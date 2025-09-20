WSJ: Trump invocă and #8222;acţiunea de aur and #8221; pentru a bloca planurile U.S. Steel privind fabrica din Illinois
Bursa, 20 septembrie 2025 15:50
Administraţia Trump a blocat planul U.S. Steel de a opri producţia la una dintre fabricile sale din Illinois, folosindu-şi aşa-numita autoritate de and #8222;acţiune de aur and #8221;
CEO Novartis: Compania are stocuri suficiente pentru a face faţă potenţialelor tarife impuse de Trump # Bursa
Novartis (NOVN.S) şi-a mărit stocurile de produse farmaceutice în Statele Unite şi este bine pregătită în cazul în care medicamentele sale vor fi afectate de tarifele impuse de preşedintele Donald Trump
Oracle (ORCL.N) poartă discuţii cu Meta (META.O) pentru un contract multianual de cloud computing în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, subliniind eforturile gigantului social media de a-şi asigura un acces mai rapid la puterea de calcul
China a reafirmat astăzi că îşi păstrează poziţia privind viitorul aplicaţiei TikTok în Statele Unite, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că negocierile pentru trecerea platformei sub control american and #8221;progresează and #8221;
Trei cetăţeni iranieni depistaţi la Aeroportul Henri Coandă în timp ce încercau să intre în spaţiul Schengen cu documente false # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti anunţă că au depistat trei cetăţeni iranieni care au încercat să intre ilegal în spaţiul Schengen, folosindu-se de cărţi de identitate false
Tesla (TSLA.O) a primit aprobarea de a începe testarea vehiculelor robotaxi autonome cu un monitor de siguranţă în Arizona
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, astăzi, producţii record de cereale şi rapiţă, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât canditatea obţinută anul trecut
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la ' BBB' la 'BBB plus', cu perspectivă pozitivă, 'pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării'
Ministerul Culturii a anunţat, astăzi, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda,
Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina şi al tensiunilor nucleare cu Iran # Bursa
Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din Gaza şi Ucraina, recunoaşterea tot mai largă a statului palestinian şi tensiunile nucleare cu Iranul
Producătorul de automobile electrice Polestar (A4N1y.F) recheamă 27.816 maşini în Statele Unite din cauza unei probleme la camera video pentru mersul înapoi
Reuters: Trump şi Xi fac progrese în acordul privind TikTok şi plănuiesc o întâlnire în Coreea de Sud # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că el şi preşedintele Chinei, Xi Jinping, au făcut progrese într-un acord privind TikTok şi că se vor întâlni faţă în faţă peste şase săptămâni, în Coreea de Sud, pentru a discuta comerţul, drogurile ilegale şi războiul Rusiei în Ucraina
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la aproximativ 2,32 milioane, comparativ cu 2,25 milioane de poliţe PAD active la 31 august 2024
Reuters: Un atac cibernetic provoacă perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow şi Bruxelles # Bursa
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a afectat sâmbătă funcţionarea mai multor aeroporturi majore din Europa, între care Heathrow (Londra), Bruxelles şi Berlin
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, astăzi, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, and #8221;este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii and #8221;
Război în Ucraina: Un mort şi zeci de răniţi la Dnipropetrovsk, după un atac rusesc cu rachete şi drone # Bursa
Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, care a suferit un atac puternic cu rachete şi drone, au indicat, sâmbătă, autorităţile regionale
Forţele ucrainene au continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropillia, unde, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative
SUA vor percepe de la firme o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele angjaţilor înalt calificaţi # Bursa
Guvernul Statelor Unite a anunţat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaţilor înalt calificaţi, folosite în special în domeniul tehnologiei informaţiei
Alte zece ţări, pe lângă Franţa, vor recunoaşte statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU # Bursa
Aproximativ 140 de şefi de stat şi de guvern sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a ONU, unde viitorul palestinienilor şi al Gazei va fi în centrul atenţiei, chiar şi în absenţa lui Mahmoud Abbas
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, care a participat în judeţul Prahova la lansarea unei noi linii de producţie a Procter and Gamble, afirmă că trebuie încurajate investiţiile în economia românească
Un pachet masiv de investiţii americane în Regatul Unit a fost prezentat în timpul vizitei de stat a preşedintelui Donald Trump la Londra, însă angajamentul surprinzător al Blackstone, pentru o investiţie de 135 de miliarde de dolari, ridică semne de întrebare în rândul pieţelor
Acţiunile europene au închis în teritoriu negativ vineri, într-o zi în care comerţul şi perspectivele economice au rămas în centrul atenţiei investitorilor
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere and #8222;auriu and #8221; în valoare de un milion de dolari # Bursa
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere and #8222;auriu and #8221; în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra and #8222;carte verde and #8221; (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite
Preşedintele Donald Trump, care a vorbit vineri la telefon cu omologul său chinez, a declarat jurnaliştilor că el crede pe Xi Jinping doreşte să colaboreze cu SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina
Washingtonul anunţă că a ucis un lider al Statului Islamic în Siria and #8222;care ameninţa direct teritoriul american and #8221; # Bursa
Armata americană a anunţat că a ucis vineri, în timpul unui raid în Siria, un lider al grupării jihadiste Statul Islamic (ISIS) and #8222;care ameninţa în mod direct teritoriul american and #8221;
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei
Trump: Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei and #8222;ar putea genera mari probleme and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza and #8222;mari probleme and #8221;
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 pe care autorităţile de la Tallinn şi NATO le acuză că au încălcat, vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian estonian au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian estonian nu a fost încălcat, a precizat Ministerul rus al Apărării
Schimbări în conducerea Hidroelectrica: Bogdan Badea revine ca CEO, iar Radu Constantin preia poziţia de CFO # Bursa
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis, în şedinţa din 19 septembrie, ca atribuţiile de CEO să fie preluate temporar de Bogdan-Nicolae Badea, iar cele de CFO de Radu-Ioan Constantin
Avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în zona de securitate a unei platforme de foraj din Marea Baltică # Bursa
Două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri poliţiştii de frontieră polonezi, adăugând că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis recent încetarea mandatului lui Karoly Borbely din funcţia de CEO şi a lui Marian Fetiţa din poziţia de CFO.
Ministrul Muncii din Germania anunţă că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale # Bursa
Ministrul german al Muncii, Barbel Bas, a anunţat că va înăspri sancţiunile pentru cei care solicită în mod ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizaţii de şomaj.
Ministerul de Externe: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică # Bursa
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025-2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinţei Generale a AIEA.
Moşteanu: 'Condamnăm cu fermitate încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane ruseşti and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane militare ruseşti. and #8221;Este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse and #8221;, a transmis Moşteanu.
Stolojan: Încercarea PSD de a-l convinge pe Bolojan să renunţe la reforma administraţiei e 'ca şi cum ai vinde castraveţi grădinarului and #8221; # Bursa
Fostul premier PNL Theodor Stolojan a declarat că este greu de înţeles de ce PSD şi alte partide încearcă să-l convingă pe premierul Ilie Bolojan că greşeşte în privinţa reformei administraţiei, comparând această situaţie cu and #8222;a încerca să vinzi castraveţi grădinarului and #8221;.
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că liderii UE vor discuta and #8222;răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei and #8221; în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care va avea loc la Copenhaga, în data de 1 octombrie.
Ministrul de Externe al Lituaniei: 'Rusia ameninţă direct securitatea euroatlantică şi testează limitele NATO and #8221; # Bursa
Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a avertizat că comportamentul tot mai agresiv al Rusiei arată că NATO and #8222;este testată militar and #8221;, acuzând Moscova că and #8222;ameninţă direct securitatea euroatlantică and #8221;.
Ministrul de Externe Oana Ţoiu transmite că România condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian, arătând că această acţiune este iresponsabilă şi arată că un agresor simte costul războiului său şi încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cos.
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a catalogat încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către trei avioane militare ruseşti drept and #8222;o provocare extrem de periculoasă and #8221;.
Hidroelectrica anunţă încetarea mandatelor CEO-ului Karoly Borbely şi CFO-ului Marian Feţiţa pentru respectarea angajamentelor din PNRR # Bursa
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România şi unul dintre cei mai importanţi jucători din Europa de Sud-Est, informează că, în cadrul şedinţei Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbely - Preşedintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Feţiţa - Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025.
George Simion: Proiectul celor doi deputaţi ex-POT care sancţionează vătămarea fătului and #8222;prin orice mijloace and #8221; vizează condamnarea celor care lovesc gravidele mai scurt # Bursa
George Simion, liderul AUR, susţine într-o postare pe Facebook că proiectul depus de doi foşti deputaţi POT, care sancţionează and #8222;vătămarea fătului prin orice mijloace and #8221;, are ca scop pedepsirea celor care agresează gravidele, nu limitarea avorturilor.
Rusia a desemnat 'Mişcarea Satanistă Internaţională and #8221; drept organizaţie teroristă şi extremistă # Bursa
Autorităţile ruse au anunţat includerea aşa-numitei and #8222;Mişcări Sataniste Internaţionale and #8221; pe lista organizaţiilor de and #8222;terorism şi extremism and #8221;, măsură care deschide calea spre pedepse penale severe pentru persoanele recunoscute de instanţe ca având legături cu aceasta.
Cristian Pistol: A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu - Piteşti # Bursa
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că a început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu - Piteşti, fiind mobilizaţi 620 de muncitori şi 200 de utilaje.
Sindicatele franceze ameninţă cu noi greve dacă premierul Lecornu nu răspunde revendicărilor până pe 24 septembrie # Bursa
Sindicatele franceze, care au organizat proteste la nivel naţional cu sute de mii de participanţi, ameninţă cu noi greve şi manifestaţii dacă noul premier, Sebastien Lecornu, nu le va satisface revendicările până pe 24 septembrie.
Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO.
Lia Olguţa Vasilescu: Dacă Ilie Bolojan îşi dă demisia, nu va fi criză în coaliţie; PSD cere doar mai multă flexibilitate în reforma administraţiei # Bursa
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunţat că, dacă nu se face aşa cum doreşte reforma administraţiei îşi dă demisia, ea arătând că nu o să se facă aşa cum a spus, cel puţin până acum.
Franţa avertizează asupra intensificării activităţilor ostile în spaţiu, în special din partea Rusiei # Bursa
Activităţile and #8222;ostile sau neprietenoase and #8221; în spaţiu s-au intensificat după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, a declarat generalul-maior Vincent Chusseau, şeful Comandamentului Spaţial Francez, pentru Reuters.
Şefii Romgaz, avertisment către Guvern, dacă le vor fi tăiate salariile: 'Pot fi generate efecte în lanţ, care ar afecta chiar proiectul strategic Neptun Deep' # Bursa
Directoratul Romgaz avertizează că reducerea remuneraţiilor managerilor companiei, prevăzută într-un proiect de lege aprobat de Guvern pe 29 august privind managementul corporativ la companiile de stat, ar putea genera efecte în lanţ, afectând chiar proiectul strategic Neptun Deep pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră.
