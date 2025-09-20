România, despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda

20:20

În cadrul unei ședințe tensionate a coaliției de azi, Sorin Grindeanu a lansat un mesaj violent la adresa purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Să fie ultima dată când i se permite unui purtător de cuvânt să mintă public. Dacă mai face o dată asta, pleacă", ar fi spus Grindeanu, au declarat pentru aktual24.ro