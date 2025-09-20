Avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în zona de securitate a unei platforme de foraj din Marea Baltică

17:40

Managerul Spitalului din Caransebeş a fost reţinut în Timişoara de procurorii anticorupţie, pentru luare de mită. Ar fi primit un sfert de milion de lei de la administratorul unei societăţi, căruia i-ar fi atribuit preferenţial, prin achiziţie directă, un contract pentru reparaţiile din spital. Lucrările vizau etajul șase al unităţii medicale. La percheziţii, anchetatorii au […] Articolul Suma uriașă de bani găsită acasă la managerul de spital reținut pentru o șpagă de 250.000 de lei apare prima dată în PS News.