Cum arată dovleacul gigant, de 969 kg, pe care fermierii ruşi l-au crescut timp de 6 luni

08:40

Are doar 11 ani, dar a trecut printr-un coșmar pe care mulți adulți abia l-ar putea îndura. Andreea, o fetiță din Ialomița, a supraviețuit atacului unor câini care i-au mâncat o ureche și i-au sfâșiat corpul. După două operații în România și alte două într-un spital din Barcelona, Andreea se pregătește acum pentru o nouă etapă de reconstrucție a părților sfâșiate de câini. Părinții sunt hotărâți să îi redea copilei înfățișarea de dinainte de tragedie, dar au nevoie de sprijin financiar. Îi putem ajuta, pe ei și pe Andreea, donând câte doi euro la numărul fără recurență 8848.