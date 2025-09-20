Efectul guvernării Bolojan: AUR aproape cât PSD, PNL și USR la un loc în sondajul AVANGARDE
ActiveNews.ro, 20 septembrie 2025 14:20
Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare în România, reprezentanții AUR ar câștiga cele mai multe mandate, relevă un sondaj AVANGARDE cu privire la opțiunea de vot a românilor.
• • •
Trump: "Nu vreau să fac bani de pe urma războiului din Ucraina, dar de fapt fac!" – România iar e proasta satului # ActiveNews.ro
În cadrul unei discuții cuziariștii, în Biroul Oval, președintele SUA a explicat cum nu se poate mailimpede cine achită nota de plată pentru războiul din Ucraina.
Iulian Capsali: SĂ NU SPUNEȚI CĂ NU AȚI ȘTIUT. În Gaza EXISTA un cartier creștin, Zeitoun - VIDEO # ActiveNews.ro
Imagini cu acest cartier CREȘTIN au apărut și în New York Times. În urmă cu trei luni era încă în picioare. Acum a fost ras de pe suprafața pământului (vedeți și video).
566 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei de către Domnul nostru Vlad Țepeș. Sfinți născuți în București și Biserici cu sfinte moaște # ActiveNews.ro
Bucureștiul este un oraș renumit pentru mozaicul de stiluri arhitecturale, care reflectă istoria bogată și schimbările prin care a trecut.
Jurnalistul Ion Cristoiu atrage atenția, într-o analiză publicată de Gândul, asupra modului în care Rusia a schimbat strategia în politica sa externă și militară. Dacă până de curând Kremlinul încerca să transmită că ar fi dispus la o...
20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, drumul spre înălțimi, construit cu sacrificii umane. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu muntele, timp de patru ani # ActiveNews.ro
Pe 10 martie 1970, soldatul Gheorghe Epure a deschis, cu escavatorul, drumul pentru punctul de plecare al Transfăgărășanului
Marele Mucenic Eustatie Placida a fost unul dintre cei mai buni generali ai împăratului Traian (98-117). Își dovedise abilitățile în luptă din timpul lui Tit, în anul 70, când a înconjurat și dărâmat Ierusalimul. În timp ce se afla la vânătoare a văzut între coarnele unui cerb pe care îl urmărea chipul crucii
Articolul 4 NATO, invocat pentru a doua oară în 10 zile după pătrunderea avioanelor rusești în Estonia. UE, SUA și liderii europeni reacționează, Rusia neagă acuzațiile # ActiveNews.ro
Articolul 4 al Tratatului NATO a fost invocat pentru a doua oară în decurs de zece zile, după ce trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute.
Pr. Bogdan Florin Vlaicu, dezbatere video despre nanotehnologie, componentă a războiului cognitiv și a convergenței bio-digitale, și despre o perspectivă juridică asupra acuzării victimei de fărădelegea agresorului # ActiveNews.ro
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
Cele mai populare clipuri ale lui Charlie Kirk din 2024, cu 1,8 miliarde de vizualizări: Dezbateri despre Conservatorism, Curaj și Credință, neinterzise de CNA - VIDEO # ActiveNews.ro
O Chilie Athonită ne oferă o transcriere și traducere în română a unui bilanț-video al anului 2004 realizat chiar de Charlie Kirk. Dacă aceste dezbateri ar fi rulat în România, CNA le-ar fi interzis.
Tom Clare, avocatul cuplului prezidențial în acest caz, a declarat într-un podcast BBC că reclamanții vor furniza dovezi "științifice" că Brigitte Macron este femeie, între care se numără și fotografii. Nu vrem să ne gândim exact ce vor conține acestea...
Polonia blochează 90% din comerțul feroviar China-UE. Decizia Varșoviei de a închide frontiera cu Belarus afectează bunuri de 25 de miliarde de euro. ”Cine se joacă cu butoiul cu pulbere geopolitic?” # ActiveNews.ro
Închiderea frontierei poloneze cu Belarus blochează comerțul feroviar dintre China și UE.
Rubicon Center, unitatea rusă de elită specializată în războiul cu drone. Operează din Patriot Park - ”Disneylandul” militar de lângă Moscova # ActiveNews.ro
Unitatea de drone militare rusești Rubicon Center reprezintă de aproape un an un inamic tot mai redutabil pentru armata ucraineană
19 septembrie - 140 de ani de la nașterea poetului mucenic Vasile Militaru, exterminat de bolșevici la închisoarea Ocnele Mari. Mărturie despre trecerea la Domnul a poetului # ActiveNews.ro
Arestat în ianuarie 1959, este condamnat de Tribunalul Militar Craiova la 20 de ani temniță grea pentru crima de uneltire contra ordinei sociale și deținere de publicații interzise (e vorba de propriile poezii publicate).
Polonia cere unitate pe continent în fața imigrației. Karol Nawrocki: „Cred că Europa trebuie să se trezească” # ActiveNews.ro
Polonia: președintele Karol Nawrocki dorește ca toate țările europene să se unească împotriva imigrației în masă.
Kim Jong-un testează drone de atac și cere dezvoltarea inteligenței artificiale pentru armată # ActiveNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a asistat la testarea dronelor de atac și a solicitat dezvoltarea inteligenței artificiale, potrivit mass-media de stat din Coreea de Nord.
Acești sfinți au trăit în timpul împăratului Probus (276-282), care a fost un persecutor al creștinilor. Trofim si Dorimedont au fost decapitati, iar Savatie si-a dat duhul in teminita.
Propaganda globalistă a atins apogeul absurdului. Oriunde întorci capul, dai peste o mână de influensări, jurnaliști ai sistemului și politicieni-marionetă care au jurat credință eternă Bruxelles-ului, imperiului Soros și oricărei adieri de vânt străin ce miroase a fonduri nerambursabile.
Integrarea imigranților este o gogoriță: dimpotrivă, EI NE INTEGREAZĂ PE NOI – Iată dovada! # ActiveNews.ro
La zece ani de la declanșareacelui mai perfid război care a existat vreodată – cel al invaziei controlate –statisticile arată că Europa stă pe o bombă cu ceas.
O nouă ediție explozivă a emisiunii ”La hartă”! Agenți ucraineni ai SBU au introdus și plimbat ilegal pe teritoriul României explozibil periculos. Intervenția Franței în alegerile din România documentată într-un raport incendiar. Plus: Dronele fantomă # ActiveNews.ro
Emisiunea „La hartă” revine cu teme incendiare, care aduce în atenția publicului subiecte ignorate de presa mainstream.
Tartorul CNA îi dă din nou lecții Patriarhului Daniel cum să conducă BOR. Adevărul Bisericii: Vasile Bănescu, 'teologul' statului secular - vrea preoții transformați în propagandiști de serviciu despre „războiului hibrid și al dezinformării” # ActiveNews.ro
Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru CNA, Vasile Bănescu, s-a remarcat din nou prin declarații scandaloase, în care încearcă să reducă Biserica Ortodoxă Română la statutul de portavoce obedientă a...
Av. Toni Neacșu: Atunci când ideologia interferează cu politica penală ies monștri! Vicepreședintele PSD Victoria Stoiciu a anunțat nici mai mult nici mai puțin decât că extremiștii conservatori din România se pregătesc să interzică avortul # ActiveNews.ro
O propunere banală a 2 deputați de modificare a 2 alineate dintr-un articol de cod penal a creat un întreg tăvălug mediatic de indignare și revoltă.
Ultimele clipe ale lui Charlie Kirk: mărturia emoționantă a mentorului său, Frank Turek - ”Era deja cu Isus, se uita direct în veșnicie” # ActiveNews.ro
Ultimele momente ale lui Charlie Kirk, descrise emoționant de mentorul său Frank Turek: „Era deja cu Isus”. „Se uita dincolo de mine, direct în eternitate”, a spus Turek despre Kirk în timp ce alergau cu el spre spital.
TVR l-a introdus pe Donald Trump în ”TOPUL RUȘINII MONDIALE”. Valerian Stan: Statului român însuși îi revine responsabilitatea pentru actul iresponsabil al TVR, în frunte cu președintele ei, Dan Cristian Turturică (fiu de colaborator al Securității) # ActiveNews.ro
TVR l-a numit miercuri (17 septembrie 2025) pe președintele SUA o „rușine”, sugerând o legătură infamantă între faptul că Donald Trump este simultan și om de afaceri multimiliardar și președinte. Deși este bine știut că averea actualului președinte vine din perioada în care el nu deținea vor poziție în stat.
Polonia a expulzat un cetățean ucrainean în legătură cu drona care a survolat clădiri guvernamentale din Varșovia # ActiveNews.ro
Un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la expulzare în țara sa pentru încălcarea legislației aeriene poloneze prin trimiterea unei drone care a survolat clădiri guvernamentale din Varșovia.
Cezar Avramuța, cunoscut ca Stegarul Dac, denunță degradarea totală a justiției române. Pe 15 septembrie 2025, la Tribunalul Municipiului București, a fost smucit și doborât la podea de polițiști, în timp ce era încătușat, după ce...
Președintele Donald Trump a dedicat o parte din declarațiile sale de deschidere, în timpul unei conferințe de presă din Marea Britanie, activistului conservator decedat Charlie Kirk, care a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs...
Singura speranță de șah-mat în fața noului regedictator stă în apariția, dintre tufișuri de stuf, a unei lebede negre. Exactpe Arcul de Triumf
Marius Lulea (prim-vicepreședinte AUR): ”Curba demografică este rana României care ne va împinge spre colaps și dispariție” # ActiveNews.ro
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, trage un semnal de alarmă privind înrăutățirea constantă a deficitului demografic care a devenit o urgență națională ignorată de guvernanți. Liderul AUR arată că în fiecare an dispare o...
Pascal Ilie Virgil: SECRETUL DE STAT. ÎN ROMÂNIA ȘI AIUREA. Scut al națiunii sau armă a sistemelor corupte? (în plus, câteva amintiri de jurnalist din anii ’90) # ActiveNews.ro
Când vorbim despre „secretul de stat”, ne gândim imediat la spionaj, securitate națională, planuri militare și protecția țării în fața inamicilor. În teorie, chiar acesta este rolul său. În practică, însă, realitatea românească de după 1989...
”Cercetătorul” din spatele studiului ”Vaccinurile nu cauzează autism” - ARESTAT pentru fraudă: a furat 1 milion de dolari de la CDC # ActiveNews.ro
Cercetătorul fugar din spatele celebrului studiu „Vaccinurile nu au legătură cu autismul” A FOST ARESTAT pentru delapidarea a 1 milion de dolari de la CDC.
Generalul Mike Flynn: "George Soros finanțează operațiuni teroriste globale. Arestare. Inculpare. Încarcerare" # ActiveNews.ro
Pe platforma X, generalul în retragere Michael Flynn, fost consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, a acuzat fundațiile Open Society ale lui George Soros că au finanțat grupuri implicate în violență extremistă și acțiuni...
Jurnalul meu video | 18 septembrie 2025: Rechizitoriul în cazul Călin Georgescu: Halucinațiile unui somnambul
Senatul SUA a aprobat joi, în unanimitate, o rezoluție prin care ziua de 14 octombrie 2025 este desemnată Zi Națională de Comemorare a lui Charlie Kirk.
Vestea a șocat când s-a împlinit, deși era anunțată de ceva vreme: Nole Djoković s-a mutat definitiv cu familia, în Grecia (la Glyfada - cartier exclusivist din Atena). Grecii l-au primit cu entuziasm la prima apariție la un turneu de tenis, dar asta e neimportant, era previzibil.
Rechizitoriul lui Iacob - Filme pentru proști făcute de proști. Zoe Dantes: Petardele de la Parchetul General # ActiveNews.ro
Am așteptat două zile ca să am timp să citesc povestea. 327 de pagini, realmente aiuritoare. Despre ce? Despre o lovitură de stat dată de cei care conduceau România la acea vreme și de instituții ale aceluiași stat.
Stocul secret de arme al SUA pentru războiul dus de Israel. Congresul va permite transferuri nelimitate către statul evreu, cu minim control # ActiveNews.ro
Camera Reprezentanților a SUA dorește să extindă stocul secret de arme utilizat în războiul din Gaza. Un nou proiect de lege ar permite transferuri nelimitate de arme din SUA către Israel, cu un control minim.
Turcia detonează cele mai puternice bombe non-nucleare din lume, ”Furia” și ”Fantoma”. Exploziile generează 3.000 de grade și străpung 7 metri din cel mai rezistent beton # ActiveNews.ro
Turcia a prezentat la Salonul IDEF 2025 o bombă non-nucleară revoluționară, capabilă să distrugă structuri din beton și să genereze temperaturi incredibile.
Și totuși, statul român de conjunctură se pare că-l ia foarte în serios pe acest „șarlatan”... atât de „în serios” încât și-a permis să facă praf 280 de milioane de euroi (1,39 miliarde lei) ca să anuleze alegerile prezidențiale în care se contura clar poziția lui de câștigător...
Think tank-urile americane de stânga, cele mai puțin transparente din lume. Doar un număr mic de ONG-uri își dezvăluie finanțatorii, în schimb se dau persecutate de Trump # ActiveNews.ro
Un nou studiu global arată că instituțiile din SUA întârzie la capitolul dezvăluirii finanțatorilor.
