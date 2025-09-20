Raid nocturn în Marea Neagră: Un comando ucrainean a distrus un blindat rusesc de 28 de tone

16:10

Zeljko Kopic a fost întrebat dacă ar antrena FCSB în viitorul apropiat. Antrenorul lui Dinamo a oferit un răspuns diplomat și a afirmat că planurile sale sunt legate doar de gruparea alb-roșie. „Sunt antrenorul lui Dinamo și singurele lucruri despre care pot vorbi și la care mă gândesc când adorm și când mă trezesc au …