Un mort şi zeci de răniţi în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk după un atac rusesc cu rachete şi drone
G4Media, 20 septembrie 2025 09:50
Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, care a suferit un atac puternic cu rachete... © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
10:00
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureştiului: Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole # G4Media
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:50
09:50
51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, „pisc al ingineriei româneşti” / 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei / Compania are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală # G4Media
CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat ”pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de... © G4Media.ro.
09:40
VIDEO După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să salveze doi turiști rătăciți în Bucegi / Pentru a rezista frigului, au alergat în jurul unui stâlp de marcaj # G4Media
O intervenție dificilă a avut loc noaptea trecută în Munții Bucegi, acolo unde doi turisti, nepregătiți pentru traseu și surprinși de ceața densă, au rămas... © G4Media.ro.
09:40
Un studiu cu 8.000 de pisici arată care rase trăiesc cel mai mult. Surpriza din fruntea clasamentului # G4Media
Un studiu publicat în Journal of Feline Medicine and Surgery detaliază longevitatea raselor de pisici domestice. Analizând date provenite de la aproape 8.000 de feline din Marea Britanie,... © G4Media.ro.
09:40
Luca Zidane, fiul celebrului Zinedine Zidane, a ales să reprezinte naționala Algeriei în locul Franței. Conform BBC, portarul speră să prindă lotul algerienilor pentru Campionatul... © G4Media.ro.
09:40
Procuratura venezueleană solicită o anchetă a ONU care să vizeze navele distruse de Statele Unite # G4Media
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a cerut, vineri, ONU să ancheteze atacurile americane anunţate de preşedintele Donald Trump, care au distrus trei nave... © G4Media.ro.
09:40
Ministrul Finanțelor, după o discuţie cu omologul din Finlanda: România are multe de învăţat din modelul finlandez / Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, că a discutat cu omologul din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii... © G4Media.ro.
Acum o oră
09:30
Circulaţie închisă pe DN 1E, între Poiana Braşov şi Râşnov pentru desfășurarea unui eveniment sportiv # G4Media
Circulaţia rutieră este închisă sâmbătă, până la ora 19:00, pe DN 1E, între Poiana Braşov şi Râşnov, în vederea desfăşurării unui eveniment sportiv. Centrul Infotrafic... © G4Media.ro.
09:30
Trei bărbaţi s-au intoxicat cu vapori de benzină dintr-un rezervor în localitatea buzoiană Mărunţişu / Unul dintre ei este resuscitat # G4Media
Trei bărbaţi care au intrat să cureţe un rezervor au fost intoxicaţi cu vapori de benzină în incinta unei societăţi comerciale din localitatea Mărunţişu, judeţul... © G4Media.ro.
09:20
Managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, finul baronului PSD din Caraș-Severin, a fost arestat preventiv sub acuzația de luare de mită / Ar fi acceptat să primească 250.000 de lei pentru atribuirea preferențială a unui contract de achiziție publică # G4Media
Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, după ce inițial fusese reținut pentru 24... © G4Media.ro.
09:10
VIDEO I Ladies & Business. Povestea de succes a Szuszannei Peter – de la un butic la o pensiune de patru stele. „A fost un efort foarte mare. Nu am realizat de la început cât de mare este investiția” # G4Media
Szuszanna Peter ar putea fi caracterizată ca o femeie ambițioasă, care timp de peste 35 de ani a știut să lupte pentru ceea ce și-a... © G4Media.ro.
09:10
O pană a telefoanelor din Australia a provocat trei decese, din cauza lipsei de acces la serviciile de urgenţă / Guvernul a acuzat compania de telecomunicaţii Optus că „i-a abandonat pe australieni” # G4Media
Guvernul Australiei a acuzat sâmbătă compania de telecomunicaţii Optus că „i-a abandonat pe australieni”, după ce trei oameni au murit din cauza întreruperii accesului la... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza „mari probleme”. În cadrul unei declaraţii... © G4Media.ro.
09:00
VIDEO Campioana FCSB, parcurs dezastruos în campionat: Locul ocupat după înfrângerea de la Botoșani # G4Media
FCSB are parte de un start de sezon mediocru în Superliga României la fotbal, campioana en-titre înregistrând a cincea înfrângere (1-3 la Botoșani). După zece... © G4Media.ro.
08:50
Morrissey şi-a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale” # G4Media
Controversatul artist britanic Morrissey a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”, potrivit paginii sale oficiale de Facebook,... © G4Media.ro.
08:40
Peste 40% dintre pisici manifestă un comportament pe care știința nu-l înțelege și sfidează mitul independenței lor # G4Media
Deși câinilor le place joaca cu mingea, noi cercetări arată că pisicile nu doar că se implică în acest tip de activitate, dar o fac... © G4Media.ro.
08:40
SUA vor percepe de la firme o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele angajaţilor înalt calificaţi # G4Media
Guvernul Statelor Unite a anunţat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaţilor înalt calificaţi, folosite... © G4Media.ro.
08:40
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, îşi intensifică lupta împotriva traficului de droguri prin achiziţionarea a 12 avioane # G4Media
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, va achiziţiona 12 avioane pentru a-şi consolida flota dedicată luptei împotriva traficului de droguri, a anunţat, vineri, Ministerul... © G4Media.ro.
08:10
VIDEO Reforma administrativă prin Kaizen: de la Oradea și Buzău la Guvernul Bolojan. Interviu cu primarul Constantin Toma și Julien Bratu, directorul Kaizen Institute România # G4Media
Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să aplice o reformă administrativă la nivel național, ce ar putea presupune reducerea a peste 13.000 de posturi în... © G4Media.ro.
08:10
Organizaţia Mondială a Sănătăţii primeşte autoritatea de a declara oficial „urgenţa pandemică” odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale de sănătate # G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgenţă pandemică”, odată cu... © G4Media.ro.
08:10
Trump îl va primi pe Erdogan pe 25 septembrie pentru a discuta contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan săptămâna viitoare, joi, 25 septembrie, la Casa... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:00
La presiunea lui Donald Trump, un procuror federal a demisionat / Refuzase să îi urmărească penal pe adversarii președintelui american # G4Media
Un procuror federal care a refuzat să iniţieze urmărirea penală împotriva adversarilor lui Donald Trump şi-a prezentat demisia vineri, potrivit presei americane, citate de lefigaro.fr,... © G4Media.ro.
08:00
Oana Ţoiu, la CNN, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # G4Media
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a... © G4Media.ro.
08:00
Consilierii numiţi de secretarul Sănătății din SUA refuză să mai recomande vaccinul COVID-19 pentru toţi americanii # G4Media
O comisie de consilieri în materie de vaccinuri din SUA, desemnată de secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., a renunţat la politica de sprijin larg... © G4Media.ro.
07:50
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C este „pe punctul de a se prăbuşi”, avertizează secretarul general al ONU # G4Media
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este „pe punctul de a se prăbuşi”, a avertizat vineri secretarul general... © G4Media.ro.
07:40
Avioane poloneze şi aliate mobilizate, sâmbătă dimineaţă, după atacuri ruseşti asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia # G4Media
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri... © G4Media.ro.
07:40
Washingtonul anunţă că a ucis un lider al Statului Islamic în Siria „care ameninţa direct teritoriul american” # G4Media
Armata americană a anunţat că a ucis vineri, în timpul unui raid în Siria, un lider al grupării jihadiste Statul Islamic (ISIS) „care ameninţa în... © G4Media.ro.
07:40
Zilele Bucureştiului, sâmbătă şi duminică – Paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp şi raliul Gumball # G4Media
Zilele Bucureştiului sunt celebrate, sâmbătă şi duminică, prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film, expoziţii şi tururi ghidate, informează Primăria Capitalei,... © G4Media.ro.
07:30
Te gândești să îți iei un teckel? De ce unii îl numesc „cea mai proastă rasă de câini”, iar alții jură că e cel mai bun companion # G4Media
Teckelii atrag atenția prin corpurile alungite, picioarele scurte și un lătrat surprinzător de puternic pentru dimensiunea lor. Sunt considerați de mulți iubitori de animale niște... © G4Media.ro.
07:30
Donald Trump dezvăluie un nou videoclip cu un atac american împotriva unei nave a „narcoteroriştilor” # G4Media
Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac... © G4Media.ro.
07:30
Serviciul britanic de informaţii externe, MI6, a anunţat lansarea unui portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, în special din... © G4Media.ro.
07:30
Senatorul republican Ted Cruz îl acuză pe şeful autorităţii de reglementare a audiovizualului din SUA că s-a comportat ca un „mafiot” în cazul lui Jimmy Kimmel # G4Media
Senatorul american Ted Cruz l-a acuzat pe şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului că s-a comportat ca un „mafiot” în suspendarea prezentatorului de... © G4Media.ro.
06:10
Un studiu realizat de cercetători afiliați Harvard arată că ora la care mănânci îți poate influența longevitatea: „Orele de masă mai târzii sunt asociate cu probleme de sănătate și risc crescut de mortalitate” # G4Media
Un studiu realizat de cercetători de la Massachusetts General Hospital, afiliat Harvard, arată că momentul la care mâncăm ar putea avea un impact major asupra... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
01:50
19 septembrie 2025
23:20
Pisicile cu demență ajută cercetătorii să înțeleagă boala Alzheimer la oameni și deschid calea unor noi terapii # G4Media
De obicei, asociem demența cu oamenii, însă cercetări recente arată că și pisicile pot suferi de o afecțiune similară, denumită disfuncție cognitivă felină. La fel ca în... © G4Media.ro.
23:20
Un medic relatează bullying-ul la care e supus un copil ucrainean refugiat în școlile din România: A schimbat trei școli, colegii îi spun că ”rușii le fac bine ce le fac ucrainenilor” # G4Media
Un medic român specializat în recuperare a relatat într-o postare pe rețelele sociale cazul unui copil ucrainean, refugiat de război în România cu mama sa.... © G4Media.ro.
23:00
Estonia activează articolul 4, de consultare, din Tratatul NATO în legătură cu incidentul avioanelor de vânătoare ruseşti / Este a 9-a oară în istoria alianței și a doua oară în ultima săptămână când este activat articolul # G4Media
Estonia a solicitat în mod oficial consultări ale aliaţilor în baza articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu încălcarea spaţiului său aerian de trei... © G4Media.ro.
23:00
Ucraina denunță o escaladare din partea Rusiei după ce avioanele rusești au intrat în spațiul estonian # G4Media
Ucraina a denunţat vineri o „escaladare” din partea Rusiei după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei MiG-31 ruseşti care intraseră în spaţiul aerian... © G4Media.ro.
22:40
Restaurantele, barurile, pub-urile, pizzeriile și gelateriile sunt activitățile economice predilecte prin care organizațiile criminale din Italia reciclează bani, inclusiv în străinătate # G4Media
Restaurantele, barurile și gelateriile sunt activitățile economice cele mai frecvente prin care ‘ndrangheta, cunoscuta organizație de crimă organizată condusă de pe teritoriul regiunii Calabria, spală... © G4Media.ro.
22:40
Efectul Kovesi: UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole după mega-dosarul de corupție instrumentat de Parchetul European # G4Media
Grecia riscă să piardă plățile europene pentru fermieri din Politica Agricolă Comună (PAC) dacă nu prezintă până la 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit... © G4Media.ro.
22:40
Marco Rubio va pleda la Adunarea Generală a ONU ca organizaţia să revină la ”rădăcinile sale” şi să renunţe la ”ideologiile distructive” # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna ONU la Adunarea Generală a organizaţiei, ce are loc săptămâna viitoare, să revină „la rădăcinile sale” de... © G4Media.ro.
22:20
FOTO Noile iPhone 17 au probleme la sistemul de camere / Unele fotografii pot avea mici porțiuni negre pe ele # G4Media
Apple pregătește o actualizare de software prin care să remedieze o problemă descoperită de un jurnalist CNN. În review-ul său pentru iPhone Air și iPhone 17 Pro... © G4Media.ro.
22:20
22:10
Microsoft transformă o fabrică Foxconn în cel mai puternic centru de date AI din lume / Va găzdui „sute de mii” de procesoare „conectate prin suficiente fibre optice încât să înconjoare Pământul de 4,5 ori” # G4Media
Microsoft a anunțat planurile sale de a pune în funcțiune, la începutul anului 2026, un centru de date AI în statul american Wisconsin, despre care... © G4Media.ro.
22:10
Anexarea Cisiordaniei este ”o linie roşie clară”, avertizează preşedinţia franceză / Zece state ONU cer recunoașterea statului Palestina # G4Media
Anexarea Cisiordaniei ocupate, ameninţată de oficiali israelieni ca represalii pentru recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, este „o linie roşie clară”... © G4Media.ro.
21:40
Șoferiță prinsă cu un ponei de 150 kg în portbagajul mașinii roz. Cum a reacționat poliția # G4Media
Pe 3 septembrie 2025, un control de rutină al poliției din Alsdorf, un oraș aflat lângă Aachen, în landul Renania de Nord-Westfalia (Germania), a scos... © G4Media.ro.
21:40
Ministrul Economiei la Antena 3, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut de DNA: „De o lună nici nu l-am mai văzut, nu știu cu ce s-a ocupat / Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit” # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, că Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA pentru abuz în serviciu, urma... © G4Media.ro.
21:30
Un judecător respinge procesul de 15 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva New York Times # G4Media
Un judecător federal a respins vineri procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea de 85... © G4Media.ro.
21:20
EXCLUSIV Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja denunță un posibil abuz la promovarea directorului dublu condamnat care gestionează proiecte de 14 miliarde de euro: Fie fișa postului a fost modificată ulterior, fie criteriile specifice au fost ignorate # G4Media
Sebastian Burduja (PNL), fostul ministru al Energiei, a denunțat vineri un posibil abuz la promovarea ca director de investiții în minister a lui Constantin Bordeianu,... © G4Media.ro.
