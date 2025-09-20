După invadarea Ucrainei, Rusia vizează Finlanda?

Newsweek.ro, 20 septembrie 2025 12:50

Rusia confirmă - indirect, prin drone „scăpate“ spre Polonia - că nu renunță la confruntarea cu NATO...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
12:50
După invadarea Ucrainei, Rusia vizează Finlanda? Newsweek.ro
Rusia confirmă - indirect, prin drone „scăpate“ spre Polonia - că nu renunță la confruntarea cu NATO...
Acum o oră
12:30
Călin Georgescu suspendat de la Universitate. Ultimul salariu: 7.500 lei. A trăit și cu 700 lei/lună Newsweek.ro
Călin georgescu preda 6 materii la Universitatea Pitești. Și-a suspendat contractul până în octombri...
Acum 2 ore
12:00
Familie de medici cu salarii de 25.000 lei net/lună. El a fost arestat pentru că a luat șpagă Newsweek.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv pentru 30 de zi...
11:40
Exporturile de produse farmaceutice ale României, de 3 ori mai mici decât importurile Newsweek.ro
omânia are un deficit istoric în comerţul exterior cu produse farmaceutice, în condiţiile în care ex...
11:30
6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Judecă tăierea pensiilor speciale Newsweek.ro
Mai sunt câteva zile până când CCR este chemată să ia o decizie crucială. 6 judecători CCR au pensii...
Acum 4 ore
11:00
Un pas uriaș pentru exploatarea minieră a Lunii Newsweek.ro
A început cursa pentru extragerea heliului-3 de pe suprafața Lunii — iar Interlune este prima la lin...
10:40
București, 566 de ani de la prima atestare documentară. Când a devenit capitala Țării Românești? Newsweek.ro
Bucureștiul sărbătorește 566 de ani de la prima atestare documentară certă, la 20 septembrie 1459. E...
10:30
„Motorul Europei” dă rateuri. Creşterea economică a Germaniei e estimată la 1%. Ce spun analiștii? Newsweek.ro
Creşterea economică a Germaniei, țara considerată „Motorul Europei”, e estimată la puțin peste 1% în...
10:00
Un șofer de 29 de ani a „zburat” cu mașina într-un copac, într-o curbă, și a murit pe loc Newsweek.ro
Un accident teribil a avut loc azi-noapte în Tecuci. Un șofer de 29 de ani a „zburat” cu mașina într...
09:40
Avioanele NATO, mobilizate să apere Polonia, după ce Rusia a atacat puternic vestul Ucrainei Newsweek.ro
Avioane de luptă poloneze și NATO au fost mobilizate să apere Polonia, după ce Rusia a atacat putern...
09:30
566 de ani, de la atestarea Bucureștiului: Paradă, bătaie cu flori, iMapp și Raliul Gumball Newsweek.ro
Se împlinesc 566 de ani de la prima atestare a Bucureștiului, iar capitala României sărbătorește cu ...
Acum 6 ore
09:10
Trump „uită” că Erdogan a luat rachete rusești S-400 și îl primește la Casa Albă pentru F-35 Newsweek.ro
Donald Trump îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan pe 25 septembrie, la Casa Albă, p...
08:40
Șoșoacă, adusă de poliție la Parchet? Pe 23 septembrie, e chemată pentru propagandă legionară Newsweek.ro
Diana Șoșoacă, președintele SOS România și europarlamentar, e chemată pe 23 septembrie la Parchetul ...
08:20
VIDEO Campioana FCSB, învinsă rușinos de FC Botoșani, cu 3-1. Becali: „Bucurați-vă!” Newsweek.ro
Criza campioanei en-titre se adâncește. FCSB a fost învinsă rușinos de FC Botoșani, scor 3-1, și a c...
08:00
Făina din bucătărie cu care să îți speli părul pentru a scăpa de mătreață. Nu e cea clasică Newsweek.ro
Un remediu simplu, folosit de secole în Asia, poate înlocui șamponul și tratamentele costisitoare. O...
07:50
Noua lume a lui Xi Jinping. Totalitarism 2.0. Demonstrații de forță. Armată consolidată Newsweek.ro
Demonstrații de forță. Armată consolidată. Aliați de conjunctură. Reinterpretarea istoriei. Totalita...
07:40
Nicolae Ceaușescu voia să dărâme Gara de Nord și s-o mute în Băneasa. Modernizată cu 100.000. 000 € Newsweek.ro
Puțini știu că Nicolae Ceaușescu a vrut să dărâme Gara de Nord și s-o refacă în Băneasa, dar Revoluț...
07:30
VIDEO Cum arată cea mai veche Dacia 1300 din lume. Are seria „0002” și piese 100% franțuzești Newsweek.ro
Un român din Suceava deține cea mai veche Dacia 1300 din lume. Are seria de caroserie „0002”, piese ...
07:20
Horoscop 21 septembrie. Luna Nouă în Fecioară schimbă rutina Balanțelor. Capricornii, noi proiecte Newsweek.ro
Horoscop 21 septembrie. Luna Nouă în Fecioară schimbă rutina Balanțelor. Capricornii încep noi proie...
Acum 8 ore
07:10
Se schimbă data la care se virează pensie în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari Newsweek.ro
Jumătate din pensionarii din România vor primi pensia pe o altă dată în luna octombrie. Se schimbă d...
06:50
Bombardierul suprem din al II-lea Război Mondial, pe cer la 80 ani. E modelul folosit la Hiroshima Newsweek.ro
Forțele Aeriene Comemorative (CAF) din SUA operează singurele două avioane Boeing B-29 apte de zbor,...
Acum 24 ore
22:20
Spionii britanici MI6 au inaugurat o platformă unde agenți străini pot pune informații despre Rusia Newsweek.ro
Serviciul britanic de informații externe MI6 deschide un front digital în spionaj cu un nou portal n...
22:10
Unii pensionari riscă să rămână fără pensie, din octombrie. Documentul care trebuie pregătit Newsweek.ro
Există unii pensionari care riscă să rămână fără pensie, de la 1 octombrie a.c.. Care este documentu...
21:50
Pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani Newsweek.ro
Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU d...
21:40
Cum vor fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași Newsweek.ro
Cum vor fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași: viile sunt în plină ...
21:20
ASF: Transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II a fost aprobată Newsweek.ro
ASF (Autoritatea pentru Supraveghere Financiară) anunţă că transpunerea în legislația națională a Di...
20:50
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem. Câştigă în 10 ani 4.000 de euro Newsweek.ro
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem, care îndeplinesc anumite condiţii speciale. C...
20:30
Ce dificultăţi are Simona Halep, după ce s-a retras din tenis. Cu ce se ocupă acum? Newsweek.ro
Ce dificultăţi are Simona Halep acum, după ce s-a retras din tenisul de performanţă. Cu ce se ocupă ...
19:50
Putin hărțuiește Flancul estic al NATO. Trei MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei Newsweek.ro
Trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Rusiei au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian dea...
19:50
Bruxelles propune interzicerea importului de gaz lichefiat din Rusia. Al 19-lea pachet de sancțiuni Newsweek.ro
Comisia Europeană a propus interzicerea importului de gaz lichefiat (LNG) din Rusia. Ar fi cel de-al...
19:40
Aviația electrică așteaptă o descoperire importantă în domeniul bateriilor Newsweek.ro
Aviația electrică așteaptă acum o descoperire importantă în domeniul bateriilor, care să impulsionez...
19:30
Un elev și-a făcut temele pentru școală timp de 14 ore neîntrerupt. Ce s-a întâmplat după aceea? Newsweek.ro
Cazul unui elev care și-a făcut temele pentru școală timp de 14 ore neîntrerupt a ajuns subiect de c...
19:20
A apărut trenul Ctrl Alt Deleaf, care va ajuta la strângerea a miliarde de frunze. Unde? Newsweek.ro
A apărut trenul special numit Ctrl Alt Deleaf, care va ajuta la strângerea a miliarde de frunze. Und...
19:00
Faimosul Stonehenge, cumpărat de un avocat cu 720.000 €. L-a dăruit drept cadou soției Newsweek.ro
Astăzi, Stonehenge este cel mai important monument al Angliei și unul dintre cele mai emblematice al...
18:50
Șantajul lui Viktor Orban dă roade. Europa îi dă 550.000.000 € ca să aprobe sancțiuni pentru Rusia Newsweek.ro
Comisia Europeană a decis să deblocheze 550 de milioane de euro din fondurile UE pentru Ungaria, dup...
18:40
Bombardierul suprem din al II-lea Război Mondial, pe cer la 80 ani. E modelul folosit la Hiroshima Newsweek.ro
Forțele Aeriene Comemorative (CAF) din SUA operează singurele două avioane Boeing B-29 apte de zbor,...
18:30
Cea mai lungă conexiune feroviară din lume face un progres spre finalizare. Unde este? Newsweek.ro
Cea mai lungă conexiune feroviară din lume, care va fi în Alpi, face un progres spre finalizare. A ...
18:20
Cântăreața româncă de muzică populară care a fost prinsă la furat. „Am furat parfumuri pentru băiat” Newsweek.ro
Nou scandal în showbiz după ce o cântăreață de muzică populară a fost prinsă la furat. Cum? Ar fi su...
18:10
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat săltat de DNA: „Să răspundă cine i-a dat atribuții Newsweek.ro
Ministrul Economiei a afirmat că secretarul de stat Flavius Nedelcea, cercetat de DNA într-un dosar ...
17:50
Rolls-Royce-ul chinezesc, făcut de Huawei, se vinde ca pâinea caldă: 1.000 unități/lună. Cât costă? Newsweek.ro
Maextro S800, limuzina de lux făcută de JAC și Huawei și supranumită „Rolls-Royce-ul chinezesc”, se ...
17:40
Mircea Geoană despre un posibil război cu Rusia: Aceștia sunt anii definitorii pentru Europa Newsweek.ro
Mircea Geoană a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că Rusia va ataca „tradiţional" ...
17:20
România vrea să restabilească relația cu Taiwan. A fost trimisă o scrisoare către Nicușor Dan Newsweek.ro
Nouă parlamentari de la USR, PNL, PSD şi UDMR au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor ...
17:10
500 lei în plus la pensie pentru pensionari. Ce condiție trebuie îndeplinită să îi primești? Newsweek.ro
Pensionarii care îndeplinesc anumite condiții vor putea primi 500 lei la pensie. Ajutorul se dă o si...
17:00
UE vrea un „zid al dronelor” pe granița estică. Amestec de senzori, arme și sisteme de bruiaj Newsweek.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat joi că intenționează să organizeze d...
16:50
Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. De ce? Newsweek.ro
Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. De ce? De ce s-a lua...
16:20
Ouă din două supermarketuri din țară retrase din cauza riscului de contaminare cu Salmonella Newsweek.ro
Ouă din două supermarketuri din țară retrase din cauza riscului de contaminare cu Salmonella. În ce ...
16:20
Românii nu se înghesuie la mașini electrice și mai ales la cele chinezești. Niciuna, în TOP 30 Newsweek.ro
Datele oficiale arată că românii nu se înghesuie la mașini electrice și mai ales la cele chinezești....
15:50
Metrorex execută o scrisoare de garanție Alstom de 10.000.000 €. Francezi au de încasat 50.000.000 € Newsweek.ro
Compania Metrorex a executat o scrisoare de garanție a Alstom în valoare de zece milioane euro, după...
15:30
Goana pentru pachetele turistice de sărbători: Cât costă să petreci Revelionul în Poiana Brașov Newsweek.ro
Chiar dacă vara abia s-a încheiat, românii au început goana după ofertele turistice pentru perioada ...
15:20
Secretar de stat cu 30.000 lei/lună luat de DNA. E membru în 4 Consilii de Administrație Newsweek.ro
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei a fost reținut de DNA. Nedelcea câștiga 3...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.