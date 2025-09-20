Ilie Bolojan își spiona contribuabilii. Avea acces de pe telefon la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea
PSNews.ro, 20 septembrie 2025 12:50
Ziarul BIHOREANUL a publicat o dezvăluire conform căreia, pe vremea când Ilie Bolojan era primar la Oradea, în 2020, mai mulți polițiști de la Operațiuni Speciale ar fi avut acces la sistemul public de supraveghere al orașului. Mai mult, ziarul dezvăluie că și Ilie Bolojan a primit credențiale de acces la camerele video publice, astfel
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
13:10
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre: „Aș recomanda România tuturor” # PSNews.ro
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a ales să-și petreacă începutul lunii septembrie departe de fastul demnității oficiale. Însoțit doar de un mic grup de motocicliști – printre care se aflau bodyguarzii și medicul personal – șeful statului ceh a pornit într-o călătorie incognito prin România, traversând țara de la nord la sud. Aventurile sale au fost
Acum 15 minute
13:00
METEO Vremea azi, 20 septembrie. Temperaturile sunt peste normalul perioadei în mare parte a țării # PSNews.ro
Avem o amiază plăcută, cu soare, vânt destul de activ și câțiva nori inofensivi în estul și în sud-estul țării. Maximele pleacă de la 23 de grade în estul Transilvaniei și ajung pe la 30 de grade în Banat și în vestul Olteniei. În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera însorită. E adevărat că, din când
Acum 30 minute
12:50
România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # PSNews.ro
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinţei Generale a AIEA. Ultima prezenţă în acest for a fost în 2008-2010, a anunţat, vineri seară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE,
12:50
Ilie Bolojan își spiona contribuabilii. Avea acces de pe telefon la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea # PSNews.ro
Ziarul BIHOREANUL a publicat o dezvăluire conform căreia, pe vremea când Ilie Bolojan era primar la Oradea, în 2020, mai mulți polițiști de la Operațiuni Speciale ar fi avut acces la sistemul public de supraveghere al orașului. Mai mult, ziarul dezvăluie că și Ilie Bolojan a primit credențiale de acces la camerele video publice, astfel
Acum o oră
12:40
Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda. Banii au ajuns la MNIR # PSNews.ro
Statul român a fost despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate dintr-un muzeu din Olanda. Suma, achitată integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze, a intrat deja în contul Muzeului Național de Istorie a României. Autoritățile române au decis să nu mai aștepte încheierea anchetei
12:40
Directorul interimar al Companiei de Apă Brașov, arestat preventiv. E acuzat de cumpărare de influenţă şi dare de mită # PSNews.ro
Tribunalul Braşov a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a directorului interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, care este şi prim-vicepreşedintele PNL Braşov, într-un dosar în care este acuzat de cumpărare de influenţă şi dare de mită, transmite Agerpres. În dosar, mai sunt cercetaţi Liviu Dragomir (reprezentant al Asociaţiei de Dezvoltare
12:30
Estonia activează articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu incidentul avioanelor de vânătoare ruseşti # PSNews.ro
Estonia a solicitat în mod oficial consultări ale aliaţilor în baza articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu încălcarea spaţiului său aerian de trei avioane ruseşti, a anunţat prim-ministrul Kristen Michal. Într-o postare pe X, el a confirmat că trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian estonian şi au fost
12:20
Haos în mai multe aeroporturi din Europa după un atac al hackerilor: Zboruri anulate și întârzieri # PSNews.ro
Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă sâmbătă cu urmările unui atac informatic şi avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, transmite dpa, preluată de Agerpres. Sunt probleme și la aeroportul Heathrow din Londra. Aeroporturile din București nu au fost afectate, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. Pe site-ul de internet
Acum 4 ore
10:10
Învitat în ultima ediție a săptămânii a emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, Bogdan Chițescu, administrator special REMIN S. A., a respins eticheta de „om al americanilor", dar a subliniat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite. „România nu poate dezvolta singură know-how pentru a produce metale speciale. Din acest motiv, ne uităm către America.
Acum 6 ore
08:00
VIDEO Dacă nu apărăm dreptul la opinie, vom asista și noi la evenimente tragice ca asasinarea lui Kirk – Corlățean # PSNews.ro
Dacă nu ripostăm cu mijloace democratice dar ferme la violența verbală sau fizică, atunci vom avea și noi aici, în România, evenimente tragice cum este cel al asasinării lui Charlie Kirk, a afirmat senatorul Titus Corlățean, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Iată la ce duce apariția unei fracturi într-o societate ca cea a Statelor
Acum 24 ore
20:00
Cristoiu aruncă bomba în dosarul lui C.G. „Dacă era o lovitură de stat reală, trebuia recunoscut de ministrul Apărării” # PSNews.ro
Ion Cristoiu a comentat rechizitoriu întocmit pe numele lui Călin Georgescu, subliniind un aspect pe care îl consideră esențial: lipsa referirilor la Rusia, deși fostul candidat la președinție a fost prezentat mult timp drept „omul rușilor" Potrivit lui Ion Cristoiu, ancheta ar fi incompletă și lipsită de logică, ceea ce denotă, în opinia sa, o
19:50
Explozie în fotbalul românesc: Jucătorii au fost chemați la audieri – FRF anchetează meciuri suspecte de blat # PSNews.ro
Federația Română de Fotbal ar fi decis să deschidă o anchetă privind mai multe meciuri din Liga 2 considerate suspecte. Printre acestea, și duelul crucial din lupta pentru salvarea de la retrogradare la finele sezonului trecut, Corvinul – CSC Dumbrăvița, scor 0-1, disputat pe 3 mai 2025. La scurt timp, Corvinul a venit cu explicații printr-un comunicat
19:50
Ipoteză șocantă a lui Andrei Caramitru: o legătură între Potra, Africa, Rusia și Klaus Iohannis # PSNews.ro
Analistul Andrei Caramitru lansează o ipoteză șocantă, conform căreia Horațiu Potra – șeful mercenarilor lui Călin Georgescu – ar fi avut, anterior acestei misiuni, acțiuni în Africa despre care ar fi fost ținut la curent însuși președintele de atunci al României, Klaus Iohannis. Caramitru își prezintă acest scenariu în contextul trimiterii în judecată a lui
19:40
Victor Negrescu: Europa are nevoie de echilibru între investiţiile în securitate şi sprijinul pentru oameni # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu pledează pentru echilibru între investiţiile în securitate şi nevoile concrete ale cetăţenilor europeni, subliniind că Europa trebuie să fie mai competitivă, dar şi mai aproape de oamenii obişnuiţi. „Este important să investim în securitate, dar nu putem uita de nevoile oamenilor. Europa are nevoie de o industrie de apărare puternică, dar şi
19:40
Noii acționari sloveni cer schimbări radicale la Fondul Proprietatea: audit, demiteri și acuzații de preluare ostilă # PSNews.ro
Grupul sloven format din Axor Holding, Equinox și Intus Invest a depășit pragul de 5% în acționariatul Fondului Proprietatea și a cerut demiterea Comitetului Reprezentanților și un audit intern. Piața se întreabă dacă asistăm la un act de transparență sau la începutul unei preluări ostile. Cine sunt noii acționari sloveni ai Fondului Proprietatea Axor Holding
19:30
Károly Borbély pleacă din funcția de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe jalonul privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, potrivit informațiilor Profit.ro. Lui Borbely nu i s-a reproșat nimic
19:30
Românii care pot fi scutiți de CASS pentru 10 ani. Anunțul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate # PSNews.ro
Persoanele care donează celule stem și nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuției, pe o perioadă de 10 ani, a anunțat, vineri, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan. Moldovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem
19:20
Zilele în libertate ale Dianei Șoșoacă sunt numărate: Este urmărită penal pentru 11 infracțiuni! # PSNews.ro
Partidul S.O.S. România a transmis vineri, 19 septembrie, într-un comunicat de presă, că președintele formațiunii, Diana Șoșoacă, în prezent europarlamentar, a primit o citație în care este vizată de nu mai puțin de 11 infracțiuni. Citația are acuzații de antisemitism, legionarism și negarea sau minimizarea holocaustului, pe care partidul lui Șoșoacă le încadrează în categoria
19:10
VIDEO Bogdan Chițescu, REMIN S.A: Trebuie să recunosc… nu iau banii la timp, cred că e o datorie de vreo 10 luni # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Bogdan Chițescu a vorbit despre tensiunile și paradoxurile din administrația României. Subiectul de pornire a fost decizia ministrului Radu Miruță, care a anunțat pe TikTok că a revocat numirea a 21 de administratori speciali, lucru care a dus la o economie de „miliarde de lei". „Nu am fost anunțat…
19:10
Bogdan Costaș: „În cazul ROMAERO, insinuările malițioase sunt atacuri injuste față de salariați” # PSNews.ro
Bogdan Costaș reacționează la afirmațiile ministrului Radu Miruță privind ROMAERO, respingând acuzațiile de gestionare defectuoasă și subliniind progresele companiei aflate în insolvență. Sunt nevoit să public acest drept la replică având in vedere ultimele comunicări și interpretări eronate ale domnului ministru Radu Miruță, încă o dovadă că decizia demisiei a fost calea corectă in fața
19:10
Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al unei alte țări NATO. „Incursiunea de azi, fără precedent” # PSNews.ro
Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze, transmite Politico. Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO. Avioanele MiG-31 – interceptori grei capabili să
19:00
Prescrierea faptelor mai șterge un amplu dosar de corupție. Foști șefi din Poliție, „albiți” de trecerea timpului # PSNews.ro
Un dosar de corupție în care un fost șef al Direcției Generale Anticorupție Prahova, Constantin Ispas, fostul adjunct al șefului IPJ Prahova Adrian Rădulescu și ofițerul BCCO Ploiești Emanuel Saghel au fost trimiși în judecată de către DNA sub acuzații de trafic de influență, luare de mită, cercetare abuzivă, divulgarea informațiilor secrete de stat, sustragere
19:00
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și de ce anul acesta schimbarea vine mai devreme # PSNews.ro
România se pregătește de schimbarea orei în 2025. Descoperă data schimbării și impactul pe care îl poate avea asupra ta. România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transformând ziua de 26 octombrie în cea mai
18:50
Anatol Șalaru avertizează: Acestea ar putea fi ultimele alegeri democratice din R. Moldova # PSNews.ro
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, avertizează asupra influenței tot mai mari a Rusiei la Chișinău și a pericolului pe care aceasta îl reprezintă pentru viitorul democratic al țării. „Zilnic se găsesc sume uriașe de bani (cu care să cumpere voturile cetățenilor din Republica Moldova – n.r.). Vă amintesc că, cu doar
18:40
Codul Rutier se schimbă. Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice # PSNews.ro
Un proiect de lege inspirat de statisticile Ministerului Afacerilor Interne privind accidentele rutiere prevede ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice. În contextul în care statisticile MAI arată că numeroase accidente rutiere grave sunt provocate de şoferi începători, deputatul USR Cezar Drăgescu propune o măsură menită să reducă riscurile asociate acestei categorii,
18:30
EUROPA Liderii europeni par tot mai depășiți de provocările interne. Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron se confruntă cu presiuni uriașe, iar guvernele de la Haga la Madrid gestionează țări greu de guvernat.Bugete tensionate, parlamente fragmentate, opoziție radicală și proteste de stradă definesc peisajul actual. „Paralizia și turbulențele vor continua", avertizează Bloomberg.
18:30
Scandal în Poliția Română: fostul șef al IPJ Mehedinți, acuzat de abuz și fals. Europol denunță influențe din MAI # PSNews.ro
Fostul inspector-șef al IPJ Mehedinți este acuzat că s-a folosit de funcție pentru a evita suspendarea permisului. Sindicatul polițiștilor denunță influențe la vârful Poliției Române. Sindicatul Europol a denunțat o posibilă mușamalizare a unei fapte penale comise de fostul inspector-șef al IPJ Mehedinți, comisarul-șef Marian Cârcei. Dezvăluirile au fost făcute publice miercuri seară, iar împuternicirea sa
18:30
Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat # PSNews.ro
Deputatul
18:20
Lidera POT neagă că partidul ar avea vreo legătură cu interzicerea avortului: Tinerii sunt manipulaţi împotriva noastră # PSNews.ro
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, se delimitează de acțiunile inițiatorilor unui proiect de lege care ar putea limita dreptul la avort. Aceasta a subliniat că partidul nu are nicio legătură cu proiectul. Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, se delimitează de acțiunile inițiatorilor unui proiect de lege care ar putea limita dreptul […] Articolul Lidera POT neagă că partidul ar avea vreo legătură cu interzicerea avortului: Tinerii sunt manipulaţi împotriva noastră apare prima dată în PS News.
18:20
1.000 de locuri de muncă și autonomie strategică: UE deschide o fabrică unică în Europa. Unde este localizată # PSNews.ro
Vineri a fost inaugurează oficial cea mai mare fabrică de magneţi din pământuri rare din Europa, în Narva, Estonia, a informat într-un comunicat Comisia Europeană. Această fabrică finanţată de UE va produce magneţi permanenţi din pământuri rare care vor fi utilizaţi în sectoare economice cheie, de exemplu în vehicule electrice, turbine eoliene şi microelectronică. Întrucât […] Articolul 1.000 de locuri de muncă și autonomie strategică: UE deschide o fabrică unică în Europa. Unde este localizată apare prima dată în PS News.
18:10
Dacia a lansat o nouă variantă pentru Duster, o utilitară eco cu tehnologie hybrid și spațiu generos # PSNews.ro
Dacia a lansat o nouă variantă utilitară pentru Duster. Aceasta se numește Cargo și este o utilitară destinată exclusiv pieței din Marea Britanie. Așa cum a fost cazul precedentelor generații, noul Duster primește acum și varianta utilitară Cargo, creată pentru transportul de marfă. Noua variantă utilitară este destinată exclusiv pieței din Marea Britanie și aduce […] Articolul Dacia a lansat o nouă variantă pentru Duster, o utilitară eco cu tehnologie hybrid și spațiu generos apare prima dată în PS News.
18:00
Alertă alimentară: Loturi întregi de ouă retrase urgent din mari magazine. Ar putea avea Salmonella Typhimurium # PSNews.ro
Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland și Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauză că există riscul prezenței bacteriei Salmonella Typhimurium. Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, urmând a primi contravaloarea lor. Potrivit […] Articolul Alertă alimentară: Loturi întregi de ouă retrase urgent din mari magazine. Ar putea avea Salmonella Typhimurium apare prima dată în PS News.
17:50
Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Care este motivul # PSNews.ro
Primarul din Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că în municipiu va fi interzisă circulaţia trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni. Decizia a fost luată după ce un adolescent de 15 ani şi-a piedut viaţa deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă. De asemenea, alte şapte persoane au fost rănite […] Articolul Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Care este motivul apare prima dată în PS News.
17:50
VIDEO Imagini spectaculoase, de pe cea mai complexă și mai complicată autostradă din România # PSNews.ro
Secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti înregistrează progrese, cu 620 de muncitori şi 200 de utilaje mobilizate pe cei aproximativ 10 kilometri dintre Curtea de Argeş şi Tigveni. Stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%. Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a împărtăşit imagini de pe şantierul secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1), unde antreprenorul austriac a început […] Articolul VIDEO Imagini spectaculoase, de pe cea mai complexă și mai complicată autostradă din România apare prima dată în PS News.
17:40
DNA: Complot al unui secretar de stat din Min. Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local # PSNews.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că l-a reținut pe secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin Flavius Nedelcea, și că i-a pus sub control judiciar pe Sebastian Hotca, șeful ANPC, dar și pe un director din aceeași instituție, Anghel-Silviu Paul. Aceștia sunt acuzați că ar fi colaborat pentru a schimba abuziv din funcție […] Articolul DNA: Complot al unui secretar de stat din Min. Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local apare prima dată în PS News.
17:40
Suma uriașă de bani găsită acasă la managerul de spital reținut pentru o șpagă de 250.000 de lei # PSNews.ro
Managerul Spitalului din Caransebeş a fost reţinut în Timişoara de procurorii anticorupţie, pentru luare de mită. Ar fi primit un sfert de milion de lei de la administratorul unei societăţi, căruia i-ar fi atribuit preferenţial, prin achiziţie directă, un contract pentru reparaţiile din spital. Lucrările vizau etajul șase al unităţii medicale. La percheziţii, anchetatorii au […] Articolul Suma uriașă de bani găsită acasă la managerul de spital reținut pentru o șpagă de 250.000 de lei apare prima dată în PS News.
17:30
Scandal în bucătăria Castelului Windsor, în timpul banchetului dedicat lui Trump. De la ce s-au luat # PSNews.ro
Banchetul oferit de Casa Regală britanică, la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA, Donald Trump, și a soției sale, Melania, a fost strălucitor, dar a prilejuit și momente tensionate la nivel organizatoric – chiar dacă înalții oficiali nu le-au cunoscut, la acel moment. Surse britanice citate de publicația Daily Mail au dezvăluit că agenți ai […] Articolul Scandal în bucătăria Castelului Windsor, în timpul banchetului dedicat lui Trump. De la ce s-au luat apare prima dată în PS News.
17:30
Români cu care ne mândrim: Cristina Vărzaru şi Sorin Dinu, aleşi în structurile Federației Europene de Hanbal # PSNews.ro
Managerul campioanei CSM Bucureşti, fosta internaţională Cristina Vărzaru, a fost aleasă, vineri, în structurile EHF, în cadrul Congresului Extraordinar al forului continental, de la Andau (Austria). România va mai fi reprezentată de fostul arbitru internaţional Sorin Dinu, în calitate de vicepreşedinte al EHF Court of Handball. ”Începe o nouă provocare pentru Cristina Vărzaru, care a […] Articolul Români cu care ne mândrim: Cristina Vărzaru şi Sorin Dinu, aleşi în structurile Federației Europene de Hanbal apare prima dată în PS News.
17:20
Administrația Prezidențială confirmă că CSAT are în analiză tranzacția dintre MVM și E.ON. Când se dă decizia # PSNews.ro
Administrația Prezidențială a transmis, la solicitarea Mediafax adresată secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a țării, că acordul la care au ajuns Grupul MVM, controlat de statul ungar, de a prelua o parte din activele nemților de la E.ON din România este în analiza CSAT. Faptul că a ajuns pe masa forului suprem se știa din […] Articolul Administrația Prezidențială confirmă că CSAT are în analiză tranzacția dintre MVM și E.ON. Când se dă decizia apare prima dată în PS News.
17:10
Dezvăluiri șocante despre Mitropolia Chișinăului: bani murdari, funcții cumpărate, lux opulent și influența lui Șor # PSNews.ro
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (Biserica Ortodoxă din Moldova, subordonată canonic Patriarhiei Moscovei) este de peste două decenii în centrul unor scandaluri explozive: corupție, abateri morale, simonie și implicare politică pro-rusească. De la luxul și averile ascunse, la manipularea politică și influența directă a Kremlinului, scandalurile au erodat încrederea publicului. Mitropolia Chișinăului zguduită de […] Articolul Dezvăluiri șocante despre Mitropolia Chișinăului: bani murdari, funcții cumpărate, lux opulent și influența lui Șor apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Bogdan Chițescu, REMIN: Pentru prima dată, avem licențe de exploatare a minelor, nu de închidere # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, moderată de Marinela Angheluș, Bogdan Chițescu a vorbit despre dificultățile generate de reorganizarea industriei miniere. „Este foarte greu să explici într-un birou ceea ce se întâmplă real în mină. Ca să redeschizi o mină ai nevoie de cinci ani. Doar ca să scot apa dintr-o mină ar putea dura […] Articolul VIDEO Bogdan Chițescu, REMIN: Pentru prima dată, avem licențe de exploatare a minelor, nu de închidere apare prima dată în PS News.
17:00
FOTO Lucrări intense la Podul de Flori peste Prut, la Ungheni. Când va fi dat în folosință # PSNews.ro
Podul de Flori peste Prut la Ungheni, Golăieşti (România) – Zagarancea (Republica Moldova) este în graficul contractat, pe ambele maluri ale Prutului, spune secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Finalizarea lucrărilor este programată în toamna anului viitor. ”Cel mai important proiect de infrastructură rutieră peste Prut este în grafic. Am revenit pe şantierul […] Articolul FOTO Lucrări intense la Podul de Flori peste Prut, la Ungheni. Când va fi dat în folosință apare prima dată în PS News.
16:50
Se pregătește Autoritatea naţională pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor. Anunțul Ministerului Muncii # PSNews.ro
Casele de cultură ale studenţilor ar urma să fie transferate către autorităţile locale sau Ministerul Educaţiei, iar complexul ”Tei” şi pachetul de acţiuni la Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) către Agenţia Naţională pentru Sport, conform unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Acelaşi document […] Articolul Se pregătește Autoritatea naţională pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor. Anunțul Ministerului Muncii apare prima dată în PS News.
16:50
În primele luni ale acestui an, senatorii și deputații români au efectuat 99 de deplasări externe, potrivit datelor publicate până acum de Parlament. Costul total al acestor vizite a depășit 1,6 milioane de lei. Printre destinațiile exotice se numără Etiopia, Senegal, Vietnam, Egipt și Maroc, potrivit Digi24. Chiar dacă s-a promis reducerea numărului de delegați […] Articolul Pe unde s-au plimbat parlamentarii în 2025. Topul celor mai costisitoare deplasări apare prima dată în PS News.
16:40
Schimbare majoră la vârful Hidroelectrica! Decizie surprinzătoare a Consiliului de supraveghere # PSNews.ro
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis, în urmă cu puțin timp. încheierea amiabilă a contractului de mandat din funcția de CEO al lui Karoly Borbely. Surse Mediafax declară, de asemenea în exclusivitate, că membrii Consiliului de Supraveghere au hotărât și încetarea mandatului de CFO deținut până acum de Marian Fetița. Atât Karoly Borbely, cât […] Articolul Schimbare majoră la vârful Hidroelectrica! Decizie surprinzătoare a Consiliului de supraveghere apare prima dată în PS News.
16:30
La 4 luni de la catastrofa de la Praid, Apele Române anunță locuitorii din Târnăveni că mai au de aștepta tt # PSNews.ro
Primăria Târnăveni va emite sâmbătă Ordinul de începere pentru lucrările la o stație de desalinizare, iar termenul de execuție este de 50 de zile. După finalizare, locuitorii din Târnăveni, județul Mureș, vor beneficia de apă potabilă, potrivit Apele Române. O întâlnire de lucru privind identificarea unor soluții alternative de alimentare cu apă pentru localitățile […] Articolul La 4 luni de la catastrofa de la Praid, Apele Române anunță locuitorii din Târnăveni că mai au de aștepta tt apare prima dată în PS News.
16:10
Ministrul Apărării anunţă modificări în legislaţia privind înrolarea în armată. Se va introduce o formă de voluntariat „militar voluntar în termen”, care va avea „o sesiune de pregătire de 4 luni”, a declarat Ionuţ Moşteanu la ceremonia împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est NATO pe teritoriul ţării noastre. “Este […] Articolul Ministrul Apărării anunţă modificări în legislaţia privind înrolarea în armată apare prima dată în PS News.
16:00
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a plâns că românii mănâncă avocado în loc de roșii românești. În satele României, însă, sunt oameni care spun că nici nu au văzut un fruct de avocado și, oricum, nu și l-ar permite. Un jurnalist Digi24 i-a întrebat pe oamenii de la sate cât de des mănâncă avocado, fructul cel […] Articolul „Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii apare prima dată în PS News.
15:50
Conducerea Protecției Consumatorilor, sub control judiciar în dosarul secretarului de stat Nedelcea, reținut de DNA # PSNews.ro
Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor, conform surselor G4Media. UPDATE 14:50Ioan Sebastian Hotca, șeful interimar al ANPC, și Paul Anghel, directorul general al Directiei Generale […] Articolul Conducerea Protecției Consumatorilor, sub control judiciar în dosarul secretarului de stat Nedelcea, reținut de DNA apare prima dată în PS News.
15:50
Prima reacție a lui Radu Miruță după ce un Secretar de stat din Ministerul Economiei a fost săltat de DNA # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, că Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA pentru abuz în serviciu, urma să fie înlocuit, însă cererea de schimbare „zace de o lună la Secretariatul General al Guvernului”. „Nu am primit de la DNA o notificare, am aflat direct de la dumneavoastră. Este un […] Articolul Prima reacție a lui Radu Miruță după ce un Secretar de stat din Ministerul Economiei a fost săltat de DNA apare prima dată în PS News.
