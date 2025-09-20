UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană
CaleaEuropeana, 20 septembrie 2025 15:50
Uniunea Europeană a inaugurat vineri, la Narva, în Estonia, cea mai mare fabrică de magneți permanenți din pământuri rare de pe continent – Neo Performance Materials, destinată să reducă dependența blocului de importurile din China și să sprijine tranziția industrială și ecologică, informează Comisia Europeană. Noua unitate de producție, finanțată printr-un sprijin de 14,5 milioane […] The post UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
15:50
UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a inaugurat vineri, la Narva, în Estonia, cea mai mare fabrică de magneți permanenți din pământuri rare de pe continent – Neo Performance Materials, destinată să reducă dependența blocului de importurile din China și să sprijine tranziția industrială și ecologică, informează Comisia Europeană. Noua unitate de producție, finanțată printr-un sprijin de 14,5 milioane […] The post UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
15:30
Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive” # CaleaEuropeana
Cu prilejul participării la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare, secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna organizația să revină „la rădăcinile sale”, axate pe promovarea păcii, și să renunțe la ceea ce el consideră „ideologii distructive”, precum politicile de diversitate, echitate și incluziune (DEI) sau diminuarea suveranității statelor naționale, transmite Departamentul de […] The post Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare # CaleaEuropeana
România tratează cu „maximă seriozitate” angajamentele asumate în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a transmis vineri ministrul Finanțelor, în cadrul reuniunii informale ECOFIN desfășurate la Copenhaga. Discuțiile au vizat atât situația fiscal-bugetară a României și perspectivele aprobării PNRR în următoarele reuniuni, cât și un obiectiv strategic: pregătirea pentru FTA […] The post Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
13:30
România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București # CaleaEuropeana
Organizația Europeană pentru Protecția Consumatorilor – InfoCons, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), a anunțat lansarea, joi, a platformei Enkivers, descrisă drept primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală. Noua platformă este concepută pentru stocarea și protejarea documentelor, ideilor și conceptelor vizuale în condiții de maximă securitate, de la acte […] The post România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri răspunsul „rapid și decisiv” al Alianței la o nouă provocare a Rusiei, după ce trei avioane de vânătoare MIG-31 au încălcat spațiul aerian estonian. Potrivit autorităților de la Tallinn, aparatele au pătruns timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, iar avioane F-35 din misiunea […] The post Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
12:00
Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, a anunțat vineri că România va avea de câștigat în negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028-2034, în special pe zona de transporturi și mobilitate militară. „Eu sunt raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism. Asta înseamnă că trebuie […] The post Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie. Trump se așteaptă la o soluționare a disputei privind avioanele F-35 # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că îl va primi săptămâna viitoare pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Casa Albă, exprimându-și speranța că vizita va aduce o soluție la disputa care trenează privind avioanele de luptă. „Lucrăm la multe acorduri comerciale și militare cu președintele, inclusiv o achiziție pe scară largă de aeronave […] The post Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie. Trump se așteaptă la o soluționare a disputei privind avioanele F-35 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
22:30
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026 # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC), programat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie. Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui […] The post Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:40
Marile rețele comerciale, deschise să promoveze producătorii români pe piețele externe. Guvernul Bolojan va elabora politici publice de susținere în colaborare cu mediul de afaceri # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut consultări, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, informează Guvernul într-un comunicat. În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală […] The post Marile rețele comerciale, deschise să promoveze producătorii români pe piețele externe. Guvernul Bolojan va elabora politici publice de susținere în colaborare cu mediul de afaceri appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:00
MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani # CaleaEuropeana
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinței Generale a AIEA, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ultima prezență în acest for a fost în 2008-2010. România a […] The post MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România # CaleaEuropeana
Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei, stat membru al NATO și UE, au raportat mass-media locale, într-o acțiune a Moscovei de-a lungul frontierei estice a Alianței Nord-Atlantice, informațiile fiind confirmate de autoritățile de la Tallinn, potrivit Euronews. Avioanele nu aveau comunicații radio bidirecționale […] The post Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
16:00
“Anii 1930 s-au întors” în Germania, denunță ambasadorul Israelului după ce un magazin din Flensburg a afișat mesajul “EVREII sunt interziși aici!!!!” # CaleaEuropeana
Un afiș dintr-un magazin german care interzicea accesul evreilor a stârnit indignarea localnicilor și a oficialilor, fiind comparat cu mesajele afișate pe străzile Germaniei în timpul celui de-al Treilea Reich, relatează publicația Times of Israel. „EVREII sunt interziși aici!!!!”, se putea citi pe afișul din Flensburg, care între timp a fost înlăturat după mai multe […] The post “Anii 1930 s-au întors” în Germania, denunță ambasadorul Israelului după ce un magazin din Flensburg a afișat mesajul “EVREII sunt interziși aici!!!!” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
„Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat vineri că România s-ar putea confrunta cu un risc real de blackout dacă ar închide toate grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, așa cum prevede jalonul din PNRR, relatează Agerpres. „Am comandat prin TransElectrica un studiu independent care a arătat că România, în momentul de față, are […] The post „Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din […] The post Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia # CaleaEuropeana
Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat vineri că guvernul său susține eforturile Comisiei Europene de a valorifica activele rusești înghețate deținute în UE pentru a ajuta la finanțarea guvernului ucrainean. „Din Spania, am pledat pentru creșterea cât mai mult posibil a finanțării pentru Ucraina…”, a declarat Cuerpo într-un interviu acordat Bloomberg TV, potrivit […] The post Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu a cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și a votat în Parlamentul European toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți. „Consiliul UE susține eliminarea taxelor vamale pentru o serie de produse agricole din Republica Moldova. În calitate de europarlamentar, am cerut liberalizarea totală a exporturilor […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Ministrul Economiei: Preocuparea este să extragem toată suma din SAFE pentru apărare în condiții comerciale corecte și avantajoase # CaleaEuropeana
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, pentru modernizarea sectorului apărării, însă atragerea acestor fonduri trebuie să se facă în condiții comerciale corecte, a declarat vineri ministrul Economiei, Radu Miruță, la Aspen European Strategic Forum, relatează Agerpres. „Tot ce pot să vă spun este că e o colaborare foarte funcțională […] The post Ministrul Economiei: Preocuparea este să extragem toată suma din SAFE pentru apărare în condiții comerciale corecte și avantajoase appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la New York pentru a reprezenta Uniunea Europeană la cea de-a 80-a ediție a Săptămânii la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2025. Potrivit unui comunicat al Consiliului European, el va susține un discurs în cadrul Adunării Generale a […] The post „Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Ministrul Apărării: România se va mai confrunta în viitor cu „provocări” la graniță, dar trebuie să luăm deciziile cu înțelepciune și împreună cu aliații # CaleaEuropeana
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avertizat vineri, la Aspen European Strategic Forum, că România se va mai confrunta în viitor cu „provocări” la graniță, inclusiv cu drone, însă a subliniat că acestea trebuie gestionate calm și printr-o cooperare strânsă cu aliații, transmite Agerpres. „Vom vedea astfel de provocări în continuare. Eu sunt sigur că, […] The post Ministrul Apărării: România se va mai confrunta în viitor cu „provocări” la graniță, dar trebuie să luăm deciziile cu înțelepciune și împreună cu aliații appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Alexandru Nazare, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE: Pregătim terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut vineri, la Copenhaga, întâlniri bilaterale cu Stephanie Lose, ministrul afacerilor economice din Danemarca, țară care deține președinția Consiliului UE, cu Andrzej Domański, ministrul Finanțelor din Polonia, și cu Carmine di Noia, directorul OCDE pentru Afaceri Financiare și Antreprenoriale, în marja reuniunii informale a miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană. […] The post Alexandru Nazare, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE: Pregătim terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
România, în plutonul fruntaș al aderării la OCDE: Luca Niculescu apreciază că “dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera” # CaleaEuropeana
România a făcut pași importanți în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reușind să închidă 15 din cele 25 de comitete necesare, a anunțat vineri Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, la summitul Rethink România 2025 – Infrastructura încrederii. „Suntem 8 țări în procesul de aderare în […] The post România, în plutonul fruntaș al aderării la OCDE: Luca Niculescu apreciază că “dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico) # CaleaEuropeana
Franța se așteaptă la o reacție dură din partea Israelului după ce președintele Emmanuel Macron urmează să anunțe luni, 22 septembrie, la Adunarea Generală a ONU, recunoașterea statului palestinian, scrie Politico. Potrivit unor oficiali europeni și a unei persoane familiare cu gândirea guvernului israelian, scenariile discutate la Ierusalim includ accelerarea anexărilor în Cisiordania, închiderea consulatului […] The post Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico) appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Șeful MI6 în exercițiu nu vede „nicio dovadă” că Putin ar fi interesat de o pace negociată în Ucraina: A mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că obține o victorie ușoară, dar i-a subestimat pe ucraineni # CaleaEuropeana
Șeful MI6 în exercițiu, Richard Moore, a avertizat că nu vede „nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin ar fi interesat de o pace negociată fără capitularea Ucrainei, informează Reuters, citat de The Guardian. La Istanbul, el a declarat că Putin „ne amână” cu promisiuni de progrese în procesul de pace, a adăugat AP. „El […] The post Șeful MI6 în exercițiu nu vede „nicio dovadă” că Putin ar fi interesat de o pace negociată în Ucraina: A mușcat mai mult decât poate mesteca. Credea că obține o victorie ușoară, dar i-a subestimat pe ucraineni appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Antonio Costa îi convoacă pe liderii UE la un summit informal pe 1 octombrie: Recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în Polonia și România sunt un semnal clar că trebuie să aprofundăm eforturile # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat vineri convocarea unui summit informal al celor 27 de lideri din Consiliul European pe 1 octombrie. Întâlnirea va fi găzduită de prim-ministrul danez Mette Frederiksen la Copenhaga și se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în materie de apărare și întărirea sprijinului pentru Ucraina. […] The post Antonio Costa îi convoacă pe liderii UE la un summit informal pe 1 octombrie: Recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în Polonia și România sunt un semnal clar că trebuie să aprofundăm eforturile appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Ministrul Radu Miruță: Romaero poate redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice # CaleaEuropeana
Romaero are un potențial uriaș, putând redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice, a subliniat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță. Acesta a dezvăluit într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook că a aflat din presă că „directorul general pleacă brusc”. „La Romaero am spus din prima: se […] The post Ministrul Radu Miruță: Romaero poate redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Scrisoare către Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Oana Țoiu: În premieră, parlamentari din toate partidele coaliției cer deschiderea oficială a relațiilor cu Taiwanul # CaleaEuropeana
Un grup de parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, prim-ministrului Ilie Bolojan și ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în care, pentru prima dată, lideri politici din Parlament din toate formațiunile coaliției de guvernare solicită deschiderea oficială a relațiilor cu Taiwanul. Inițiativa are ca scop consolidarea și […] The post Scrisoare către Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Oana Țoiu: În premieră, parlamentari din toate partidele coaliției cer deschiderea oficială a relațiilor cu Taiwanul appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Bolojan are încredere că românii basarabeni vor vota “calea europeană” la alegeri: România nu își dorește “un proxy” la conducerea Moldovei # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că are încredere în votul cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că pentru această țară “calea europeană” reprezintă “calea spre dezvoltare”. Întrebat ce se va întâmpla dacă parlamentul de la Chișinău va fi dominat de politicieni pro-ruși, șeful Guvernului a subliniat că România nu […] The post Bolojan are încredere că românii basarabeni vor vota “calea europeană” la alegeri: România nu își dorește “un proxy” la conducerea Moldovei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Bolojan insistă pe asigurarea propriilor capabilități de apărare: Bugetul apărării va rămâne aproape de 2,3% din PIB în 2026 și va crește treptat ulterior # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, pentru Euronews, că bugetul Apărării va fi menținut în 2026 la un nivel apropiat de cel din acest an, de 2,3% din PIB, urmând să crească treptat în anii următori, relatează Agerpres. „Conform angajamentelor pe care ni le-am luat, va fi o creștere treptată a bugetului de Apărare. Cred […] The post Bolojan insistă pe asigurarea propriilor capabilități de apărare: Bugetul apărării va rămâne aproape de 2,3% din PIB în 2026 și va crește treptat ulterior appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole dacă nu își îmbunătățește măsurile de împiedicare a devalizării fondurilor europene prin corupție # CaleaEuropeana
Grecia riscă să piardă subvențiile agricole acordate de UE dacă nu prezintă până la 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit privind măsurile pe care le va lua pentru a împiedica devalizarea fondurilor prin corupție, așa cum s-a întâmplat în scandalul de fraudă masivă care a zguduit Atena în acest an. Bruxellesul încearcă să combată […] The post UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole dacă nu își îmbunătățește măsurile de împiedicare a devalizării fondurilor europene prin corupție appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas” # CaleaEuropeana
Într-un interviu acordat joi unei televiziuni israeliene, președintele francez Emmanuel Macron și-a apărat decizia de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că aceasta reprezintă „cea mai bună modalitate de a izola Hamas” în cadrul planului pe care Franța îl promovează la ONU, relatează AFP, preluat de Agerpres. Intervievat de Canalul 12, președintele francez a recunoscut, […] The post Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS: Situația actuală nu este satisfăcătoare # CaleaEuropeana
Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a menționat joi cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul spaniol Pedro Sanchez, anunță AFP, citat de Agerpres. „Împărtășim aceeași opinie: situația actuală nu este satisfăcătoare. Nu […] The post Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS: Situația actuală nu este satisfăcătoare appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Viktor Orban, mesaj pentru premierul Suediei: Poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei # CaleaEuropeana
Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că „poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei”, informează MTI, potrivit Agerpres. În postarea sa, premierul Viktor Orban a enumerat șapte cazuri în care Suedia a acționat împotriva Ungariei. „O scurtă reamintire”, a […] The post Viktor Orban, mesaj pentru premierul Suediei: Poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Ministrul Finanțelor a schimbat conducerea Autorității Vamale Române, cu un mandat clar de eficientizare a activității # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, vineri, într-un mesaj pe Facebook, schimbarea Autorității Vamale Române. Noua conducere a Vămii va fi asigurată de Alexandru Bogdan Bălan, cu rang de secretar de stat, înlocuindu-l pe Marcel Simion Mutescu, care a fost eliberat din funcție printr-o decizie oficială semnată de premierul Ilie Bolojan. Potrivit ministrului Nazare, noua […] The post Ministrul Finanțelor a schimbat conducerea Autorității Vamale Române, cu un mandat clar de eficientizare a activității appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este cel mai important proiect de digitalizare din sistemul sanitar românesc, cu o valoare de 100 milioane de euro, finanțat prin PNRR # CaleaEuropeana
Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocrației și sistemelor învechite, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a subliniat că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) reprezintă cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc, având o valoare de 100 de milioane de euro, finanțată prin PNRR. „Este un […] The post Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este cel mai important proiect de digitalizare din sistemul sanitar românesc, cu o valoare de 100 milioane de euro, finanțat prin PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice. Secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan: România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în coordonare cu NATO și SUA # CaleaEuropeana
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice (Network of European Strategic Studies Institutions – NESSI) a avut loc, în zilele de 17 și 18 septembrie, la Palatul Cercului Militar Național din București. Evenimentul a inclus și conferința internațională cu tema „Preparing for Turbulent Times – Reshaping Europe’s Defence: Challenges, Lessons Learned and Possible Scenarios”. […] The post Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice. Secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan: România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în coordonare cu NATO și SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
18 septembrie 2025
19:10
România, reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU. Oana Țoiu se va întâlni la Washington, Chicago și New York cu oficiali și experți americani # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, începe pe 18 septembrie o vizită oficială în Statele Unite ale Americii de 12 zile, care va include întrevederi cu lideri ai Congresului, întâlniri cu comunitatea românească și participarea la evenimente academice și economice, urmând ca în a doua parte a deplasării să conducă delegația României la cea de-a 80-a […] The post România, reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU. Oana Țoiu se va întâlni la Washington, Chicago și New York cu oficiali și experți americani appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:50
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat, în timpul unei întâlniri la reședința rurală de la Chequers a liderului britanic, despre cum să sprijine Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, relatează NPR. „În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față, lansând cel mai mare atac […] The post Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
După ofensiva șarmului regal, Starmer și Trump au sigilat acordul de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și UK “sunt gata să definească împreună acest secol” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de […] The post După ofensiva șarmului regal, Starmer și Trump au sigilat acordul de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și UK “sunt gata să definească împreună acest secol” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Ambasadorul României în Israel subliniază importanța păstrării memoriei Holocaustului și a unicității sale, mai ales în contextul antisemitismului actual promovat de forțele politice extremiste din România # CaleaEuropeana
Ambasadorul României în Israel, Radu Ioanid, a participat, miercuri 17 septembrie 2025, la reuniunea anuală de Comemorare a Holocaustului din România, în Ierusalim la Yad Vashem – Memorialul Victimelor Holocaustului, desfășurată în prezența Președintelui Statului Israel Isaac Herzog. Evenimentul organizat de către Yad Vashem și Uniunea Evreilor Originari din România a fost dedicat în acest […] The post Ambasadorul României în Israel subliniază importanța păstrării memoriei Holocaustului și a unicității sale, mai ales în contextul antisemitismului actual promovat de forțele politice extremiste din România appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Ilie Bolojan merge săptămâna viitoare la Bruxelles: Va discuta cu comisarii europeni despre proiectele României din cadrul SAFE și deficitul bugetar # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan se va deplasa luni, la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu comisarii europeni pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, și pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă organizată la finalul ședinței […] The post Ilie Bolojan merge săptămâna viitoare la Bruxelles: Va discuta cu comisarii europeni despre proiectele României din cadrul SAFE și deficitul bugetar appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova # CaleaEuropeana
Consiliul UE a decis poziția pe care Uniunea Europeană o va adopta în Comitetul de Asociere UE – Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite exporturi care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt […] The post UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Kallas: Exercițiul militar Zapad-2025 nu demonstrează un angajament pentru detensionare și pace și reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a condamnat miercuri seară exercițiul militar strategic comun Zapad-2025, organizat de Rusia și Belarus între 12 și 16 septembrie, considerându-l un risc major pentru securitatea regională, potrivit unei declarații a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas. „Uniunea Europeană a monitorizat îndeaproape exercițiul militar strategic comun ZAPAD-2025, care are […] The post Kallas: Exercițiul militar Zapad-2025 nu demonstrează un angajament pentru detensionare și pace și reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Ministerul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract cu BEI, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea secțiunii A1 Sibiu-Pitești # CaleaEuropeana
Ministerul Finanțelor urmează să semneze în luna octombrie un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru a sprijini lucrările la Autostrada 1, tronsonul între Sibiu și Pitești, a anunțat purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe ce a avut […] The post Ministerul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract cu BEI, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea secțiunii A1 Sibiu-Pitești appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Noile prevederi pentru modernizarea Politicii de Coeziune aduc flexibilitate crescută, stimulente financiare și condiții de cofinanțare mai avantajoase pentru investiții în prioritățile strategice ale UE # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a politicii de coeziune, modificări legislative care permit statelor membre să direcționeze fondurile europene către noile priorități strategice ale Uniunii, precum apărarea și securitatea, competitivitatea și decarbonizarea, locuințele accesibile, gestionarea resurselor de apă și provocările regiunilor de la frontiera estică a blocului. „Uniunea […] The post Noile prevederi pentru modernizarea Politicii de Coeziune aduc flexibilitate crescută, stimulente financiare și condiții de cofinanțare mai avantajoase pentru investiții în prioritățile strategice ale UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Polonia semnează un acord cu Ucraina pentru a-și dezvolta expertiza în utilizarea dronelor # CaleaEuropeana
Ministrul polonez al Apărării a semnat astăzi un acord de parteneriat cu Ucraina și a declarat că Polonia speră să beneficieze de cunoștințele și expertiza Ucrainei în utilizarea dronelor în război, relatează The guardian. Anunțul vine la o săptămână după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, stârnind o dezbatere națională […] The post Polonia semnează un acord cu Ucraina pentru a-și dezvolta expertiza în utilizarea dronelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Federația Patronală a Farmaciilor din România devine prima federație patronală națională care reprezintă farmaciile comunitare cu capital autohton # CaleaEuropeana
Sectorul farmaceutic românesc își unește forțele într-un moment crucial pentru sănătatea publică, în care accesul pacienților la medicamente și servicii farmaceutice devine tot mai dificil. Federația Patronală a Farmaciilor din România își anunță constituirea legală, în baza Legii dialogului social, în scopul reprezentării patronale a farmaciilor comunitare cu capital autohton. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, […] The post Federația Patronală a Farmaciilor din România devine prima federație patronală națională care reprezintă farmaciile comunitare cu capital autohton appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Luca Niculescu: OCDE, cel mai puternic furnizor și agregator de date, are un rol esențial în definirea politicilor de sănătate publică # CaleaEuropeana
Prezent la Forumul organizat de Ziua Internațională a Siguranței Pacientului, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a subliniat că sistemul de sănătate românesc va avea oportunitatea să se modernizeze și să se adapteze provocărilor actuale, odată cu aderarea țării noastre la OCDE. „Foarte […] The post Luca Niculescu: OCDE, cel mai puternic furnizor și agregator de date, are un rol esențial în definirea politicilor de sănătate publică appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Statele membre autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european de apărare SAFE # CaleaEuropeana
Consiliul UE a adoptat joi o decizie care autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro. Negocierile, conduse de Comisia Europeană, se vor concentra în special asupra condițiilor în care companiile și produsele britanice și canadiene […] The post Statele membre autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european de apărare SAFE appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Nazare: Ministerul Finanțelor a emis obligațiuni verzi de 10,8 miliarde lei și pregătește o emisiune Samurai pentru finanțarea economiei sustenabile # CaleaEuropeana
Ministerul Finanțelor a emis, în perioada 2024–2025, obligațiuni verzi în valoare de aproape 10,8 miliarde de lei, destinate finanțării unor proiecte diverse din zona economiei verzi, a anunțat joi ministrul Alexandru Nazare, la CES ESG Conference 2025, potrivit Agerpres. „Din punctul nostru de vedere, al Ministerului de Finanțe, în ceea ce privește economia verde putem […] The post Nazare: Ministerul Finanțelor a emis obligațiuni verzi de 10,8 miliarde lei și pregătește o emisiune Samurai pentru finanțarea economiei sustenabile appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Lupta Europei pentru a-și menține competitivitatea nu este ușoară, dar vom avea succes numai dacă dăm dovadă de încredere și hotărâre, subliniază Ursula von der Leyen: Ceilalți nu vor sta cu mâinile în sân # CaleaEuropeana
Europa luptă pentru competitivitatea sa și nu este o luptă ușoară, dar vom avea succes numai dacă vom avansa cu hotărâre, dacă vom promova inovarea și investițiile cu entuziasm și dacă vom da dovadă de încredere și hotărâre, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unui discurs susținut la reuniunea la […] The post Lupta Europei pentru a-și menține competitivitatea nu este ușoară, dar vom avea succes numai dacă dăm dovadă de încredere și hotărâre, subliniază Ursula von der Leyen: Ceilalți nu vor sta cu mâinile în sân appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.