Alegeri pentru Primăria Capitalei - Primarul general interimar: Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală. Cred că are probleme mult mai complexe - VIDEO
20 septembrie 2025 12:50
Primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu, este de părere că preşedintele Nicuşor Dan are probleme mai complexe de rezolvat decât alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”, susţine Stelian Bujduveanu, care îl laudă pe şeful statului, spunând că face ”o treabă extraordinară” la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a susţinut public că guvernul trebuie să organizeze alegeri în această toamnă pentru funcţia de primar general, însă PSD se opune. În PNL există două tabere: primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a pledat pentru alegeri organizate rapid şi un candidat comun al dreptei (PNL-USR), în timp ce Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine varianta unui candidat comun care să includă şi PSD.
13:00
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a declarat, sâmbătă, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, cel care vineri a fost reţinut 24 de ore pentru instigare la abuz în serviciu, că este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuţie pentru că nu îndeplineşte condiţiile principiilor sale.
13:00
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine că va dispune dărâmarea Cathedral Plaza imediat ce instanţa va pronunţa o sentinţă definitivă. ”Vă spun un lucru foarte clar: unde e lege, nu tocmeală. Dacă instanţa spune că trebuie dată jos, ea va fi dată jos”, a spus Bujduveanu, care se aşteaptă la o decizie favorabilă primăriei, în condiţiile în care procesul pe fond a fost deja câştigat. ”Miza nu este să punem jos o clădire. Miza este să arătăm că în Bucureşti trebuie să se construiască unitar, normal şi conform legii”, a spus primarul general interimar.
13:00
Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din Gaza şi Ucraina, recunoaşterea tot mai largă a statului palestinian şi tensiunile nucleare cu Iranul, transmite Reuters.
13:00
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, susţine că angajaţii din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administraţia publică locală. Un director din instituţie încasează 13.000 de lei net, viceprimarul 18.000 de lei, în timp ce leafa primarului general interimar se ridică la 19.000 de lei pe lună. Stelian Bujduveanu susţine că salariile încasate de şefii companiilor municipale au fost plafonate la nivelul viceprimarului Capitalei. Înainte de această decizie, directorul companiei de transport public local câştiga 12.000 de euro lunar. ”La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală”, a spus Bujduveanu, la Prima Tv.
13:00
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VII-a a Ligii a II-a:
12:50
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine că a existat mafie imobiliară în Bucureşti, însă Nicuşor Dan a oprit ”dezvoltarea haotică” a oraşului. De asemenea, Stelian Bujduveanu anunţă că în 2026 ar trebui finalizat noul Plan Urbanistic General (PUG), iar preşedintele Nicuşor Dan se va număra printre invitaţii la dezbaterea finală, în urma căreia se vor stabili noile reguli pentru dezvoltarea imobiliară. ”Să te duci să pui blocuri între case, să mutilezi oraşul, să iei o clădire istorică şi să o umpli cu polistiren, fără să ai avize, fără să ţii cont de nimic, afectează pe toată lumea, nu doar pe cei din carterul respectiv”, a explicat primarul general interimar al Capitalei.
12:50
12:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că politica nu se poate face cu ochii pe sondaje, situaţia actuală a României fiind un rezultat al faptului că politicienii s-au gândit în permanenţă doar la cum sunt văzuţi în cercetările de piaţă. USR este stabil în sondaje, afirmă liderul formaţiunii, ceea ce atestă că miniştri USR fac treabă bună. Întrebat despre o eventuală fuzionare pe viitor cu PNL ; Fritz a exclus această variantă, dar se arată deschis la o colaborare cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan, ”inclusiv în alegeri viitoare”.
12:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că românii nu o duc bine momentan şi că există o atmosferă de teamă economică, de aceea USR susţine reformele care ”reduc amprenta financiară a statului în bugetul României”. Primarul din Timişoara s-a referit la instituţii şi agenţii care ”nu şi-au niciun rost”, dând un exemplu de la Timişoara.
12:40
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrează de 10 ani în Primăria Bucureşti şi că tranziţia spre funcţia de edil a fost una uşoară, el cunoscând problemele administrative. În ceea ce priveşte alegerile pentru funcţia de primar general, Bujduveanu crede că actuala coaliţie de guvernare ar trebui să aibă un candidat comun.
12:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că AUR a depus în Parlament ”o moţiune de cenzură ridicolă”, care va pica la vot, la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. ”S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace”, a declarat Fritz.
12:40
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
12:30
Bucureştiul este un oraş sigur, dă asigurări primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit acestuia, gradul de infracţionalitate în municipiu este mult mai scăzut decât în alte capitale europene.
12:30
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA 500 de la Seul, după ce a trecut de australianca Maya Joint (46 WTA).
12:30
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, este de părere că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că aceasta poate funcţiona fără 10% din actualii angajaţi, având în vedere că sunt servicii care se suprapun. Bujduveanu a precizat că ”sunt angajaţi care taie frunze la câini”.
12:20
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a atras atenţia că cea mai mare problemă a municipiului Bucureşti o reprezintă traficul auto. Potrivit acestuia, sunt 1,7 milioane de maşini înmatriculate, iar jumătate dintre bucureşteni au permis auto. În plus, zilnic intră în Capitală alte 300.000 de maşini. Bujduveanu afirmă că nu se poate concluziona că sunt 2 milioane de maşini zilnic pe străzile din Bucureşti, dar un million sunt cu siguranţă. Pentru a fluidiza traficul, mai ales odată cu începerea anului şcolar, primarul general interimar afirmă că s-a dublat numărul agenţilor care dirijează circulaţia.
12:20
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, este de părere că nu e o prioritate ca Primăria Bucureşti să preia metroul de la Ministerul Transporturilor.
12:10
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrurile merg bine în ceea ce priveşte investiţiile şi a subliniat că în Bucureşti este cel mai mare sistem centralizat din lume, după Moscova. Sistemul are 2.000 de kilometri de reţea primară şi 4.000 de kilometri de reţea secundară, iar din primii 2.000 cam 300 de kilometri erau extrem de degradaţi. Până la finalul anului se va ajunge la 200 km de conducte schimbate.
12:00
Preşedintele USR, Dominic Fritz, s-a referit, sâmbătă, la războiul Rusiei din Ucraina şi a spus că este un război hibrid care se duce cu arme clasice care ajung şi în ţări vecine, dar este şi un război care se duce cu mijloace comunicaţionale, inclusiv prin partide politice care sunt ”la cheremul Kremlinului”.
12:00
Guvernul britanic şi cel irlandez au anunţat vineri un nou cadru legal pentru gestionarea moştenirii deceniilor de violenţe sectare din Irlanda de Nord, care va înlocui controversata lege a conservatorilor din 2023 privind Conflictul din Irlanda de Nord (cunoscut sub numele de The Troubles), transmite Reuters.
11:50
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că discuţia despre reforma administrativă s-a transformat ”într-un mic târg” şi că USR propune crearea unei comisii care să lucreze la o reformă reală administrativă în care să se discute şi despre comasarea unor comune mici, dar şi despre gestionarea zonelor metropolitane.
11:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, sâmbătă, la Timişoara, unde conducerea formaţiunii s-a reunit cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, că România traversează ”un moment politic, economic, social extrem de dificil”, iar o parte din responsabilitate pentru a găsi soluţii este şi pe umerii USR. Partidul îşi doreşte să fie o ”alternativă reală, atât la un sistem care a capturat instituţiile statului”, cât şi la ”un partid sau mai multe partide extremiste care seduc românii care sufără cu adevărat cu răspunsuri false (…) scrise în alte capitale mai în est”.
11:30
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă şi s-a răsturnat cu maşina. Poliţiştii au deschis o anchetă.
11:20
Europa a preluat avantajul (3-1) împotriva echipei Lumii, la finalul primei zile a Laver Cup, vineri, la San Francisco, graţie în special victoriei în dublu a perechii Carlos Alcaraz - Jakub Mensik împotriva americanilor Taylor Fritz- - Alex Michelsen (7-6 [7], 6-4).
11:20
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a afectat sâmbătă funcţionarea mai multor aeroporturi majore din Europa, între care Heathrow (Londra), Bruxelles şi Berlin, au anunţat operatorii, citaţi de Reuters.
11:20
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, sâmbătă, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, ”este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”.
11:20
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă, că România este o ţară sigură, ”un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti” şi a adăugat că Uniunea Europeană va finanţa, printr-un program de împrumuturi, achiziţia de armament.
11:10
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a negat, sâmbătă, orice intenţie de a candida la Primăria Capitalei, afirmând că este ”mândrul primar al Timişoarei” şi nu are timp de Bucureşti.
11:00
O boală autoimună rară, care afectează mai multe organe şi poate provoca leziuni ireversibile, ar putea beneficia în curând de primul tratament specific aprobat în Uniunea Europeană (UE), după ce un medicament biologic a demonstrat eficienţă în reducerea recidivelor în cadrul unui studiu clinic de fază 3. Boala asociată imunoglobulinei G4 (IgG4-RD) este o afecţiune rară, de tip inflamator şi fibrotic, identificată relativ recent, care poate afecta mai multe organe din corp.
10:50
O explozie urmată de incendiu a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Brad, judeţul Hunedoara. Nu au fost victime, dar paguma se ridică la 500.000 de euro.
10:40
Forţele ucrainene au continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropillia, unde, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative, transmite Reuters.
10:30
Un bărbat din judeţul Prahova, anchetat pentru violenţă în familie şi pe numele căruia fusese emis ordin care îi interzicea sa se apropie de rudele sale, a fost găsit decedat, într-un autoturism, la marginea unei păduri. Principala ipoteză este că şi-a tăiat venele.
10:20
Trei bărbaţi şi o femeie, implicaţi în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, au fost identificaţi, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. În Ţăndărei sunt în continuare 40 de poliţişti şi jandarmi, pentru a menţine ordinea şi a împiedica noi incidente.
10:20
Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, spune că nici măcar Papa nu l-ar putea convinge să-şi schimbe sistemul de joc, relatează BBC.
10:00
CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat ”pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de dificilă, iar 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei. Altitudinea maximă la care este şoseaua depăşeşte 2.000 de metri, ceea ce face ca o perioadă lungă din an circulaţia să fie interzisă, din cauza zăpezii. CNAIR are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală.
10:00
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”.
09:50
09:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, că a discutat cu omologul din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene şi de la care România poate lua multiple exemple.
09:40
Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, care a suferit un atac puternic cu rachete şi drone, au indicat, sâmbătă, autorităţile regionale.
09:30
Atletul Alin Firfirică a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea discului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Delegaţia României a încheiat astfel participarea fără vreo medalie.
09:30
Jandarmii montani braşoveni au intervenit pentru a căuta şi salva doi turisti, nepregătiţi pentru traseu şi surprinşi de ceaţa densă, care au rămas blocaţi în zona Valea Gaura – Vârful Omu.
09:30
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a cerut, vineri, ONU să ancheteze atacurile americane anunţate de preşedintele Donald Trump, care au distrus trei nave în Caraibe.
09:20
Trei bărbaţi care au intrat să cureţe un rezervor au fost intoxicaţi cu vapori de benzină în incinta unei societăţi comerciale din localitatea Mărunţişu, judeţul Buzău. Pompierii au fost solicitaţi să intervină, un bărbat este resuscitat, iar unul încă nu a fost scos din rezervor.
09:20
Centrul Infotrafic avertizează, sâmbătă, că se circulă în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe, vizibilitatea fiind redusă.
09:20
Brazilianul Caio Bonfim, vicecampion olimpic la Paris, a fost încoronat campion mondial la proba de 20 km marş la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo, sâmbătă dimineaţă.
09:20
Un bărbat de 29 de ani, din municipiul Tecuci, a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce autoturismul pe care îl conducea a ieşit de pe carosabil şi a lovit un copac, fiind ulterior proiectat într-un gard.
09:10
De luni de zile, spectatorii indonezieni discută despre un film: Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura clandestină a soţului cu soacra sa.
09:10
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, care a participat în judeţul Prahova la lansarea unei noi linii de producţie a Procter & Gamble, afirmă că trebuie încurajate investiţiile în economia românească. ”Trebuie să vorbim pozitiv despre potenţialul nostru, să venim cu măsuri proactive cum sunt cele din Programul PSD de relansarea economică”, a transmis Oprea.
08:40
Controversatul artist britanic Morrissey a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”, potrivit paginii sale oficiale de Facebook, informează The Guardian.
08:30
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, va achiziţiona 12 avioane pentru a-şi consolida flota dedicată luptei împotriva traficului de droguri, a anunţat, vineri, Ministerul Apărării de la Lima, citat de AFP.