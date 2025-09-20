CNAR: 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, ”pisc al ingineriei româneşti” / 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei / Compania are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală

21:50

Psihologul Mihai Copăceanu susţine că, la vârsta de 13 ani, mulţi copii trec prin momente dificile, iar unii dintre ei încep să consume droguri, el apreciind că se constată o creştere a consumului de droguri în rândul fetelor. De asemenea, el afirmă că un alt moment critic privind consumul drogurilor este primul an de facultate.