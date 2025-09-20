S-a rupt vestiarul FCSB-ului? Dezvăluiri după ce Olaru nu a primit banderola de căpitan de la Tănase: „Am auzit că există o problemă între ei”

08:30

Manchester United a înregistrat cel mai prost start de sezon în Premier League din 1992 încoace. Iar diseară, de la 19:30 (liveTEXT la GSP.RO), o întâlnește pe Chelsea!Chiar dacă unii specialiști, între care și Alan Shearer, consideră că o înfrângere diseară, în fața lui Chelsea, i-ar putea fi fatală, Ruben Amorim se încăpățânează să mizeze în continuare pe sistemul ofensiv, 3-4-3, cu care a început catastrofal sezonul în Premier League. ...