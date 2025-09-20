Meta vrea să cumpere putere de procesare pentru AI în valoare de 20 de miliarde de dolari de la Oracle
Profit.ro, 20 septembrie 2025 11:20
Oracle este pe cale să obțină un nou mare contract pentru furnizarea soluțiilor de procesare în cloud. De data aceasta interesat este gigantul american Meta.
Acum 5 minute
11:40
Întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi din Europa, inclusiv la Londra, Bruxelles și Berlin, din cauza unui atac cibernetic # Profit.ro
Un atac cibernetic la un furnizor de servicii de check-in în îmbarcare a perturbat operațiunile pe mai multe aeroporturi importante, precum cele din Berlin, Bruxelles și Heathrow din Londra, potrivit Reuters. Sunt înregistrate întârzieri și anulări.
Acum 30 minute
11:20
Meta vrea să cumpere putere de procesare pentru AI în valoare de 20 de miliarde de dolari de la Oracle # Profit.ro
Oracle este pe cale să obțină un nou mare contract pentru furnizarea soluțiilor de procesare în cloud. De data aceasta interesat este gigantul american Meta.
11:10
O candidatură la Primăria București, post rămas vacant după câștigarea alegerilor prezindențiale de către Nicușor Dan, nu este luată în calcul de către președintele USR, Dominic Fritz. Acesta a negat orice intenție de a candida la Capitală, afirmând că este ”mândrul primar al Timișoarei” și nu are timp de București.
Acum o oră
11:00
MI6, serviciul britanic de informații externe, a lansat un portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, fiind vizată în special Rusia.
Acum 2 ore
10:40
Președintele SUA a semnat un decret prin care se creează un permis de ședere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referință la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuiești și să lucrezi în Statele Unite.
10:40
Transfăgărășan la 51 de ani de la inaugurare - CNAIR are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulație anuală # Profit.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sărbătorește, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărășan, considerat ”pisc al ingineriei românești”. Proiectul a fost extrem de dificil, iar 40 de persoane și-au pierdut viața pe durata construcției.
10:10
xAI, una dintre companiile lui Elon Musk, a atras 10 miliarde de dolari și este evaluată la 200 de miliarde de dolari # Profit.ro
xAI, una dintre companiile lui Elon Musk, a atras de la investitori suma de 10 miliarde de dolari, constând în împrumuturi și vânzare de acțiuni. Până în prezent, Musk a fondat sau cumpărat mai multe companii importante, cum sunt SpaceX, X (fostul Twitter) și Tesla.
10:10
Phoebe Gates și-a lansat propria companie - Phia.
10:00
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis preluarea atribuțiilor de CEO de către Bogdan-Nicolae Badea și a celor de CFO de către Radu-Ioan Constantin.
Acum 4 ore
09:40
După cererea mare de care noile smartphone-uri iPhone 17 s-au bucurat în săptămâna în care au fost disponibile la precomandă, Apple a decis să suplimenteze producția.
09:20
Navigația pe ceas te lasă să urmărești traseul fără să ții telefonul în față. Primești vibrații distincte înainte de viraje, vezi distanța rămasă până la următorul punct și poți ajunge rapid la locurile preferate.
09:10
Vinul zilei: un alb din Campania, obținut din soiul Greco, un vin proaspăt și mineral, cu arome de caise, piersici și salvie. Elegant și echilibrat, perfect alături de carne albă și fructe de mare # Profit.ro
Recomandarea de azi, Lapilli Greco di Tufo 2024, un alb italian proaspăt și mineral, obținut dintr-un soi antic adus de greci în Avellino acum 2000 de ani.
09:00
FOTO Hotel emblemă al României - repus la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat CONFIRMARE # Profit.ro
Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), va fi rescos la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
08:40
Procesul intentat de Trump împotriva The New York Times, respins. Președintele are o lună pentru a o reformula # Profit.ro
Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de Donald Trump împotriva The New York Times.
08:40
Acțiunile europene au scăzut, investitorii fiind concentrați pe comerț și perspective economice # Profit.ro
Acțiunile europene au închis în teritoriu negativ, într-o zi în care comerțul și perspectivele economice au rămas în centrul atenției investitorilor, transmite CNBC.
08:30
A început asfaltarea primilor kilometri ai secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești VIDEO # Profit.ro
CNAIR anunță că a început asfaltarea primilor kilometri ai secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești.
08:20
Plan pentru o nouă investiție. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:30
Bit Soft, dezvoltator și distribuitor român de soluții end-to-end integrate pentru industria ospitalității, fondat de Bogdan Stanciu, a fost achiziționat de Volaris Group, parte a gigantului canadian Constellation Software, furnizor de software și servicii IT în peste 100 de țări, cu o capitalizare de 91 miliarde de dolari, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
ULTIMA ORĂ FOTO Aeroportul București-Sud atrage parteneri de renume. "O poartă către prosperitatea viitoare a României!" # Profit.ro
Proiectul viitorului aeroport București-Sud, investiție estimată la 2,5 miliarde de euro, avansează rapid și atrage designeri și parteneri renumiți, inclusiv compania britanică de arhitectură Scott Brownrigg, selectată recent pentru designul unui nou terminal pe aeroportul Heathrow, care a realizat master-planul proiectului, alături de singaporezii de la Surbana Jurong, relevă datele analizate de Profit.ro
Acum 24 ore
22:10
Val de concedieri periodice în România
21:30
România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică # Profit.ro
România a fost aleasă ca membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).
21:10
Alertă de securitate în România. Burduja, consilier Bolojan, avertizează iar legat de vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria # Profit.ro
Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja, consilier al premierului Ilie Bolojan, transmite o ”alertă de securitate”.
21:00
EȘEC - UE s-a blocat cu planul climatic obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră # Profit.ro
Membrii Uniunii Europene nu au putut ajunge la un acord privind planul climatic obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în următorul deceniu.
20:30
Bursa românească a suferit o corecție de peste 1%, pe fondul unei lichidități sporite.
20:10
O dronă civilă, de mici dimensiuni, a fost sesizată de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă - Otopeni.
20:00
Distribuitorii de bunuri de larg consum se așteaptă la o perioadăextrem de dificilă în următoarele 3 luni.
19:30
Rezultate slabe pentru două modele Mazda la testele GreenNCAP și pentru un model electric de la Volvo # Profit.ro
Cele mai recente teste de emisii realizate de GreenNCAP, o structură derivată din EuroNCAP, au acordat scoruri foarte slabe pentru două modele Mazda echipate cu motoare cu combustie și care au emisii ridicate și un consum inevitabil foarte mare. În același ciclu de testare, două modele electrice de la Mini și Fiat au primit punctaj maxim.
18:50
Norvegia devine prima țară din lume care are mai multe mașini electrice decât mașini pe benzină. Este un pionier incontestabil în domeniul mobilității electrice.
18:30
Compania italiană Ferrero, având în portofoliu și brandul Nutella,va achita tuturor celor 6.000 de angajați un bonus de peste 2.400 euro.
18:30
Gazprom anunță că a renunțat la întreaga participație, de 11,3%, minus o acțiune, la compania energetică Naftna Industrija Srbije (NIS).
18:00
Orban învinge UE. Peste 500 milioane euro deblocate pentru a-i obține acordul la noile sancțiuni contra Rusiei # Profit.ro
Comisia Europeană se pregătește deja să deblocheze Ungariei 550 milioane euro.
17:30
Suspendarea prezentatorului Jimmy Kimmel face parte dintr-o serie de concesii făcute de marile trusturi media, supuse unei presiuni puternice din partea administrației Trump, pentru a-și proteja interesele economice, chiar dacă asta înseamnă să pună libertatea de exprimare în plan secund.
17:20
ULTIMA ORĂ Directorul general al Hidroelectrica pleacă din companie pentru ca România să nu piardă bani din PNRR # Profit.ro
Károly Borbély pleacă din funcția de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe jalonul privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit informațiilor Profit.ro.
16:50
Comisia Europeană a anunțat că a fost inaugurează oficial cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare din Europa, în Narva, Estonia.
16:50
Republica Electorală Moldova: chemarea oligarhilor, războiul politic din altare și pregătiri de alegeri în afara capitalei # Profit.ro
Cele mai importante știri din 19 septembrie din Republica Moldova.
16:40
Noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei aduce și restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor, dar și pentru mai multe bănci rusești sau din țări terțe.
16:30
Un turist român a petrecut aproape o lună în închisoare înainte de a fi eliberat, după ce a fost restat în prima zi a vacanței sale în Italia de către carabinieri.
16:30
Sebastian Ioan Hotca este președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) din 23 iulie 2025, când fostul șef, Cristian Popescu Piedone, a fost demis de premierul Ilie Bolojan, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar deschis la DNA.
16:20
Imagini cu prima fabrică de plăci termoizolante din spumă poliizocianurică (PIR) din țară, deschisă la Ghimbav, au fost prezentate acum.
16:20
Toamna aduce, de câțiva ani, unul dintre cele mai așteptate evenimente din media românească: Prima Fest, sărbătoarea organizată de Clever Group. Într-un cadru elegant, plin de energie și voie bună, parteneri, clienți, vedete și colegi din televiziune s-au reunit pentru a celebra reușitele și pentru a privi spre viitor.
16:00
Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland și Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauză că există riscul prezenței bacteriei Salmonella Typhimurium. Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, urmând a primi contravaloarea lor.
15:50
Finlanda se opune propunerii Comisiei Europene ca Uniunea Europeană să poată contracta mai multe împrumuturi comune, a declarat ministrul de finanțe al țării nordice, Riikka Purra, transmite agenția de știri Reuters.
15:50
Fostul director general al Romaero, Bogdan Costaș, reacționează după comentariile lansate de ministrul economiei privind demisia sa. Costaș respinge afirmațiile legate de creșterea datoriilor și subliniază progresele înregistrate în redresarea Romaero.
15:40
Grup Șerban Holding va construi un depozit de legume în județul Bacău, investiție de 15,3 milioane euro # Profit.ro
Grup Șerban Holding, companie antreprenorială românească din agricultură, anunță că a primit autorizația de construire pentru o unitate de depozitare și condiționare în comuna Sascut, județul Bacău.
15:30
Kim Jong Un a supervizat testarea unor drone fără pilot. Dezvoltarea inteligenței artificiale pentru aparatele de zbor este prioritatea militară principală # Profit.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat testarea dronelor fără pilot și a ordonat consolidarea capacităților acestora prin intermediul inteligenței artificiale.
15:10
Vânzările de benzină din Rusia au atins cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene și al creșterii cererii din sezonul recoltei agricole, care au intensificat criza de combustibil din țară.
15:00
Comisia Europeană le-a propus țărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile rusești, a anunțat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar, transmite AFP.
14:50
Companiile americane au promis investiții de 150 miliarde de lire sterline în Marea Britanie # Profit.ro
Guvernul britanic a anunțat joi că a obținut angajamente de investiții din partea unor companii americane în valoare totală de 150 miliarde de lire sterline, care ar urma să creeze 7.600 de locuri de muncă, transmite Reuters.
14:30
Dacia a lansat o nouă variantă utilitară pentru Duster. Aceasta se numește Cargo și este o utilitară destinată exclusiv pieței din Marea Britanie.
14:20
Muncitorii au străpuns ultimul strat subțire de rocă, deschizând un tunel subteran între Austria și Italia, care va deveni în cele din urmă o linie feroviară de mare viteză care va lega nordul și sudul Europei.
