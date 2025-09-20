Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: “Primele 10 meciuri…”

08:30

FCSB e la pământ în acest debut de sezon de Liga 1, iar adversarii lui Gigi Becali din campionat l-au ironizat pe omul cu banii de la campioana en-titre. Unul dintre ei a fost Valeriu Iftime, cel care i-a şi aplicat ultimul eşec, Botoşani – FCSB 3-1. Dumitrescu l-a taxat pe omul cu banii din […] The post Ilie Dumitrescu nu a mai ţinut cont de nimic după Botoşani – FCSB 3-1: “Cum să dai tu sfaturi?” Mesaj direct pentru Charalambous appeared first on Antena Sport.