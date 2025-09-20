Șofer român de TIR, pus la pământ de polițiști germani. S-a urcat drogat la volan şi a făcut prăpăd în oraş

18:10

Cine a zis că la mare mergi doar să faci plajă şi să cheltui bani pe la terase, n-a fost toamna pe litoral. După un sezon estival dintre cele mai slabe, hotelierii de la malul mării - cei care încă nu au tras obloanele - s-au gândit că pot face şi un altfel de turism. Aşa că vin cu tot felul de idei să-și atragă oaspeți - unii te îmbie cu borşul de peşte gratis, alţii te așteaptă cu must proaspăt şi încing grătarele direct pe plajă. Vremea e încă bună de vacanță - vor fi 25 de grade weekendul acesta.