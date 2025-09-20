Un atac cibernetic provoacă perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow şi Bruxelles
News.ro, 20 septembrie 2025 11:20
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a afectat sâmbătă funcţionarea mai multor aeroporturi majore din Europa, între care Heathrow (Londra), Bruxelles şi Berlin, au anunţat operatorii, citaţi de Reuters.
Acum 5 minute
11:40
Dominic Fritz, la 9 ani de la fondarea USR: Trăim un moment politic, economic, social extrem de dificil; o parte din responsabilitate pentru a găsi soluţii este şi pe umerii noştri / Şi noi ca partid trebuie să ne transformăm, trebuie să devenim mai agili # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, sâmbătă, la Timişoara, unde conducerea formaţiunii s-a reunit cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, că România traversează ”un moment politic, economic, social extrem de dificil”, iar o parte din responsabilitate pentru a găsi soluţii este şi pe umerii USR. Partidul îşi doreşte să fie o ”alternativă reală, atât la un sistem care a capturat instituţiile statului”, cât şi la ”un partid sau mai multe partide extremiste care seduc românii care sufără cu adevărat cu răspunsuri false (…) scrise în alte capitale mai în est”.
Acum 10 minute
11:30
Arad: Un tânăr de 22 de ani a murit, după ce s-a răsturnat cu maşina / A pierdut controlul într-o curbă # News.ro
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă şi s-a răsturnat cu maşina. Poliţiştii au deschis o anchetă.
Acum 30 minute
11:20
Europa a preluat avantajul (3-1) împotriva echipei Lumii, la finalul primei zile a Laver Cup, vineri, la San Francisco, graţie în special victoriei în dublu a perechii Carlos Alcaraz - Jakub Mensik împotriva americanilor Taylor Fritz- - Alex Michelsen (7-6 [7], 6-4).
11:20
11:20
Fritz, întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională: Cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii # News.ro
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, sâmbătă, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, ”este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”.
11:20
Ionuţ Moşteanu: România este o ţară sigură / Uniunea Europeană va finanţa achiziţia de armament # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă, că România este o ţară sigură, ”un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti” şi a adăugat că Uniunea Europeană va finanţa, printr-un program de împrumuturi, achiziţia de armament.
11:10
Dominic Fritz, întrebat dacă va candida la Primăria Bucureşti: Doamne fereşte! Sunt mândrul primar al Timişoarei. N-am timp de Capitală # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a negat, sâmbătă, orice intenţie de a candida la Primăria Capitalei, afirmând că este ”mândrul primar al Timişoarei” şi nu are timp de Bucureşti.
Acum o oră
11:00
Primul tratament recomandat în UE pentru o boală autoimună rară asociată cu imunoglobulina G4 # News.ro
O boală autoimună rară, care afectează mai multe organe şi poate provoca leziuni ireversibile, ar putea beneficia în curând de primul tratament specific aprobat în Uniunea Europeană (UE), după ce un medicament biologic a demonstrat eficienţă în reducerea recidivelor în cadrul unui studiu clinic de fază 3. Boala asociată imunoglobulinei G4 (IgG4-RD) este o afecţiune rară, de tip inflamator şi fibrotic, identificată relativ recent, care poate afecta mai multe organe din corp.
10:50
Hunedoara: Explozie într-o fabrică de prelucrare a lemnului din Brad / Prejudiciu de 500.000 euro # News.ro
O explozie urmată de incendiu a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Brad, judeţul Hunedoara. Nu au fost victime, dar paguma se ridică la 500.000 de euro.
Acum 2 ore
10:40
Forţele ucrainene au continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropillia, unde, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative, transmite Reuters.
10:30
Prahova: Bărbat cercetat pentru violenţă în familie, găsit mort în maşină, la marginea unei păduri. Principala ipoteză a anchetatorilor este că s-a sinucis # News.ro
Un bărbat din judeţul Prahova, anchetat pentru violenţă în familie şi pe numele căruia fusese emis ordin care îi interzicea sa se apropie de rudele sale, a fost găsit decedat, într-un autoturism, la marginea unei păduri. Principala ipoteză este că şi-a tăiat venele.
10:20
Ialomiţa: Patru persoane implicate în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, reţinute / 40 de poliţişti şi jandarmi patrulează în localitate # News.ro
Trei bărbaţi şi o femeie, implicaţi în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, au fost identificaţi, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. În Ţăndărei sunt în continuare 40 de poliţişti şi jandarmi, pentru a menţine ordinea şi a împiedica noi incidente.
10:20
Ruben Amorim: Nici măcar Papa nu mă poate convinge să schimb sistemul de joc la Manchester United # News.ro
Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, spune că nici măcar Papa nu l-ar putea convinge să-şi schimbe sistemul de joc, relatează BBC.
10:00
CNAIR: 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, ”pisc al ingineriei româneşti” / 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei / Compania are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală # News.ro
CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat ”pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de dificilă, iar 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei. Altitudinea maximă la care este şoseaua depăşeşte 2.000 de metri, ceea ce face ca o perioadă lungă din an circulaţia să fie interzisă, din cauza zăpezii. CNAIR are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală.
10:00
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureşiului: Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole # News.ro
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”.
09:50
Acum 4 ore
09:40
Alexandru Nazare, după o discuţie cu omologul din Finlanda: România are multe de învăţat din modelul finlandez / Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, că a discutat cu omologul din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene şi de la care România poate lua multiple exemple.
09:40
Război în Ucraina: Un mort şi zeci de răniţi la Dnipropetrovsk, după un atac rusesc cu rachete şi drone # News.ro
Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, care a suferit un atac puternic cu rachete şi drone, au indicat, sâmbătă, autorităţile regionale.
09:30
Atletism: Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului, la CM de la Tokyo; România încheie fără medalie # News.ro
Atletul Alin Firfirică a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea discului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Delegaţia României a încheiat astfel participarea fără vreo medalie.
09:30
Jandarmii montani braşoveni au reuşit să salveze doi turişti rătăciţi în Bucegi, după 9 ore de căutări – Turiştii erau neechipaţi şi au fost surprinşi de ceaţă # News.ro
Jandarmii montani braşoveni au intervenit pentru a căuta şi salva doi turisti, nepregătiţi pentru traseu şi surprinşi de ceaţa densă, care au rămas blocaţi în zona Valea Gaura – Vârful Omu.
09:30
Procuratura venezueleană solicită o anchetă a ONU privind navele distruse de Statele Unite # News.ro
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a cerut, vineri, ONU să ancheteze atacurile americane anunţate de preşedintele Donald Trump, care au distrus trei nave în Caraibe.
09:20
Buzău: Trei bărbaţi intoxicaţi cu vapori de benzină într-un rezervor, la Mărunţişu / Unul dintre ei este resuscitat # News.ro
Trei bărbaţi care au intrat să cureţe un rezervor au fost intoxicaţi cu vapori de benzină în incinta unei societăţi comerciale din localitatea Mărunţişu, judeţul Buzău. Pompierii au fost solicitaţi să intervină, un bărbat este resuscitat, iar unul încă nu a fost scos din rezervor.
09:20
Centrul Infotrafic avertizează, sâmbătă, că se circulă în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe, vizibilitatea fiind redusă.
09:20
CM de Atletism: Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş / Spaniola María Pérez şi-a păstrat titlul la feminin # News.ro
Brazilianul Caio Bonfim, vicecampion olimpic la Paris, a fost încoronat campion mondial la proba de 20 km marş la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo, sâmbătă dimineaţă.
09:20
Accident mortal la Tecuci - Şofer de 29 de ani, proiectat cu maşina într-un copac şi apoi într-un gard # News.ro
Un bărbat de 29 de ani, din municipiul Tecuci, a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce autoturismul pe care îl conducea a ieşit de pe carosabil şi a lovit un copac, fiind ulterior proiectat într-un gard.
09:10
De luni de zile, spectatorii indonezieni discută despre un film: Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura clandestină a soţului cu soacra sa.
09:10
Ştefan Radu Oprea: Trebuie să încurajăm investiţiile în economia românească, să vorbim pozitiv despre potenţialul nostru, să venim cu măsuri proactive cum sunt cele din Programul PSD de relansarea economică # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, care a participat în judeţul Prahova la lansarea unei noi linii de producţie a Procter & Gamble, afirmă că trebuie încurajate investiţiile în economia românească. ”Trebuie să vorbim pozitiv despre potenţialul nostru, să venim cu măsuri proactive cum sunt cele din Programul PSD de relansarea economică”, a transmis Oprea.
08:40
Morrissey şi-a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale” # News.ro
Controversatul artist britanic Morrissey a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”, potrivit paginii sale oficiale de Facebook, informează The Guardian.
08:30
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, îşi intensifică lupta împotriva traficului de droguri prin achiziţionarea a 12 avioane # News.ro
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, va achiziţiona 12 avioane pentru a-şi consolida flota dedicată luptei împotriva traficului de droguri, a anunţat, vineri, Ministerul Apărării de la Lima, citat de AFP.
08:20
Echipele Salvamont au salvat, în utimele 24 de ore, şase persoane din zonele montane, trei dintre acestea fiind rănite. O altă persoană a decedat şi a fost coborâtă de către salvatorii montani.
08:20
Fundaşul Jerome Boateng, campion mondial cu Germania în 2014, se retrage din activitate la 37 de ani - VIDEO # News.ro
Germanul Jérôme Boateng, campion mondial în 2014 şi dublu câştigător al Ligii Campionilor cu Bayern (2013, 2020), a anunţat vineri seara că îşi încheie cariera de fotbalist la 37 de ani.
08:00
OMS primeşte autoritatea de a declara oficial „urgenţa pandemică” odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale de sănătate # News.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgenţă pandemică”, odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale actualizate, menite să îmbunătăţească pregătirea la nivel global în cazul declanşării unor viitoare pandemii.
08:00
Harley-Davidson Inc. a fost amendată de autoritatea de concurenţă din Japonia, pentru că a impus dealerilor cote excesive de vânzări # News.ro
Autoritatea antitrust din Japonia a amendat compania de motociclete Harley-Davidson Inc. cu aproximativ 211 milioane de yeni (circa 6,15 milioane lei) pentru impunerea unor cote excesive de vânzări dealerilor, încălcând legea antimonopol, scrie Japan Today.
07:50
Un procuror federal care a refuzat să iniţieze urmărirea penală împotriva adversarilor lui Donald Trump şi-a prezentat demisia vineri, potrivit presei americane, citate de lefigaro.fr.
Acum 6 ore
07:40
UPDATE - Avioane poloneze şi aliate mobilizate, sâmbătă dimineaţă, după atacuri ruseşti asupra Ucrainei # News.ro
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP.
07:40
Surse: Compania xAI a lui Elon Musk a atras 10 miliarde de dolari de la investitori, la o evaluare de 200 de miliarde de dolari # News.ro
Compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, xAI, a atras 10 miliarde de dolari de la investitori, ceea ce plasează evaluarea companiei la 200 de miliarde de dolari, au declarat surse pentru CNBC.
07:30
Avioane poloneze şi aliate mobilizate, sâmbătă dimineaţă, după atacuri ruseşti asupra Ucrainei # News.ro
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP.
07:20
Senatorul Ted Cruz spune că şeful autorităţii de reglementare a audiovizualului din SUA s-a comportat ca un „mafiot” în cazul lui Jimmy Kimmel # News.ro
Senatorul american Ted Cruz l-a acuzat pe şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului că s-a comportat ca un „mafiot” în suspendarea prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel – cel mai dur atac lansat până acum de un republican conservator în această controversă, relatează BBC.
07:00
Germania, de la ”motorul Europei” la creştere modestă: economiştii avertizează că impulsul ar putea fi limitat # News.ro
Ani de zile Germania a fost privită drept motorul economic al Europei, însă tot mai mulţi analişti pun sub semnul întrebării dacă această perspectivă se va confirma în următorii ani, relatează CNBC.
07:00
Întâlnire strategică a întregii conduceri USR, în weekend, la Timişoara, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului / Fritz: Vom avea discuţii intense, dar constructive, despre rolul USR la guvernare # News.ro
USR anunţă o întâlnire strategică a întregii conduceri, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, în weekend, la Timişoara. Preşedintele Dominic Fritz, membrii Biroului Naţional al USR, preşedinţii filialelor judeţene şi miniştrii USR din Guvernul României vor stabili priorităţile politice şi organizatorice ale partidului pentru lunile următoare şi anul 2026.
06:50
Donald Trump dezvăluie un nou videoclip cu un atac american împotriva unei nave a „narcoteroriştilor” # News.ro
Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite.
06:30
Directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat că majorările de preţ pentru noile modele de iPhone nu sunt determinate de planurile tarifare ale preşedintelui Donald Trump.
06:20
Alte zece ţări, pe lângă Franţa, vor recunoaşte statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU # News.ro
Aproximativ 140 de şefi de stat şi de guvern sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a ONU, unde viitorul palestinienilor şi al Gazei va fi în centrul atenţiei, chiar şi în absenţa lui Mahmoud Abbas, relatează AFP.
06:10
Serviciul britanic de informaţii externe, MI6, a anunţat lansarea unui portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, în special din Rusia.
05:50
Blackstone pariază pe o investiţie de 135 miliarde de dolari în Marea Britanie, dar apar semne de întrebare # News.ro
Un pachet masiv de investiţii americane în Regatul Unit a fost prezentat în timpul vizitei de stat a preşedintelui Donald Trump la Londra, însă angajamentul surprinzător al Blackstone, pentru o investiţie de 135 de miliarde de dolari, ridică semne de întrebare în rândul pieţelor, transmite CNBC.
Acum 8 ore
05:40
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari # News.ro
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite.
05:20
Washingtonul anunţă că a ucis un lider al Statului Islamic în Siria „care ameninţa direct teritoriul american” # News.ro
Armata americană a anunţat că a ucis vineri, în timpul unui raid în Siria, un lider al grupării jihadiste Statul Islamic (ISIS) „care ameninţa în mod direct teritoriul american”.
05:20
Acţiunile europene au scăzut vineri, investitorii fiind concentraţi pe comerţ şi perspective economice # News.ro
Acţiunile europene au închis în teritoriu negativ vineri, într-o zi în care comerţul şi perspectivele economice au rămas în centrul atenţiei investitorilor, transmite CNBC.
Acum 12 ore
02:40
Trump susţine că Xi Jinping ar vrea să colaboreze cu SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, dar comunicatul Beijingului despre convorbirea lor nu menţionează nimic despre asta # News.ro
Preşedintele Donald Trump, care a vorbit vineri la telefon cu omologul său chinez, a declarat jurnaliştilor că el crede pe Xi Jinping doreşte să colaboreze cu SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Sky News.
02:20
Moscova susţine că cele trei avioane MiG-31 ruseşti nu au încălcat spaţiul aerian estonian # News.ro
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 pe care autorităţile de la Tallinn şi NATO le acuză că au încălcat, vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian estonian au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian estonian nu a fost încălcat, a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat citat de agenţia TASS.
