Iranieni prinși cu documente false pe Otopeni. Ce încercau să facă și de unde veneau
Gândul, 20 septembrie 2025 12:50
Trei cetăţeni iranieni au fost depistaţi la Aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti în timp ce încercau să intre în spaţiul Schengen cu documente false. „În data de 18.09.2025, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, s-au prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Istanbul – Turcia, trei persoane de sex masculin. La […]
• • •
Acum 5 minute
13:10
„Doamna Noastră” se întoarce. Moment SIMBOLIC pentru francezi. Turnurile Catedralei Notre – Dame, redeschise publicului, la șase ani de la incendiu # Gândul
Zi istorică pentru francezi. Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise publicului, la șase ani după incendiul devastator care au mistuit catedrala și a îndurerat o lume întreagă. Președintele Emmanuel Macron a fost prezent la inaugurare, iar momentul a coincis cu debutul „Zilelor Europene ale Patrimoniului.” Monumentul medieval, simbol al Franței, a fost salvat […]
13:10
Egreta, rața cu gâtul roșu și pelicanul de Dolj, în pericol! Lacul Bistreț a secat din cauza secetei și irigațiilor ilegale # Gândul
Situație alarmantă în Dolj. Lacul Bistreț, arie protejată din 2007, dispare de la o zi la alta din cauza secetei și irigațiilor excesive care distrug aria de protecție specială. Inspectorii Firecției Apelor Jiu Craiova au făcut controale și au dat și amenzi pentru cei care au irigat ilegal din lacul din sudul județului. Lacul Bistreț […]
Acum 15 minute
13:00
Ionuț Moșteanu a anunțat că România așteaptă banii de la UE ca să înceapă să producă drone militare # Gândul
România are un program de înzestrare pentru armată, agreat cu aliații NATO, spune ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Însă, deși este o țară sigură „în care să-ți crești copiii”, România se împrumută ca să cumpere arme. În paralel, va produce și drone. Sâmbătă, Ionuț Moșteanu a vorbit despre faptul că UE va finanța, printr-un program de […]
13:00
Avioane poloneze și aliate au fost trimise, sâmbătă dimineața, 20 septembrie, pentru a asigura siguranța spațiului aerian, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei. Loviturile au venit în apropierea graniței Ucrainei cu Polonia. NATO apără spațiul aerian Polonia este stat membru NATO, reamintește agenția Reuters. „Din cauza activității aviației de lungă distanță […]
Acum 30 minute
12:50
Haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian, PARALIZAT din cauza unui atac cibernetic major / Care este situația pe Otopeni # Gândul
Este haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Concret, mai multe hub-uri aeriene majore se confruntă cu efectele unui atac cibernetic care a paralizat sistemele de check-in și îmbarcare. Din această cauză, pe mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, sunt întârzieri și anulări de zboruri. Care este situația […]
12:50
Acum o oră
12:20
Ilie Bolojan își spiona contribuabilii. Fostul primar avea acces de pe telefon la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea # Gândul
Ziarul BIHOREANUL a publicat o dezvăluire conform căreia, pe vremea când Ilie Bolojan era primar la Oradea, în 2020, mai mulți polițiști de la Operațiuni Speciale ar fi avut acces la sistemul public de supraveghere al orașului. Mai mult, ziarul dezvăluie că și Ilie Bolojan a primit credențiale de acces la camerele video publice, astfel […]
12:20
Soluția USR pentru ieșirea din criză. Lichidarea companiilor de stat cu pierderi și listarea celor profitabile # Gândul
„Lichidarea și listarea” a companiile de stat este soluția pe care USR a găsit-o pentru ieșirea din criză. Declarația a fost făcută de șeful USR, Dominic Fritz, sâmbătă, în cadrul conferinței de presă prilejuită cu împlinirea a 9 ani de la înființarea formațiunii politice pe care o conduce. „Putem să câștigăm 50 de miliarde de […]
12:20
Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint” # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că sâmbătă se împlinesc 51 de ani de la inaugurarea celui mai spectaculos drum din România: Transfăgărășan – DN 7C. Aproximativ 40 de oameni au murit în timpul construcției acestui drum care „taie” Munții Făgăraș. „Astăzi, 20 septembrie 2025, marcăm 51 de ani de la inaugurarea […]
12:20
Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei convenite cu Oana Țoiu # Gândul
Șeful USR, Dominic Fritz, a reamintit în conferința de sâmbătă, faptul că printre prioritățile politicii externe ale țării noastre se află impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite împreună cu ministrul de Externe, Oana Țoiu. România este atacată hibrid de Rusia și se impun noi sancțiuni asupra Kremlinului, din partea României. Ba mai mult, este […]
12:20
ZILELE BUCUREȘTILOR 2025. Paradă, bătaie cu flori, spectacole și un raliu în Capitală/Programul evenimentelor din weekend-ul 20-21 septembrie # Gândul
Zilele Bucureștilor se vor celebra în acest weekend, sâmbătă și duminică, 20, respectiv 21 septembrie 2025, printr-o serie de concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate. Seria de evenimente marchează 566 de ani de la prima atestare documentară a orașului București. „Străzi deschise” pe Calea Victoriei „Străzi deschise” […]
Acum 2 ore
12:10
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu realizează portretul președintelui Nicușor Dan, la 100 de zile de la preluarea funcției, folosindu-se de metaforă pentru a sugera că acesta nu este încă pe deplin conștient de poziția pe care o ocupă. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu face trimitere […]
12:00
Lichidare și listare. Soluția USR pentru ieșirea din criză. Închideri de companii și listarea la bursă a celor profitabile/FRITZ: Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de demers # Gândul
„Lichidare și listare” este soluția pe care USR a găsit-o pentru ieșirea din criză. Declarația a fost făcută de șeful USR, Dominic Fritz, sâmbătă, în cadrul conferinței de presă prilejuită cu împlinirea a 9 ani de la înființarea formațiunii politice pe care o conduce. „Putem să câștigăm 50 de miliarde de lei printr-un astfel de […]
11:50
Jurnalistul Ion Cristoiu atrage atenția, în cea mai recentă analiză, asupra modului în care Rusia a schimbat strategia în politica sa externă și militară. Dacă până de curând Kremlinul încerca să transmită că ar fi dispus la o înțelegere privind conflictul din Ucraina, tonul s-a modificat vizibil, spune Cristoiu. În plus, remarcă reputatul om de […]
11:50
George Simion spulberă politicile promovate de mișcările progresiste: „Pozițiile mele de pe baricadele civice sunt aceleași” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, atacă politicile și ideile promovate de mișcările progresiste care subminează identitatea statelor europene. Liderul opoziției din Parlamentul României se arată indignat de catalogarea eronată, spune el, ca „extremiști” a conservatorilor care își doresc protejarea valorilor și credințelor identitare ale spațiului european. ”Sunt categoric împotriva celor care descriu Europa ca fiind un […]
11:30
Oana Țoiu, CNN: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # Gândul
Un zbor al unei drone rusești „50 de minute în spațiul aerian (al României) nu este un accident” a declarat vineri ministrul de Externe, Oana Țoiu, atunci când a fost întrebată de ziariștii de la CNN despre dispozitivele de zbor rusești care au invadat spațiul aerian al Estoniei, dar și dronele depistate pe teritoriul României. […]
11:20
Oana Țoiu spune, la CNN, că „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # Gândul
„50 de minute în spațiul aerian nu este un accident” a declarat vineri ministrul de Externe, Oana Țoiu, atunci când a fost întrebată de ziariștii de la CNN despre dispozitivele de zbor rusești care au invadat spațiul aerian al Estoniei, dar și dronele depistate pe teritoriul României. Oana Țoiu spune că Rusia încearcă să submineze […]
11:20
Ziarista Sorina Matei scrie despre descoperirea făcută de ziarul BIHOREANUL în urma căreia a aflat că, pe vremea când Ilie Bolojan era primar la Oradea, în 2020, mai mulți polițiști de la Operațiuni Speciale ar fi avut acces la sistemul public de supraveghere al orașului. Mai mult, ziarul dezvăluie că și Ilie Bolojan a primit […]
Acum 4 ore
11:10
Un nou accident de elicopter lovește armata americană. Patru soldați care făceau parte dintr-o echipă de elită au murit după ce un aparat MH-60 Black Hawk s-a prăbușit în apropierea unei baze militare din statul Washington. Se pare că accidentul a avut loc la mijlocul acestei săptămâni, dar informațiile au fost făcute publice abia după […]
10:40
Moment festiv la USR. Partidul împlinește 9 ani. Președintele Fritz recunoaște că România o duce rău cu USR la guvernare: Românii nu o duc bine momentan/Mulți oameni simt că puterea lor de cumpărare a scăzut # Gândul
Românii nu o duc bine cu USR la guvernare. Aceasta este una dintre concluziile la care a ajuns chiar președintele formațiunii politice, Dominic Fritz, în cadrul conferinței organizate cu ocazia aniversării a 9 ani de la înființarea partidului. USR împlinește, sâmbătă, 9 ani. Ocazie cu care, președintele formațiunii politice, Dominic Fritz, a organizat o conferință […]
10:30
Care sunt cele mai bogate zodii din horoscop. Acești nativi fac BANI din orice și tot ce ating se transformă în aur # Gândul
Când vine vorba de bani, nu toate zodiile au același noroc. Unele par să aibă un simț înnăscut pentru acumularea de avere, în timp ce altele excelează la înțelepciune, putere de muncă sau frumusețe, de exemplu. Potrivit astrologilor, patru zodii din horoscop se remarcă prin abilități ieșite din comun atunci când vine vorba de succes […]
10:10
NATO, testată de Rusia prin drone și dezinformare? Între acuzațiile Poloniei și argumentele Moscovei: „Kremlinul exploatează probleme sociale reale” # Gândul
În noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, iar dinspre Occident au erup acuzațiile potrivit cărora Moscova a declanșat o agresiune directă împotriva unui stat membru NATO. Incursiunea dronelor ar fi fost însoțită și de o operațiune informațională rusească, cu mai multe straturi, condusă de aparatul de […]
10:00
Cum și-a motivat Leo Grozavu jucătorii pentru a învinge FCSB: „Ăsta a fost salutul din vestiar!” # Gândul
Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a dezvăluit cum au fost motivați jucătorii pentru a învinge FCSB, 3-1. FCSB a condus cu 1-0, gol Bîrligea (36), iar gazdele au revenit repede prin reușita lui Andrei Dumiter (40). Mikola Kovtaliuk a realizat dubla (68, 90+2) și gazdele au învins clar campioana. Patronul de la FC […]
09:50
Patronul de la FC Botoșani râde de FCSB. „Nu știu care e antrenorul lor. Doar nu-l schimbi pe domnul Becali” # Gândul
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre victoria echipei sale cu FCSB, 3-1, și a susținut că Elias Charalambous, antrenorul campioanei, trebuie să fie demis. După FC Botoșani – FCSB, 3-1, moldovenii sunt pe locul 2 în Superliga, iar formația roș-albastră e codașă, locul 13, cu o singură victorie în zece etape. […]
09:50
Începe dimineața de sâmbătă, 20 septembrie, cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Am comandat o pizza, în cât timp ajunge?”. – Bună ziua, am comandat o pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge. – Bună ziua, la ce adresă? – Strada Alexandru Ioan Cuza, nr 13. – Comanda dumneavoastră ajunge în 20-30 […]
09:30
Forțele armate poloneze au anunțat că, sâmbătă dimineața, avioane poloneze și aliate au decolat pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei, în urma atacurilor rusești asupra vestului Ucrainei, lângă frontieră. „Din cauza activității aviației de lungă distanță a Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, aviația poloneză și aliată a început să opereze în […]
09:30
Jucătorii FCSB-ului fac calcule, cu ochii pe clasament. Ștefan Târnovanu: „De atâtea victorii avem nevoie” # Gândul
FCSB are parte de un început de sezon dezastruos, cu doar 7 puncte strânse în primele 10 etape din Liga 1. În ultimul meci, „roș-albaștrii” au arătat un joc slab, înfrângerea cu 1-3 de la Botoșani venind pe fondul prestației lamentabile a echipei campioane. La finalul partidei, portarul Ștefan Târnovanu a calculat de câte victorii […]
Acum 6 ore
09:10
„Mossad moldovenesc” și doctori AI: Concurs de promisiuni HILARE în alegerile de peste Prut # Gândul
„Mossad moldovenesc”, diagnostic medical prin AI, creștere economică rapidă, gaz aproape pe gratis, studii plătite la universități de top din lume, salarii și pensii duble, bănci de stat pe modelul Elveției… Visând fotolii în Parlament, unii candidații ai scrutinului din 28 septembrie și-au umplut oferta electorală cu promisiuni de a face minuni în Republica Moldova. […]
09:10
Managerul indian de la spitalul din Caransebeș, arestat preventiv. Este acuzat de luare de mită # Gândul
Managerul indian de la spitalul din Caransebeș, acuzat de DNA de luare de mită, a fost arestat preventiv, conform surselor Gândul. Procurorii DNA au efectuat, vineri, percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor. Managerul ar fi luat mită în valoare de 250.000 de lei într-o singură lună Managerul Spitalului Caransebeș, dr. […]
08:50
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 20 septembrie 2025, în a 1.305-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ministerul rus al Apărării a negat că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spațiul aerian estonian. Reacție vine după ce aeronave NATO au interceptat, vineri, trei aeronave rusești. „Nu au încălcat spațiul […]
08:50
Universitatea Craiova întâlnește formația Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul Oțelul din Galați, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a Superligii. În primul meci al rundei din Superliga, FC Botoșani a trecut de FCSB, scor 3-1. Rămâne Universitatea Craiova pe primul loc? Ce spune Mirel Rădoi înainte de etapa a 10-a […]
08:40
Ce face George Simion la Paris, unde vine la invitația europarlamentarului Marion Maréchal din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni # Gândul
Liderul AUR, George Simion, vine în capitala Franței la invitația europarlamentarului Marion Maréchal, vicepreședinte al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Pe 20 septembrie, la Paris, George Simion – președintele AUR și vicepreședinte executiv al ECR – participă la evenimentul „The Right that Wins”. Reuniunea aduce împreună lideri ai dreptei conservatoare și suveraniste din […]
08:30
Ion Cristoiu: „Este o exagerare a nevolniciei lui DAN care mă pune pe gânduri. Mă gândesc că poate joacă teatru” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat modul în care președintele Nicușor Dan răspunde la întrebări delicate. Publicistul a spus că este pus pe gânduri de aparentele stângăcii ale șefului statului și se întreabă dacă acestea nu fac parte dintr-un joc calculat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
08:10
Elias Charalambous, după o nouă ÎNFRÂNGERE, 1-3 cu FC Botoșani: „Nu știu ce s-a întâmplat. Am pierdut partida. Asta e!” # Gândul
Și antrenorul Elias Charalambous este în ceață în privința evoluției campioanei României din acest sezon. La Botoșani, FCSB a cedat cu 1-3 un meci pe care l-a început bine și în care a marcat prima. „Nu știu ce s-a întâmplat”, a putut spune cipriotul la finalul partidei. FCSB are doar 7 puncte după primele 10 […]
07:40
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Ce este în joc în SUA după asasinarea activistului Charlie Kirk /TRUMP are pretextul continuării direcției autocrate # Gândul
Politicienii de stânga din Statele Unite practică acum propria ”cultură de anulare” a discursurilor politice după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, un eveniment care este folosit ca pretext de președintele Donald Trump pentru continuarea parcursului autocrat, comentează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ani întregi, segmente largi ale societății americane polarizate au trăit în camere separate […]
07:40
STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist # Gândul
Surse din cadrul Primăriei Capitalei au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că Societatea de Transport București (STB) va avea, începând cu 29 septembrie, un nou director general. Este vorba de un IT-ist, care a condus departamentul de digitalizare din cadrul STB. Mandatul lui Daniel Istrate în funcția de director general al STB nu mai poate […]
07:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 715. Israel amenință că va folosi „o forță fără precedent” în Gaza # Gândul
Israelul a transmis că va folosi „o forță fără precedent” în orașul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forțelor sale armate. În context, IDF a cerut populației să părăsească de urgență zona, relatează AFP. „Vor continua operațiunile” „Forțele israeliene își vor continua operațiunile cu o forță fără precedent […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 20 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Sophia Loren este considerată una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei mondiale și un simbol al frumuseții italiene. Născută pe 20 septembrie 1934, la Roma, sub numele Sofia Villani Scicolone, a […]
Acum 8 ore
07:10
Zelenski le predă o „lecție” importantă lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Țara aflată în război crește bugetul educației cu 1,35 miliarde de euro. În Ucraina, cresc salariile și bursele/ În România, “pacea politică” îngroapă educația. Scăderi pe linie # Gândul
Deși Ucraina se află de mai bine de trei ani în stare de război, președintele Zelenski tocmai a anunțat că profesorii vor primi în 2026 salarii mai mari, iar studenții vor beneficia de burse mărite. Paradoxal, în România, pe timp de pace și cu o coaliție stabilă la putere, premierul Bolojan a schilodit bugetul Educației, […]
Acum 24 ore
23:00
Test IQ pentru genii | Identificați toate cele 3 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde # Gândul
Un nou test IQ pentru genii aduce în prim-plan un cântăreț american în timp ce susține un concert la chitară. Între cele două imagini de mai sus, însă, există trei diferențe. Care sunt acestea? Găsește-le în cel mult 15 secunde. De-a lungul timpului, testele de inteligență au câștigat popularitate printre specialiștii în psihologie, dar și […]
23:00
FC Botoșani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1. Buucreștenii au condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea în minutul 36. FC Botoşani a revenit şi s-a impus datorită reușitelor lui Dumiter ’40 […]
22:40
Testul de personalitate care îți dezvăluie un secret despre tine. Ce culoare are părul tău: roșcat, șaten sau negru? # Gândul
Ce culoare are părul tău: roșcat, șaten sau negru? Tot ceea ce trebuie să faci este să alegi o variantă și să afli, mai jos în articol, ce relevă despre propria persoană. Astăzi, Gândul.ro aduce în atenție un test de personalitate care poate să îți dezvăluie un secret despre propria persoană. Tot ceea ce trebuie […]
22:40
Președintele CJ Galați anunță că 7.000 de angajați ai Sidex Galați ar putea rămâne pe drumuri. Bolojan a creat un comitet interministerial # Gândul
Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, a declarat că situația combinatului Sidex Galați este extrem de gravă și măsurile au fost luate pe ultima sută de metri de premierul Bolojan care a decis înființarea unui comitet interministerial pentru a analiza situația și a veni cu variante pentru a salva combinatul. Într-o intervenție la Antena 3 […]
22:30
ADIO Coif! România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru valoarea inestimabilă a tezaurului furat în Olanda # Gândul
Ne luăm adio oficial de la tezaurul dacic. Statul român a încasat deja 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru cele 4 obiecte de patrimoniu furate în ianuarie, din Muzeul olandez Drents. Suma, plătită integral de o mare companie de asigurări olandeză, a intrat deja în contul Muzeului Național de Istorie a României. După lungi întregi […]
22:20
Ciprian Scrobotă, fotbalist din Aiud, a murit la doar 20 de ani. Tânărul plecase în SUA, printr-un program studențesc # Gândul
Ciprian Cristian Scrobotă, un tânăr fotbalist de doar 20 de ani, a murit în urma unui accident, cu o zi înainte să ajungă în România. Tânărul se afla în SUA, prin intermediul unui program studențesc. Ciprian Cristian Scrobotă ar fi trebuit să ajungă în România în cursul zilei de vineri, 19 septembrie 2025. Fotbalistul în […]
22:10
UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații # Gândul
Guvernul Estoniei a solicitat formal, vineri seară, consultări cu aliații din cadrul NATO după incursiunea aeriană rusă, condamnată de Alianța Nord-Atlantică și de Uniunea Europeană, pe fondul tensiunilor extreme generate de războiul din Ucraina. Premierul Kristen Michal a cerut formal consultări în virtutea Articolului 4 al Tratatului NATO ca reacție la pătrunderea avioanelor militare ruse […]
22:00
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat, la Antena 3 CNN, că România importă 22% din energia consumată între orele 18-22, iar în perioada iernii, când energia din fotovoltaic și eolian nu este disponibilă, există riscul de blackout dacă centralele pe cărbune se închid la 31 decembrie. „Cel mai probabil scenariu la care am fi […]
21:50
S-a schimbat legea. Aceștia sunt românii care riscă să NU mai primească pensia de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă # Gândul
Persoanele care trăiesc în străinătate și nu depun un anumit document cerut de CNPP, în termenul limită, riscă să nu își mai primească pensia de la 1 octombrie 2025. Cetățenii români care trăiesc în străinătate trebuie să completeze bianual „certificatul de viață”. Este un document necesar, pentru ca aceștia să își poată primi, în continuare, […]
21:50
EXCLUSIV. Ce li s-a comunicat piloților în timpul incidentului cu drona de la Otopeni. Mărturia unui comandant Tarom: Sunt ca niște bombe cu ceas pentru avioane. Fenomenul dronelor, scăpat de sub control # Gândul
În contextul valului de incidente cu drone din ultima vreme, alerta de securitate de vineri seară, de pe Aeroportul Otopeni, a provocat îngrijorare chiar și în rândul piloților cu palmares. AFLĂ ce li s-a comunicat piloților activi pe cursele Tarom, vineri seară, în timpul incidentului și ce proceduri de urgență au demarat autoritățile. Unul dintre […]
21:40
Managerii de spitale și șefii de secții, numiți cât de curând după noile criterii. Anunțul lui Alexandru Rogobete # Gândul
Normele de aplicare pentru criteriile de performanță și concursurile pentru șefii de secție sunt finalizate în proporție de 95% și pot fi implementate imediat după publicarea pachetului legislativ de reformă în Monitorul Oficial, spune ministrul Sănătății. „Suntem pregătiți să o punem în aplicare mâine. În momentul în care, în Monitorul Oficial, o să apară […]
