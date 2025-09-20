Primarul general interimar, întrebat dacă există mafie imobiliară în Capitală: Cu siguranţă a existat. Nicuşor Dan a oprit dezvoltarea haotică a oraşului - VIDEO

12:50

Primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu, este de părere că preşedintele Nicuşor Dan are probleme mai complexe de rezolvat decât alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”, susţine Stelian Bujduveanu, care îl laudă pe şeful statului, spunând că face ”o treabă extraordinară” la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a susţinut public că guvernul trebuie să organizeze alegeri în această toamnă pentru funcţia de primar general, însă PSD se opune. În PNL există două tabere: primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a pledat pentru alegeri organizate rapid şi un candidat comun al dreptei (PNL-USR), în timp ce Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine varianta unui candidat comun care să includă şi PSD.