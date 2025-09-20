Poți fi dat în judecată pentru defăimarea idolilor virtuali K-pop? O instanță din Coreea de Sud spune că da
Aktual24, 20 septembrie 2025 11:20
O instanță din Coreea de Sud a obligat un utilizator de rețele de socializare să plătească 500.000 de woni (304 euro) pentru defăimarea unei formații K-pop de băieți – ai cărei membri sunt personaje virtuale. Cei cinci membri ai grupului K-pop Plave sunt animați și interpretați vocal prin tehnologia de captare a mișcării de către […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
11:40
Cenzură la Pentagon: Jurnaliștii nu vor mai putea publica articole legate de apărare decât cu aprobare oficială # Aktual24
Accesul jurnaliștilor în incinta Pentagonului va fi condiționat, începând din următoarele săptămâni, de semnarea unui memorandum prin care aceștia se angajează să nu publice anumite informații considerate sensibile — chiar dacă nu sunt clasificate oficial. Decizia, anunțată de purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, Sean Parnell, și citată de Politico, a fost dezvăluită într-un e-mail […]
11:40
Robin, robotul terapeutic, programat să se comporte ca o fetiță de 7 ani, ajută la combaterea fricii și singurătății în spitale # Aktual24
Robin este un robot terapeutic dotat cu inteligență artificială, programat să se comporte ca o fetiță în vârstă de 7 ani, oferind sprijin emoțional în căminele de bătrâni și în secțiile de pediatrie ale spitalelor, ajutând în același timp la combaterea lipsei de personal. La cinci ani de la lansarea în SUA, a devenit o […]
Acum 30 minute
11:20
Volodimir Zelenski: Armata ucraineană provoacă pierderi Rusiei în contraofensiva din zona Pokrovsk # Aktual24
Armata ucraineana a continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropillia, unde, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative, transmite Reuters. Liderul de la Kiev a declarat în mesajul său nocturn că operaţiunea a zădărnicit planurile Moscovei de a transforma Pokrovsk într-un centru logistic strategic. Comandantul-şef al […]
11:20
Poți fi dat în judecată pentru defăimarea idolilor virtuali K-pop? O instanță din Coreea de Sud spune că da # Aktual24
O instanță din Coreea de Sud a obligat un utilizator de rețele de socializare să plătească 500.000 de woni (304 euro) pentru defăimarea unei formații K-pop de băieți – ai cărei membri sunt personaje virtuale. Cei cinci membri ai grupului K-pop Plave sunt animați și interpretați vocal prin tehnologia de captare a mișcării de către […]
11:10
Oktoberfest 2025 a început oficial la München: milioane de participanți vor sărbători cu bere, tradiții și voie bună până pe 5 octombrie # Aktual24
München găzduiește din nou cel mai mare festival al berii din lume – Oktoberfest –, care a debutat astăzi, 20 septembrie, pe celebrul teren Theresienwiese. Ediția cu numărul 190 a fost deschisă în mod tradițional de primarul orașului, Dieter Reiter, care a desfăcut primul butoi de bere, marcând începutul celor 16 zile de sărbătoare bavareză. […]
11:10
Posibil record Sotheby’s: Un autoportret al Fridei Kahlo ar putea fi vândut pentru 60 de milioane de dolari # Aktual24
Chipul Fridei Kahlo este unul dintre cele mai cunoscute din artă, datorită autoportretelor sale îndrăznețe și provocatoare. Un astfel de autoportret mai puțin cunoscut al artistei mexicane va fi scos la vânzare la Sotheby’s, într-o licitație care ar putea fi un record. Cu un preț estimat între 40 și 60 de milioane de dolari, „El […]
11:10
Poluarea severă din capitala Indiei, Delhi, a dus la formarea unor „cruste negre” pe zidurile Fortului Roșu, unul dintre cele mai emblematice monumente din epoca Mughal ale orașului, conform unui studiu. Cercetătorii au descoperit că aceste cruste – depozite formate din cauza interacțiunilor chimice dintre poluanți și zidurile din gresie roșie ale fortului – aveau […]
Acum o oră
11:00
Noul purtător de cuvânt al ICCJ este Victor Alistar. Controversele legate de Victor Alistar # Aktual24
Noul purtător de cuvânt al ICCJ este Victor Alistar. Alistar a fost până de curând consilier al fostei șefe a ICCJ, Corina Corbu. Alistar a fost numit purtător de cuvânt de către noul președinte al ICCJ, Lia Savonea. În trecut, Alistar a fost în cetrul mai multor controverse, fiind acuzat că s-a aflat de partea […]
Acum 2 ore
10:40
Un escroc condamnat, care a fost subiectul documentarului Netflix „The Tinder Swindler”, a fost arestat în Georgia la cererea Interpolului, au declarat oficialii. Shimon Yehuda Hayut, cunoscut și sub numele de Simon Leviev, a fost reținut, în urmă cu o săptămână, la sosirea pe aeroportul internațional Batumi din sud-vestul țării, potrivit The Guardian. Între 2017 […]
10:30
Zeci de turiști au fost evacuați din hotelurile din Antalya, după ce incendiile de pădure s-au apropiat periculos de stațiunile de pe litoral – VIDEO # Aktual24
Mai multe focare de incendiu au izbucnit vineri în zona Belek, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Antalya, Turcia, forțând evacuarea preventivă a turiștilor din cel puțin două hoteluri. Potrivit autorităților locale, citate de publicația Antalya Hakkinda, incendiile au afectat pădurile din apropierea stațiunilor, iar flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic […]
10:20
O ceartă într-o cafenea din Sevilla, Spania, s-a încheiat cu un incendiu, după ce un client nemulțumit că nu a primit maioneză a dat foc tejghelei. Compania Hellmann’s a intervenit cu promisiunea de a stricăciunile și de a se asigura că niciun sandviș nu va mai rămâne fără maioneză. Incidentul bizar a avut loc în […]
10:10
Șefii Romgaz amenință cu demisia dacă Bolojan se va atinge de salariile lor, totalizând 3,5 milioane de lei în 2024: „Se poate ajunge la blocarea unor proiecte strategice” # Aktual24
Cei trei directori din conducerea Romgaz, cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, au transmis Guvernului că sunt pregătiți să-și dea demisia dacă veniturile lor vor fi reduse în urma reformei salariale propuse pentru companiile de stat. Reacția vine în contextul în care Executivul și-a asumat răspunderea pentru modificarea legii guvernanței […]
10:10
Amendă de peste 260.000 de euro pentru doi adolescenți care au urinat în mâncarea unui restaurant din Shanghai # Aktual24
Doi adolescenți care s-au filmat urinând în supa dintr-un restaurant au fost obligați, împreună cu părinții lor, să își ceară scuze și să plătească o amendă de 260.000 de euro, a anunțat presa de stat chineză. Cei doi adolescenți în vârstă de 17 ani, numiți Wu și Tang, au stat pe rând pe o masă […]
Acum 4 ore
09:40
Sicriele fantastice din Ghana. O incursiune într-o cultură a înmormântărilor plină de veselie # Aktual24
Sicriele fantastice, deși comune în rândul populației Ga din Accra, devin o practică răspândită, oferind o alternativă colorată la simplele cutii din lemn. Fiecare piesă este realizată nu doar pentru a îngropa decedatul, ci pentru a întruchipa esența vieții sale. Pot fi atât de colorate încât pot face ca moartea să pară atractivă. Un pește […]
09:30
Statele Unite reduc masiv livrările de arme către Europa, dar vor oferi armament de 6 miliarde de dolari Israelului # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump a luat o decizie care a stârnit îngrijorări în rândul aliaților europeni: în timp ce limitează furnizarea anumitor tipuri de arme către Europa din cauza penuriei de echipamente, SUA pregătesc o vânzare masivă de armament către Israel, evaluată la aproape 6 miliarde de dolari. Potrivit unui articol semnat de jurnalista Vivian […]
09:20
„Alertă maximă”. Avioane poloneze și aliate, mobilizate, sâmbătă dimineața, după un atac al Rusiei în vestul Ucrainei # Aktual24
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia. „Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră şi de recunoaştere radar […]
09:10
Donald Trump nu vrea imigranți în SUA, decât dacă sunt foarte bogați: a semnat ordinul executiv privind lansarea vizelor „Gold Card”, care pot fi cumpărate cu un milion de dolari # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat vineri un ordin executiv privind lansarea unui program special de vize denumit „Gold Card”, care le permite străinilor cu avere să obțină mai rapid dreptul de a locui și munci în Statele Unite, în schimbul unei contribuții financiare. Anunțul a fost făcut de Casa Albă, relatează agenția ucraineană de […]
08:40
Senatorul republican Ted Cruz îl acuză pe șeful CNA-ului american că „s-a purtat ca un mafiot” interzicând o emisiune TV populară, care ironiza fanatismul mișcării MAGA # Aktual24
Senatorul republican Ted Cruz a criticat dur declarațiile președintelui Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, pe tema emisiunii “Jimmy Kimmel Live!”, reacția fiind cea mai fermă de până acum din rândul conservatorilor cu privire la amenințările reglementare legate de discursul lui Kimmel. Potrivit postului de televiziune CNBC, Cruz a declarat că Carr s‑a comportat […]
08:30
Premiul Ig Nobel, câștigat de cercetătorii care au studiat dacă vopsirea vacilor în dungi le protejează de muște # Aktual24
O echipă de cercetători din Japonia s-a întrebat dacă vopsirea vacilor cu dungi de zebră ar alunga muștele. Un alt grup din Africa și Europa a analizat preferințele unor șopârle pentru anumite tipuri de pizza. Acești cercetători au fost onorați, la Boston, cu un premiu Ig Nobel, pentru realizări științifice comice. Însă, în locul unei […]
08:00
În ciuda evidențelor, Rusia neagă că avioanele sale militare ar fi încălcat spațiul aerian estonian # Aktual24
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spațiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave rusești. ”Pe 19 septembrie (…) trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Carelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad”, o enclava rusească situată […]
Acum 6 ore
07:30
Ministrul de externe, Oana Ţoiu, la CNN: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # Aktual24
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, potrivit news.ro. „Considerăm (incidentul) ca fiind intenţionat şi suntem clari […]
07:10
Zilele Bucureștiului. Concerte în aer liber, bătaie cu flori, spectacole pe apă și jocuri de lumini # Aktual24
Zilele Bucureștiului sunt celebrate, sâmbătă și duminică, prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate, informează Primăria Capitalei, conform Agerpres. Seria de evenimente marchează 566 de ani de la prima atestare documentară a orașului. „Străzi deschise” va anima Calea Victoriei cu zeci de evenimente artistice și comunitare pentru […]
Acum 12 ore
23:40
Sancțiunile ONU împotriva Iranului vor fi probabil reinstituite până la sfârșitul lunii, anunță Macron # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că se așteaptă ca sancțiunile internaționale împotriva Iranului să fie reinstituite până la sfârșitul lunii, ca o excepție de la un interviu televizat israelian difuzat joi. Întrebat de un jurnalist al postul tv israelian Canal 12 dacă sancțiunile împotriva Teheranului din cauza programului său nuclear vor reveni „la sfârșitul […]
23:00
Trump îl va primi pe Erdogan la Casa Albă. Liderul principalului partid turc de opoziție îl acuză pe Erdogan că a „cumpărat” întâlnirea cu promisiunea de a achiziționa 300 de avioane Boeing # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că îl va primi pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă pe 25 septembrie. Într-o postare de vineri seară pe platforma Truth Social, Trump a declarat că discuțiile se vor concentra pe acorduri comerciale și militare, inclusiv o achiziție „la scară largă” de aeronave Boeing, o „afacere […]
Acum 24 ore
22:40
NATO va convoca Consiliul Atlanticului de Nord săptămâna viitoare pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia # Aktual24
În urma încălcării spațiului aerian estonian de către Rusia, vineri, Consiliul Atlanticului de Nord se va reuni la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta incidentul, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart. Estonia a solicitat anterior în mod oficial consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul de la Washington. Procedura prevede că „Părțile […]
22:30
Președintele Franței afirmă că recunoașterea statului palestinian este necesară pentru combaterea grupării Hamas # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a respins criticile secretarului de stat american Marco Rubio la adresa deciziei Franței de a recunoaște un stat palestinian, declarând pentru CBS News că acest lucru este necesar pentru a combate Hamas. Macron intenționează să oficializeze decizia țării sale la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care va avea loc săptămâna viitoare […]
22:20
Sportivii ruși și belaruși vor concura sub steag neutru la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 # Aktual24
Rușii și belarușii vor concura ca sportivi neutri independenți, fără steag național sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina din 2026, a anunțat, vineri, Comitetul Olimpic Internațional, menținând aceleași sancțiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut. CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023 pentru recunoașterea consiliilor […]
22:10
Amatorism la Moscova. Locația unei baze secrete de drone din Rusia, dezvăluită în videoclipuri de propagandă prost cenzurate # Aktual24
Site-ul independent de știri Radio Liberty (RL) a publicat un articol amplu care analizează dezvoltarea capacităților de război cu drone ale Rusiei de la începutul invaziei de miercuri, 17 septembrie. O parte a materialului a arătat cum, după examinarea atentă a trei videoclipuri slab cenzurate ale principalei baze de drone „Rubicon” din Moscova, postate online, […]
22:00
Care ar putea fi țara NATO „care urmează dacă Ucraina cade” despre care vorbea trimisul lui Trump? # Aktual24
Trimisul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, spunea într-un interviu interesant pentru publicația britanică The Telegraph că „dacă Putin cucerește Ucraina, următoarea țintă va fi un stat NATO”. Kellogg nu e cunoscut ca un clovn cu declarații exaltate, e un general de armată cu mare experință militară și diplomatică. Avertismentul său ar […]
22:00
O bombă din Al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată, vineri, în zona Spandau din Berlin. Aproximativ 12.400 de persoane au fost nevoite să-și evacueze locuințele. Deoarece unii oameni au refuzat să părăsească zona restricționată, operațiunea de dezamorsare a fost amânată. Bomba de 100 de kilograme a fost dezamorsată cu succes, potrivit tagesschau. După finalizarea […]
21:40
Comerțul cu SUA. Cu cât au scăzut exporturile Germaniei către Statele Unite după noile tarife ale lui Trump # Aktual24
Germania continuă să exporte mai multe bunuri către SUA decât invers – dar tarifele comerciale mai mari impuse de administrația Trump încetinesc din ce în ce mai mult acest lucru: excedentul de export al Germaniei față de SUA a scăzut între ianuarie și iulie la cel mai scăzut nivel din primele șapte luni ale anului […]
21:30
Ministrul german al Muncii promite pedepse mai dure pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale # Aktual24
Ministrul german al Muncii, Barbel Bas, a promis, vineri, că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizații de șomaj. „Venitul de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să devină mai rezistent la abuzuri, astfel încât beneficiile să ajungă doar la cei care au nevoie de […]
21:20
Pionierii trip-hop-ului, britanicii de la Massive Attack s-au alăturat altor trupe și muzicieni în încercarea de a bloca difuzarea pieselor lor în Israel, ca parte a unei campanii de boicot cultural din cauza războiului din Gaza. Membii trupei au declarat că s-au alăturat grupului „No Music for Genocide”, un nou grup de muzicieni inspirat de […]
21:10
Finlanda, noua țintă a Rusiei. Pretextele folosite în cazul invadării Ucrainei sunt reutilizate acum față de Finlanda # Aktual24
Înaltii oficiali ruși desfășoară o campanie coordonată de Kremlin de amneințări la adresa Finlandei, aliat al NATO, în același mod în care au procedat înainte de invazia Moscovei în Ucraina, a avertizat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). „Înaltii oficiali ai Kremlinului au intensificat amenințările împotriva Finlandei în ultimele săptămâni, inclusiv prin utilizarea unui limbaj care […]
21:00
Polonia susține că avioane de vânătoare rusești au efectuat o trecere la joasă altitudine deasupra platformei Petrobaltic după ce două avioane au încălcat spațiul aerian al Estoniei # Aktual24
Polonia susține că două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de explorare a petrolului și gazelor Petrobaltic din Marea Baltică, efectuând o trecere la joasă altitudine deasupra platformei. Vineri mai devreme, trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 […]
20:40
Acum 20 de ani, Oceanul Arctic era un pustiu înghețat cu puține zone în care navele puteau opera, pentru o perioadă scurtă de timp. Acum zona arctică a devenit un adevărat câmp de bătălie în care, pe fondul topirii gheții provocate de schimbările climatice, marile puteri se luptă pentru influență. Zilele trecute, China a anunțat […]
20:40
Trump spune că apreciază „aprobarea acordului privind TikTok”, însă Xi Jinping spune că „ar fi bucuros” să vadă negocieri comerciale productive # Aktual24
Soarta operațiunilor TikTok din SUA este încă oarecum incertă după apelul telefonic al lui Trump cu liderul chinez Xi Jinping. Președintele SUA dorește un cumpărător american al site-ului din motive de securitate națională, iar postarea sa de pe rețelele de socializare privind apelul telefonic cu Xi a dat impresia că există deja o înțelegere,, potrivit […]
20:30
Trump solicită Curții Supreme să îi permită să aplice politica celor două sexe biologice în cazul pașapoartelor pentru persoanele transgender și non-binare # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump a solicitat, vineri, Curții Supreme, să îi permită aplicarea unei politici privind pașapoartele persoanelor transgender și non-binare, care să conțină indicații de sex masculin sau feminin conforme cu certificatele de naștere. Departamentul de Justiție a contestat o hotărâre a unei instanțe inferioare care permitea persoanelor să folosească genul sau markerul „X” […]
20:20
Trimisul lui Trump: Putin e ca Hitler, dar va ceda într-un joc de poker nuclear. Dacă va cădea Ucraina, o țară NATO urmează # Aktual24
Generalul în retragere Keith Kellogg, trimisul special al președintelui SUA pentru Ucraina, susține că Vladimir Putin joacă un „poker nuclear”, dar va „ceda” când se va confrunta cu o descurajare credibilă, mai ales că președintele american Donald Trump nu se teme de asemenea confruntări. Într-un interviu pentru The Telegraph, Kellogg îl numește pe liderul de […]
20:10
Cum are de gând UE să folosească bani de-ai Rusiei pentru a ajuta Ucraina. Banii vor fi dați înapoi doar după ce Rusia va despăgubi Ucraina # Aktual24
Uniunea Europeană discută despre utilizarea activelor rusești înghețate pentru a susține un „împrumut reparatoriu” propus Ucrainei, cu scopul de a stimula finanțele țării în timpul războiului și de a evita riscul unui veto din partea Ungariei, au declarat oficiali apropiați proiectului. Ungaria, care menține legături strânse cu Moscova, a respins în mod repetat sancțiunile împotriva […]
19:40
Pe 28 septembrie au loc unele dintre cele mai importante alegeri pentru Europa și pentru România din ultimii ani. Forțele pro-europene ale Maiei Sandu înfruntă practic toate celelalte forțe cu șanse la Parlament și care sunt aliniate cu Rusia. Un succes al acestora din urmă ar putea da Republica Moldova cu mulți ani înapoi și […]
19:10
Brazilienii din armata ucraineană, ofensivă de succes lângă Pokrovsk: ”Inamicii sunt eliminați unul câte unul. Abilitățile brazilienilor se transferă din junglă în pădurile ucrainene” # Aktual24
Soldații brazilieni din Legiunea Internațională nr. 2 lovesc puternic lângă Pokrovsk, în timp ce flancurile proeminenței rusești se prăbușesc, transmite presa din Ucraina. Frontul de la Pokrovsk a devenit cel mai recent câmp de luptă în care Legiunea Internațională nr. 2 a Ucrainei, parțial redistribuită din Zaporojie și Ceasiv Yar, joacă un rol decisiv. Specializată […]
19:00
Șoșoacă, citată la Parchet, este acuzată de 11 infracțiuni. Reacție delirantă: ”Nu ne pot aresta pe toţi!” # Aktual24
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă a fost citată la Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe 23 septembrie, la ora 12.00, în calitate de suspect. Potrivit Poliției Ilfov, a fost deschis un dosar penal pentru suspiciunea comiterii unei infracțiuni prevăzute de Ordonanța 31/2002, care interzice propagarea cu caracter fascist, legionar, rasist sau […]
18:30
Rusia, noi provocări ”fără precedent”. Trei MiG-31 au violat timp de 12 minute spațiul aerian al Estoniei, țară NATO # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei a convocat vineri însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Estonia pentru a depune o protest și a înmâna o notă privind încălcarea spațiului aerian estonian, care a avut loc pe 19 septembrie. Incursiunea a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune […]
18:20
Micul-dejun luat târziu poate provoca oboseală, depresie, anxietate. Plus alte probleme și mai grave, susține un studiu întins pe cinci decenii # Aktual24
Un studiu care a monitorizat aproape 3.000 de adulți pe parcursul a cinci decenii a relevat o legătură consistentă între micul dejun târziu, indicatori de sănătate mai slabi și mortalitate mai ridicată. Un studiu de zeci de ani realizat pe aproape 3.000 de adulți în vârstă a constatat că ora meselor, în special a micului […]
18:20
Șefia ANPC aduce dosare penale. Și succesorul lui Piedone este dat afară după ce s-a ales cu control judiciar pentru 60 de zile # Aktual24
Șeful ANPC, Sebastian Ioan Hotca, urmează să fie dat afară, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. El s-a ales cu dosar penal după ce a intervenit la solicitarea unui lider PSD, Flavius Nedelcea, pentru a numi o persoană agreată într-o funcție de conducere la ANPC Caransebeș. „Hotca nu va mai exercita […]
17:50
Rectorul SNSPA demască „partidele KGB”: „AUR, SOS, POT și lideri precum Călin Georgescu nu sunt simple «alternative» ale politicii românești, ci pioni instrumentalizați direct de la Kremlin” # Aktual24
Într-un context internațional tot mai tensionat, în care atacurile hibride, propaganda și influența străină subminează instituțiile democratice, profesorul Remus Pricopie, rectorul SNSPA, trage un semnal de alarmă cu privire la infiltrarea sistematică a unor interese rusești în politica românească și europeană. Într-o analiză dură, dar argumentată, publicată în Revista Cultura, autorul vorbește despre apariția așa-numitelor […]
17:40
Numeroase evenimente în București în acest week-end. Sunt sărbătorite Zilele Bucureştiului # Aktual24
Calea Victoriei şi str. Poiana cu Aluni, din Sectorul 2, devin pietonale sâmbătă şi duminică, oferind publicului oportunitatea de a lua parte la expoziţii, spectacole de teatru, concerte, proiecţii de film, ateliere interactive şi activităţi sportive. Weekendul este unul festiv, având în vedere că în acest sfârşit de săptămână sunt sărbătorite Zilele Bucureştiului, marcând 566 […]
17:10
Greutatea ideală a unei genți de voiaj: Cum să îți optimizezi bagajul fără compromisuri? (P) # Aktual24
O geantă de voiaj aleasă cu grijă îți poate dicta ritmul întregii călătorii. O greutate bine echilibrată nu înseamnă doar lipsa efortului fizic, ci și libertatea de a te concentra pe experiență, nu pe povara bagajului sau a grijilor legate de limita acestuia. Alegerea genții de voiaj potrivite începe cu scopul călătoriei Înainte să te […]
16:50
Delir, Rusia pretinde că este victimă a dronelor: ”Militanții regimului neonazist de la Kiev conduc o adevărată vânătoare de oameni fără apărare cu ajutorul dronelor” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt al MAE de la Moscova, Maria Zaharova, a avut vineri un nou discurs delirant legat de acuzațiile Poloniei privind incursiunea unor drone rusești în spațiul ei aerian. ”În legătură cu recentele demersuri ale unor capitale europene privind așa-zisa încălcare a spațiului aerian al Poloniei de către presupusele drone rusești la data de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.