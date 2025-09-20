Primarul general interimar, întrebat dacă există mafie imobiliară în Capitală: Cu siguranţă a existat. Nicuşor Dan a oprit dezvoltarea haotică a oraşului - VIDEO
News.ro, 20 septembrie 2025 12:50
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine că a existat mafie imobiliară în Bucureşti, însă Nicuşor Dan a oprit ”dezvoltarea haotică” a oraşului. De asemenea, Stelian Bujduveanu anunţă că în 2026 ar trebui finalizat noul Plan Urbanistic General (PUG), iar preşedintele Nicuşor Dan se va număra printre invitaţii la dezbaterea finală, în urma căreia se vor stabili noile reguli pentru dezvoltarea imobiliară. ”Să te duci să pui blocuri între case, să mutilezi oraşul, să iei o clădire istorică şi să o umpli cu polistiren, fără să ai avize, fără să ţii cont de nimic, afectează pe toată lumea, nu doar pe cei din carterul respectiv”, a explicat primarul general interimar al Capitalei.
• • •
Ministrul Economiei, despre reţinerea unui secretar de stat din minister: Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie / Nu îndeplineşte condiţiile principiilor mele # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a declarat, sâmbătă, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, cel care vineri a fost reţinut 24 de ore pentru instigare la abuz în serviciu, că este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuţie pentru că nu îndeplineşte condiţiile principiilor sale.
Primarul general interimar, întrebat dacă dărâmă Cathedral Plaza: Unde e lege, nu e tocmeală. Dacă instanţa spune că trebuie dată jos, va fi dată jos! În ce fază se află procesul # News.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine că va dispune dărâmarea Cathedral Plaza imediat ce instanţa va pronunţa o sentinţă definitivă. ”Vă spun un lucru foarte clar: unde e lege, nu tocmeală. Dacă instanţa spune că trebuie dată jos, ea va fi dată jos”, a spus Bujduveanu, care se aşteaptă la o decizie favorabilă primăriei, în condiţiile în care procesul pe fond a fost deja câştigat. ”Miza nu este să punem jos o clădire. Miza este să arătăm că în Bucureşti trebuie să se construiască unitar, normal şi conform legii”, a spus primarul general interimar.
Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina şi al tensiunilor nucleare cu Iranul # News.ro
Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din Gaza şi Ucraina, recunoaşterea tot mai largă a statului palestinian şi tensiunile nucleare cu Iranul, transmite Reuters.
Primarul general interimar: Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei / Cât e leafa primarului - VIDEO # News.ro
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, susţine că angajaţii din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administraţia publică locală. Un director din instituţie încasează 13.000 de lei net, viceprimarul 18.000 de lei, în timp ce leafa primarului general interimar se ridică la 19.000 de lei pe lună. Stelian Bujduveanu susţine că salariile încasate de şefii companiilor municipale au fost plafonate la nivelul viceprimarului Capitalei. Înainte de această decizie, directorul companiei de transport public local câştiga 12.000 de euro lunar. ”La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală”, a spus Bujduveanu, la Prima Tv.
Rezultate din Liga 2: CS Dinamo a remizat cu FC Voluntari, scor 0-0 / Victorie pentru liderul Corvinul Hunedoara # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VII-a a Ligii a II-a:
Alegeri pentru Primăria Capitalei - Primarul general interimar: Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală. Cred că are probleme mult mai complexe - VIDEO # News.ro
Primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu, este de părere că preşedintele Nicuşor Dan are probleme mai complexe de rezolvat decât alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”, susţine Stelian Bujduveanu, care îl laudă pe şeful statului, spunând că face ”o treabă extraordinară” la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a susţinut public că guvernul trebuie să organizeze alegeri în această toamnă pentru funcţia de primar general, însă PSD se opune. În PNL există două tabere: primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a pledat pentru alegeri organizate rapid şi un candidat comun al dreptei (PNL-USR), în timp ce Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine varianta unui candidat comun care să includă şi PSD.
Dominic Fritz: Una din greşelile care ne-au adus unde suntem este această tendinţă de a face politică după sondaje / Suntem stabili în sondaje / Liderul USR dipus la o colaborare cu PNL-ul condus de Bolojan, ”inclusiv în alegeri viitoare” # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că politica nu se poate face cu ochii pe sondaje, situaţia actuală a României fiind un rezultat al faptului că politicienii s-au gândit în permanenţă doar la cum sunt văzuţi în cercetările de piaţă. USR este stabil în sondaje, afirmă liderul formaţiunii, ceea ce atestă că miniştri USR fac treabă bună. Întrebat despre o eventuală fuzionare pe viitor cu PNL ; Fritz a exclus această variantă, dar se arată deschis la o colaborare cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan, ”inclusiv în alegeri viitoare”.
Fritz: O bună parte din puterea economică a României este consumată de un stat supraponderal / Trebuie să desfinţăm anumite instituţii şi agenţii care nu şi-au niciun rost / Primarul din Timişoara a dat un exemplu local de o astfel de instituţie # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că românii nu o duc bine momentan şi că există o atmosferă de teamă economică, de aceea USR susţine reformele care ”reduc amprenta financiară a statului în bugetul României”. Primarul din Timişoara s-a referit la instituţii şi agenţii care ”nu şi-au niciun rost”, dând un exemplu de la Timişoara.
Bujduveanu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cea mai bună opţiune este un candidat comun din partea coaliţiei / Experienţa de anul trecut ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrează de 10 ani în Primăria Bucureşti şi că tranziţia spre funcţia de edil a fost una uşoară, el cunoscând problemele administrative. În ceea ce priveşte alegerile pentru funcţia de primar general, Bujduveanu crede că actuala coaliţie de guvernare ar trebui să aibă un candidat comun.
Preşedintele USR: Este depusă o moţiune de cenzură ridicolă de către AUR în Parlament / S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace / Bineînţeles, va pica această moţiune # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că AUR a depus în Parlament ”o moţiune de cenzură ridicolă”, care va pica la vot, la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. ”S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace”, a declarat Fritz.
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda # News.ro
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
Primarul interimar al Capitalei: Bucureştiul, ca şi siguranţă a cetăţenilor, este pe primul loc în Europa / Gradul de infracţionalitate în acest oraş al nostru este mult, mult mai scăzut faţă de alte oraşe # News.ro
Bucureştiul este un oraş sigur, dă asigurări primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit acestuia, gradul de infracţionalitate în municipiu este mult mai scăzut decât în alte capitale europene.
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA 500 de la Seul, după ce a trecut de australianca Maya Joint (46 WTA).
Bujduveanu: Cred că reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară / O să putem funcţiona fără 10% fără probleme / Sunt foarte multe servicii care se suprapun / Cu siguranţă sunt angajaţi care taie frunze la căini # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, este de părere că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că aceasta poate funcţiona fără 10% din actualii angajaţi, având în vedere că sunt servicii care se suprapun. Bujduveanu a precizat că ”sunt angajaţi care taie frunze la câini”.
Stelian Bujduveanu: Cea mai mare problemă a acestui oraş este traficul / Am hotărât să dublăm efectivul de oameni în stradă / Jumătate din bucureşteni au permis de conducere / Sunt 1,7 milioane de maşini înmatriculate # News.ro
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a atras atenţia că cea mai mare problemă a municipiului Bucureşti o reprezintă traficul auto. Potrivit acestuia, sunt 1,7 milioane de maşini înmatriculate, iar jumătate dintre bucureşteni au permis auto. În plus, zilnic intră în Capitală alte 300.000 de maşini. Bujduveanu afirmă că nu se poate concluziona că sunt 2 milioane de maşini zilnic pe străzile din Bucureşti, dar un million sunt cu siguranţă. Pentru a fluidiza traficul, mai ales odată cu începerea anului şcolar, primarul general interimar afirmă că s-a dublat numărul agenţilor care dirijează circulaţia.
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, întrebat dacă ar vrea metroul la Primăria Capitalei: Nu este astăzi o prioritate # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, este de părere că nu e o prioritate ca Primăria Bucureşti să preia metroul de la Ministerul Transporturilor.
Stelian Bujduveanu: Lucrurile merg foarte bine din punct de vedere al investiţiilor / După Moscova, al doilea cel mai mare sistem centralizat din lume pe termoficare este în Bucureşti / Aş putea să spun - o să fIe extraordinar la iarnă, dar nu o să fie # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrurile merg bine în ceea ce priveşte investiţiile şi a subliniat că în Bucureşti este cel mai mare sistem centralizat din lume, după Moscova. Sistemul are 2.000 de kilometri de reţea primară şi 4.000 de kilometri de reţea secundară, iar din primii 2.000 cam 300 de kilometri erau extrem de degradaţi. Până la finalul anului se va ajunge la 200 km de conducte schimbate.
Dominic Fritz: Este un război dus cu arme clasice în Ucraina, dar şi cu incursiuni în alte ţări vecine / Este un război dus şi cu mijloace comunicaţionale şi inclusiv prin partide care par democratice, dar care, de fapt, sunt la cheremul Kremlinului # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, s-a referit, sâmbătă, la războiul Rusiei din Ucraina şi a spus că este un război hibrid care se duce cu arme clasice care ajung şi în ţări vecine, dar este şi un război care se duce cu mijloace comunicaţionale, inclusiv prin partide politice care sunt ”la cheremul Kremlinului”.
Marea Britanie renunţă la imunitatea pentru soldaţi în dosarele Conflictului din Irlanda de Nord, după un nou acord cu Irlanda # News.ro
Guvernul britanic şi cel irlandez au anunţat vineri un nou cadru legal pentru gestionarea moştenirii deceniilor de violenţe sectare din Irlanda de Nord, care va înlocui controversata lege a conservatorilor din 2023 privind Conflictul din Irlanda de Nord (cunoscut sub numele de The Troubles), transmite Reuters.
Dominic Fritz: Discuţia despre reforma în administraţia locală s-a transformat, din păcate, în ultimele săptămâni, într-un mic târg despre dacă dăm afară 10-15% # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că discuţia despre reforma administrativă s-a transformat ”într-un mic târg” şi că USR propune crearea unei comisii care să lucreze la o reformă reală administrativă în care să se discute şi despre comasarea unor comune mici, dar şi despre gestionarea zonelor metropolitane.
Dominic Fritz, la 9 ani de la fondarea USR: Trăim un moment politic, economic, social extrem de dificil; o parte din responsabilitate pentru a găsi soluţii este şi pe umerii noştri / Şi noi ca partid trebuie să ne transformăm, trebuie să devenim mai agili # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, sâmbătă, la Timişoara, unde conducerea formaţiunii s-a reunit cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, că România traversează ”un moment politic, economic, social extrem de dificil”, iar o parte din responsabilitate pentru a găsi soluţii este şi pe umerii USR. Partidul îşi doreşte să fie o ”alternativă reală, atât la un sistem care a capturat instituţiile statului”, cât şi la ”un partid sau mai multe partide extremiste care seduc românii care sufără cu adevărat cu răspunsuri false (…) scrise în alte capitale mai în est”.
Arad: Un tânăr de 22 de ani a murit, după ce s-a răsturnat cu maşina / A pierdut controlul într-o curbă # News.ro
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă şi s-a răsturnat cu maşina. Poliţiştii au deschis o anchetă.
Europa a preluat avantajul (3-1) împotriva echipei Lumii, la finalul primei zile a Laver Cup, vineri, la San Francisco, graţie în special victoriei în dublu a perechii Carlos Alcaraz - Jakub Mensik împotriva americanilor Taylor Fritz- - Alex Michelsen (7-6 [7], 6-4).
Un atac cibernetic provoacă perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow şi Bruxelles # News.ro
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a afectat sâmbătă funcţionarea mai multor aeroporturi majore din Europa, între care Heathrow (Londra), Bruxelles şi Berlin, au anunţat operatorii, citaţi de Reuters.
Fritz, întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională: Cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii # News.ro
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, sâmbătă, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, ”este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”.
Ionuţ Moşteanu: România este o ţară sigură / Uniunea Europeană va finanţa achiziţia de armament # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă, că România este o ţară sigură, ”un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti” şi a adăugat că Uniunea Europeană va finanţa, printr-un program de împrumuturi, achiziţia de armament.
Dominic Fritz, întrebat dacă va candida la Primăria Bucureşti: Doamne fereşte! Sunt mândrul primar al Timişoarei. N-am timp de Capitală # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a negat, sâmbătă, orice intenţie de a candida la Primăria Capitalei, afirmând că este ”mândrul primar al Timişoarei” şi nu are timp de Bucureşti.
Primul tratament recomandat în UE pentru o boală autoimună rară asociată cu imunoglobulina G4 # News.ro
O boală autoimună rară, care afectează mai multe organe şi poate provoca leziuni ireversibile, ar putea beneficia în curând de primul tratament specific aprobat în Uniunea Europeană (UE), după ce un medicament biologic a demonstrat eficienţă în reducerea recidivelor în cadrul unui studiu clinic de fază 3. Boala asociată imunoglobulinei G4 (IgG4-RD) este o afecţiune rară, de tip inflamator şi fibrotic, identificată relativ recent, care poate afecta mai multe organe din corp.
Hunedoara: Explozie într-o fabrică de prelucrare a lemnului din Brad / Prejudiciu de 500.000 euro # News.ro
O explozie urmată de incendiu a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Brad, judeţul Hunedoara. Nu au fost victime, dar paguma se ridică la 500.000 de euro.
Forţele ucrainene au continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropillia, unde, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative, transmite Reuters.
Prahova: Bărbat cercetat pentru violenţă în familie, găsit mort în maşină, la marginea unei păduri. Principala ipoteză a anchetatorilor este că s-a sinucis # News.ro
Un bărbat din judeţul Prahova, anchetat pentru violenţă în familie şi pe numele căruia fusese emis ordin care îi interzicea sa se apropie de rudele sale, a fost găsit decedat, într-un autoturism, la marginea unei păduri. Principala ipoteză este că şi-a tăiat venele.
Ialomiţa: Patru persoane implicate în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, reţinute / 40 de poliţişti şi jandarmi patrulează în localitate # News.ro
Trei bărbaţi şi o femeie, implicaţi în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, au fost identificaţi, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. În Ţăndărei sunt în continuare 40 de poliţişti şi jandarmi, pentru a menţine ordinea şi a împiedica noi incidente.
Ruben Amorim: Nici măcar Papa nu mă poate convinge să schimb sistemul de joc la Manchester United # News.ro
Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, spune că nici măcar Papa nu l-ar putea convinge să-şi schimbe sistemul de joc, relatează BBC.
CNAIR: 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, ”pisc al ingineriei româneşti” / 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei / Compania are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală # News.ro
CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat ”pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de dificilă, iar 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei. Altitudinea maximă la care este şoseaua depăşeşte 2.000 de metri, ceea ce face ca o perioadă lungă din an circulaţia să fie interzisă, din cauza zăpezii. CNAIR are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală.
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureşiului: Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole # News.ro
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”.
Alexandru Nazare, după o discuţie cu omologul din Finlanda: România are multe de învăţat din modelul finlandez / Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, că a discutat cu omologul din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene şi de la care România poate lua multiple exemple.
Război în Ucraina: Un mort şi zeci de răniţi la Dnipropetrovsk, după un atac rusesc cu rachete şi drone # News.ro
Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, care a suferit un atac puternic cu rachete şi drone, au indicat, sâmbătă, autorităţile regionale.
Atletism: Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului, la CM de la Tokyo; România încheie fără medalie # News.ro
Atletul Alin Firfirică a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea discului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Delegaţia României a încheiat astfel participarea fără vreo medalie.
Jandarmii montani braşoveni au reuşit să salveze doi turişti rătăciţi în Bucegi, după 9 ore de căutări – Turiştii erau neechipaţi şi au fost surprinşi de ceaţă # News.ro
Jandarmii montani braşoveni au intervenit pentru a căuta şi salva doi turisti, nepregătiţi pentru traseu şi surprinşi de ceaţa densă, care au rămas blocaţi în zona Valea Gaura – Vârful Omu.
Procuratura venezueleană solicită o anchetă a ONU privind navele distruse de Statele Unite # News.ro
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a cerut, vineri, ONU să ancheteze atacurile americane anunţate de preşedintele Donald Trump, care au distrus trei nave în Caraibe.
Buzău: Trei bărbaţi intoxicaţi cu vapori de benzină într-un rezervor, la Mărunţişu / Unul dintre ei este resuscitat # News.ro
Trei bărbaţi care au intrat să cureţe un rezervor au fost intoxicaţi cu vapori de benzină în incinta unei societăţi comerciale din localitatea Mărunţişu, judeţul Buzău. Pompierii au fost solicitaţi să intervină, un bărbat este resuscitat, iar unul încă nu a fost scos din rezervor.
Centrul Infotrafic avertizează, sâmbătă, că se circulă în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe, vizibilitatea fiind redusă.
CM de Atletism: Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş / Spaniola María Pérez şi-a păstrat titlul la feminin # News.ro
Brazilianul Caio Bonfim, vicecampion olimpic la Paris, a fost încoronat campion mondial la proba de 20 km marş la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo, sâmbătă dimineaţă.
Accident mortal la Tecuci - Şofer de 29 de ani, proiectat cu maşina într-un copac şi apoi într-un gard # News.ro
Un bărbat de 29 de ani, din municipiul Tecuci, a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce autoturismul pe care îl conducea a ieşit de pe carosabil şi a lovit un copac, fiind ulterior proiectat într-un gard.
De luni de zile, spectatorii indonezieni discută despre un film: Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura clandestină a soţului cu soacra sa.
Ştefan Radu Oprea: Trebuie să încurajăm investiţiile în economia românească, să vorbim pozitiv despre potenţialul nostru, să venim cu măsuri proactive cum sunt cele din Programul PSD de relansarea economică # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, care a participat în judeţul Prahova la lansarea unei noi linii de producţie a Procter & Gamble, afirmă că trebuie încurajate investiţiile în economia românească. ”Trebuie să vorbim pozitiv despre potenţialul nostru, să venim cu măsuri proactive cum sunt cele din Programul PSD de relansarea economică”, a transmis Oprea.
Morrissey şi-a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale” # News.ro
Controversatul artist britanic Morrissey a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”, potrivit paginii sale oficiale de Facebook, informează The Guardian.
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, îşi intensifică lupta împotriva traficului de droguri prin achiziţionarea a 12 avioane # News.ro
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, va achiziţiona 12 avioane pentru a-şi consolida flota dedicată luptei împotriva traficului de droguri, a anunţat, vineri, Ministerul Apărării de la Lima, citat de AFP.
