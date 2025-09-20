Când trecem la ora de iarnă 2025. Cum ne afectează schimbarea
Jurnalul.ro, 20 septembrie 2025 15:50
România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025.
Suntem oameni și nu este ușor să fim pozitivi tot timpul, mai ales când întâmpinăm obstacole. Trebuie să acceptăm că viața poate fi dificilă și să găsim modalități nu doar de a supraviețui, ci și de a prospera. Exersarea abilităților de a ne menține pozitivi, ne poate ajuta să ne construim o viață minunată.
Un tânăr de 22 de ani a murit, sâmbătă, după ce mașina pe care o conducea între localitățile Apateu-Satu Nou, județul Arad, s-a răsturnat.
Scriitorul francez Albert Camus a văzut tăcerea ca un spațiu în care poate apărea semnificația. Acesta credea că limitele ghidează libertatea. Rebeliunea și compasiunea, nu extremele, modelează o viață demnă într-o lume absurdă.
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, 21% sunt de părere că direcţia este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanţat AVANGARDE, dat sâmbătă publicităţii.
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turişti, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa.
Traficul feroviar este oprit, sâmbătă, pe Magistrala 801București - Oltenița după ce un tren a lovit o persoană. Victima primește îngrijiri medicale.
Adio, Coiful de la Coţofeneşti! România a încasat despăgubiri de 7.5 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda # Jurnalul.ro
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate, în ianuarie, din Muzeul Drents, Olanda, informează sâmbătă Ministerul Culturii.
Doi turiști în pantofi, fără echipament și lanterne, rătăciți în Bucegi, salvați de jandarmi # Jurnalul.ro
Doi turiști, nepregătiți pentru traseu și surprinși de ceața densă au rămas blocați în zona Valea Gaura – Vârful Omu, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ei fiind salvați, după o misiune de nouă ore, de jandarmii montani brașoveni.
TikTok a cucerit lumea și, pentru mulți oameni, este mai mult decât o simplă aplicație. Este un loc unde poți râde, îți împărtășești creativitatea și derulezi la nesfârșit până noaptea târziu.
Sâmbătă, 20 septembrie, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de11…14 grade.
O explozie s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă la o fabrică de prelucrare a lemnului, prejudiciul fiind uriaș. Explozia a fost urmată de incendiu. Nu au fost victime.
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani # Jurnalul.ro
Mendel Mendelsohn, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
Zboruri întârziate și anulate după ce aeroporturile europene au fost afectate de un atac cibernetic # Jurnalul.ro
Mai multe zboruri au fost întârziate și anulate pe mai multe aeroporturi europene după un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare, potrivit Independent.
Meteorologii anunță pentru sâmbătă și duminică, 20-21 septembrie, vreme frumoasă în întreaga țară, cu temperaturi mai ridicate decât mediile normale și cer predominant senin.
Horoscop zilnic, 21 Septembrie 2025: Leii se concentrează pe bani, iar Fecioarele trebuie să adopte un nou stil de viață # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 21 Septembrie 2025: Este momentul ideal să lași trecutul în urmă și să privești spre viitor cu mai multă claritate și curaj.
Filmul „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, a fost proiectat aseară, în premieră, la Gala de deschidere a festivalului de film de la București – Bucharest International Film Festival (BIFF 2025), în prezența întregii echipe care a contribuit la realizarea peliculei și a unui public numeros.
Oamenii de știință de la Universitatea din St Andrews au localizat pentru prima dată un „contor” în interiorul creierului uman, o descoperire care ar putea revoluționa diagnosticarea precoce a bolii Alzheimer.
Cel mai spectaculos drum din România împlinește astăzi 51 de ani. Zeci de oameni au murit pentru el # Jurnalul.ro
Astăzi, 20 septembrie 2025, marcăm 51 de ani de la inaugurarea oficială a Transfăgărășanului (DN 7C), unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România 100%, un pisc al ingineriei românești, proiectarea și execuția fiind integral românească.
Singh Bhupinder, managerul Spitalului din Caransebeş, arestat preventiv pentru luare de mită # Jurnalul.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat că a primit mită în schimbul atribuirii preferenţiale a unui contract către o firmă.
O mare capitală europeană renunță la coșurile de gunoi stradale: Gunoiul atrage mai mult gunoi # Jurnalul.ro
Administrația orașului Amsterdam a decis îndepărtarea coșurilor de gunoi stradale
Este normal să ne dorim să fim iubiți, înțeleși și sprijiniți de cei dragi. Dar când nevoia de atenție devine exagerată, poate tensiona chiar și cele mai solide relații.
Un machiaj impecabil dimineața, dar care dispare până la prânz? Este una dintre cele mai comune frustrări atunci când vine vorba de beauty.
Mai multe loturi de ouă bio comercializate în lanțurile Kaufland şi Mega Image au fost retrase de urgență de la vânzare. Există suspiciunea contaminării cu bacteria Salmonella Typhimurium.
Cele mai bogate zodii: Taur, Leu, Scorpion și Capricorn – maeștrii banilor și ai succesului # Jurnalul.ro
Unele zodii par să fie programate din naștere pentru prosperitate. Fie că atrag banii fără efort, îi fac să lucreze pentru ei sau îi transformă în lux, aceste semne zodiacale au un talent aparte pentru a-și construi averea. Iată cine sunt „milionarii” zodiacului și ce îi face atât de buni la finanțe.
Baba Vanga și Nostradamus au făcut aceeași prezicere alarmantă pentru anul 2025, stârnind controverse și temeri. Aceștia au anticipat un an marcat de conflicte majore, dezastre naturale și schimbări profunde pe scena mondială.
Avioane poloneze și aliate au fost trimise sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO, citate de Reuters.
Ovăzul coloidal este tot mai folosit în produsele pentru îngrijirea pielii datorită proprietăților sale calmante și hidratante. Se poate aplica sub formă de mască facială sau se adaugă în apa de baie pentru a calma iritațiile și a hidrata pielea. Acest ingredient este apreciat încă din antichitate, fiind folosit în Egiptul antic pentru beneficiile sale cutanate.
5 cele mai talentate zodii. Geniul lor strălucește diferit și îi inspiră mereu pe cei din jur # Jurnalul.ro
Talentul este una dintre acele calități care strălucește diferit pentru fiecare persoană. Astrologia evidențiază adesea modul în care anumite zodii ies în evidență prin abilități naturale, fie că este vorba de creativitate, leadership sau strălucire analitică.
Pe 21 septembrie 2025, ne așteaptă o Lună Nouă extrem de puternică, care coincide cu o eclipsă parțială de Soare în Fecioară.
Ciorile sunt adesea asociate cu superstiții și simboluri ale misterului, dar în realitate sunt unele dintre cele mai inteligente păsări din lume.
Yucca este una dintre cele mai îndrăgite plante decorative, datorită aspectului său exotic, ușurinței în îngrijire și rezistenței impresionante.
Eclipsa marchează sfârșitul unui capitol și începutul unuia cu totul nou.
Emmanuel şi Brigitte Macron intenţionează să prezinte dovezi "ştiinţifice" şi fotografii pentru a demonstra că soţia preşedintelui francez este femeie în procesul de defăimare pe care îl deschid în Statele Unite împotriva unui influencer american, a confirmat vineri unul dintre avocaţii lor, transmite AFP.
Burduja, despre vânzarea Napolact: Alertă de securitate! Analizați legătura companiei maghiare cu Federația Rusă # Jurnalul.ro
„Faceți ceea ce trebuie și țineți-i pe români în siguranță”, transmite Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei, în privința achiziției Napolact.
Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica Legea 95 privind incompatibilitățile pentru a include și rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale, în contextul sesizărilor privind mutarea pacienților de la sistemul public la cel privat.
Micutzu, fascinat de un număr spectaculos în cea de-a treia ediție The Ticket, difuzată sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1: „Poți fi mai uimitor decât atât?” # Jurnalul.ro
Cea de-a treia ediție a show-ului The Ticket aduce sâmbătă seara de la ora 20.00 pe scena Antena 1 o varietate incredibilă de numere artistice, care vor impresiona deopotrivă publicul din sală și juriul.
Eclipsă emoțională: 4 zodii lasă trecutul în urmă și o iau de la capăt pe 20 septembrie 2025 # Jurnalul.ro
Pe 20 septembrie 2025, patru zodii vor simți o ușurare profundă și o pace interioară rară. Luna în fază de Lună Balsamică (Waning Crescent) în Fecioară aduce energie blândă, dar puternică, și ne îndeamnă să renunțăm la ceea ce nu ne mai folosește.
Şase pui de câine au fost salvaţi de poliţişti după ce au fost găsiţi într-un sac înnodat, abandonat într-o prăpastie de sub un pod din zona lacului Beliş.
O fată de 13 ani din Iași a ajuns la spital, după ce ar fi vapat la școală. Fetei i s-a făcut rău, iar reprezentanții școlii au chemat salvarea. Poliția a deschis o anchetă.
Diana Şoşoacă, chemată la Parchetul General în calitate de suspect pentru propagandă legionară # Jurnalul.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă a fost chemată marţi, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj şi promovarea în public a unor idei şi doctrine legionare.
Un bărbat de 39 de ani și-a pierdut viața vineri seara, lovit de un copac prăbușit în zona greu accesibilă Valea Roșie din Baia Mare.
Primăria Târnăveni va emite sâmbătă Ordinul de începere pentru lucrările la o stație de desalinizare, iar termenul de execuție este de 50 de zile. După finalizare, locuitorii din Târnăveni, județul Mureș, vor beneficia de apă potabilă, potrivit Apele Române.
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoşani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.
Ivan despre demisia lui Borbely: S-a sacrificat pentru a nu pune România să piardă bani # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat demisia conducerii Hidroelectrica, explicând că directorul economic și Karoly Borbely au ales să demisioneze în urma sesizării Comisiei Europene, pentru a proteja România de eventuale pierderi financiare.
„Nu te juca cu focul că nu scapi” - este avertismentul pe care senatorul PSD, Daniel Zamfir, i-l transmite Dianei Buzoianu, ministru al Mediului, pe care a invitat-o în fața Comisiei Economice a Senatului, să prezinte stadiul avizării finalizării construcției hidrocentralelor.
„Tocmai am vorbit cu prim-ministrul estonian Kristen Michal despre încălcarea spațiului aerian rus de astăzi. Răspunsul NATO sub comanda Sentinel East a fost rapid și decisiv”, afirmă secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Negrescu: Europa are nevoie de echilibru între investițiile în securitate și sprijinul pentru oameni # Jurnalul.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu pledează pentru echilibru între investițiile în securitate și nevoile concrete ale cetățenilor europeni, subliniind că Europa trebuie să fie mai competitivă, dar și mai aproape de oamenii obișnuiți.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune, despre noua platformă digitală pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, că pacienții vor avea acces direct la istoricul lor medical, o premieră pentru sistemul sanitar românesc care va alinia țara la standardele europene.
Cupluri dornice să accepte cel mai dur test al relațiilor și ispite decise să întoarcă priviri sunt așteptate la casting!
