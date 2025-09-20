WSJ: Trump invocă and #8222;acţiunea de aur and #8221; pentru a bloca planurile U.S. Steel privind fabrica din Illinois

18:00

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunţat că, dacă nu se face aşa cum doreşte reforma administraţiei îşi dă demisia, ea arătând că nu o să se facă aşa cum a spus, cel puţin până acum.