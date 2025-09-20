Jandarmii nemţeni au făcut bilanţul sezonului estival. Amenzi de 212.500 de lei

17:40

Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pe 18 septembrie, de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt opt proiecte de hotărâre. Majoritatea sunt pentru aprobarea unor documentaţii tehnico-economice pentru o serie de investiţii. Cum ar fi reabilitări termice pentru mai multe unităţi de învăţământ. Vor fi supuse votului şi două proiecte de […]