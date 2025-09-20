Ministrul Apărării, la Timișoara: „Îi asigur pe toți că România este o țară sigură”
Timis Online, 20 septembrie 2025 12:50
Liderii USR s-au strâns în acest weekend la Timișoara pentru a sărbători cei nouă de la înființare împliniți în august, dar și pentru a discuta planurile de viitor. Cu această ocazie, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost întrebat dacă este România o țară sigură.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
12:50
Liderii USR s-au strâns în acest weekend la Timișoara pentru a sărbători cei nouă de la înființare împliniți în august, dar și pentru a discuta planurile de viitor. Cu această ocazie, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost întrebat dacă este România o țară sigură.
Acum 2 ore
11:30
Accident într-o intersecție din Timișoara. Un șofer a ajuns la spital după ce mașina lui a fost lovită de un microbuz # Timis Online
Sâmbătă, un microbuz și un autoturism s-au ciocnit pe strada Ariadna din Timișoara, la intersecția cu strada Mureș. În urma impactului, șoferul autoturismului, un bărbat de 61 de ani, a fost rănit și transportat la spital.
Acum 4 ore
11:00
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara continuă să deruleze programul „Spital Prieten al Copilului”, cu sfaturi oferite medici specialiști, dar și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF. Obiectivul principal este sprijinirea mamelor în procesul de alăptare și asigurarea celor mai bune condiții pentru o nutriție sănătoasă a nou-născuților.
10:50
USR sărbătorește la Timișoara cei 9 ani de la înființare. Își stabilește, cu această ocazie, și direcția pentru următoarele luni # Timis Online
Întreaga conducere a USR s-a strâns, în acest weekend, la Timișoara. Pe de o parte, pentru a sărbătorii nouă ani de la înființare. Pe de altă parte, și pentru a stabili direcția partidului pentru lunile următoare și pentru anul viitor.
Acum 6 ore
08:40
FOTO. Festivalul Rod, la a șasea ediție. Sâmbătă și duminică, Piața Ocska devine gazda taberei „Asfalt Talcioc” # Timis Online
Arta coboară în periferie, încă o dată, la ediția a VI-a a Rod Festival. În cadrul acestuia, piața de vechituri Ocska din Mehala devine, în acest weekend, gazda taberei multidisciplinare „Asfalt Talcioc”. Șase tarabe obișnuite au fost transformate prin culoare și intervenții artistice, așteptându-i sâmbătă și duminică, între 8 și 13, pe curioși.
08:30
Sâmbătă, 20 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
Acum 24 ore
23:00
La doar o oră de mers cu mașina din Timișoara, Țara Făgetului își întâmpină vizitatorii cu peisaje spectaculoase, sate aproape uitate, povești cu haiduci și experiențe unice – de la mic dejunuri tradiționale și biserici de lemn vechi de secole până la trasee montane, peșteri și drumul panoramic Transluncani. Este o destinație perfectă pentru o escapadă de weekend.
21:50
Semifinalele și finalele Cupei Mondiale de Scrimă au loc în acest weekend la Iulius Town # Timis Online
Ce faci în acest weekend? Dacă încă nu știi ce să răspunzi la întrebare, Iulius Town îți propune mai multe variante. La finalul acestei săptămâni, găzduim semifinalele și finalele Cupei Mondiale de Scrimă – FIE Satellite Tournament, unde vor participa sportivi de pe cinci continente.
21:10
21:00
Weekend spectaculos la Iulius Town: Check Art Festival cu statui vivante, marionete uriașe și show-uri de foc # Timis Online
Mimii, bufonii, statuile vivante, dar și marionetele gigant devin vestitorii unui nou sezon de spectacole, în acest weekend, la Iulius Town. Check Art Festival revine cu ediția de toamnă în Iulius Gardens, unde spectacolele stradale, reprezentațiile de acrobație și show-urile cu foc vor colora aleile parcului și vor reuni comunitatea prin forme inedite de artă.
19:50
Pavilionul de Plastic este un proiect muzical care își găsește locul „în raftul poeziei cântate, unind experiența, sensibilitatea și curajul de a explora teritorii muzicale noi”. Îl puteți descoperi sâmbătă, în concertul ce se va desfășura la Bastionul Maria Theresia.
17:00
Începutul fiecărui an școlar aduce cu el lista clasică de rechizite, dar și întrebarea firească: ce instrumente sunt cu adevărat esențiale pentru ca un elev să fie bine pregătit? Dincolo de caiete, manuale și ghiozdan, trusa de rechizite este una dintre cele mai importante componente ale echipamentului unui școlar.
16:20
Creativ, atipic, captivant, festivalul de lectură LitVest a ajuns la cea de a XIV-a ediție. În acest an, evenimentul vine cu picnicul urban Pătura care citește, cu poezie generată de inteligența artificială, un text-concerto cu vedeta trupei Iris, întâlniri cu scriitori și ocazie de a vâna autografe prețioase.
16:00
În acest weekend se deschide din nou frontiera spre Serbia pentru amatorii de pedalare.
15:30
FOTO. Centru de zi extins și echipă mobilă, la noul complex pentru adulți cu dizabilități din Timișoara # Timis Online
Direcția de Asistență Socială a Primăriei Timișoara a inaugurat vineri Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Dr. Aurora Heim”, proiect care aduce două noi servicii gratuite: un centru de zi extins și echipa mobilă. Noul centru se găsește în cartierul Mehala, pe strada Ioan Pavloșin.
15:00
VIDEO. Elevii de la Lenau au deschis MulticulTiM – Festivalul Minorităților. Ce mai urmează # Timis Online
Piața Sf. Gheorghe și Piața Libertății sunt animate, în acest weekend. Timișorenii sunt așteptați la MulticulTiM – Festivalul Minorităților, eveniment organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.
Ieri
12:20
Oricând se poate întâmpla decesul unei persoane dragi, pentru că viața este imprevizibilă. Cu atât mai mult durerea e mai mare dacă persoana nu este în țară. Familia și rudele au nevoie, desigur, de un proces de repatriere care costă sume exagerate.
12:00
Bărbat tâlhărit în plină stradă, pe bulevardul Liviu Rebreanu. Polițiștii au recuperat borseta furată # Timis Online
Un bărbat de 53 de ani a fost atacat și jefuit joi seară pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. Polițiștii au reușit să-l prindă rapid pe suspect, un bărbat de 42 de ani, iar borseta furată a fost recuperată.
11:00
Transformarea livingului într-un spațiu modern și sofisticat pornește de la alegerea mobilierului potrivit, un pas esențial care îți va defini stilul și funcționalitatea camerei.
10:50
Un arădean care deținea un service auto în Germania ar fi fost ucis cu bâta de baseball.
10:30
Prietenie și dragoste pentru natură. Expoziție și lansare de carte a octogenarilor la Timișoara # Timis Online
Natura Munților Banatului, peisaje care îți taie respirația și un univers plin de aventură și descoperiri. Toate acestea le puteți descoperi într-un eveniment la Timișoara, realizat de trei prieteni din liceu.
09:40
Un bărbat de 69 de ani a fost rănit și transportat la spital, după ce mașina pe care o conducea regulamentar a fost lovită de un alt autoturism, pe Bulevardul Eroilor de la Tisa. Accidentul a avut loc în zona dintre strada Cluj și strada Ștefan cel Mare.
09:30
Gerald Simonis, primarul comunei Moșnița Nouă, a transmis că lucrările la grădinița din satul aparținător Moșnița Veche se află la etapa de finisaje interioare.
08:10
Vineri, 19 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
18 septembrie 2025
18:50
La Vârșeț a început evenimentul „Zilele culesului de struguri”. Timișenii sunt așteptați cu purceluși la proțap și multe surprize # Timis Online
A 67-a ediție a evenimentului „Zilele Culesului de Struguri” are loc în perioada 18-21 septembrie, la Vârșeț, în Serbia. Orășelul se află la aproximativ 75 de kilometri de Timișoara, iar accesul se face prin Vama Moravița.
17:50
Bozankaya, singura firmă dispusă să livreze tramvaiele scurte pentru linia 7. În schimb, concurență la autobuze # Timis Online
Primăria Timișoara a lansat licitații atât pentru tramvaie, cât și pentru autobuze noi. La cea pentru tramvaie scurte, s-a înscris doar Bozankaya, cea care a produs și modelele lungi. Pentru autobuzele electrice, însă, e concurență serioasă: sunt cinci oferte, inclusiv de la Karsan, cei care au livrat deja 44 de bucăți în orașul de pe Bega.
17:20
Elevii Liceului „Ion Vidu” din Timișoara vor reprezenta județul Timiș și România pe marile scene ale muzicii clasice europene. Ei vor susține concerte în Grecia și în Austria.
16:40
O nouă ediție a evenimentului Picnic în Pusta Banatului va avea loc în comuna Otelec la finele săptămânii viitoare. Organizatorii au pregătit un program bogat, între orele 11 și 21, în livada cu meri de la Casa vânătorilor, aflată pe str. Principală nr. 221.
16:10
Restricții de trafic în mai multe zone din Timișoara în următoarea perioadă. Unele sunt valabile câteva luni # Timis Online
Comisia de circulație a Primăriei Timișoara a avizat mai multe restricții de circulație care se aplică începând de zilele viitoare. Unele se și termină în curând, dar altele țin până în noiembrie sau decembrie. Motivele impunerii acestor măsuri sunt lucrările la infrastructura rutieră și la rețelele de apă, dar și un eveniment sportiv.
15:40
Patru firme vor să facă SF-ul drumului de legătură dintre Ghiroda și viitoarea autostradă Timișoara – Moravița # Timis Online
Licitația CJ Timiș pentru desemnarea unui proiectant care să facă studiului de fezabilitate al „drumului de legătură DN 6 (Ghiroda) - DJ 592 (Albina, nod Autostrada A9)” a atras patru oferte, într-un interval mai mic de două săptămâni.
14:30
Licitație pentru dotarea cu mobilier a „primei creșe construite în Timișoara după zeci de ani” # Timis Online
Creșa de pe Bogdăneștilor, pentru a cărei construire există contract încă de la finalul anului 2021, încă nu a fost deschisă, deși înțelegerea stipula un termen de un an și opt luni. Acum, Primăria Timișoara a lansat licitația pentru dotarea acesteia.
14:20
Programul Rabla Auto revine în 2025 cu un buget majorat și noi condiții pentru românii care vor să înlocuiască mașinile vechi cu unele mai puțin poluante. Înscrierile încep la sfârșitul lunii septembrie.
14:20
Cursuri în trei schimburi la școala din Dudeștii Noi, după incendiul izbucnit la o anexă din curtea bisericii # Timis Online
După incendiul izbucnit joi la o anexă folosită de școală în curtea bisericii din Dudeștii Noi, 35 de elevi și patru cadre didactice s-au evacuat în siguranță. Clădirea afectată este deja în reparații, iar până la finalizarea lucrărilor, cursurile continuă în trei schimburi pentru a asigura siguranța copiilor.
14:10
Nepotul lui Gheorghe Dincă, un tânăr de 24 de ani, a fost reținut de polițiștii arădeni după ce a făcut scandal în gara din municipiu.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Noua clădire a Spitalului de Copii din Timișoara, la care se lucrează de peste 10 ani, se inaugurează în această lună # Timis Online
Într-un final, noua clădire a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” va putea fi dată în folosință. La aceasta se lucrează încă din 2014, iar spre finalul acestei luni ar urma să poată fi primiți primii pacienți. Miercuri, consilierii locali au aprobat, printre altele, și trecerea clădirii de la primărie la spital.
12:20
Un pensionar din Timiș a avut mare noroc că portofelul pierdut a fost găsit de polițiști locali # Timis Online
Un portofel cu acte, carduri și bani găsit de polițiștii locali a fost înapoiat proprietarului. Este vorba despre un pensionar în vârstă de 72 de ani din Giulvăz.
12:00
Cuplul Macron va prezenta dovezi în fața unei instanțe americane pentru a dovedi că Brigitte este femeie # Timis Online
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice în fața unei instanțe din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie, a declarat avocatul cuplului, Tom Clare, pentru postul de radio BBC, informează Agerpres.
11:50
COMUNA DUMBRĂVIŢA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite de către ANMAP, pentru proiectul „Extinderea reţelelor de apă uzată și a reţelelor de distribuţie a apei din localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiș” propus a fi amplasat în comuna Dumbrăviţa, intravilan, domeniul public, jud. Timiș.
11:30
Primăria Timișoara anunță că o suprafața de peste 500 de metri pătrați de pe bulevardul General Ion Dragalina, ocupată în prezent de garaje, va fi transformată într-o parcare cu „spațiu modern, cu trotuare, alei și piste de biciclete, conectate la rețeaua stradală și la traseele velo”.
11:30
Potrivit unor informații pe surse apărute în presa națională, USR va prelua de la PSD prefectura de Timiș, așa cum se vehicula încă de acum câteva săptămâni. Dominic Fritz, președintele USR, a confirmat pentru Tion informația. Potrivit acestuia, decizia va fi oficializată în câteva săptămâni.
11:20
O explozie puternică urmată de un incendiu a zguduit joi dimineață o locuință de pe strada Gheorghe Barițiu din Timișoara. Un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajele medicale.
10:40
Ceasul de pe Catedrala Mitropolitană s-a defectat. Specialiștii de la Politehnică încearcă să remedieze situația # Timis Online
Catedrala Mitropolitană din Timișoara, cel mai mare edificiu religios din oraș, nu mai are, momentan, un ceas funcțional. Defecțiunea orologiului a survenit în timpul furtunii din noaptea Hramului Sf. Iosif cel Nou de la Partoș.
09:00
Un sfert de secol de cultură la Târgul Meșterilor Populari de la Muzeul Satului Bănățean. „Un popor care nu are tradiții, nu are nici identitate” # Timis Online
În acest weekend, în 20 și 21 septembrie, Muzeul Satului Bănățean din Timișoara devine din nou locul unde tradițiile prind viață. Târgul Meșterilor Populari a ajuns la ediția cu numărul XXV, ceea ce reprezintă un sfert de veac de întâlniri între public și meșteri autentici din toate zonele țării.
09:00
VIDEO. O nouă ediție a Festivalului Vânătorilor și Pescarilor Timișeni la Pădurea Verde # Timis Online
O nouă ediție a Festivalului Vânătorilor și Pescarilor Timișeni are loc sâmbătă, 20 septembrie, la Pădurea Verde.
08:40
Joi, 18 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.