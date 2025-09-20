Urmează restartul pentru FCSB? Campioana are în față un program care o poate avantaja
Gazeta Sporturilor, 20 septembrie 2025 09:50
FCSB traversează o perioadă complicată în startul acestui sezon. Campioana en-titre și-a consolidat cu greu un loc în grupa unică din Europa League, deși obiectivul principal era Liga Campionilor. Pentru trupa lui Elias Charalambous urmează o lună în care nu va pleca departe de București, singura deplasare fiind la Clinceni, cu Metaloglobus.FCSB a suferit un nou eșec în campionat, 1-3 în deplasare cu FC Botoșani, în deschiderea etapei 10 din Superliga. ...
FC Argeș - U Cluj, duel pentru play-off! Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - U Cluj este un meci aprig din etapa #10 a Superligii, diseară, de la ora 18:45 la Mioveni, în care se înfruntă două formații cu aspirații de play-off, cel puțin în acest moment. Partida va fi livetext pe GSP.ro și în direct la TV la Digisport 1 și Primasport 1.FC Argeș și-a depășit condiția de nou promovată în startul Superligii și bate la porțile play-off-ului, având un start demn de apreciat. ...
De pe gazon pe tartan: a costat Chelsea 70 de milioane de euro și vrea la JO... ca sprinter! # Gazeta Sporturilor
Povestea lui Mykhailo Mudryk ar face un film. De la promisiune la deziluzie. De pe gazon pe pistă. Ucraineanul a fost la pământ și acum vrea să se ridice într-o altă disciplină sportivă.Cine a urmărit sosirea lui Mykhailo Mudryk la Chelsea în ianuarie 2023 își amintește probabil agitația: 70 de milioane de euro, viteză uluitoare și senzația că fotbalul ucrainean și-a găsit noua stea.Doi ani mai târziu, schimbare de macaz. ...
Presa din Olanda a văzut FCSB a pierdut la FC Botoșani cu scorul de 1-3 și a reacționat. După eșecul de la Botoșani, campioana României are o singură victorie în primele 10 runde. Se clasează pe 13, cu 7 puncte. Următorul meci al roș-albaștrilor va fi joi, în Europa League, împotriva celor de la Go Ahead Eagles. Olandezii au văzut parcursul echipei lui Gigi Becali și au numit-o pe această „șubredă”. ...
Oțelul vs Universitatea Craiova, în etapa #10 din Superliga » Echipe probabile și cote # Gazeta Sporturilor
Oțelul și Universitatea Craiova se întâlnesc în runda #10 din Superliga, sâmbătă, de la 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1.Oțelul a pierdut etapa trecută, cu Botoșaniul, dar Mirel Rădoi nu crede că asta îi face viața mai ușoară Craiovei în meciul de azi. ...
Manchester United - Chelsea, meciul zilei în Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Manchester United și Chelsea, formațiile pregătite de Ruben Amorim și Enzo Maresca, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, pe Old Trafford, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale etapei cu numărul #5 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct prin intermediul platformei VOYO. ...
Daniel Bîrligea, descumpănit după ce FCSB a suferit al cincilea eșec în 10 etape din Superliga: „Trebuie să câștigăm meciurile de la retrogradare” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), marcatorul unicului gol înscris de FCSB în eșecul cu FC Botoșani, scor 1-3, a comentat a cincea înfrângere suferită de campioana en-titre din Superliga, în cele 10 etape disputate până acum.FCSB se află într-o situație dificilă în campionatul intern, aflându-se doar pe locul 13, cu 7 puncte obținute, în urma unei victorii, 4 remize și 5 înfângeri. ...
Scene neobișnuite la Sankt Petersburg! S-a rugat de un fan să-i dea tricoul înapoi # Gazeta Sporturilor
În meciul Zenit - Akhmat (2-1), arbitrul a eliminat un jucător de-al oaspeților, apoi, după revederea fazei, a anulat „roșul” și l-a chemat înapoi pe teren.Incidentul s-a petrecut în finalul partidei contând pentru grupele Cupei Rusiei. Eliminat cu „roșu” direct, jucătorul lui Akhmat, Nader Ghandri (30 de ani), și-a scos tricoul și, înainte de a intra la vestiare, i l-a aruncat unui suporter aflat în tribună. ...
„Prea v-am ținut în brațe” » Peluza Nord, mesaj dur pentru jucătorii de la FCSB după un nou eșec în Superliga: „Prietenia se încheie aici” # Gazeta Sporturilor
FCSB a suferit un nou eșec în Superliga, 1-3 în deplasare cu FC Botoșani, în deschiderea etapei 10, iar Peluza Nord a avut o reacție dură și a anunțat că „prietenia cu jucătorii se încheie aici”.Prezent în studioul emisiunii GSP Live Special, Raul Rusescu (37 de ani), jucător în trei rânduri la FCSB, a criticat atitudinea suporterilor. ...
Manchester United a înregistrat cel mai prost start de sezon în Premier League din 1992 încoace. Iar diseară, de la 19:30 (liveTEXT la GSP.RO), o întâlnește pe Chelsea!Chiar dacă unii specialiști, între care și Alan Shearer, consideră că o înfrângere diseară, în fața lui Chelsea, i-ar putea fi fatală, Ruben Amorim se încăpățânează să mizeze în continuare pe sistemul ofensiv, 3-4-3, cu care a început catastrofal sezonul în Premier League. ...
„E un fenomen mai complex” » Ilie Dumitrescu a identificat problemele de la FCSB: „Când mergi pe principiul ăsta...” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a identificat problemele cu care se confruntă FCSB, după ce campioana en-titre a suferit un nou eșec în Superliga, 1-3 în deplasare cu FC Botoșani.Ilie Dumitrescu este de părere că trupa antrenată de Elias Charalambous (44 de ani) nu mai are aceeași consistență ca în stagiunea precedentă și consideră că principiul rotației dăunează, provocând lipsa de lideri în teren. ...
Florin Prunea a identificat „veriga slabă” de la FCSB: „Joacă de parcă are frâna de mână trasă” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) este de părere că FCSB n-a ieșit bine din afacerea încheiată cu Dinamo în perioada de mercato din această vară, schimbul dintre Alexandru Musi (21 de ani) și Dennis Politic (25 de ani).Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat pe Alexandru Musi la rivală în schimbul lui Dennis Politic, plus o sumă considerabilă, de aproximativ un milion de euro. ...
Arsenal, bucuria taximetriștilor londonezi! Încasări de 23.000 de euro per jucător! # Gazeta Sporturilor
O regulă strictă impusă de managerul Mikel Arteta îi costă pe jucători până la 1.000 de lire sterline (1.147 de euro) pe meci!Arsenal joacă mâine, împotriva lui Manchester City, iar taximetriștii londonezi își freacă mâinile! Motivul? Managerul Mikel Arteta a creat o regulă strictă și nu le permite jucătorilor să vină direct la stadion, cu două-trei ore înaintea meciului, așa cum procedează celelalte cluburi londoneze. ...
N-a menajat-o pe FCSB, nici Becali n-a scăpat netaxat: „Armata se conduce de pe front, nu din palat!” # Gazeta Sporturilor
Marius Croitoru (44 de ani), antrenor în două rânduri la FC Botoșani, a comentat succesul fostei sale echipe în fața campioanei en-titre, FCSB, scor 3-1. Intervenția a avut loc la emisiunea GSP Live Special.Croitoru consideră că trupa antrenată de Charalambous și de Pintilii nu mai are nicio șansă la campionat și condamnă plecarea lui Alexandru Musi de la echipă, dat ca „monedă de schimb” la Dinamo pentru Dennis Politic. ...
Leo Grozavu a spus secretul din spatele victoriei cu FCSB: „Ăsta a fost salutul din vestiar” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul de la Botoșani, a spus care au fost secretele din spatele victoriei cu FCSB, scor 3-1.Leo Grozavu a spus ca toată săptămâna le-a spus jucătorilor că o vor învinge pe FCSB, iar aceasta a fost și salutul din vestiar. Botoșani e pe 2, cu 19 puncte, iar tehnicianul speră că această perioadă bună va dura cât mai mult. ...
A învins-o pe FCSB și îi cere „demisia de onoare” lui Elias Charalambous: „Doar nu-l schimbi pe Gigi Becali...” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a intrat în direct la emisiunea GSP Live Special, la scurt timp după ce echipa sa a învins-o pe campioana en-titre, FCSB, scor 3-1, în etapa 10 din Superliga.Cu câteva zile înaintea meciului, Iftime a declarat că „visul său este să schimbe antrenorul la FCSB”. Acum, patronul de la Botoșani a revenit asupra acestei idei și a susținut că Elias Charalambous trebuie îndepărtat de la echipă. ...
FCSB și o statistică greu de imaginat » Ce bornă neagră a atins prin eșecul de la Botoșani # Gazeta Sporturilor
FCSB a fost învinsă la Botoșani, scor 1-3, în runda cu numărul 10 din Superligă. Campioana deschisese scorul prin Daniel Bîrligea, dar a confirmat o statistică nefastă din actuala stagiune. FCSB a deschis scorul la Botoșani în minutul 36, o acțiune superbă lucrată de Florin Tănase și de Thiam, cu Daniel Bîrligea la finalizare. Avantajul a durat doar 4 minute, apoi a revenit un scenariu negru pe care campioana l-a tot experimentat în ultimele luni. VIDEO CU GOLUL. ...
Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul de la FCSB, a spus de câte victorii are nevoie echipa campioană pentru a intra în play-off. După eșecul cu Botoșani, scor 1-3, FCSB are doar 7 puncte în primele 10 etape. Târnovanu a făcut calculele și a spus că FCSB are nevoie de 10 victorii în cele 20 de partide rămase pentru a fi în play-off. ...
Canadianul Denis Shapovalov (26 de ani, 26 ATP) și suedeza Mirjam Bjorklund (27 de ani, 744 WTA) s-au căsătorit după o logodnă de peste doi ani.Jucătorii de tenis Denis Shapovalov și Mirjam Bjorklund au avut parte de o nuntă în aer liber la Lesante Cape Hotel din Zakynthos (Grecia), cu vedere la Marea Ionică.La festivitățile de nuntă, care au durat patru zile, au participat cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei, în total doar 30 de invitați. ...
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a tras concluziile, după ce echipa lui a pierdut, scor 1-3, cu FC Botoșani. Elias Charalambous a spus că este foarte confuz în legătură cu ceea ce se întâmplă la FCSB după primele 10 etape de campionat. Elias Charalambous, după Botoșani - FCSB: „Trebuie să găsim soluția, meciurile trec și ajung să spun aceleași lucruri în fiecare etapă”„Cred că am început bine. ...
Dezamăgit de Botoșani - FCSB, Gigi Becali a închis apelul după 30 de secunde: „Bucurați-vă!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a intrat în direct imediat după ce echipa sa a suferit o nouă înfrângere, 1-3 cu FC Botoșani, în etapa 10 din Superliga. Dezamăgit de rezultat, finanțatorul campioanei nu a continuat intervenția telefonică și a închis rapid.Campioana en-titre din Superliga se îndepărtează și mai mult de play-off. ...
Italia, campioana en-titre, a trecut vineri de Ucraina cu 2-1 în semifinale la BJK Cup Finals, care se desfășoară în această săptămână la Shenzhen. Adversara sa se va decide sâmbătă, în urma întâlnirii dintre SUA și Marea Britanie.Italia s-a calificat vineri în a treia finală consecutivă a Billie Jean King Cup, după ce a trecut cu emoții de Ucraina în penultimul act. BJK Cup Finals se joacă în acest an la Shenzhen, în format tablou. ...
Premieră la FCSB » Intrat la pauză, Darius Olaru NU a mai preluat banderola de căpitan: pe brațul cui a rămas # Gazeta Sporturilor
Meciul din deplasare de la Botoșani, din etapa cu numărul 10 a Superligii, a consemnat o premieră la FCSB. Căpitanul de drept al campioanei en-titre, Darius Olaru, a început partida din postura de rezervă, iar echipa a fost condusă de Florin Tănase.Olaru a fost introdus la pauză, în locul lui Baba Alhassan, însă nu a preluat banderola de căpitan de la Florin Tănase, lucru care s-a întâmplat pentru prima dată de la revenirea decarului la FCSB, din vara anului 2023. ...
Francesco Totti, înaintea derby-ului Lazio-Roma: „Acesta e obiectivul principal al tuturor” # Gazeta Sporturilor
Francesco Totti (48 de ani), legenda Romei, a prefațat derby-ul cu Lazio, din etapa a 4-a din Serie A.Lazio - AS Roma se joacă duminică, de la 13:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.Fostul jucător al „giallorossilor” a vorbit despre importanța derby-ului roman înainte de confruntarea de duminică. ...
Tactica lui Becali a dat roade! Parțial » FCSB a marcat la Botoșani dintr-o fază de playstation # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a decis să îi bage pe Daniel Bîrligea și Mamadou Thiam din primul minut în meciul de la Botoșani, din runda 10, iar cei doi au produs golul marcat de campioană în prima repriză.După meciul din etapa trecută, 1-1 pe terenul celor de la Csikszereda, Gigi Becali a spus că a decis să îl treacă pe Daniel Bîrligea, golgheterul din sezonul trecut, în dreapta atacului, iar Thiam sau Alibec pe poziția de vârf. ...
Simte momentul ZERO la FCSB: „Până aici! Nu se poate mai jos de atât, e momentul pentru o schimbare” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Ciprian Panait (48 de ani) a fost invitat la GSP Live Special și a comentat situația actuală de la FCSB. Înaintea meciului de la Botoșani, FCSB era pe locul 11 în Superliga, cu doar 7 puncte. Ciprian Panait a spus că este nevoie de un șoc la echipă pentru a salva situația. ...
A izbucnit în lacrimi după ce a câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de Atletism: „Atmosfera a fost sexy și agresivă” # Gazeta Sporturilor
Amy Hunt a izbucnit în lacrimi după ce a cucerit medalia de argint în proba de 200 de metri la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo.Britanica în vârstă de 23 de ani nu și-a putut stăpâni emoțiile când și-a văzut numele pe tabelă, după ce a reușit să o depășească pe sportiva din Jamaica, Shericka Jackson, care s-a clasat pe locul 3. La interviul de după, Amy Hunt a descris cursa ca fiind „sexy și agresivă”. ...
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a râs de echipa trimisă de Gigi Becali (67) în teren în meciul Botoșani - FCSB, din runda 10 din Superliga. Surprize peste surprize în echipa celor de la FCSB. Cele mai mari sunt în flancul drept, acolo unde Bîrligea a fost trecut în atac, iar Toma în defensivă. Panduru a râs de ideea lui Becali de a juca cu cei doi pe pozițiile respective, spunând că aceștia nu se pot ajuta reciproc. ...
Chivu are jucător în echipa etapei în Liga Campionilor » Pe cine a selectat UEFA de la marile surprize ale grupei # Gazeta Sporturilor
Marcus Thuram a fost inclus de UEFA în unsprezecele celor mai buni jucători după prima rundă a grupei de Champions League. Atacantul lui Inter, autorul unei doppietta în victoria de la Amsterdam (2-0 cu Ajax), face cuplu cu Harry Kane, golgheterul lui Bayern. ...
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a rămas surprins de echipa aliniată de FCSB la meciul cu FC Botoșani, din deschiderea etapei 10 din Superliga.Pe foaia de start, Daniel Bîrligea apare că va juca în banda dreaptă, exact cum a anunțat patronul Gigi Becali (67 de ani), după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa anterioară.Ilie Dumitrescu a comentat, de asemenea, absența din „primul 11” a căpitanului Darius Olaru. ...
Luptătoarea Andreea Ana, medaliată cu bronz, a căpătat un suvenir nedorit de la Campionatele Mondiale: „Sportul de contact vine la pachet cu astfel de situații” # Gazeta Sporturilor
Andreea Ana (24 de ani), medaliată cu bronz la CM de la Zagreb în cadrul categoriei 55 kg, a revenit vineri în România. Sportiva legitimată la Steaua București s-a ales cu o rană la frunte după performanța din Croația.Andreea Ana a cucerit marți prima medalie mondială din cariera sa, un bronz în cadrul categoriei de 55 kg, iar vineri s-a întors cu ea în țară. „Pentru mine această medalie înseamnă foarte mult. ...
Pep Guardiola a râs de un mare rival din Premier League: „Doar pentru că a avut bani” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, este mereu caustic atunci când vine vorba despre sumele cheltuite de cluburi, „cetățenii” fiind acuzați ani la rând că au un avantaj incorect față de celelalte rivale, datorită fondurilor provenite din Arabia Saudită. ...
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! » Improvizații peste improvizații în echipa FCSB # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, s-a ținut de cuvânt, iar echipa campioană va începe într-o formulă inedită meciul cu Botoșani, din runda cu numărul 10 din Superliga. Gigi Becali șoca după egalul cu Csikszereda, scor 1-1, și spunea că îl va trece pe Bîrligea, principala gură de foc a campioanei (4 goluri și 3 assist-uri), în banda dreaptă. Thiam sau Alibec ar fi urmat să înceapă pe poziția de vârf. ...
Manchester United, de râsul întregului oraș! » Gluma genială care a apărut pe un autobuz lângă Old Trafford # Gazeta Sporturilor
După eșecul suferit în derbyul cu Manchester City (0-3), Ruben Amorim a devenit managerul cu cel mai slab procentaj al victoriilor (26%) unui antrenor al lui United după Al Doilea Război Mondial. Portughezul a câștigat doar 8 din 31 de partide în Premier League, fiind constant criticat și ironizat din toate părțile. ...
Dinamo l-a dorit pe fundașul central Lisav Naif Eissat (20 de ani), dar nu a fost de acord cu prețul pe care cei de la Maccabi Haifa l-au cerut în schimbul jucătorului.Echipa bucureșteană suferă în axul defensiv din cauza fragilității lotului. În acest moment, fundașii centrali titulari sunt togolezul Kennedy Boateng (28 de ani) și israelianul Nikita Stoinov (20 de ani). ...
Ca-n filmele SF: China, acuzată de piraterie cerebrală! » Spionaj cibernetic pentru a-și antrena viitorii soldați? # Gazeta Sporturilor
O ipoteză incredibilă și, în același timp, șocantă se răspândește în mediul online. Statul asiatic ar fi piratat sistemele de securitate ale FocusCalm, tehnologia de biofeedback folosită de #2 ATP, Jannik Sinner, pentru a-și antrena mintea!Povestea duce spionajul cibernetic la un nivel inimaginabil, iar personajul principal al teoriei avansate de un jurnalist american într-un podcast este China. ...
Interesanta finală de la 400 m garduri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo: atacuri verbale, controversă și un medaliat cu coroană # Gazeta Sporturilor
Americanul Rai Benjamin (28 de ani) s-a impus în proba de 400 m garduri la CM de la Tokyo, după ce pentru câteva minute a fost descalificat.Rai Benjamin a câștigat, vineri, pentru prima oară în cariera sa medalia mondială de aur în proba de 400 m garduri. O probă cu multe episoade controversate la Tokyo.Americanul a trecut primul linia de sosire, a fost descalificat, apoi repus în drepturi ca medalait cu aur, având cel mai bun timp al sezonului, 46,52 s. „Mă simt minunat. ...
Anunță „cutremurul” la Manchester United în weekend: „Au jucat băieții cu bărbații” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare atacant Alan Shearer (55 de ani) este de părere că Ruben Amorim (40) poate fi demis de Manchester United în cazul unui eșec în meciul cu Chelsea, care se va juca sâmbătă, de la 19:30.Ruben Amorim riscă să fie demis de la Manchester United în acest weekend. Aceasta este părerea lui Alan Shearer, o legendă a fotbalului englez, care subliniază atitudinea încăpățânată a antrenorului portughez, pe lângă rezultatele slabe. ...
Bogdan Ungureanu, românul a spart barieră ce părea de netrecut! S-a dus în Brazilia și a câștigat la „arta supleții” împotriva celor mai buni din lume » Olăroiu: „Duce o viață spartană” # Gazeta Sporturilor
Jiu-jitsu, sau „arta supleții”, un sport japonez străvechi, precursorul altor discipline, precum judo sau aikido, se practică în România încă dinainte de '89, dar ascuns sub „umbrela” cluburilor de judo, altfel fiind interzis, la fel ca și karatele. Bogdan Ungureanu (30 de ani) a reușit să exceleze chiar în Brazilia, patria acestei discipline.Treptat, la începutul anilor 2000, a revenit sub formă oficială și la noi, începând cu cel tradițional. ...
Ștafetă pregătită de Cristi Chivu la Inter » Mutarea s-ar putea produce chiar duminică, la meciul cu Sassuolo! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu n-a schimbat portarul după criticile primite de Yann Sommer. Vinovat la două dintre golurile încasate de Inter în derbyul cu Juventus (3-4), elvețianul de 36 de ani ar trece însă pe banca de rezerve împotriva lui Sassuolo, în duelul programat duminică seară la Milano.Antrenorul român, pus sub presiune după al doilea eșec consecutiv în acest sezon la Inter, a rezistat și a mers mai departe pe mâna lui Sommer. ...
Ștefan Târnovanu, „băgat în ședință” de portarul Generației de Aur: „O să-l chem și o să îi spun între patru ochi” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Stelea (57 de ani), portar component al „Generației de Aur”, a identificat capitolele slabe ale titularului dintre buturi de la FCSB, Ștefan Târnovanu (25 de ani).Fostul mare internațional consideră că Târnovanu nu se descurcă bine la jocul de picior și la ieșirile pe centrări. Bogdan Stelea a identificat problemele lui Ștefan Târnovanu: „O să i le spun între patru ochi”„N-am mai văzut meciuri în care să facă gafe mari. ...
„La Rapid e clar că lipsește ceva” » UEFAntasticul, analiză fără echivoc: „Sunt datori!” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada, titular în apărarea Rapidului la sfertul de Cupa UEFA din 2006, a făcut o analiză a echipei lui Costel Gâlcă și consideră că există o problemă în ofensivă.Fostul fundaș central, câștigător a două Cupe cu echipa giuleșteană, consideră că Rapid nu are un om în față care să marcheze suficient de mult. Are dubii cu privire la Koljic, pe care îl vede predispus la accidentări. ...
Ioan Andone a găsit un posibil motiv de îngrijorare cu privire la cariera lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB. Ioan Andone are încredere în calitățile lui Bîrligea și crede că atacantul poate fi protagonistul unui transfer important. Vede, însă, un impediment: faptul că acesta se accidentează destul de des. Vârful echipei naționale a ratat deja mai multe partide în acest start de sezon din cauza problemelor medicale. ...
Marius Croitoru a numit jucătorul de care avea nevoie FCSB: „E peste tot ce au ei!” # Gazeta Sporturilor
Marius Croitoru (44 de ani), antrenor liber de contract, a spus unde a greșit campioana FCSB în această vară. Marius Croitoru este tehnicianul care a antrenat-o pe FC Botoșani, adversara de astăzi a campioanei, în 76 de meciuri, reușind chiar să meargă în play-off cu moldovenii. Acesta a numit o greșeală a campioanei din această vară: faptul că l-a cedat pe Alexandru Musi la Dinamo la schimb cu Dennis Politic. Becali a plătit și un milion de euro. ...
