Sondaj Avangarde: 51% dintre români ar fi dezamăgiți de Bolojan. Pieleanu iese cu un nou sondaj în timp ce PSD își întețeste atacurile la adresa lui Bolojan

19:40

Pe 28 septembrie au loc unele dintre cele mai importante alegeri pentru Europa și pentru România din ultimii ani. Forțele pro-europene ale Maiei Sandu înfruntă practic toate celelalte forțe cu șanse la Parlament și care sunt aliniate cu Rusia. Un succes al acestora din urmă ar putea da Republica Moldova cu mulți ani înapoi și […]