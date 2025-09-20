Urmează restartul pentru FCSB? Campioana are în față un program care o poate avantaja

18:00

Cristi Chivu n-a schimbat portarul după criticile primite de Yann Sommer. Vinovat la două dintre golurile încasate de Inter în derbyul cu Juventus (3-4), elvețianul de 36 de ani ar trece însă pe banca de rezerve împotriva lui Sassuolo, în duelul programat duminică seară la Milano.Antrenorul român, pus sub presiune după al doilea eșec consecutiv în acest sezon la Inter, a rezistat și a mers mai departe pe mâna lui Sommer. ...