Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie! Cum au sărbătorit această zi specială | FOTO
SpyNews, 20 septembrie 2025 14:20
Zi de sărbătoare! Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, au împlinit 16 ani de căsătorie! Prezentatoarea TV a primit un cadou inedit de la soțul ei, cu această ocazie! Iată despre ce este vorba și cum și-au sărbătorit iubirea!
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
Cum au apărut Costina și Dian, după ce concurentul a fost eliminat din casa Mireasa, sezonul 12. Sunt mai îndrăgostiți ca oricând | VIDEO # SpyNews
Costina și Dian își continua relația de iubire, după ce amândoi au fost eliminați din casa Mireasa, sezonul 12! În urmă cu o zi, Dian a primit vestea că va pleca acasă, iar la scurt timp s-a întâlnit cu Costina și sunt de nedespărțit. Iată în ce ipostaze romantice s-au afișat!
Acum 2 ore
13:30
Cum arată camera copiilor Roxanei Nemeș! Vedeta le-a amenajat un loc special în vila de 1 milion de euro | VIDEO # SpyNews
Roxana Nemeș a făcut toate pregătirile necesare pentru nașterea gemenilor ei! Vedeta va avea fetiță și băiețel și este în culmea fericirii. Le-a pregătit o un loc superb în vila ei de 1 milion de euro. Iată cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș!
13:10
Ai fost zgâriat de o pisică? Poți să faci boala ghearelor de pisică! Ce este aceasta și care sunt simptomele # SpyNews
Zgârieturile de pisică pot fi mai periculoase decât crezi! Cu siguranță nu ai auzit despre boala ghearelor de pisică, o afecțiune destul de gravă, care îți poate afecta sănătatea! Iată ce este și ce simptome are! Poate fi destul de greu de identificat
Acum 4 ore
12:20
El este Ciprian, tânărul de 20 de ani mort în America. Era un fotbalist la CFR Cluj și a plecat peste ocean cu Work and Travel | FOTO # SpyNews
Încă un tânăr român a murit în America, în ultimele luni. Ciprian Scrobotă avea 20 de ani, era fotbalist la CFR Cluj și a plecat peste ocean cu Work and Travel. Din nefericire, vestea tragică a venit cu puțin timp înainte să se întoarcă acasă. Ciprian Scrobotă și-a pierdut viața, iar familia lui încearcă să îl repatrieze.
11:50
Cum arată locul spectaculos în care s-au cazat Anca Țurcașiu și iubitul ei, în Grecia: ”Să nu cheltuim bani mulți” | FOTO # SpyNews
Anca Țurcașiu și iubitul ei au plecat într-o vacanță superbă! Vedeta a postat imagini cu locul în care s-au cazat, pentru care nu ar fi plătit foarte mulți bani, conform declarațiilor ei! Priveliștea pe care o au vedeta și soțul ei îți taie răsuflarea!
10:50
Marilu Dobrescu, tatuaj cu mesaj ironic! Puțini se așteptau să vadă acest text pe pielea ei | FOTO # SpyNews
Marilu Dobrescu și-a surprins fanii din nou! O mare fană a tatuajelor fiind, influencerița s-a întrecut pe sine cu ultimul model pe care l-a ales. Nu doar că l-a ales, dar l-a și tatuat pe piele! Este vorba despre un mesaj ironic, care ar putea fi interpretat foarte ușor.
Acum 6 ore
10:20
România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru furtul Tezaurului Dacic, în Olanda. Statul a decis să nu mai aștepte finalizarea anchetei # SpyNews
România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic, furat în Olanda. Statul român a decis să nu mai aștepte finalizarea anchetei și să primească banii. Suma a ajuns în contul Muzeului Național de Istorie.
09:40
Alertă într-un aeroport din Europa! A fost depistat un atac cibernetic, care ar afecta toate zborurile de sâmbătă # SpyNews
Este alertă pe unul dintre cele mai importante aeroporturi din Europa! Un atac cibernetic ar perturba toate zborurile care vor avea loc astăzi, 20 septembrie. Turiștii care urmează să zboare trebuie să știe neapărat acest lucru. Iată unde se întâmplă!
Acum 24 ore
23:50
23:40
23:40
Xtra Night Show. Mihai Trăistariu, ispită la Insula Iubirii? Cum sucește cântărețul mințile femeilor # SpyNews
Mihai Trăistariu, declarații piperate, în exclusivitate, ls Xtra Night Show! Cântărețul se vrea sau nu ispită la Insula Iubirii? Iată ce a mărturisit în platoul emisiunii!
22:50
Alina Laufer a născut! Soțul vedetei, imagine cât o mie de cuvinte alături de cel de-al patrulea copil | FOTO # SpyNews
Alina Laufer a născut pentru a patra oară, iar soțul ei a postat prima fotografie cu micuța! Cei doi au ales un nume special pentru fetița lor.
22:30
Alina Pușcaș și fiica ei s-au externat! Cum se simte fetița după intervenția chirurgicală la rinichi | VIDEO # SpyNews
Alina Pușcaș și fetița ei, Iris, s-au externat din spital! Micuța a trecut printr-o intervenție chirurgicală la rinichi. În ce stare este acum fiica Alinei Pușcaș.
22:10
22:10
Cine i-a pus gând rău! Ionuț Dolănescu, noi probleme cu justiția | Probleme se ţin ca scaiul de artist! # SpyNews
În timp ce așteaptă, cu emoții, verdictul în procesul în care vecinii au cerut să i se demoleze mansarda casei pe care a moștenit-o de la tatăl său, Ionuț Dolănescu s-a trezit cu un nou dosar.
22:10
În America merge des cu private jet-ul, venită în România, Anamaria Ferentz nu se dă în stambă! În compania cui a fost surprinsă # SpyNews
Anamaria Ferentz s-a întors în România și se comportă extrem de modest. Cântăreața a fost surprinsă de paparazzii Spynews în plină stradă. Iată ce făcea cântăreața!
22:10
Nu rezonează cu ideea! Un artist celebru în România face nuntă fără naşi. Îi „pescuieşte” din faţa Bisericii # SpyNews
Un artist celebru de la noi face nuntă fără nași, dar și fără tradiții. Cântărețul ne-a mărturisit de ce nu rezonează cu ideea, dar și ce are de gând să facă în ziua cea mare. Mai mult, logodnica acestuia a făcut și ea declarații exclusive pentru Spynews.ro.
22:10
Nu a mai răbdat şi a apelat din disperare la poliţie. Alina Petre l-a cuminţit cu forţa pe fostul soț: ”S-a potolit cât de cât” # SpyNews
Chiar dacă s-au separat în urmă cu un an, iar din primăvară este oficial divorțată de fostul partener, Alina Petre nu a avut deloc liniște în tot acest timp. Deși a rupt orice legătură cu Bogdan Vasiliu, bărbatul nu a încetat să o hărțuiască. Acum însă, situația pare să se fi calmat, după ce Poliția a intervenit. Declarațiile exclusive ale psihoterapeutei.
21:20
Cât de tare a slăbit Cocuța! Partenera lui Boantă a dat câteva kilograme bune jos! Cum arată în costum de baie | FOTO # SpyNews
Cocuța a trecut printr-o transformare totală! Partenera lui Boantă a slăbit incredibil de mult, iar acum e de nerecunoscut. Iată cât de bine arată în costum de baie!
20:50
Marilu Dobrescu s-a mutat în Australia, acolo unde și-a și găsit un nou iubit! Acum, influencerița a decis că este timpul să facă pasul cel mare și să se mute împreună.
20:00
Vicepreședintele ANPC și directorul general, sub control judiciar. În același dosar, un secretar de stat a fost reținut de DNA # SpyNews
Președintele ANPC Sebastian Hotca și directorul general Paul Anghel-Silviu sunt cercetați pentru abuz în serviciu. În același dosar, s-a dispus și reținerea secretarului de stat în Ministerul Economiei, Constantin-Flavius Nedelcea.
19:30
Trei avioane rusești au trecut în spațiul aerian al Estoniei. Mesajul Ministerului de Externe # SpyNews
Trei avioane rusești de ultimă generație au intrat în spațiul aerian al Estoniei, iar autoritățile avertizează cu privire la acest aspect. UE și NATO au condamnat acțiunea Moscovei, în contextul în care s-au mai petrecut astfel de incidente.
18:50
Ioana Grama și-a impresionat plăcut urmăritorii de pe Instagram printr-o serie de videoclipuri de la ședința foto pe care tocmai a făcut-o. Influencerița a pozat pe ritmuri de manele!
18:00
Atenție, șoferi! Traficul va fi restricționat în București. Vor avea loc mai multe evenimente # SpyNews
În acest weekend se vor desfășura mai multe evenimente în București, fapt pentru care în anumite zone, traficul va fi restricționat. Ce au anunțat reprezentanții Ministeruli Afacerilor Interne.
17:40
Breaking news! Tragedie în Capitală! Un minor a murit electrocutat! Acțiunea este în desfășurare # SpyNews
Un incident tragic a avut loc astăzi, într-o curte din Sectorul 2 a Capitalei. Un minor s-ar fi electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio.
17:10
16:40
Bia TRS, la 29 de zile de la transplantul de măduvă. Cum se simte fosta concurentă de la iUmor # SpyNews
Bia TRS a explicat cum se simte la 29 de zile de la transplantul de măduvă. Fosta concurentă de la iUmor a fost externată din spital. Iată care este starea ei acum!
15:50
Mama Bellei Hadid, mesaj sfâșietor! Yolanda Hadid e devastată că își vede fiica suferind. Fotomodelul luptă să învingă boala Lyme | FOTO # SpyNews
Yolanda Hadid, mama celebrului fotomodel Bella Hadid, a transmis un mesaj emoționant, care a impresionat fanii din întreaga lume. Fiica ei se confruntă cu boala Lyme de mai multă vreme, iar starea ei de sănătate continuă să fie o sursă de îngrijorare. Mama sa a mărturisit cât de dureros este să o vadă trecând prin momente atât de dificile.
15:10
Eugenia Șerban, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a învins cancerul și lupta fiului cu substanțele interzise. În ce stare este Lorans # SpyNews
Eugenia Șerban a învins cancerul de două ori. Actrița recunoaște că nu lupta cu boala a fost cea mai grea perioadă, ci faptul că fiul ei, în vârstă de 32 de ani, este dependent de substanțele interzise. Lorans a fost internat pentru o perioadă într-o clinică.
Ieri
14:40
Geanina Ilieș, gest impresionant pentru o invitată, în direct. Ce i-a dăruit prezentatoarea Știrilor Antena Stars artistei Brândușa Covalciuc # SpyNews
În ediția de astăzi, 19 septembrie, un moment emoționant a avut loc în platoul Știrilor Antena Stars. Geanina Ilieș a impresionat cu un gest neașteptat. Prezentatoarea i-a oferit un dar special artistei Brândușa Covalciuc, chiar în timpul emisiunii.
14:30
Cine este cea mai importantă persoană din viața lui George Jaguarul de la Insula iubirii. Îi este alături de când relația cu părinții lui s-a răcit # SpyNews
George Jaguarul de la Insula iubirii a recunoscut că se vede rar cu părinții lui. A simțit lipsa tatălui în copilărie, dar în schimb, bunica lui i-a fost alături mereu. Fosta ispită a făcut declarații emoționante despre ea.
14:30
Apel umanitar: Andreea, o fetiță de 11 ani care a fost mutilată de câini, are nevoie de noi pentru a-și reface urechea! # SpyNews
Are 11 ani și visează să devină hairstylist. Este veselă, pasionată de dansuri și are un zâmbet care topește inimile celor din jur. Dar în mai 2023, copilăria ei a fost sfâșiată de colții a trei câini. De atunci, viața Andreei a însemnat spital, operații și durere. Astăzi, mai are nevoie de o singură intervenție în Spania pentru a-și recăpăta urechea. Pentru aceasta însă familia mai are nevoie de aproximativ 20.000 de euro. Împreună, îi putem oferi această șansă, donând 2 euro cu un SMS la 8848.
13:30
Bianca Dan şi Marian Grozavu, prima apariţie după Insula Iubirii. Confesiuni despre nuntă, duminică, de la 13.00, la „Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, la „Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță vă dau întâlnire cu o ediție spectaculoasă, plină de povești și exclusivități.
13:20
Ce au în comun un corporatist din Pipera, un șofer blocat pe Șoseaua Virtuții și Seneca? Duminica aceasta bucureștenii au ocazia să participe la Parada Stoică pe Calea Victoriei # SpyNews
Un e-mail trimis la 22:59 cu „urgent” în subiect. O ședință de două ore care putea fi un mesaj pe chat. Traficul de vineri seara, când Waze-ul nu mai știe unde să te trimită. Și, de ce nu, cardul care refuză să funcționeze exact când e rândul tău la casă. Viața urbană din 2025 e un test permanent al nervilor.
13:20
Lia Bugnar, despre drama unei actrițe umilite într-un teatru de stat! Nedreptatea durează de doi ani. A fost deschis proces pentru hărțuire: „Nu există ceva mai trist ...” | FOTO # SpyNews
Lia Bugnar a adus în atenția publicului o situație revoltătoare dintr-un teatru de stat din București. O actriță cu zeci de ani de carieră este, spune ea, de mai bine de doi ani, umilită și ținută departe de scenă.
13:00
Cum se înțeleg, de fapt, Raluca Bădulescu și Alina Pușcău, după momentele tensionate de la Asia Express: „Nu știi ce-i aia cumetrie” # SpyNews
Încă din primele episoade de la Asia Express, între Raluca Bădulescu și Alina Pușcău au existat momente tensionate. Alina Pușcău s-a arătat deranjată de faptul că vedeta a nominalizat-o mereu pe ea și pe Cristina Postu. Cele două au apărut de curând împreună.
12:40
E timpul pentru sezonul 10 din show-ul fenomen, Insula Iubirii! Cupluri dornice să accepte cel mai dur test al relațiilor și ispite decise să întoarcă priviri sunt așteptate la casting! # SpyNews
Emisiunea care a făcut ca vara anului 2025 să ardă mai puternic! Show-ul care i-a ținut pe toți cei de acasă, trei zile pe săptămână, în fața ecranelor, comentând fiecare întâmplare. Poveștile care au stârnit reacții, emoții, trăiri intense și care au făcut ca fiecare ediție să fie lider detașat de audiență. Insula Iubirii, fenomenul așteptat de o țară întreagă, face primul pas spre viitor, începând căutarea celor care vor participa în următorul sezon.
12:30
Cum va fi vremea în acest sfârșit de săptămână! La ce temperaturi trebuie să ne așteptăm în zilele următoare # SpyNews
Meteorologul Florinela Georgescu a spus cum va fi vremea în acest sfârșit de săptămână într-o intervenție la Știrile Antena Stars. Specialistul a explicat cum vor evolua valorile termice în zilele care vin. Potrivit prognozei, ne așteaptă un weekend cu vreme în general stabilă.
12:10
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, salată cu năut şi halloumi, un fel principal, pui în sos cremos cu roşii uscate, şi un desert, marmeladă amestecată.
12:00
Cuza de la Neatza, surprins în direct, de ziua lui de naștere. Ce declarație de dragoste i-a făcut Alexandra # SpyNews
Cuza a împlinit astăzi 34 de ani. A fost surprins încă de la miezul nopții cu un scurt mesaj emoționat de iubita lui, dar Alexandra a intrat în direct. Cei doi sunt împreună de un an și jumătate și se văd căsătoriți.
11:50
Zodiile care sunt pe cale să primească tot ce au cerut Universului. Totul se aliniază perfect pentru acești nativi # SpyNews
Energiile se aliniază perfect pentru câțiva nativi, iar dorințele trimise în Univers încep, în sfârșit, să prindă contur. Fie că este vorba despre dragoste, carieră sau împlinire personală, urmează o perioadă în care totul pare să se așeze exact așa cum și-au dorit, ba chiar mai bine.
11:30
Problema de sănătate cu care s-a confruntat Andreea Marin. S-a temut că ar putea avea ceva la inimă: „În timpul unor filmări am căzut pe stradă” # SpyNews
Andreea Marin a vorbit despre problema de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu câțiva ani, atunci când, în prima fază, a crezut că are ceva la inimă. La un moment dat, a căzut pe stradă, în timpul unor filmări, iar asta a fost unul dintre semnele de alarmă.
11:00
Trei românce, acuzate că au manipulat și prădat bătrâni în Canada! Femeile ar fi folosit metode bine puse la punct # SpyNews
Trei românce au ajuns în atenția Poliției din Toronto, după ce au fost identificate ca lideri ai unei rețele specializate în jafuri asupra bătrânilor înstăriți. Femeile ar fi folosit metode bine puse la punct.
10:50
Prima reacție a președintelui ceh după ce a vizitat România! Cum descrie Petr Pavel țara noastră: "Aș recomanda..." # SpyNews
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a decis ca zilele trecute să vină în România pentru o scurtă vacanță. Cum descrie liderul ceh țara noastră după ce a vizitat mai multe locuri.
10:50
Fostul șofer al Monicăi Gabor, acuzat că ar fi încercat să își omoare soția. Ar fi vrut să îl ucidă și pe presupusul amant al femeii. Ricky ar avea probleme cu alcoolul # SpyNews
Voicu Pânzar, fostul șofer al Monicăi Gabor, este acuzat că și-ar fi terorizat soția. Ricky, așa cum este cunoscut, a dispărut din lumea mondenă de mulți ani, s-a căsătorit, dar partenera lui ar fi trăit momente de coșmar. Nici presupusul amant al femeii nu ar fi scăpat, după ce Ricky ar fi încercat să îl omoare.
10:50
Micutzu, fascinat de un număr spectaculos în cea de-a treia ediție The Ticket, difuzată sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1: „Poți fi mai uimitor decât atât?” # SpyNews
Cea de-a treia ediție a show-ului The Ticket aduce sâmbătă seara de la ora 20.00 pe scena Antena 1 o varietate incredibilă de numere artistice, care vor impresiona deopotrivă publicul din sală și juriul.
10:10
Călin Donca, mesaj pentru Dorian Popa, după ce vloggerul a fost condamnat la închisoare. Cum îl ironizează milionarul: „Sunt și eu tot în halat” # SpyNews
Călin Donca a avut un mesaj pentru Dorian Popa, după ce vloggerul a fost condamnat la opt luni de închisoare, ca urmare a faptului că a condus drogat. Milionarul l-a ironizat pe Dorian Popa, cei doi fiind în trecut prieteni.
10:10
Elicopterul lui Donald Trump, probleme înainte de decolarea din Londra. Aeronava prezidențială a fost înlocuită în ultima clipă # SpyNews
Elicopterul președintelui american Donald Trump, Marine One, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în timp ce se întorcea din vizita oficială în Regatul Unit. Aeronava prezidențială a fost înlocuită în ultima clipă.
09:40
Olga Barcari, primele declarații, după moartea tatălui ei: „Încă nu realizez ce s-a întâmplat”. Concurenta de la Asia Express trece prin momente grele # SpyNews
Olga Barcari și-a pierdut tatăl în urmă cu câteva zile. Părintele concurentei de la Asia Express a murit pe patul de spital. Bruneta se află acasă, în Republica Moldova, și a vorbit pentru prima dată despre moartea tatălui ei.
