Trump va impune o taxă de 100.000 de dolari pe an pentru vizele H-1B, lovind astfel sectorul tehnologic
Financial Intelligence, 20 septembrie 2025 08:20
Vizele sunt utilizate în principal de sectorul tehnologic Microsoft și JPMorgan au sfătuit deținătorii de vize H-1B să
Acum 5 minute
08:30
Trump și Xi fac progrese în privința acordului TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el și președintele chinez Xi Jinping au înregistrat progrese în privința
Acum 15 minute
08:20
08:20
Marinescu (BNR): Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect al României pentru următorul deceniu # Financial Intelligence
Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect naţional al României pentru următorul deceniu, a declarat,
08:20
Clima: Obiectivul de 1,5°C este “pe punctul de a se prăbuşi”, avertizează secretarul general al ONU # Financial Intelligence
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este "pe punctul de a
08:20
Serviciul britanic de informaţii externe (MI6) a anunţat vineri lansarea unui portal pe dark web pentru a recruta
Acum o oră
08:00
Hidroelectrica: Bogdan-Nicolae Badea preia atribuţiile de CEO, iar Radu-Ioan Constantin pe cele de CFO # Financial Intelligence
Hidroelectrica informează acţionarii și investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din dată de 19 septembrie 2025, Consiliul
07:50
Surse: Compania xAI a lui Elon Musk a atras 10 miliarde de dolari de la investitori, la o evaluare de 200 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, xAI, a atras 10 miliarde de dolari de la investitori,
Acum 2 ore
07:20
Citatul săptămânii: Guvernele cad prin aceleași mijloace prin care au ajuns la putere – Titu Maiorescu # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: Guvernele cad prin aceleași mijloace prin care au ajuns la putere – Titu Maiorescu appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Avioane ruseşti în Estonia: Parisul denunţă o “incursiune periculoasă şi iresponsabilă” # Financial Intelligence
Parisul a denunţat "o nouă provocare" a Moscovei, care a efectuat vineri o "incursiune periculoasă şi iresponsabila" prin
07:10
Trump îl va primi pe Erdogan pe 25 septembrie pentru a discuta contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan
07:10
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian,
07:10
Avioane ruseşti în Estonia: Şeful NATO salută un răspuns “rapid şi decisiv” din partea Alianţei # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri un răspuns "rapid şi decisiv" al Alianţei nord-atalntice în
Acum 12 ore
20:30
Peter de Boer, DN AGRAR: Țintim să promovăm pe piața reglementată a BVB în trimestrul IV din 2026 sau la începutul anului 2027 # Financial Intelligence
Apreciere de 93% a cotației acțiunilor în acest an Compania vizează o majorare de capital în 2027 DN
Acum 24 ore
19:20
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au pătruns neautorizat în spaţiul aerian al Estoniei # Financial Intelligence
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de
19:20
Fluxurile de migranţi ucraineni afectează perspectivele de creştere ale Europei Centrale şi de Est (S&P) # Financial Intelligence
Fluxurile de migranţi ucraineni înspre şi dinspre Europa Centrală şi de Est (CEE) după război s-ar putea dovedi
19:10
Bogdan Ivan: Căutăm soluții prin care să susținem Rompetrol, un contribuabil mare la bugetul de stat; taxarea prin IMCA nu este una pe care boardul companiei să o vadă cu foarte mare încântare # Financial Intelligence
Căutăm soluții prin care să susținem Rompetrol (Compania Rompetrol Rafinare, membră a KMG International, operează rafinăriile Petromidia Năvodari
18:50
Comunicat: Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica, Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv Marian Fetița – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat # Financial Intelligence
Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica, Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv Marian Fetiță – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea
18:40
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat # Financial Intelligence
Am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat, a anunțat Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica. Acesta a scris:
18:20
Ivan: Companiile din energie, listate la BVB, ar trebui să beneficieze de un statut diferit de cel al companiilor care se târâie de pe o zi pe alta; Ca să ai oameni care să facă investiții strategice, cum sunt cei care conduc companiile din energie, aceștia trebuie să fie foarte bine remunerați # Financial Intelligence
Companiile din energie, listate la Bursă, ar trebui să beneficieze de un statut diferit de cel al companiilor
17:30
by ELIAN Solutions Într-o piață în care digitalizarea dictează ritmul, ELIAN Solutions a demonstrat din nou că este
17:20
Bogdan Ivan: Nu cred că un model economic care are la bază doar producția și vânzarea materiei prime reprezintă viabilitate, ci cred foarte mult în proiectul economic în care noi producem materie primă, o procesăm în România, îi dăm valoare adăugată și o exportăm # Financial Intelligence
Nu cred că un model economic care are la bază doar producția și vânzarea materiei prime reprezintă viabilitate,
16:00
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut vineri de DNA într-un dosar de corupție,
15:50
Finlanda se opune propunerii Comisiei Europene ca Uniunea Europeană să poată contracta mai multe împrumuturi comune, a declarat
15:50
Mircea Geoană: Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacţie a NATO # Financial Intelligence
Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că
15:50
Acţionarii care reprezintă cel puţin 30% din capitalul social vor putea convoca adunarea generală acţionarilor, conform unui proiect
15:30
Ivan spune că legislaţia ar trebui actualizată pentru ca persoane cu probleme penale să nu aducă atingere imaginii instituţiilor # Financial Intelligence
Legislaţia ar trebui actualizată astfel încât persoane care au dosare penale să nu mai poată aduce atingere imaginii
15:20
Bogdan Ivan: PSD propune facilități fiscale pentru proiecte ce utilizează gazul natural ca materie primă și crearea unui fond pentru investiții strategice în capacități de producție a energiei electrice în bandă # Financial Intelligence
PSD propune facilități fiscale pentru proiecte ce utilizează gazul natural ca materie primă și crearea unui fond pentru investiții
15:00
Bogdan Ivan: Dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a informat, vineri, că a comandat, prin TransElectrica, un studiu independent care relevă că,
14:40
flydubai își consolidează prezența în România: mai multe zboruri din București, o nouă rută directă Iași – Dubai și planuri de extindere regională # Financial Intelligence
flydubai crește frecvența zborurilor către București la trei curse zilnice și inaugurează ruta directă către Iași. Compania își
14:30
Codîrlaşu (CFA România): Dezechilibrele la nivel macro şi impredictibilitatea politicii fiscale vor menţine incertitudinea cu privire la evoluţia economiei # Financial Intelligence
Dezechilibrele la nivel macro şi impredictibilitatea politicii fiscale vor menţine incertitudinea cu privire la evoluţia economiei româneşti, lucru
14:30
Ministrul Energiei: Am transmis către Guvern propunerea de memorandum care ar urma să fie discutată în CSAT # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, vineri, că a depus la Guvern memorandumul cu privire la problema facturilor
13:00
Excedentul comercial al Germaniei pe relaţia cu SUA a ajuns în iulie la cel mai scăzut nivel din
12:50
Iranul spune că a făcut o propunere “echitabilă” în dosarul nuclear pentru a evita să-i fie reimpuse sancţiuni # Financial Intelligence
Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat vineri că a înaintat puterilor europene o propunere "corectă şi
12:50
Manole: Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili # Financial Intelligence
Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000
10:30
Analiză Sierra Quadrant. Pericolul falimentelor se extinde. Cum poți preveni colapsul # Financial Intelligence
Într-o economie românească puternic afectată de inflație, de creșterea taxelor și de blocajul financiar, falimentul a ajuns să
10:10
Conducerea OMV Petrom propune acționarilor aprobarea Politicii de Remunerare actualizate: toate criteriile de performanță din cadrul remunerației variabile vor face referire exclusiv la performanța OMV Petrom # Financial Intelligence
Conducerea OMV Petrom propune AGOA OMV Petrom din 23/24 octombrie 2025 aprobarea Politicii de Remunerare actualizate a membrilor
09:30
Vodafone România anunță semnarea documentelor legale privind achiziția Telekom România; Valoarea totală a tranzacției este de 30 milioane de euro # Financial Intelligence
Vodafone România anunță semnarea documentelor legale relevante ale tranzacției privind achiziția Telekom România Mobile Communications. Valoarea totală a
08:40
Economia mondială a accelerat în august, dar se acumulează semnalele unei noi crize (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Pe parcursul ultimelor luni economia mondială a prezentat un grad înalt de rezistență la schimbările
Ieri
07:00
Nvidia afirmă că concurența „a sosit fără îndoială”, după lansarea clusterului AI de către Huawei # Financial Intelligence
Huawei își intensifică sistemele de calcul AI, în timp ce producătorul american de cipuri Nvidia se confruntă cu
06:50
SUA lansează o inițiativă pentru accelerarea proiectelor de rețele electrice pentru IA; centralele pe combustibili fosili care urmau să fie închise definitiv vor continua să funcționeze # Financial Intelligence
Administrația Trump a lansat joi o inițiativă pentru accelerarea dezvoltării centralelor electrice și a liniilor de transport, pe
06:50
Canalul Panama începe procesul de selecție a firmelor care vor construi și opera conducta de GPL # Financial Intelligence
Canalul Panama a demarat un proces competitiv pentru selectarea companiei care va proiecta, construi și opera o conductă
06:40
Bolojan: Şi companiile de stat au restanţe destul de importante, care trebuie executate de ANAF # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că există şi companii de stat cu restanţe la buget destul de
06:40
Canada şi Mexicul vor un acord comercial cu SUA “mai echitabil şi mai eficient” # Financial Intelligence
Canada şi Mexicul speră că revizuirea acordului lor de liber schimb cu Statele Unite anul viitor îl va
06:40
Avion de luptă european FCAS: Germania şi Spania “doresc să ajungă la o soluţie în acest an (Merz) # Financial Intelligence
Berlinul şi Madridul "doresc să ajungă la o soluţie până la sfârşitul anului 2025" privind proiectul european al
06:40
Bolojan: Deficitul bugetar nu va putea fi coborît sub 8% în acest an; în 2026 ar trebui dus spre 6% # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan estimează că deficitul bugetar nu va putea fi coborât în acest an sub 8% din
06:40
Administraţia Trump cere Curţii Supreme permisiunea de a o demite pe guvernatoarea Rezervei Federale Lisa Cook # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui Donald Trump a solicitat joi Curţii Supreme să anuleze deciziile instanţelor inferioare care au blocat tentativa
18 septembrie 2025
19:40
CC TRUST GROUP, acţionar al One United Properties, cere suplimentarea AGEA cu puncte adiţionale: contractarea de către ONE HIGH DISTRICT și ONE LAKE CLUB a unei facilități de credit de până la 140.000.000 EUR şi vânzarea tuturor părților sociale din ONE UNITED TOWER # Financial Intelligence
One United Properties S.A. informează piaţa cu privire la faptul că CC TRUST GROUP AG, în calitate de
19:20
Guvernul a aprobat joi o hotărâre privind stabilirea stocurilor petroliere destinate entităţii centrale de stocare din România. Potrivit
19:20
Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean şi se declară dezamăgit de Putin # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a
19:20
Premier Energy își extinde capacitatea de producție de energie electrică regenerabilă prin achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola # Financial Intelligence
Premier Energy Group, un furnizor cheie de energie cu operațiuni integrate în Europa de Sud-Est și companie listată
