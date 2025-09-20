UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană

13:30

Europa luptă pentru competitivitatea sa și nu este o luptă ușoară, dar vom avea succes numai dacă vom avansa cu hotărâre, dacă vom promova inovarea și investițiile cu entuziasm și dacă vom da dovadă de încredere și hotărâre, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unui discurs susținut la reuniunea la […] The post Lupta Europei pentru a-și menține competitivitatea nu este ușoară, dar vom avea succes numai dacă dăm dovadă de încredere și hotărâre, subliniază Ursula von der Leyen: Ceilalți nu vor sta cu mâinile în sân appeared first on caleaeuropeana.ro.