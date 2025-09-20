Moscova susţine că cele trei avioane MiG-31 ruseşti nu au încălcat spaţiul aerian estonian
Bursa, 20 septembrie 2025 09:50
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 pe care autorităţile de la Tallinn şi NATO le acuză că au încălcat, vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian estonian au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian estonian nu a fost încălcat, a precizat Ministerul rus al Apărării
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei
Trump: Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei and #8222;ar putea genera mari probleme and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza and #8222;mari probleme and #8221;
Schimbări în conducerea Hidroelectrica: Bogdan Badea revine ca CEO, iar Radu Constantin preia poziţia de CFO # Bursa
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis, în şedinţa din 19 septembrie, ca atribuţiile de CEO să fie preluate temporar de Bogdan-Nicolae Badea, iar cele de CFO de Radu-Ioan Constantin
Avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în zona de securitate a unei platforme de foraj din Marea Baltică # Bursa
Două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri poliţiştii de frontieră polonezi, adăugând că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate
Schimbări la conducerea Hidroelectrica: Bogdan Badea revine ca CEO, iar Radu Constantin preia poziţia de CFO # Bursa
Ministrul Muncii din Germania anunţă că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale # Bursa
Ministrul german al Muncii, Barbel Bas, a anunţat că va înăspri sancţiunile pentru cei care solicită în mod ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizaţii de şomaj.
Ministerul de Externe: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Bursa
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025-2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinţei Generale a AIEA.
Moşteanu: 'Condamnăm cu fermitate încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane ruseşti and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane militare ruseşti. and #8221;Este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse and #8221;, a transmis Moşteanu.
Stolojan: Încercarea PSD de a-l convinge pe Bolojan să renunţe la reforma administraţiei e 'ca şi cum ai vinde castraveţi grădinarului and #8221; # Bursa
Fostul premier PNL Theodor Stolojan a declarat că este greu de înţeles de ce PSD şi alte partide încearcă să-l convingă pe premierul Ilie Bolojan că greşeşte în privinţa reformei administraţiei, comparând această situaţie cu and #8222;a încerca să vinzi castraveţi grădinarului and #8221;.
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că liderii UE vor discuta and #8222;răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei and #8221; în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care va avea loc la Copenhaga, în data de 1 octombrie.
Ministrul de Externe al Lituaniei: 'Rusia ameninţă direct securitatea euroatlantică şi testează limitele NATO and #8221; # Bursa
Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a avertizat că comportamentul tot mai agresiv al Rusiei arată că NATO and #8222;este testată militar and #8221;, acuzând Moscova că and #8222;ameninţă direct securitatea euroatlantică and #8221;.
Ministrul de Externe Oana Ţoiu transmite că România condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian, arătând că această acţiune este iresponsabilă şi arată că un agresor simte costul războiului său şi încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cos.
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a catalogat încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către trei avioane militare ruseşti drept and #8222;o provocare extrem de periculoasă and #8221;.
Hidroelectrica anunţă încetarea mandatelor CEO-ului Karoly Borbely şi CFO-ului Marian Feţiţa pentru respectarea angajamentelor din PNRR # Bursa
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România şi unul dintre cei mai importanţi jucători din Europa de Sud-Est, informează că, în cadrul şedinţei Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbely - Preşedintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Feţiţa - Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025.
George Simion: Proiectul celor doi deputaţi ex-POT care sancţionează vătămarea fătului and #8222;prin orice mijloace and #8221; vizează condamnarea celor care lovesc gravidele mai scurt # Bursa
George Simion, liderul AUR, susţine într-o postare pe Facebook că proiectul depus de doi foşti deputaţi POT, care sancţionează and #8222;vătămarea fătului prin orice mijloace and #8221;, are ca scop pedepsirea celor care agresează gravidele, nu limitarea avorturilor.
Rusia a desemnat 'Mişcarea Satanistă Internaţională and #8221; drept organizaţie teroristă şi extremistă # Bursa
Autorităţile ruse au anunţat includerea aşa-numitei and #8222;Mişcări Sataniste Internaţionale and #8221; pe lista organizaţiilor de and #8222;terorism şi extremism and #8221;, măsură care deschide calea spre pedepse penale severe pentru persoanele recunoscute de instanţe ca având legături cu aceasta.
Cristian Pistol: A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu - Piteşti # Bursa
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că a început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu - Piteşti, fiind mobilizaţi 620 de muncitori şi 200 de utilaje.
Sindicatele franceze ameninţă cu noi greve dacă premierul Lecornu nu răspunde revendicărilor până pe 24 septembrie # Bursa
Sindicatele franceze, care au organizat proteste la nivel naţional cu sute de mii de participanţi, ameninţă cu noi greve şi manifestaţii dacă noul premier, Sebastien Lecornu, nu le va satisface revendicările până pe 24 septembrie.
Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO.
Lia Olguţa Vasilescu: Dacă Ilie Bolojan îşi dă demisia, nu va fi criză în coaliţie; PSD cere doar mai multă flexibilitate în reforma administraţiei # Bursa
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunţat că, dacă nu se face aşa cum doreşte reforma administraţiei îşi dă demisia, ea arătând că nu o să se facă aşa cum a spus, cel puţin până acum.
Franţa avertizează asupra intensificării activităţilor ostile în spaţiu, în special din partea Rusiei # Bursa
Activităţile and #8222;ostile sau neprietenoase and #8221; în spaţiu s-au intensificat după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, a declarat generalul-maior Vincent Chusseau, şeful Comandamentului Spaţial Francez, pentru Reuters.
Şefii Romgaz, avertisment către Guvern, dacă le vor fi tăiate salariile: 'Pot fi generate efecte în lanţ, care ar afecta chiar proiectul strategic Neptun Deep' # Bursa
Directoratul Romgaz avertizează că reducerea remuneraţiilor managerilor companiei, prevăzută într-un proiect de lege aprobat de Guvern pe 29 august privind managementul corporativ la companiile de stat, ar putea genera efecte în lanţ, afectând chiar proiectul strategic Neptun Deep pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră.
DNA reţine un secretar de stat din Ministerul Economiei şi acuză conducerea ANPC de abuz în serviciu # Bursa
Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat reţinerea pentru 24 de ore a lui Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, acuzat de instigare la abuz în serviciu în formă continuată.
Şefii Romgaz, avertisment pentru situaţia în care le vor fi tăiate salariile: 'Executivii vor fi plătiţi cu mai puţin decât unii directori din subordine and #8221; # Bursa
Miniştrii de externe rus şi american vor avea o întrevedere în marja Adunării Generale a ONU # Bursa
Miniştrii de externe ai Rusiei şi SUA, Serghei Lavrov şi Marco Rubio, se vor întâlni săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU.
Alexander Hoffmann: Deputaţii conservatori germani blochează temporar ajutorul pentru Autoritatea Palestiniană # Bursa
Un ajutor german destinat Autorităţii Palestiniene, în valoare de 30 de milioane de euro, a fost blocat de deputaţii conservatori germani, care solicită clarificări privind destinaţia exactă a fondurilor înainte de virarea acestora.
Trump sugerează pedepsirea reţelelor de televiziune pentru că îl prezintă 'negativ and #8221; # Bursa
Donald Trump a sugerat că reţelele de televiziune care îl prezintă într-o manieră and #8222;negativă and #8221; ar putea fi sancţionate de guvern, după ce a sărbătorit suspendarea emisiunii de noapte a prezentatorului Jimmy Kimmel de la ABC.
La două luni după cel de-al 18-lea pachet, Uniunea Europeană intensifică presiunile asupra Rusiei. Vineri, Comisia Europeană a propus statelor membre adoptarea unui al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, concentrat în special pe sectorul energetic.
Ministerul Justiţiei din Republica Moldova cere limitarea activităţii partidului and #8222;Inima Moldovei and #8221; pentru finanţări ilegale # Bursa
Ministerul Justiţiei a depus la Curtea de Apel Centru o cerere prin care solicită limitarea activităţii partidului and #8222;Inima Moldovei and #8221;, condus de Irina Vlad.
ANPIS a alimentat peste 274.000 de conturi pentru plata facturilor de energie din iulie şi august # Bursa
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat astăzi, 19 septembrie, că a efectuat plata pentru primii 274.541 de beneficiari ai tichetului de energie, în valoare totală de 27,38 milioane lei, potrivit unui comunicat de presă oficial. Beneficiarii vor putea utiliza sumele începând cu 23 septembrie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie şi august 2025.
MMFTSS: Autoritatea pentru Egalitate de Şanse va fi înfiinţată; casele studenţeşti transferate autorităţilor locale # Bursa
Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Egalitate de Şanse şi Sprijinirea Victimelor Infracţiunilor, iar casele de cultură ale studenţilor vor fi transferate către autorităţile locale sau Ministerul Educaţiei.
Radu Marinescu semnează la Valletta al treilea Protocol adiţional pentru cooperare judiciară europeană în materie penală # Bursa
Ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu, a semnat, la Valletta, cel de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală.
Vodafone România şi Digi România au anunţat semnarea documentelor legale pentru achiziţia Telekom România Mobile Communications, valoarea totală a tranzacţiei ridicându-se la 70 milioane euro, potrivit Economedia.
NASA Space Apps Challenge 2025: Hackathon global la Bucureşti şi Cluj-Napoca pentru soluţii inovatoare în spaţiu şi pe Pământ # Bursa
NASA Space Apps Challenge, cel mai amplu hackathon din lume, a anunţat provocările pentru ediţia a XIV-a a competiţiei globale, care va avea loc în weekendul 4-5 octombrie 2025 în Bucureşti, Cluj-Napoca şi în alte câteva sute de oraşe din întreaga lume.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat pe Facebook că participă la reuniunea informală a miniştrilor de finanţe din UE, desfăşurată la Copenhaga, eveniment pregătitor pentru ECOFIN din 10 octombrie.
Ministrul Energiei: Dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că închiderea grupurilor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia ar putea pune România în risc real de blackout.
Surse: Secretar de stat din Ministerul Economiei, vizat de o reţinere de DNA pentru instigare la abuz în serviciu # Bursa
Secretarul de stat Flavius Nedelcea, din Ministerul Economiei, a fost reţinut vineri de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru instigare la abuz în serviciu, potrivit surselor citate de HotNews.
Miniştrii de Finanţe ai Uniunii Europene vor încerca să ajungă la o poziţie comună privind modul de implementare a unei monede digitale euro, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominatoare din SUA, precum Visa şi Mastercard.
Israel anunţă and #8222;forţă fără precedent and #8221; în Gaza, civilii sunt îndemnaţi să părăsească zona # Bursa
Armata israeliană a anunţat că va desfăşura and #8222;o forţă fără precedent and #8221; în oraşul Gaza, situat în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră, şi a îndemnat locuitorii să părăsească zona.
Banca Japoniei a menţinut vineri dobânda de politică monetară la 0,5%, dar a semnalat noi paşi de renunţare la măsurile de stimulare, inclusiv prin vânzarea masivă a deţinerilor de ETF-uri şi REIT-uri, potrivit Reuters. Decizia a dus la scăderea indicelui Nikkei cu 0,4%, după ce atinsese un nou record în deschidere.
Curtea din Danemarca solicită clarificări CJUE privind compatibilitatea grupurilor TVA cu legislaţia UE # Bursa
Curtea Supremă din Estul Danemarcei a solicitat o hotărâre preliminară de la CJUE.
Ţara noastră a finalizat 15 dintre cele 25 de comitete necesare în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi, dacă totul decurge conform planului, ţara noastră ar putea deveni membră anul viitor, a declarat Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.
Pierre Moscovici, primul preşedinte al Curţii de Conturi a Franţei, a confirmat într-un document intern că îşi va încheia mandatul în ianuarie 2026, scrie Le Figaro. Franţa i-a propus candidatura pentru funcţia de membru al Curţii de Conturi Europene, la Luxemburg, nominalizare care urmează să fie validată de Parlamentul European şi de Consiliu în toamnă.
Lipsa medicamentelor în Europa a ajuns la niveluri record, cu 136 de medicamente esenţiale aflate în deficit între 2022 şi 2024.
Bogdan Ivan prezintă planul PSD pentru energie: facilităţi pentru companiile energointensive şi fond pentru investiţii strategice în producţia de electricitate # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat planul de redresare economică propus de PSD pe energie, care cuprinde facilităţi pentru companiile care folosesc gazul natural ca materie primă în proporţie de peste 30% din costul final şi un fond pentru investiţii strategice în capacităţi de producţie a energiei electrice în bandă.
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia # Bursa
Comisia Europeană intenţionează să interzică importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât calendarul iniţial, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei.
