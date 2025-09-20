51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, „pisc al ingineriei româneşti” / 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei / Compania are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală

G4Media, 20 septembrie 2025 09:50

CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat ”pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
10:00
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureştiului: Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole G4Media
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:50
Un mort şi zeci de răniţi în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk după un atac rusesc cu rachete şi drone G4Media
Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, care a suferit un atac puternic cu rachete...   © G4Media.ro.
09:50
09:40
VIDEO După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să salveze doi turiști rătăciți în Bucegi / Pentru a rezista frigului, au alergat în jurul unui stâlp de marcaj G4Media
O intervenție dificilă a avut loc noaptea trecută în Munții Bucegi, acolo unde doi turisti, nepregătiți pentru traseu și surprinși de ceața densă, au rămas...   © G4Media.ro.
09:40
Un studiu cu 8.000 de pisici arată care rase trăiesc cel mai mult. Surpriza din fruntea clasamentului G4Media
Un studiu publicat în Journal of Feline Medicine and Surgery detaliază longevitatea raselor de pisici domestice. Analizând date provenite de la aproape 8.000 de feline din Marea Britanie,...   © G4Media.ro.
09:40
Luca, fiul lui Zinedine Zidane, a ales să reprezinte Algeria în locul Franței G4Media
Luca Zidane, fiul celebrului Zinedine Zidane, a ales să reprezinte naționala Algeriei în locul Franței. Conform BBC, portarul speră să prindă lotul algerienilor pentru Campionatul...   © G4Media.ro.
09:40
Procuratura venezueleană solicită o anchetă a ONU care să vizeze navele distruse de Statele Unite G4Media
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a cerut, vineri, ONU să ancheteze atacurile americane anunţate de preşedintele Donald Trump, care au distrus trei nave...   © G4Media.ro.
09:40
Ministrul Finanțelor, după o discuţie cu omologul din Finlanda: România are multe de învăţat din modelul finlandez / Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, că a discutat cu omologul din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii...   © G4Media.ro.
Acum o oră
09:30
Circulaţie închisă pe DN 1E, între Poiana Braşov şi Râşnov pentru desfășurarea unui eveniment sportiv G4Media
Circulaţia rutieră este închisă sâmbătă, până la ora 19:00, pe DN 1E, între Poiana Braşov şi Râşnov, în vederea desfăşurării unui eveniment sportiv. Centrul Infotrafic...   © G4Media.ro.
09:30
Trei bărbaţi s-au intoxicat cu vapori de benzină dintr-un rezervor în localitatea buzoiană Mărunţişu / Unul dintre ei este resuscitat G4Media
Trei bărbaţi care au intrat să cureţe un rezervor au fost intoxicaţi cu vapori de benzină în incinta unei societăţi comerciale din localitatea Mărunţişu, judeţul...   © G4Media.ro.
09:20
Managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, finul baronului PSD din Caraș-Severin, a fost arestat preventiv sub acuzația de luare de mită / Ar fi acceptat să primească 250.000 de lei pentru atribuirea preferențială a unui contract de achiziție publică G4Media
Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, după ce inițial fusese reținut pentru 24...   © G4Media.ro.
09:10
VIDEO I Ladies & Business. Povestea de succes a Szuszannei Peter – de la un butic la o pensiune de patru stele. „A fost un efort foarte mare. Nu am realizat de la început cât de mare este investiția” G4Media
Szuszanna Peter ar putea fi caracterizată ca o femeie ambițioasă, care timp de peste 35 de ani a știut să lupte pentru ceea ce și-a...   © G4Media.ro.
09:10
O pană a telefoanelor din Australia a provocat trei decese, din cauza lipsei de acces la serviciile de urgenţă / Guvernul a acuzat compania de telecomunicaţii Optus că „i-a abandonat pe australieni” G4Media
Guvernul Australiei a acuzat sâmbătă compania de telecomunicaţii Optus că „i-a abandonat pe australieni”, după ce trei oameni au murit din cauza întreruperii accesului la...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:00
Trump: Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei „ar putea genera mari probleme” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza „mari probleme”. În cadrul unei declaraţii...   © G4Media.ro.
09:00
VIDEO Campioana FCSB, parcurs dezastruos în campionat: Locul ocupat după înfrângerea de la Botoșani G4Media
FCSB are parte de un start de sezon mediocru în Superliga României la fotbal, campioana en-titre înregistrând a cincea înfrângere (1-3 la Botoșani). După zece...   © G4Media.ro.
08:50
Morrissey şi-a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale” G4Media
Controversatul artist britanic Morrissey a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”, potrivit paginii sale oficiale de Facebook,...   © G4Media.ro.
08:40
Peste 40% dintre pisici manifestă un comportament pe care știința nu-l înțelege și sfidează mitul independenței lor G4Media
Deși câinilor le place joaca cu mingea, noi cercetări arată că pisicile nu doar că se implică în acest tip de activitate, dar o fac...   © G4Media.ro.
08:40
SUA vor percepe de la firme o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele angajaţilor înalt calificaţi G4Media
Guvernul Statelor Unite a anunţat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaţilor înalt calificaţi, folosite...   © G4Media.ro.
08:40
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, îşi intensifică lupta împotriva traficului de droguri prin achiziţionarea a 12 avioane G4Media
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, va achiziţiona 12 avioane pentru a-şi consolida flota dedicată luptei împotriva traficului de droguri, a anunţat, vineri, Ministerul...   © G4Media.ro.
08:10
VIDEO Reforma administrativă prin Kaizen: de la Oradea și Buzău la Guvernul Bolojan. Interviu cu primarul Constantin Toma și Julien Bratu, directorul Kaizen Institute România G4Media
Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să aplice o reformă administrativă la nivel național, ce ar putea presupune reducerea a peste 13.000 de posturi în...   © G4Media.ro.
08:10
Organizaţia Mondială a Sănătăţii primeşte autoritatea de a declara oficial „urgenţa pandemică” odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale de sănătate G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgenţă pandemică”, odată cu...   © G4Media.ro.
08:10
Trump îl va primi pe Erdogan pe 25 septembrie pentru a discuta contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan săptămâna viitoare, joi, 25 septembrie, la Casa...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:00
La presiunea lui Donald Trump, un procuror federal a demisionat / Refuzase să îi urmărească penal pe adversarii președintelui american G4Media
Un procuror federal care a refuzat să iniţieze urmărirea penală împotriva adversarilor lui Donald Trump şi-a prezentat demisia vineri, potrivit presei americane, citate de lefigaro.fr,...   © G4Media.ro.
08:00
Oana Ţoiu, la CNN, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” G4Media
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a...   © G4Media.ro.
08:00
Consilierii numiţi de secretarul Sănătății din SUA refuză să mai recomande vaccinul COVID-19 pentru toţi americanii G4Media
O comisie de consilieri în materie de vaccinuri din SUA, desemnată de secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., a renunţat la politica de sprijin larg...   © G4Media.ro.
07:50
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C este „pe punctul de a se prăbuşi”, avertizează secretarul general al ONU G4Media
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este „pe punctul de a se prăbuşi”, a avertizat vineri secretarul general...   © G4Media.ro.
07:40
Avioane poloneze şi aliate mobilizate, sâmbătă dimineaţă, după atacuri ruseşti asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia G4Media
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri...   © G4Media.ro.
07:40
Washingtonul anunţă că a ucis un lider al Statului Islamic în Siria „care ameninţa direct teritoriul american” G4Media
Armata americană a anunţat că a ucis vineri, în timpul unui raid în Siria, un lider al grupării jihadiste Statul Islamic (ISIS) „care ameninţa în...   © G4Media.ro.
07:40
Zilele Bucureştiului, sâmbătă şi duminică – Paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp şi raliul Gumball G4Media
Zilele Bucureştiului sunt celebrate, sâmbătă şi duminică, prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film, expoziţii şi tururi ghidate, informează Primăria Capitalei,...   © G4Media.ro.
07:30
Te gândești să îți iei un teckel? De ce unii îl numesc „cea mai proastă rasă de câini”, iar alții jură că e cel mai bun companion G4Media
Teckelii atrag atenția prin corpurile alungite, picioarele scurte și un lătrat surprinzător de puternic pentru dimensiunea lor. Sunt considerați de mulți iubitori de animale niște...   © G4Media.ro.
07:30
Donald Trump dezvăluie un nou videoclip cu un atac american împotriva unei nave a „narcoteroriştilor” G4Media
Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac...   © G4Media.ro.
07:30
MI6, serviciul britanic de informaţii, recrutează spioni pe dark web G4Media
Serviciul britanic de informaţii externe, MI6, a anunţat lansarea unui portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, în special din...   © G4Media.ro.
07:30
Senatorul republican Ted Cruz îl acuză pe şeful autorităţii de reglementare a audiovizualului din SUA că s-a comportat ca un „mafiot” în cazul lui Jimmy Kimmel G4Media
Senatorul american Ted Cruz l-a acuzat pe şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului că s-a comportat ca un „mafiot” în suspendarea prezentatorului de...   © G4Media.ro.
06:10
Un studiu realizat de cercetători afiliați Harvard arată că ora la care mănânci îți poate influența longevitatea: „Orele de masă mai târzii sunt asociate cu probleme de sănătate și risc crescut de mortalitate” G4Media
Un studiu realizat de cercetători de la Massachusetts General Hospital, afiliat Harvard, arată că momentul la care mâncăm ar putea avea un impact major asupra...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
01:50
Genii, extravaganți, copii-minune, vizionari, rebeli. Legendari. Enescu, Mozart, Beethoven. Au inventat genuri și au pornit trenduri cu mult înainte să existe ideea de „star”. Redescoperă-i cu BRD la Festivalul Enescu 2025! (P) G4Media
© G4Media.ro.
19 septembrie 2025
23:20
Pisicile cu demență ajută cercetătorii să înțeleagă boala Alzheimer la oameni și deschid calea unor noi terapii G4Media
De obicei, asociem demența cu oamenii, însă cercetări recente arată că și pisicile pot suferi de o afecțiune similară, denumită disfuncție cognitivă felină. La fel ca în...   © G4Media.ro.
23:20
Un medic relatează bullying-ul la care e supus un copil ucrainean refugiat în școlile din România: A schimbat trei școli, colegii îi spun că ”rușii le fac bine ce le fac ucrainenilor” G4Media
Un medic român specializat în recuperare a relatat într-o postare pe rețelele sociale cazul unui copil ucrainean, refugiat de război în România cu mama sa....   © G4Media.ro.
23:00
Estonia activează articolul 4, de consultare, din Tratatul NATO în legătură cu incidentul avioanelor de vânătoare ruseşti / Este a 9-a oară în istoria alianței și a doua oară în ultima săptămână când este activat articolul G4Media
Estonia a solicitat în mod oficial consultări ale aliaţilor în baza articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu încălcarea spaţiului său aerian de trei...   © G4Media.ro.
23:00
Ucraina denunță o escaladare din partea Rusiei după ce avioanele rusești au intrat în spațiul estonian G4Media
Ucraina a denunţat vineri o „escaladare” din partea Rusiei după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei MiG-31 ruseşti care intraseră în spaţiul aerian...   © G4Media.ro.
22:40
Restaurantele, barurile, pub-urile, pizzeriile și gelateriile sunt activitățile economice predilecte prin care organizațiile criminale din Italia reciclează bani, inclusiv în străinătate G4Media
Restaurantele, barurile și gelateriile sunt activitățile economice cele mai frecvente prin care ‘ndrangheta, cunoscuta organizație de crimă organizată condusă de pe teritoriul regiunii Calabria, spală...   © G4Media.ro.
22:40
Efectul Kovesi: UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole după mega-dosarul de corupție instrumentat de Parchetul European G4Media
Grecia riscă să piardă plățile europene pentru fermieri din Politica Agricolă Comună (PAC) dacă nu prezintă până la 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit...   © G4Media.ro.
22:40
Marco Rubio va pleda la Adunarea Generală a ONU ca organizaţia să revină la ”rădăcinile sale” şi să renunţe la ”ideologiile distructive” G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna ONU la Adunarea Generală a organizaţiei, ce are loc săptămâna viitoare, să revină „la rădăcinile sale” de...   © G4Media.ro.
22:20
FOTO Noile iPhone 17 au probleme la sistemul de camere / Unele fotografii pot avea mici porțiuni negre pe ele G4Media
Apple pregătește o actualizare de software prin care să remedieze o problemă descoperită de un jurnalist CNN. În review-ul său pentru iPhone Air și iPhone 17 Pro...   © G4Media.ro.
22:20
22:10
Microsoft transformă o fabrică Foxconn în cel mai puternic centru de date AI din lume / Va găzdui „sute de mii” de procesoare „conectate prin suficiente fibre optice încât să înconjoare Pământul de 4,5 ori” G4Media
Microsoft a anunțat planurile sale de a pune în funcțiune, la începutul anului 2026, un centru de date AI în statul american Wisconsin, despre care...   © G4Media.ro.
22:10
Anexarea Cisiordaniei este ”o linie roşie clară”, avertizează preşedinţia franceză / Zece state ONU cer recunoașterea statului Palestina G4Media
Anexarea Cisiordaniei ocupate, ameninţată de oficiali israelieni ca represalii pentru recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, este „o linie roşie clară”...   © G4Media.ro.
21:40
Șoferiță prinsă cu un ponei de 150 kg în portbagajul mașinii roz. Cum a reacționat poliția G4Media
Pe 3 septembrie 2025, un control de rutină al poliției din Alsdorf, un oraș aflat lângă Aachen, în landul Renania de Nord-Westfalia (Germania), a scos...   © G4Media.ro.
21:40
Ministrul Economiei la Antena 3, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut de DNA: „De o lună nici nu l-am mai văzut, nu știu cu ce s-a ocupat / Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit” G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, că Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA pentru abuz în serviciu, urma...   © G4Media.ro.
21:30
Un judecător respinge procesul de 15 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva New York Times G4Media
Un judecător federal a respins vineri procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea de 85...   © G4Media.ro.
21:20
EXCLUSIV Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja denunță un posibil abuz la promovarea directorului dublu condamnat care gestionează proiecte de 14 miliarde de euro: Fie fișa postului a fost modificată ulterior, fie criteriile specifice au fost ignorate G4Media
Sebastian Burduja (PNL), fostul ministru al Energiei, a denunțat vineri un posibil abuz la promovarea ca director de investiții în minister a lui Constantin Bordeianu,...   © G4Media.ro.
