cu „o forță făr...
14:40
Creștere record de pensie cu 1.700 lei la trecerea la „limită de vârstă”. Cât a muncit pensionarul? # Newsweek.ro
O veste bună pentru pensionarii greu încercați în acest an. Vă prezentăm o creștere record de pensie...
14:30
SUA au aprobat o vânzare militară masivă către Polonia, în valoare de 780 de milioane de dolari, pen...
14:20
Fugarul Plahotniuc, extrădat în Moldova. Grecia a revocat decizia de suspendare a procesului # Newsweek.ro
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului V...
14:10
Căutarea criminalului din Mureș, soldată cu prinderea altui infractor. A ucis împreună cu Emil Gânj # Newsweek.ro
Căutarea criminalului din Mureș s-a soldat cu prinderea altui infractor. E vorba de un bărbat dat în...
13:50
Premieră europeană, în România: Grinzi de pod hibride, cu metal protejat cu o soluție specială # Newsweek.ro
O inovație în realizarea grinzilor hibride beton - metal pentru poduri, patentată în Germania, este ...
13:50
Sute de mii pensionari au încasat azi 150 lei în plus la pensie. Cine a primit tichete de energie? # Newsweek.ro
O veste excepțională a venit azi de la Ministrul Muncii. Sute de mii pensionari au încasat azi 150 l...
13:40
Primele tichete de energie de 50 de lei au fost emise. Folosite pentru facturile din iulie și august # Newsweek.ro
Primele tichete de energie de 50 de lei au fost emise, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și I...
13:20
Micul NATO. Arabia Saudită, Acord Strategic cu Pakistan. Vizată o „tranzacție nucleară” # Newsweek.ro
A închiriat Arabia Saudită armele nucleare ale Pakistanului semnând un Acord Strategic de tip NATO? ...
13:10
Trei bărbați reținuți de DIICOT. Ridicau un colet din Spania cu 7 kilograme de canabis # Newsweek.ro
DIICOT e reținut trei bărbați în timp ce ridicau un colet primit din Spania ce conținea 7 kilograme ...
13:00
Moșteanu, despre dronele căzute în România: Tulcenii privesc războiul din balcon Rusia nu se oprește # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri că România se va confrunta și în continuare cu...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.