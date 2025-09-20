Cum arată dovleacul gigant, de 969 kg, pe care fermierii ruşi l-au crescut timp de 6 luni
ObservatorNews, 20 septembrie 2025 14:20
Un dovleac de aproape o tonă a câştigat titlul de cel mai greu dovleac cultivat vreodată în Rusia. 969 de kilograme are leguma monstru, care a necesitat atenţie deosebită timp de mai bine de şase luni.
Acum 5 minute
14:40
Zelenski: Ucraina discută cu Polonia și România doborârea dronelor deasupra regiunilor vestice # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina poartă discuții cu Polonia și România pentru a coordona acțiuni comune de apărare antiaeriană, care să vizeze inclusiv interceptarea dronelor rusești deasupra vestului Ucrainei, relatează publicaţia interfax.com.ua.
Acum 15 minute
14:30
Aproape trei sferturi dintre români sunt convinși că România se îndreaptă pe un drum greșit, arată cel mai recent sondaj Avangarde. Doar unul din cinci respondenți mai are o percepție pozitivă asupra direcției în care merge țara, iar încrederea în Guvern a scăzut vizibil în ultimele luni, relatează Agerpres.
14:30
Radu Miruță, după reținerea secretarului de stat din Ministerul Economiei: "Era singurul fără nicio atribuţie" # ObservatorNews
Ministrul Economiei, Radu Miruță, s-a dezis public de secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut 24 de ore de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Miruță afirmă că Nedelcea este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuție, pentru că "nu îndeplinește condițiile principiilor" sale, și susține că acesta nici nu a mai fost văzut de o lună în minister, potrivit News.ro.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Trei ucraineni, arestați, după ce au fost prinși cu 25.000 de pachete de țigări într-o parcare din București # ObservatorNews
Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv, după ce au fost surprinși în flagrant în timp ce încercau să livreze peste 25.000 de pachete de țigări de contrabandă, într-o parcare a unui mall din București. Prejudiciul depășește 500.000 de lei, potrivit Mediafax.
14:10
Reacţia turiştilor care au încercat ciorba candrenalilor. Este creația unui preot, cu un ingredient secret # ObservatorNews
Cei care au vrut să se răsfețe în acest weekend și să încerce ceva nou, au mers în Bucovina, acolo unde au fost întâmpinați cu bucate tradiționale din zona Dornei, iar printre preparatele care au stârnit curiozitatea tuturor se află o rețetă cu totul aparte: ciorba candrenalilor. Este creația unui preot care promite să dezvăluie ingredientul secret chiar la acest eveniment.
14:10
Trei muncitori, intoxicaţi cu vapori de benzină într-un depozit din Buzău. Unul dintre ei a murit pe loc # ObservatorNews
Incident şocant în Buzău. Un bărbat a murit şi doi sunt în stare gravă după ce s-au intoxicat cu vapori de benzină într-un depozit de combustibil. Cei trei încercau să curețe un rezervor gol.
14:00
Peggy și Benjamin, doi panda roşii de la Zoo Braşov, sărbătoriţi în mod inedit de ziua lor # ObservatorNews
Peggy și Benjamin, singurele exemplare de panda roșu din România, sunt astăzi vedetele Grădinii Zoologice din Braşov. Vizitatorii sunt așteptați la un eveniment dedicat protejării speciei lor, pe cale de dispariție.
13:50
Vânătorii se întrec în măiestrie: secretul ceaunului perfect cu mistreţ sau căprior. Cât trebuie să fiarbă # ObservatorNews
În Banat s-au adunat astăzi vânători și pescari din toate regiunile țării, dar și din Serbia și Ungaria, ca să se laude cu prada și poveștile de peste an. Ba mai mult, își vor arăta și măiestria pe parte culinară, iar cel mai priceput va fi premiat.
Acum 2 ore
13:40
Scandal monstru în Ţăndărei. Doi fraţi au ajuns la cuţite, după o ceartă în care fiecare dintre ei a chemat întăriri. Conflictul s-a încheiat cu o crimă.
13:40
Alegerile pentru Capitală, între coaliţie şi dezbinare. Bujduveanu: În 2024 am văzut un extremist pe turnantă # ObservatorNews
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, crede că viitorul scrutin pentru Primăria București nu trebuie să repete greșelile trecutului. Edilul susține că cea mai bună soluție este un candidat comun al coaliției, pentru a evita fragmentarea dreptei, care la ultimele alegeri a permis extremiștilor să câștige teren. "Am riscat să dăm țara pe mâna rușilor", avertizează Bujduveanu, care subliniază că viitorul primar trebuie să aibă experiență administrativă și relații solide cu Guvernul și Președinția, potrivit News.ro.
13:30
De pe 24 septembrie, New York-ul găzduieşte cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU, într-un context internaţional tensionat, marcat de conflictele din Gaza şi Ucraina, revenirea preşedintelui american Donald Trump şi probleme legate de dosarul nuclear iranian.
13:30
Bujduveanu, despre reorganizarea Primăriei Capitalei: Cu siguranţă sunt angajaţi care "taie frunze la câini" # ObservatorNews
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că este de părere că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că acesta poate funcţiona fără 10% din angajaţii actuali, având în vedere faptul că sunt servicii care se suprapun. Bujduveanu a precizat că ”sunt angajaţi care taie frunze la câini”, scrie News.ro.
13:20
Bucureștiul, mărturie a mafiei imobiliare. Primarul interimar promite schimbarea regulilor din 2026 # ObservatorNews
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, recunoaște că Bucureștiul a fost marcat de "mafia imobiliară", însă afirmă că fostul edil Nicușor Dan a reușit să oprească dezvoltarea haotică a Capitalei. Bujduveanu promite că noul Plan Urbanistic General va fi gata în 2026 și va intra în dezbatere publică, iar Nicușor Dan va fi invitat la discuții, potrivit News.ro.
13:20
Sistemul de termoficare din Capitală: problema cu apa caldă şi căldura. PMB: Nu va fi extraordinar la iarnă # ObservatorNews
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrurile merg bine în ceea ce priveşte investiţiile şi a subliniat că în Bucureşti este cel mai mare sistem centralizat din lume, după Moscova. Sistemul are 2.000 de kilometri de reţea primară şi 4.000 de kilometri de reţea secundară, iar din primii 2.000 cam 300 de kilometri erau extrem de degradaţi. Până la finalul anului se va ajunge la 200 km de conducte schimbate.
13:10
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa # ObservatorNews
O fetiță de doar 3 ani a căzut aseară de la etajul 4 al unui bloc dintr-un complex rezidențial de la marginea Bucureștiului. Copila se afla în grija bunicii, care a scăpat-o din ochi pentru câteva secunde. Incidentul ar fi putut avea un final tragic, însă micuța a supraviețuit căderii.
13:10
România a încasat despăgubiri de 7.5 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda # ObservatorNews
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat 5.7 milioane de euro din partea autorităţilor olandeze, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru coiful de la Coţofeneşti şi cele trei brăţări furate din Muzeul Drents, scrie Agerpres.
Acum 4 ore
12:20
Septembrie cu soare pe litoral. Hotelurile atrag turiști cu oferte începând de la 280 lei, cu mic dejun inclus # ObservatorNews
Chiar dacă vara calendaristică a trecut, vremea a rămas în continuare frumoasă, cu temperaturi peste medie, în aproape toată țara. Deşi sezonul estival s-a încheiat, litoralul încă este animat.
12:00
SONDAJ: Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? # ObservatorNews
Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază este încă incertă. Decizia finală va fi luată marţi, în cadrul coaliţiei de guvernare. Schema actuală de plafonare expiră la finalul lunii septembrie, iar dacă ar fi abandonată, în mai puţin de două săptămâni preţurile la raft ar putea creşte cu 5 până la 7 procente, avertizează specialiştii
12:00
A pierdut controlul volanului și a murit pe loc. Șofer, zdrobit cu mașina de gardul casei, în Tecuci # ObservatorNews
Un accident cumplit a curmat viața unui tânăr de 29 de ani din Tecuci. Mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a fost proiectată într-un gard, iar impactul i-a fost fatal.
11:50
Tragedie în Arad. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina într-o curbă # ObservatorNews
Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineaţă, între localitățile Apateu-Satu Nou. Un tânăr de 22 de ani, din comuna Mişca, ar fi pierdut controlul maşinii pe care o conducea într-o curbă şi s-ar fi răsturnat. Din păcate tânărul nu a putut fi salvat.
11:50
Trump impune taxă de 100.000 $ pentru viza H-1B. Măsura lovește în marile companii tech # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru companiile care vor să angajeze străini prin programul H-1B. Măsura, considerată de critici o piedică majoră pentru inovație și competitivitate, intră în vigoare pe 21 septembrie și vizează exclusiv cererile noi.
11:40
Atac cibernetic afectează mai multe aeroporturi din Europa: întârzieri și anulări de zboruri # ObservatorNews
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii de check-in şi îmbarcare a provocat sâmbătă blocaje pe aeroporturi majore din Europa, printre care Heathrow, Bruxelles şi Berlin, ducând la întârzieri şi anulări de zboruri.
11:30
Mamaia schimbă distracția pe adrenalină pură! Bolizi de milioane, motoare turate la maximum și dueluri unu la unu - toate vor transforma stațiunea într-o arenă a vitezei, la prima ediție a evenimentului Mamaia Rally Show! După ce ieri și-au testat forțele la antrenamente, mâine se decide cine pleacă acasă cu marele trofeu.
11:30
Horoscop 21 septembrie 2025. Astrologii prevăd o zi care le aduce zodiilor momente de introspecție și legături puternice cu trecutul. Amintirile, tradițiile și rădăcinile familiale revin în prim-plan, transformându-se în surse de inspirație și echilibru în prezent.
11:20
Noapte de coşmar în Ucraina: 2 morţi şi 27 de răniţi după un nou atac rusesc. Polonia a ridicat avioane NATO # ObservatorNews
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac de proporții cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 27 au fost rănite. În timpul bombardamentelor, Polonia a ridicat avioane NATO pentru a-și proteja spațiul aerian.
11:10
Explozie urmată de incendiu într-o fabrică de prelucrare a lemnului din Brad, Hunedoara. Pagube de 500.000 € # ObservatorNews
O explozie urmată de incendiu a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Brad, judeţul Hunedoara. Nu au fost victime, dar paguba se ridică la 500.000 de euro.
11:00
Brăilean de 55 de ani, arestat preventiv după ce ar fi constrâns şi agresat sexual o tânără de 18 ani # ObservatorNews
Un bărbat de 55 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat sexual o tânără de 18 ani. Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu câteva zile, atunci când individul ar fi constrâns-o pe fată și ar fi atins-o de mai multe ori. Pentru fapta sa, individul riscă ani grei de închisoare.
10:50
Un copil de 3 ani a căzut de la etajul 4 al unui bloc, în Chiajna. A aterizat pe parbrizul unei mașini parcate # ObservatorNews
Incident extrem de grav în cartierul Militari, din Chiajna. Un copil de trei ani a căzut în gol de la etajul patru al unui bloc. Micuţa a picat pe parbrizul unei maşini parcate, iar impactul a fost extrem de violent.
Acum 6 ore
10:40
Momentul în care un pieton se salvează în ultima secundă, după ce o mașină ajunge pe trotuar, în Iaşi # ObservatorNews
La un pas de tragedie, în Iaşi! Un pieton a scăpat cu viaţă ca prin minune, după ce un autoturism care circula cu viteză a ajuns pe trotuar. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum şoferul maşinii pierde controlul maşinii într-o curbă şi iese de pe carosabil.
10:30
A vrut să se răzbune după 20 de ani pentru un teren. Un bărbat din Mureș a incendiat casa unei familii din sat # ObservatorNews
Teroare într-o comună din judeţul Mureş. Un bărbat de 69 de ani a băgat spaima în localnici după ce a incendiat o casă. Individul ar fi vrut să-și regleze nişte socoteli mai vechi cu familia care locuia acolo, motiv pentru care a decis să se răzbune. Din fericire, oamenii erau plecați la muncă în străinătate, însă pagubele materiale sunt însemnate.
10:00
Un bărbat de 39 de ani a murit strivit de un copac în Maramureș. Trupul său a fost coborât de salvamontişti # ObservatorNews
Misiune contra-cronometru pentru salvamontiștii din Maramureș. Un bărbat de 39 de ani a fost strivit de un copac care s-a prăbușit peste el, într-o zonă aproape imposibil de accesat. Salvatorii au urcat cu robot de resuscitare, defibrilator și tot arsenalul medical, dar, în ciuda eforturilor disperate, viața omului nu a mai putut fi salvată. Trupul neînsuflețit a fost coborât de pe munte și predat medicilor legiști.
09:50
Șofer român de TIR, pus la pământ de polițiști germani. S-a urcat drogat la volan şi a făcut prăpăd în oraş # ObservatorNews
Un şofer român de TIR a fost dat jos cu forţa de la volan şi imobilizat de poliţiştii din Germania după ce a provocat un accident într-o intersecţie importantă. Conaţionalul de 40 de ani a intrat pe contrasens şi a lovit o maşină în care se aflau doi bărbaţi. Potrivit presei germane, ofiţerii l-au testat pentru substanţe interzise, iar rezultatul a fost pozitiv. Şoferul nu s-a ales cu răni în urma coliziunii, dar un pasager din cealaltă maşină a fost uşor rănit. Pagubele sunt estimate la aproximativ 40.000 de euro.
09:30
Flăcările au înghiţit trei cartiere din Antalya: peste 150 de case, evacuate de urgenţă. Mesajul autorităţilor # ObservatorNews
Dezastru în Turcia. Un incendiu de vegetaţie a izbucnit în apropiere de Antalya, iar peste 150 de locuinţe au fost evacuate de urgenţă. Cei peste 190 de pompieri, asistaţi de 10 aeronave şi mai multe autospeciale, se luptă cu flăcările alimentate de vântul puternic. Ca măsură de precauţie, alimentarea cu energie electrică a fost oprită în zonă, până când flăcările vor fi sub control.
09:30
Braşovul în culori de toamnă. Oraşul de basm cucereşte atât turiştii, cât şi pasionaţii de fotografie # ObservatorNews
Toamna își face simțită prezența, iar odată cu ea zonele de munte se transformă în adevărate cadre de poveste. La Brașov, vremea este perfectă, pădurile şi-au îmbrăcat straiele roşiatice şi aurii, iar soarele blând e poate cea mai bună invitație la plimbare în natură, dar şi un aliat de nădejde pentru cele mai spectaculoase fotografii.
09:20
Trump lansează "Gold Card", un permis de şedere care costă un milion de dolari. "Va fi un succes imens" # ObservatorNews
Donald Trump a anunţat lansarea renumitului card de aur, destinat imigranţilor bogaţi şi care garantează viză permanentă în America. Administraţia estimează că iniţial vor fi disponibile 80.000 de astfel de carduri şi că programul va aduce venituri de aproximativ 100 de miliarde de dolari. Donald Trump a semnat şi un ordin executiv care obligă companiile să plătească 100.000 de dolari pentru fiecare lucrător străin pe care vor să-l aducă în SUA prin programul de viză H-1B, folosit mai ales în domenii precum tehnologie şi inginerie.
09:00
Cum sărbătoreşte Bucureştiul 566 de ani de la atestare: Expoziţii şi ateliere, show-uri unice şi spectacole # ObservatorNews
Bucureștiul îmbracă straie de sărbătoare în acest weekend! Capitala s-a transformat într-o scenă uriașă dedicată istoriei, artei și culturii.
09:00
Prelungirea plafonării la alimente, mărul discordiei în coaliție. Ce urmează pentru români, de la 1 octombrie # ObservatorNews
Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază este încă incertă. Premierul Ilie Bolojan a stat faţă în faţă cu reprezentanții marilor magazine. Oficial, retailerii au transmis că NU sunt de acord cu intervenția statului în economie, însă se vor conforma deciziei Guvernului.
Acum 8 ore
08:40
Povestea Andreei, fetiţa de 11 ani sfâşiată de maidanezi. A învins moartea şi acum visează la o viaţă normală # ObservatorNews
Are doar 11 ani, dar a trecut printr-un coșmar pe care mulți adulți abia l-ar putea îndura. Andreea, o fetiță din Ialomița, a supraviețuit atacului unor câini care i-au mâncat o ureche și i-au sfâșiat corpul. După două operații în România și alte două într-un spital din Barcelona, Andreea se pregătește acum pentru o nouă etapă de reconstrucție a părților sfâșiate de câini. Părinții sunt hotărâți să îi redea copilei înfățișarea de dinainte de tragedie, dar au nevoie de sprijin financiar. Îi putem ajuta, pe ei și pe Andreea, donând câte doi euro la numărul fără recurență 8848.
08:30
Scenariştii denunţă suspendarea lui Jimmy Kimmel. Trump apelează la CNA-ul american: "Nu au voie să facă asta" # ObservatorNews
Concedierea lui Jimmy Kimmel a stârnit un val de proteste din partea actorilor şi scenariştilor americani. Comedianţii tratează însă subiectul cum altfel decât cu umor. Şi, în timp ce sketch-uri care ne amintesc de epoca de aur de la noi fac înconjurul planetei, preşedintele Donald Trump îl numeşte pe şeful CNA-ului american un erou, şi ameninţă că toţi cei care îl critică vor avea aceeaşi soartă.
08:10
Show unic de video mapping la București. Palatul Parlamentului devine ecran pentru artiști din 7 țări # ObservatorNews
Bucureștiul devine în acest weekend capitala artei digitale. Cel mai spectaculos eveniment de video mapping din lume, iMapp Bucharest Winners League, aduce în Piața Constituției artiști din diferite țări și proiecții care transformă fațada Palatului Parlamentului într-un ecran uriaş. Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să voteze proiecția preferată în cadrul competiției internaționale. Pe lângă acestea, vizitatorii vor avea parte și de alte activităţi și surprize.
08:00
Rusia, a treia incursiune în spațiul aerian NATO în doar două săptămâni. "Testează cât de departe poate merge" # ObservatorNews
Vladimir Putin provoacă din nou! NATO este în alertă după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei timp de 12 minute. În replică, Estonia a cerut activarea articolului 4 al alianţei, care prevede consultări cu aliaţii. Este a treia incursiune rusească în spaţiul aerian NATO în doar două săptămâni, după episoadele din Polonia şi România. La scurt timp, alte două aeronave ruseşti de vânătoare au zburat la joasă altitudine deasupra unei platforme petroliere poloneze din Marea Baltică.
07:50
"Ţipa de mama focului". Ultimele clipe ale băieţelului de 7 ani, găsit electrocutat în curtea casei # ObservatorNews
Un copil de şapte ani a murit chiar sub ochii părinţilor, după ce s-a electrocutat în curtea locuinţei sale din Sectorul 2 al Capitalei. Medicii s-au luptat zeci de minute pentru a-i salva viaţa, însă, cel mic nu a mai avut nicio şansă.
Acum 12 ore
02:20
Kendama se întoarce! Jucăria japoneză de îndemânare devine din nou un fenomen în România, la aproape 10 ani de când a fost pe val. Copiii nu se mai despart de ea, o duc la şcoală, se antrenează în pauze şi chiar când merg pe stradă. Cei mari îşi filmează schemele şi le pun pe social-media, dar psihologii avertizează că nu trebuie să lăsăm jocul să ajungă o obsesie. Mai multe şcoli au interzis jucăria din cauza accidentelor.
Acum 24 ore
22:20
Ministrul Ivan laudă mandatul lui Karoly Borbely în Hidroelectrica: "Unul dintre cei mai buni CEO din Europa" # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat demisia conducerii Hidroelectrica, explicând că CEO-ul Karoly Borbely a ales să demisioneze în urma sesizării Comisiei Europene, pentru a proteja România de eventuale pierderi financiare.
22:20
Directorul interimar al Companiei Apa Braşov, arestat preventiv pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită # ObservatorNews
Tribunalul Braşov a dispus vineri arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a directorului interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, într-un dosar în care este acuzat de cumpărare de influenţă şi dare de mită. Acesta este şi prim-vicepreşedintele PNL Braşov, scrie Agerpres.
22:20
Moşteanu, după ce 3 avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei: România este pe deplin solidară # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către aeronavele militare ruseşti. Acesta a afirmat că România este pe deplin solidară cu Estonia, scrie Agerpres.
22:10
Trump spune că Xi e de acord cu afacerea TikTok. Cei doi se vor întâlni în Coreea de Sud # ObservatorNews
Președintele SUA și liderul Chinei au discutat telefonic despre TikTok și vor avea o întâlnire față în față, în Coreea de Sud, peste șase săptămâni. Printre subiectele de pe agendă se află comerțul, drogurile ilegale și războiul din Ucraina.
22:00
Procesul lui Trump împotriva New York Times a fost respins. Echipa lui Trump va depune o nouă plângere # ObservatorNews
Un judecător federal din Florida a respins plângerea de 85 de pagini depusă de Donald Trump împotriva The New York Times, pe motiv că documentul este prea lung, redactat în termeni sarcastici şi inadmisibil. Echipa fostului preşedinte are o lună pentru a depune o nouă plângere, limitată la 40 de pagini.
22:00
Un detaliu banal surprins într-un reportaj TV l-a dat de gol pe principalul propagandist al lui Vladimir Putin. Vladimir Soloviov a arătat fără să vrea locația Rubicon, cea mai secretă unitate de drone a Rusiei, expunând astfel un obiectiv militar de elită aflat lângă Moscova.
