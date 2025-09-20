Fritz, întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională: Cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii

11:40

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, sâmbătă, la Timişoara, unde conducerea formaţiunii s-a reunit cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, că România traversează ”un moment politic, economic, social extrem de dificil”, iar o parte din responsabilitate pentru a găsi soluţii este şi pe umerii USR. Partidul îşi doreşte să fie o ”alternativă reală, atât la un sistem care a capturat instituţiile statului”, cât şi la ”un partid sau mai multe partide extremiste care seduc românii care sufără cu adevărat cu răspunsuri false (…) scrise în alte capitale mai în est”.