Sute de oameni, afectați de o pană la o rețea telefonică, în Australia. Trei persoane au murit după ce nu au avut acces la serviciile de urgență
HotNews.ro, 20 septembrie 2025 12:50
Aproximativ 600 de locuitori din trei regiuni din Australia au fost afectați, joi seara, de o pană la o rețea telefonică care a durat cel puțin zece ore, potrivit AFP, citată de Agerpres. Guvernul Australiei…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
12:50
Sute de oameni, afectați de o pană la o rețea telefonică, în Australia. Trei persoane au murit după ce nu au avut acces la serviciile de urgență # HotNews.ro
Aproximativ 600 de locuitori din trei regiuni din Australia au fost afectați, joi seara, de o pană la o rețea telefonică care a durat cel puțin zece ore, potrivit AFP, citată de Agerpres. Guvernul Australiei…
Acum o oră
12:40
Sondaj Avagandarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion își menține avansul în preferințele românilor, conform unui sondaj Avangarde, dat publicității sâmbătă, care arată că că ar strânge un număr de voturi apropiat de totalul adunat de primele trei…
12:20
„M-am închis în studio și am scris o piesă cap-coadă, fără să răsuflu”. Reacția unei artiste care ne-a reprezentat la Eurovision când a aflat câte femei au fost ucise de parteneri în România # HotNews.ro
Cunoscută pentru participarea la Eurovision în urmă cu 8 ani, unde s-a clasat pe locul 7, artista Ilinca Băncilă a lansat de curând piesa „Femme Fatale”, inspirată de creșterea alarmantă a numărului cazurilor de femei…
Acum 2 ore
11:50
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat cu amendă GDPR în valoare de 1.000 EUR firma care operează farmaciile Dr. Max. Citiți mai departe pe StartupCafe.ro. Sursă foto: Dreamstime.com
11:50
Managerul Spitalului din Caransebeș acuzat că a primit mită 250.000 de lei pentru un contract, arestat preventiv pentru 30 de zile # HotNews.ro
Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș și fost consilier în Ministerul Sănătății, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce inițial fusese reținut pentru 24 de ore sub acuzația de…
11:40
Guvernul ar trebui să demisioneze dacă legea pensiilor magistraţilor pică la CCR? Răspunsul dat de Dominic Fritz # HotNews.ro
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, sâmbătă, la Timișoara, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor va fi declarată neconstituţională, „este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe…
11:20
Trupele Kievului continuă contraofensiva din estul țării, unde provoacă pierderi importante în rândul armatei ruse, susține Zelenski # HotNews.ro
Trupele ucrainene au continuat vineri contraofensiva pe linia frontului în jurul a două orașe din estul țării. Președintele Volodimir Zelenski susține că forțele ruse au suferit pierderi importante, informează Reuters. Rusia a declarat că forțele…
Acum 4 ore
11:10
BREAKING Haos pe cele mai importante aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare / Zboruri anulate și întârzieri # HotNews.ro
Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile la mai multe aeroporturi europene importante, printre care Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, provocând întârzieri…
10:40
Ce spun oficialii serviciilor de informații în spatele ușilor închise despre incursiunea dronelor rusești în Polonia. Perdea de fum a Moscovei sau o greșeală? # HotNews.ro
La o săptămână după ce avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de urgență pentru a doborî mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, serviciile de informații americane și occidentale…
10:20
Trump anunță noi taxe pentru un program de vize considerat vital de companiile de top din SUA # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a semnat vineri un decret prin care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru solicitarea vizelor H-1B ale angajaților înalt calificați, în cadrul unei noi măsuri privind imigrația, potrivit CNN. „Avem…
09:40
Oțelul Galați – Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21:00, în etapa 10 a Superligii. Meciul va fi transmis în direct de posturile PRIMA Sport și DIGI Sport. Întâlnirea de sâmbătă…
09:40
Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin morți, anunță Zelenski # HotNews.ro
Rusia a lansat un atac major cu drone și rachete asupra Ucrainei în timpul nopții, ucigând trei persoane și rănind alte zeci, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, informează Reuters. Într-o declarație pe aplicația Telegram,…
09:30
Aventura unui bărbat cu soacra sa a devenit un film viral în țara în care adulterul este pedepsit cu închisoarea # HotNews.ro
De luni de zile, spectatorii indonezieni discută despre un film: Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura clandestină a soţului cu soacra sa. Este genul de intrigă care va atrage întotdeauna fanii melodramelor.…
Acum 6 ore
09:10
VIDEO Trump a ordonat un nou atac cinetic letal. Președintele SUA publică imagini cu bombardamentul armatei asupra unei nave a „narcoteroriştilor” # HotNews.ro
Armata SUA a efectuat un nou atac asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite, potrivit unui anunț al președintelui american Donald Trump, care a publicat imagini cu bombardamentul pe Truth Social. La începutul…
09:10
ULTIMA ORĂ FOTO Aeroportul București-Sud atrage parteneri de renume. „O poartă către prosperitatea viitoare a României!” # HotNews.ro
Proiectul viitorului aeroport București-Sud, investiție estimată la 2,5 miliarde de euro, avansează rapid și atrage designeri și parteneri renumiți, inclusiv compania britanică de arhitectură Scott Brownrigg, selectată recent pentru designul unui nou terminal pe aeroportul…
09:00
„Guvernele iubesc inflația. De asta evităm zona euro, pentru că acolo nu putem nici genera inflație, nici printa bani”, avertizează un proeminent economist # HotNews.ro
Avertismentele experților despre politicile fiscale nesustenabile se dovedesc profetice, în timp ce cel mai mare deficit din Europa declanșează măsuri corecționale drastice Traiectoria fiscală a României a luat o întorsătură dramatică, validând avertismentele anterioare ale…
08:40
Fiica de 23 de ani a lui Bill Gates și-a înființat propria companie – Sfaturile pe care le-a primit de la părinți # HotNews.ro
Phoebe Gates, fiica în vârstă de 23 de ani a lui Bill Gates și a Melindei French Gates, și-a fondat propria companie, un startup de tehnologie din domeniul modei bazat pe inteligență artificială, numit Phia,…
08:30
VIDEO Șefa diplomației române, Oana Țoiu, intervenție la CNN despre MIG-urile rusești care au intrat în spațiul aerian al Estoniei: „Obține exact opusul” # HotNews.ro
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre…
08:20
LIVE Rusia, „o provocare extrem de periculoasă” în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat / Moscova neagă incidentul / Reacția SUA # HotNews.ro
Trei aeronave rusești de vânătoare au încălcat spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, timp de 12 minute. Avioane NATO au fost ridicate de la sol, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să…
08:10
Plângerea „fluviu” a lui Donald Trump împotriva The New York Times pentru defăimare, respinsă. Are termen pentru a intenta un nou proces # HotNews.ro
Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea de 85 de pagini redactată în termeni sarcastici nu respectă regulile federale pentru…
07:50
Guvernul Viktor Orban interzice achiziția unei firme aflate pe pierdere de către grecii de la Hellenic Dairies. Oferta fusese făcută prin filiala pe care grecii o au în România # HotNews.ro
Ungaria a pus o frână investițiilor pe care conducerea grupului Hellenic Dairies considerând că viitoarea achiziție a Alfoldi Tej Kft de către compania greacă (printr-o propunere făcută de o filială pe care o deține în…
07:50
Gorzo, la MARe – O aventură a desenului în materiale și cu ustensile neconvenționale / galerie foto # HotNews.ro
Dumitru Gorzo este primul artist român care are un solo show la MARe/ Muzeul de Artă Recentă din București, aceasta fiind și prima expoziție ce ocupă deopotrivă interiorul și exteriorul muzeului, cu lucrări noi realizate…
07:50
Weekend trending în București, 20-21 septembrie: primul spectacol de teatru pe apă, proiecții de video-mapping, trei festivaluri culinare și paradă „Fast and Furious” în fața Parlamentului # HotNews.ro
Bucureștiul oferă în acest sfârșit de săptămână o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să iasă din casă și să descopere orașul dintr-o perspectivă culturală, artistică și recreativă. De la festivaluri de teatru și…
07:40
Moscova neagă că trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian al Estoniei / „Au fost la o distanţă de peste trei kilometri” # HotNews.ro
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 care, potrivit autorităţilor estoniene şi NATO au încălcat vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian al Estoniei, au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian…
07:30
Trump, reacție după ce trei avioane de luptă rusești au încălcat spaţiului aerian al Estoniei; „Ar putea genera mari probleme” # HotNews.ro
Guvernul estonian a declarat că incidentul a implicat trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 care au survolat Golful Finlandei timp de 12 minute. Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al…
07:20
Polonia a ridicat de urgență avioane de luptă după ce s-a dat o alertă aeriană în aproape toată Ucraina # HotNews.ro
Avioane poloneze și ale aliaților NATO au fost mobilizate sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au declarat…
Acum 8 ore
07:00
REPORTAJ VIDEO. După tragedia celor 4 morți din mașina care a căzut 800 de metri în prăpastie în Carpați, salvamontiștii lansează un apel dintr-un singur cuvânt în fața unui nou sport apărut pe munte # HotNews.ro
Mașinile ieftine de teren au dus la apariția unui nou fel de turism în masă: cel cu automobilul pe munte. „Oamenii își supraestimează puterile și subestimează muntele”, spune salvamontistul Mihai Enache, șeful formației Câmpulung. „Întrebați!”…
07:00
Ce modele noi va lansa Dacia până în 2029 și cum se explică transformarea mărcii în ultimii cinci ani # HotNews.ro
Dacia s-a schimbat în ultimii ani, are o imagine nouă, are și modele de peste 30.000 de euro și vinde tot mai multe mașini hibride. Marca româno-franceză va lansa noi mașini electrice, va aduce în…
06:50
Cu lacrimi în ochi, un tânăr atlet kenyan, acum captiv în Ucraina, imploră să nu fie trimis înapoi în Rusia. „Voi muri acolo”, spune Evans Kibet, fluturându-și mâinile în aer spre intervievatorul ascuns din videoclipul…
Acum 12 ore
00:30
Atacantul Sebastian Mailat (27 de ani) consideră că victoria obținută de FC Botoșani în fața campioanei FCSB nu poate fi pusă la îndoială. Mailat e primul în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 5 goluri,…
Acum 24 ore
00:00
Administrația Trump și-a intensificat campania împotriva Universității Harvard, vineri, când i-a impus noi restricții la accesarea fondurilor federale pentru ajutor financiar studențesc, invocând îngrijorări legate de „poziția financiară” a celei mai vechi și mai bogate…
19 septembrie 2025
23:30
Ministrul Sănătății, despre problema întreruperilor de tratament: „Unde ajungem la o presiune din partea furnizorului, încercăm să o mediem” / „Ne dorim să lăsăm CNAS fără datorii la finalul anului” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri la Digi24 că problema întreruperilor de medicație „este gravă și nu este doar în cazul pacienților oncologici”, având drept cauze datoriile către furnizori, întreruperi de producție sau blocaje…
23:20
Armata americană a anunțat vineri că a desfășurat un raid în Siria, în urma căruia a fost ucis un lider important al grupării Stat Islamic, notează Reuters. Tot vineri, serviciul irakian de combatere a terorismului…
22:40
Arest preventiv pentru șeful Companiei Apă Brașov. Cum spun procurorii că a încercat să obțină postul de director general # HotNews.ro
Liviu Cocoș, director interimar al Companiei de Apă Brașov și prim-vicepreședinte al PNL Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, vineri, prin decizia Tribunalului Brașov, într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție (DNA)…
22:30
SuperLiga: FCSB, încă o înfrângere! Campioana pierde la Botoșani și e mai aproape de ultimul loc decât de play-off # HotNews.ro
FCSB a pierdut pe terenul echipei FC Botoșani, scor 1-3, în primul meci al etapei cu numărul 10 din SuperLiga. FC Botoșani – FCSB 3-1 Campioana en-titre a României nu-și revine. Față de meciul cu…
22:20
Trump și Xi nu au ajuns la un acord final privind TikTok, dar anunță „progrese semnificative”. Ce urmează # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping nu au ajuns la un acord final privind TikTok într-o convorbire telefonică avută vineri, dar au făcut „progrese semnificative” către o înţelegere, a declarat un oficial…
22:00
Zelenski cere „măsuri ferme” împotriva Rusiei, după incidentele de securitate din NATO. „Trebuie să simtă tot mai multă durere” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat încălcarea „revoltătoare” a spațiului aerian al NATO de către Rusia în Estonia și i-a îndemnat pe aliați să ia „măsuri ferme” împotriva Moscovei, transmite The Guardian. „Acestea nu sunt…
21:40
Articolul 4 al tratatului NATO, invocat pentru a doua oară în mai puțin de zece zile, după incidentele cu aeronave rusești. Ce prevede această clauză # HotNews.ro
Estonia a solicitat oficial consultări NATO în temeiul Articolului 4, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia, un gest făcut și de Polonia în urmă cu aproape zece zile, când spațiul aerian național a…
20:50
Polonia acuză că avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian, la scurt timp după ce o altă țară NATO a acuzat „o incursiune fără precedent de brutală”. Articolul 4 din Tratatul NATO, invocat # HotNews.ro
Autoritățile poloneze au raportat că două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a Petrobaltic, o platformă de exploatare a petrolului și gazelor din Marea Baltică, printr-o trecere la joasă altitudine pe deasupra…
20:30
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată vineri de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internațional „Henri Coandă” de la marginea Capitalei, transmite News.ro. Compania Națională Aeroporturi București a spus că prezența dronei…
20:20
Diana Șoșoacă, chemată marți la Parchetul General. Este acuzată de propagandă legionară, lipsire de libertate și alte infracțiuni / Mesajul transmis de partid # HotNews.ro
Diana Șoșoacă, șefa partidului suveranist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate de suspect. Șoșoacă a prezentat documentul pe pagina sa de Facebook, într-un clip în care a comentat decizia Parchetului. Diana…
20:20
Hidroelectrica a rămas fără directorul general şi directorul financiar, după ce Comisia Europeană a cerut revocarea lor # HotNews.ro
Hidroelectrica a anunţat, vineri seara, că, în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, încetarea, de comun acord, a mandatelor a doi membri din Directorat: Karoly Borbély, președintele Directoratului/CEO, şi Marian…
20:00
Directorul general al ANPC susține că faptele invocate de DNA „există, însă ele nu sunt prevăzute de legea penală”. Primele declarații după ce a fost pus sub control judiciar # HotNews.ro
Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de Direcția Națională Anticorupție (DNA),…
19:40
Cazul secretarului de stat în ministerul Economiei reținut de DNA. Cariera și averea lui Flavius Nedelcea, acuzat de abuz în serviciu # HotNews.ro
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru 24 de ore, vineri, într-un dosar în care este acuzat de comiterea infracțiunii de instigare la abuz…
19:20
Ghid ANAF 2025: Taxe și alte implicații fiscale pentru prestarea ocazională de servicii de către prestatori casnici, zilieri, antreprenori # HotNews.ro
ANAF Ploiești a realizat un ghid în format PDF în care explică implicațiile fiscale privind prestarea ocazională a aumitor servicii de către persoanele fizice, incluzând prestatorii casnici, zilierii și antreprenorii. Citește mai departe pe StartupCafe…
19:10
România condamnă încălcarea spațiului aerian eston de către trei avioane de luptă rusești. Oana Țoiu: „Ca stat UE și NATO, confruntat și noi cu provocări similare, suntem solidari cu Estonia” # HotNews.ro
România condamnă încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de vânătoare rusești și își exprimă solidaritatea cu Tallinn, a transmis vineri ministra de externe Oana Țoiu, într-o postare pe X. „Este un gest…
18:50
„Mişcarea satanistă internaţională”, adăugată de Rusia pe lista teroriştilor. Cum defineşte Kremlinul această organizaţie, care nu există # HotNews.ro
Rusia a adăugat vineri ceea ce a numit „mişcarea internaţională a sataniștilor” pe lista neagră financiară a „teroriştilor şi extremiştilor”, măsură care îi permite să îngheţe activele presupuşilor membri chiar şi în absenţa unui cazier…
18:30
Cine sunt cei doi șefi din ANPC anchetați de DNA pentru abuz în serviciu și șantaj în cazul secretarului de stat reținut # HotNews.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) este din nou în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA), la două luni după ce fostul șef al instituției, Cristian Popescu Piedone, a fost pus sub control judiciar și…
17:50
ULTIMA ORĂ: Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al unei alte țări NATO. „Incursiunea de azi, fără precedent de brutală” / Un nou incident, după cele cu drone din Polonia și România # HotNews.ro
Spațiul aerian eston a fost încălcat de avioane militare ruse, vineri, au declarat surse europene și din cadrul NATO pentru Reuters. Avioanele de luptă au survolat spațiul aerian eston timp de aproape 12 minute, tranmiste…
17:40
Ghiduri anti-bullying, lansate de Poliția Română și o fundație. „Un instrument esențial pentru toate categoriile implicate în viața școlară” # HotNews.ro
Cele patru ghiduri pentru prevenirea, gestionarea și intervenția în cazurile de bullying au fost lansate oficial la Palatul Parlamentului, potrivit anunțului făcut vineri de Poliția Română. Ghidurile reprezintă o inițiativă comună a Fundației Neuroatipic și…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.