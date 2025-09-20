SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR rămâne pe primul loc
Digi24.ro, 20 septembrie 2025
AUR se menține pe primul loc în preferințele electoratului, cu 41% din voturi, arată un sondaj național realizat de Avangarde, în perioada 9-18 septembrie. Urmează PSD, PNL și USR, dar niciuna dintre aceste formațiuni nu ar obține 20% din voturi, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Sondajul mai arată că sapte din 10 români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcţie greşită.
Noi dovezi pun capăt controverselor privind uriașul crater Silverpit din Marea Nordului: Este rezultatul unui impact cosmic
Un crater de proporții, aflat la peste 100 de kilometri de coasta Yorkshire, ar fi fost creat de impactul unui asteroid de dimensiunea unei catedrale, susțin oamenii de știință. Noul studiu publicat în revista Nature Communications pune capăt unei controverse de două decenii privind originea formațiunii geologice Silverpit.
SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR rămâne pe primul loc
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală
Edilul interimar al Capitalei susține că angajații Primăriei au cele mai mari salarii din administrația publicală locală. Potrivit acestuia, un director încasează lunar suma de 13.000 de lei net, viceprimarul suma de 18.000 lei, în timp ce salariul primarului interimar se ridică la suma de 19.000 lei pe lună.
Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei de la începutul războiului. 3 morți, 30 de răniți
Un atac masiv al Rusiei în Ucraina a avut loc sâmbătă. Armata rusă a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra orașelor ucrainene. Un bloc din Dnipro a fost lovit cu muniții cu fragmentație. Cel puțin trei oameni au murit, iar 30 au fost răniți.
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: Nu i-am dat atribuții, nu corespundea criteriilor mele
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a declarat că secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut de DNA pentru instigare la abuz în serviciu, este singurul din minister căruia nu i-a atribuit responsabilități. Miruță susține că acesta nu corespundea „condiţiilor principiilor” sale și că nu l-a mai văzut la serviciu de o lună.
Primarul interimar al Capitalei vede nevoia unui candidat comun la alegerile din București: Este cea mai bună opțiune
„Consider că cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei. (…) Experienţa pe care am avut-o, în care de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliţie, seara din nou se jigneau ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, într-un interviu la Insider Politic. Actualul edil al Bucureștiului susține că viitorul primar ar trebui să se afle în relații bune cu Guvernul României, președintele, da r și restul primarilor de sector.„Omul care conduce Capitala României trebuie să aibă relaţii bune cu Guvernul României, cu preşedintele României, cu primarii de sector, să înţeleagă administraţie, să nu trebuiască ca să-i arate cineva 2 ani de zile unde sunt întrerupătoarele din primărie”, susține acesta.În ceea ce privește data alegerilor, acesta susține că așteaptă decizia Coaliției și nu a abordat acest subiect cu premierul sau cu oamenii din Executiv.„Am aşteptat şi aştept decizia coaliţiei. Nu fac parte din echipa de negocieri din coaliţie. Sunt în contact cu prim-ministru României şi cu miniştrii Guvernului, cu toţi ministrii, pentru că este în interesul bucureştinilor. Dar discuţia pe când vor fi alegerile, cum vor fi alegerile, am încercat să nu intru în ea şi vă spun de ce. Treaba mea astăzi reală este - şi o spun cu foarte mare sinceritate - de dimineaţă, de când mă trezesc, de la prima oră, până seara, este ca acest oraş să meargă şi să se schimbe în bine”, a punctat Bujduveanu la Insider Politic.Întrebat dacă își dorește funcția de primar general, Bujduveanu a precizat că „nu este un bucureștean care să-nu și dorească”.„Nu cred că este astăzi un bucureştean care să nu-şi dorească să fie primar general al Capitalei. Eu aşa consider că pentru cei care facem politică, pentru cei care facem administraţie, pentru cei care avem experienţă administrativă şi am studiat şi sunt mulţi oameni în România cu experienţă administrativã locală sau guvernamentală, evident că funcţiile executive sunt cele mai dorite. Nu vreau să se înţeleagă greşit. Am fost şi în Parlamentul Local, cum îi spunem noi. Legitimitatea unui consilier general este la fel de mare ca a unui deputat. Responsabilitatea e mare”,
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani." Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia
Incidentul de vineri, în cursul căruia trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, a atras o serie de reacții de condamnare a Rusiei din partea oficialilor europeni și NATO, în vreme ce Tallinnul a activat articolul 4 din Tratatul NATO, privind consultarea aliaților. Dintre reacțiile la provocarea Rusiei, se distinge cea a ministrei lituaniane a Apărării. Dovile Sakaliene a amintit de exemplul Turciei, care, în urmă cu zece ani, a doborât un avion rusesc de vânătoare care a intrat fără permisiune în spațiul său aerian.
Dezastru ecologic în Oltenia: Lacul Bistreț s-a transformat din comoară piscicolă în teren arid
Unul dintre cele mai mari lacuri din Oltenia, Lacul Bistreț, rămâne fără apă. Autoritățile spun că două cauze au dus la secarea lacului: seceta de anul acesta și irigațiile în perioade de resticții.
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 septembrie
Cinci obiceiuri pentru a încetini îmbătrânirea creierului. Iată ce trebuie să introduci în rutina ta
Un fondator al unui start-up în longevitate și-a schimbat stilul de viață după ce tatăl său a fost diagnosticat cu Alzheimer. Acesta a introdus în rutina sa cinci noi obiceiuri care duc la încetinerea îmbătrânirii creierului, printre acestea se numără mai mult sport, somn și o alimenție diferită.
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a viralizat și a devenit subiect de film
Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, spulberată de aventura amoroasă a soțului cu soacra sa, este un film aflat de luni întregi în topurile din Indonezia. Este genul de intrigă ce a atras întotdeauna fanii melodramei. Dar ceea ce a făcut din Norma o obsesie la nivel național este faptul că este bazată pe o poveste adevărată, relatează BBC.
Maratonul Resuscitării a ajuns la Craiova: Participare liberă pentru cei care vor să învețe să salveze vieți
Craiova găzduiește sâmbătă prima ediție locală a Maratonului Resuscitării, un eveniment național organizat de Fundația pentru SMURD. Timp de o zi, locuitorii orașului vor putea învăța de la profesioniști cum să salveze vieți.
Cum s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea de România: Viața ascunsă a monarhului britanic în Transilvania
Pentru a-l înțelege mai bine pe Regele Charles al III-lea, care a sărbătorit recent trei ani de la încoronare și l-a primit pe Donald Trump la Castelul Windsor, trebuie să uităm de Palatul Buckingham. Ritmul pe care el îl preferă este cel al satelor românești înghețate în timp din Transilvania și al pensiunii sale din Valea Zălanului, unde regele nu are WiFi sau televizor, dar are o sobă din secolul al XVII-lea, un pat vechi de lemn și un portret al Reginei Elisabeta a II-a.
Un bărbat din Prahova, cercetat pentru violenţă în familie, a fost găsit mort în maşină, la marginea unei păduri. Ipoteza polițiștilor
Un bărbat din judeţul Prahova, anchetat pentru violenţă în familie şi pe numele căruia fusese emis ordin care îi interzicea sa se apropie de rudele sale, a fost găsit decedat, într-un autoturism, la marginea unei păduri. Principala ipoteză a polițiștilor este că s-a sinucis.
51 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului. CNAIR: „Un pisc al ingineriei româneşti", va fi modernizat
CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat „pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de dificilă, iar 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei. Altitudinea maximă la care este şoseaua depăşeşte 2.000 de metri, ceea ce face ca o perioadă lungă din an circulaţia să fie interzisă, din cauza zăpezii. CNAIR are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală.
Trei iranieni, prinși cu documente false pe Aeroportul Henri Coadă. Încercau să intre ilegal în Schengen
Trei cetățeni din Iran au fost depistați de oamenii legii pe aeroportul Henri Coandă în timp ce încercau să intre în spațiul Schengen folosind documente false. Bărbații au prezentat autorităților două cărți de identitate din Ungaria și una din Olanda.
UE promite protecția evreilor din Europa după avertismentul rabinilor privind un exod pe fondul violențelor antisemite
Comisia Europeană a anunțat măsuri suplimentare de securitate pentru comunitățile evreiești din Europa, după temerile exprimate de peste 100 de rabini europeni privind un posibil „exod în masă al evreilor”, în urma unor acte de violență antisemită fără precedent pe continent.
Luna septembrie a venit cu temperaturi care au semănat mai mult cu cele din lunile de vară. În acest weekend se vor înregistra în termometre și 32 de grade în unele zone ale țării, în timp ce în București vor fi 29 de grade. Temperaturile ar urma să se răcească săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor.
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală"
Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a afirmat în emisiunea „În fața ta” că vrea desființarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), argumentând că în prezent instituția nu este funcțională și e nevoie de o abordare mai radicală. El a dat exemplul Greciei în acest sens. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la 14:00, la Digi24.
Alexandru Nazare, după o discuţie cu ministrul Finanțelor de la Copenhaga: România are multe de învăţat din modelul finlandez
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare că a discutat cu omologul său din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene şi de la care, spune el, România poate lua multiple exemple.
Zboruri întârziate și anulate după un atac informatic care a vizat aeroporturile din Berlin și Bruxelles
Aeroporturile din Berlin și Bruxelles se confruntă cu perturbări majore după un atac informatic care a vizat furnizorii de servicii de check-in și îmbarcare. Autoritățile avertizează că unele curse vor fi întârziate sau anulate.
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor" din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Insula Icaria din Grecia a fost desemnată o „zonă albastră”, în care oamenii trăiesc în medie mai mult și au o viață mai fericită decât în alte părți ale lumii. Anna Katsas, o tânără care s-a mutat recent în casa bunicii ei din Icaria, a dezvăluit care sunt secretele acestei insule – de la apele sale termale radioactive și obiceiurile sănătoase practicate aici și până la filozofia de viață a localnicilor axată pe expresia grecească „siga, siga” care înseamnă „încet, încet”.
O pană rețelei telefonice a provocat trei decese în Australia. Compania riscă amendă sau sancțiuni juridice
Guvernul din Australia acuză o companie de telecomunicații că „i-a abandonat pe australieni”, după ce trei oameni și-au pierdur viața din cauza întreruperii accesului la serviciile de urgență, potrivit Agerpres, care citează AFP. Pana rețelei telefonice a afectat apoximativ 600 de locuitori din trei regiuni, timp de cel puțin 10 ore.
Venezuela cere anchetă ONU după atacurile americane din Caraibe: „Crime împotriva umanităţii"
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a cerut, vineri, ONU să ancheteze atacurile americane anunţate de preşedintele Donald Trump, care au distrus trei nave în Caraibe.
Un procuror federal din districtul estic al Virginiei a demisionat din funcție vineri, potrivit News.ro, care citează presa americană. Demisia vine după ce bărbatul a refuzat inițial să inițieze urmărirea penală împotriva adversarilor președintelui Donald Trump.
Un mafiot care a încercat să răpească o prințesă din Europa a fost eliberat de autoritățile din Spania, chiar înainte să fie extrădat
Un mafiot extrem de periculos a fost eliberat din închisoare în urma unor bâlbe juridice ale autorităților din Spania. Bărbatul era închis pentru multiple acuzații. Una dintre cele mai grave este tentativa de răpire și asasinare a prințesei moștenitoare a Olandei. Culmea este că, anul trecut, un apropiat al acestuia a reușit să fugă în Maroc, tot după o bâlbă juridică.
Managerul Spitalului Municipal Caransebeș, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv după ce a fost ridicat vineri de procurorii DNA Timișoara într-un dosar de corupție.
Peru, al doilea producător mondial de cocaină, va achiziţiona 12 avioane pentru a-şi consolida flota dedicată luptei împotriva traficului de droguri, a anunţat, vineri, Ministerul Apărării de la Lima.
Mafia italiană primește arme rusești. Experții Europol cred că traficul se face cu acordul Kremlinului
Mafia italiană primește arme din Rusia. Este dezvăluirea explozivă a unei anchete de presă din peninsulă. Jurnaliștii au descoperit o filieră de arme fabricate în Rusia, care ajung în porturile siciliene. De aici sunt preluate de mafia din Catania și Palermo, care le folosește în două scopuri clare - o parte le păstrează pentru stocurile proprii, iar altă parte este vândută pe piața neagră europeană. Jurnaliștii au indicii că filiera este susținută de Kremlin.
O persoană a murit şi trei au fost rănite pe munte, în ultimele 24 de ore. Avertismentul Salvamont
Echipele Salvamont au salvat, în utimele 24 de ore, şase persoane din zonele montane, trei dintre acestea fiind rănite. O altă persoană a decedat şi a fost coborâtă de către salvatorii montani.
Donald Trump a semnat un decret prin care introduce o „viză de aur”, ce poate fi obținută de străinii dispuși să plătească un milion de dolari. Liderul de la Casa Albă promite o procedură accelerată de ședere în SUA și susține că noul sistem „va fi un succes imens”.
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate după atacuri ruseşti asupra Ucrainei, aproape de granița cu Polonia
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia.
VIDEO Trump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană"
Președintele american Donald Trump a publicat vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat drept un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite.
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al Estoniei. Țara a activat articolul 4 al NATO
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 pe care autorităţile de la Tallinn şi NATO le acuză că au încălcat, vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian estonian au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian estonian nu a fost încălcat, susține Ministerul rus al Apărării.
Ce opțiuni au guvernele europene pentru a-i convinge pe cei bogați să plătească mai multe taxe. Strategii indicate de experți fiscali
Guvernele europene cu probleme financiare, care doresc să impoziteze mai puternic persoanele bogate pentru a acoperi deficitele din finanțele publice și a remedia inegalitățile crescânde, ar putea avea surpriza să constate că impozitele directe pe avere nu sunt cea mai eficientă soluție. Istoria arată că impozitele directe pe avere generează rareori venituri semnificative și adesea nu își ating obiectivele principale, afirmă experții fiscali și economiștii citați de Reuters. Aceștia indică o serie de opțiuni mai eficiente, printre care un mai mare control al câștigurilor de capital, impozitele pe moșteniri și taxele de ieșire pentru cei care încearcă să se mute într-un paradis fiscal.
Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției"
Inițiativă inedită la Universitatea de Științele Vieții din Iași, unde șefii de promoție sunt recompensați, anual, cu burse de merit de 1.000 de euro fiecare. Banii au fost lăsați ca testament de doi profesori, în semn de apreciere pentru efortul depus de studenți în băncile universității. Inspirați de exemplul lor, și decanii s-au alăturat inițiativei, prin fonduri proprii sau cu ajutorul sponsorilor.
Ce rețetă de magiun rezistă cel mai bine în cămară pe timp de iarnă: Trucuri de la specialiști
Magiunul de prune este un preparat tradițional românesc, care se obține prin fierberea îndelungată a fructelor coapte, fără adaos de zahăr sau conservanți. Rezultatul este o pastă densă, care poate rezista câțiva ani dacă borcanele sunt sterilizate și păstrate în spații răcoroase.
Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum arată viața românilor care locuiesc la câțiva pași de război
De mai bine de 3 ani, românii care locuiesc aproape de granița cu Ucraina trăiesc în teroare. Este tot mai rău de câteva săptămâni încoace, de când Putin a intensificat atacurile, inclusiv asupra infrastructurii portuare din țara vecină. „Ce să facem?”, „Unde să plecăm?” - se întreabă neputincioși oamenii care se tem că, într-o zi, ar putea fi victime ale acestor lovituri date de Kremlin. Cu atât mai mult cu cât, în satele de graniță, nu există nici buncăre în care, la o adică, românii de acolo s-ar putea adăposti.
Rusia contestă hotărârea ONU care o consideră responsabilă pentru doborârea avionului MH17 Malaysia Airlines
Rusia a depus un apel la Curtea Internațională de Justiție împotriva unei decizii a organismului aviatic al ONU care a considerat Moscova responsabilă pentru doborârea în 2014 a zborului MH17 al Malaysia Airlines deasupra estului Ucrainei, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei pe 19 septembrie.
Un nou trend online periculos: Părerea medicilor despre medicamentele promovate împotriva anxietății
O pastilă, adesea menționată în contextul aparițiilor de pe covorul roșu și folosită pentru a tempera emoțiile, este astăzi privită ca o soluție rapidă împotriva anxietății. Ce sunt și cum funcționează beta-blocantele.
„Cumpăr trei-patru, pentru o masă". Cartofi mai puțini și mai scumpi, anul acesta în piețe. Cu cât se vinde kilogramul
Seceta din acest an afectează inclusiv culturile agricole. Spre exemplu, cartoful, mâncarea de bază pentru mulți români, va deveni delicatesă la iarnă. Producția rămâne mică și în sezonul actual, după un 2024 oricum dezastruos. Potrivit cifrelor, doar o treime din consumul intern este acoperit de producătorii autohtoni, așa că rămânem dependenți de importuri și la acest capitol.
Cum a răsturnat Trump sistemul juridic pentru a-și atinge obiectivele de deportare și a face din tribunale capcane pentru imigranți
Administrația Trump a introdus reguli care permit închiderea bruscă a dosarelor de imigrație și transformarea lor în deportări accelerate. Avocații și foștii judecători acuză că tribunalele au fost golite de independență, sute de magistrați au fost concediați, iar imigranții sunt arestați chiar la ieșirea din instanță, potrivit The Guardian. Măsurile fac parte dintr-un plan prin care Casa Albă vrea să atingă cota de 3.000 de deportări pe zi.
Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente"
Statele NATO din Europa de Est sunt în alertă maximă după ce dronele rusești au intrat pe teritoriul a două țări din alianță. O casă din apropierea graniței Poloniei cu Ucraina a fost distrusă de o dronă lansată din Rusia. Ca răspuns la incident, alianța occidentală a anunțat că va desfășura mai multe trupe și avioane de luptă în regiune. Pe câmpul de luptă, Ucraina este bombardată de roiuri de drone rusești. Dar câmpurile de flori îi ajută pe ucraineni să se apere. Exporturile de lalele din Olanda au creat un fel de rețea pentru a ajuta la doborârea dronelor. Urmăriți un material difuzat în cadrul „Focus Europa”.
Oana Țoiu, în direct la CNN, despre avionele rusești din Estonia: Considerăm incidentul ca fiind intenţionat. Este inacceptabil
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Rusia încălcat spațiul aerian al Estoniei: Ar putea genera mari probleme
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza „mari probleme”. În cadrul unei declaraţii făcute în Biroul Oval, preşedintele SUA a afirmat că „va analiza” rapoartele cu privire la acest incident, relatează SkyNews.
Scandalul avioanelor rusești în Estonia: Ucraina acuză o „escaladare" din partea Moscovei. Mesajul lui Volodimir Zelenski
Ucraina a denunţat vineri o „escaladare” din partea Rusiei după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei MiG-31 ruseşti care intraseră în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.
Liderul islamist Ramzan Kadîrov, fidel lui Putin, și-a numit fiul minor în fruntea fiscului din Cecenia. Adam Kadîrov are 17 ani și de acum înainte a primit sarcina de a supraveghea colectarea impozitelor.
Donald Trump îl va primi pe Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă pe 25 septembrie. Acorduri militare și comerciale, pe agenda discuțiilor
Donald Trump a anunțat că îl va găzdui pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la Casa Albă, pe 25 septembrie. Potrivit liderului american, pe agendă se află mai multe acorduri comerciale și militare, inclusiv contracte pentru aeronave Boeing, F-16 și discuții privind programul F-35.
Superliga. FCSB, învinsă la Botoșani. Gigi Becali a închis telefonul în direct: „N-am ce să spun"
În deschiderea etapei cu numărul 10, FCSB a fost învinsă și de Botoșani cu scorul de 1-3, după ce la pauză scorul era egal.
Procurorii au contestat pedeapsa lui Mario Iorgulescu. Instanța supremă va analiza cazul în noiembrie
Procurorii au contestat condamnarea lui Mario Iorgulescu, iar dosarul va ajunge în noiembrie pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție.
