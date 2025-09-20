Sondaj AVANGARDE: 74% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită
Financial Intelligence, 20 septembrie 2025 15:50
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol
Fitch îmbunătăţeşte ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la " BBB"
PAID: Numărul locuințelor asigurate obligatoriu a crescut cu 3,07% în august 2025 # Financial Intelligence
Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la
„Ați ucis peste 70.000 de civili”: un academician chinez confruntă un oficial israelian cu privire la genocidul din Gaza într-un videoclip viral # Financial Intelligence
Yan Xuetong acuză Israelul că și-a pierdut busola morală ucigând civili în Gaza La recentul Forum Xiangshan de
Trump și Xi fac progrese în privința acordului TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el și președintele chinez Xi Jinping au înregistrat progrese în privința
Trump va impune o taxă de 100.000 de dolari pe an pentru vizele H-1B, lovind astfel sectorul tehnologic # Financial Intelligence
Vizele sunt utilizate în principal de sectorul tehnologic Microsoft și JPMorgan au sfătuit deținătorii de vize H-1B să
Marinescu (BNR): Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect al României pentru următorul deceniu # Financial Intelligence
Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect naţional al României pentru următorul deceniu, a declarat,
Clima: Obiectivul de 1,5°C este “pe punctul de a se prăbuşi”, avertizează secretarul general al ONU # Financial Intelligence
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este "pe punctul de a
Serviciul britanic de informaţii externe (MI6) a anunţat vineri lansarea unui portal pe dark web pentru a recruta
Hidroelectrica: Bogdan-Nicolae Badea preia atribuţiile de CEO, iar Radu-Ioan Constantin pe cele de CFO # Financial Intelligence
Hidroelectrica informează acţionarii și investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din dată de 19 septembrie 2025, Consiliul
Surse: Compania xAI a lui Elon Musk a atras 10 miliarde de dolari de la investitori, la o evaluare de 200 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, xAI, a atras 10 miliarde de dolari de la investitori,
Citatul săptămânii: Guvernele cad prin aceleași mijloace prin care au ajuns la putere – Titu Maiorescu # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: Guvernele cad prin aceleași mijloace prin care au ajuns la putere – Titu Maiorescu appeared first on Financial Intelligence.
Avioane ruseşti în Estonia: Parisul denunţă o “incursiune periculoasă şi iresponsabilă” # Financial Intelligence
Parisul a denunţat "o nouă provocare" a Moscovei, care a efectuat vineri o "incursiune periculoasă şi iresponsabila" prin
Trump îl va primi pe Erdogan pe 25 septembrie pentru a discuta contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian,
Avioane ruseşti în Estonia: Şeful NATO salută un răspuns “rapid şi decisiv” din partea Alianţei # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri un răspuns "rapid şi decisiv" al Alianţei nord-atalntice în
Peter de Boer, DN AGRAR: Țintim să promovăm pe piața reglementată a BVB în trimestrul IV din 2026 sau la începutul anului 2027 # Financial Intelligence
Apreciere de 93% a cotației acțiunilor în acest an Compania vizează o majorare de capital în 2027 DN
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au pătruns neautorizat în spaţiul aerian al Estoniei # Financial Intelligence
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de
Fluxurile de migranţi ucraineni afectează perspectivele de creştere ale Europei Centrale şi de Est (S&P) # Financial Intelligence
Fluxurile de migranţi ucraineni înspre şi dinspre Europa Centrală şi de Est (CEE) după război s-ar putea dovedi
Bogdan Ivan: Căutăm soluții prin care să susținem Rompetrol, un contribuabil mare la bugetul de stat; taxarea prin IMCA nu este una pe care boardul companiei să o vadă cu foarte mare încântare # Financial Intelligence
Căutăm soluții prin care să susținem Rompetrol (Compania Rompetrol Rafinare, membră a KMG International, operează rafinăriile Petromidia Năvodari
Comunicat: Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica, Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv Marian Fetița – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat # Financial Intelligence
Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica, Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv Marian Fetiță – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat # Financial Intelligence
Am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat, a anunțat Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica. Acesta a scris:
Ivan: Companiile din energie, listate la BVB, ar trebui să beneficieze de un statut diferit de cel al companiilor care se târâie de pe o zi pe alta; Ca să ai oameni care să facă investiții strategice, cum sunt cei care conduc companiile din energie, aceștia trebuie să fie foarte bine remunerați # Financial Intelligence
Companiile din energie, listate la Bursă, ar trebui să beneficieze de un statut diferit de cel al companiilor
by ELIAN Solutions Într-o piață în care digitalizarea dictează ritmul, ELIAN Solutions a demonstrat din nou că este
Bogdan Ivan: Nu cred că un model economic care are la bază doar producția și vânzarea materiei prime reprezintă viabilitate, ci cred foarte mult în proiectul economic în care noi producem materie primă, o procesăm în România, îi dăm valoare adăugată și o exportăm # Financial Intelligence
Nu cred că un model economic care are la bază doar producția și vânzarea materiei prime reprezintă viabilitate,
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut vineri de DNA într-un dosar de corupție,
Finlanda se opune propunerii Comisiei Europene ca Uniunea Europeană să poată contracta mai multe împrumuturi comune, a declarat
Mircea Geoană: Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacţie a NATO # Financial Intelligence
Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că
Acţionarii care reprezintă cel puţin 30% din capitalul social vor putea convoca adunarea generală acţionarilor, conform unui proiect
Ivan spune că legislaţia ar trebui actualizată pentru ca persoane cu probleme penale să nu aducă atingere imaginii instituţiilor # Financial Intelligence
Legislaţia ar trebui actualizată astfel încât persoane care au dosare penale să nu mai poată aduce atingere imaginii
Bogdan Ivan: PSD propune facilități fiscale pentru proiecte ce utilizează gazul natural ca materie primă și crearea unui fond pentru investiții strategice în capacități de producție a energiei electrice în bandă # Financial Intelligence
PSD propune facilități fiscale pentru proiecte ce utilizează gazul natural ca materie primă și crearea unui fond pentru investiții
Bogdan Ivan: Dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a informat, vineri, că a comandat, prin TransElectrica, un studiu independent care relevă că,
flydubai își consolidează prezența în România: mai multe zboruri din București, o nouă rută directă Iași – Dubai și planuri de extindere regională # Financial Intelligence
flydubai crește frecvența zborurilor către București la trei curse zilnice și inaugurează ruta directă către Iași. Compania își
Codîrlaşu (CFA România): Dezechilibrele la nivel macro şi impredictibilitatea politicii fiscale vor menţine incertitudinea cu privire la evoluţia economiei # Financial Intelligence
Dezechilibrele la nivel macro şi impredictibilitatea politicii fiscale vor menţine incertitudinea cu privire la evoluţia economiei româneşti, lucru
Ministrul Energiei: Am transmis către Guvern propunerea de memorandum care ar urma să fie discutată în CSAT # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, vineri, că a depus la Guvern memorandumul cu privire la problema facturilor
Excedentul comercial al Germaniei pe relaţia cu SUA a ajuns în iulie la cel mai scăzut nivel din
Iranul spune că a făcut o propunere “echitabilă” în dosarul nuclear pentru a evita să-i fie reimpuse sancţiuni # Financial Intelligence
Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat vineri că a înaintat puterilor europene o propunere "corectă şi
Manole: Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili # Financial Intelligence
Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000
Analiză Sierra Quadrant. Pericolul falimentelor se extinde. Cum poți preveni colapsul # Financial Intelligence
Într-o economie românească puternic afectată de inflație, de creșterea taxelor și de blocajul financiar, falimentul a ajuns să
Conducerea OMV Petrom propune acționarilor aprobarea Politicii de Remunerare actualizate: toate criteriile de performanță din cadrul remunerației variabile vor face referire exclusiv la performanța OMV Petrom # Financial Intelligence
Conducerea OMV Petrom propune AGOA OMV Petrom din 23/24 octombrie 2025 aprobarea Politicii de Remunerare actualizate a membrilor
Vodafone România anunță semnarea documentelor legale privind achiziția Telekom România; Valoarea totală a tranzacției este de 30 milioane de euro # Financial Intelligence
Vodafone România anunță semnarea documentelor legale relevante ale tranzacției privind achiziția Telekom România Mobile Communications. Valoarea totală a
Economia mondială a accelerat în august, dar se acumulează semnalele unei noi crize (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Pe parcursul ultimelor luni economia mondială a prezentat un grad înalt de rezistență la schimbările
Nvidia afirmă că concurența „a sosit fără îndoială”, după lansarea clusterului AI de către Huawei # Financial Intelligence
Huawei își intensifică sistemele de calcul AI, în timp ce producătorul american de cipuri Nvidia se confruntă cu
SUA lansează o inițiativă pentru accelerarea proiectelor de rețele electrice pentru IA; centralele pe combustibili fosili care urmau să fie închise definitiv vor continua să funcționeze # Financial Intelligence
Administrația Trump a lansat joi o inițiativă pentru accelerarea dezvoltării centralelor electrice și a liniilor de transport, pe
Canalul Panama începe procesul de selecție a firmelor care vor construi și opera conducta de GPL # Financial Intelligence
Canalul Panama a demarat un proces competitiv pentru selectarea companiei care va proiecta, construi și opera o conductă
Bolojan: Şi companiile de stat au restanţe destul de importante, care trebuie executate de ANAF # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că există şi companii de stat cu restanţe la buget destul de
Canada şi Mexicul vor un acord comercial cu SUA “mai echitabil şi mai eficient” # Financial Intelligence
Canada şi Mexicul speră că revizuirea acordului lor de liber schimb cu Statele Unite anul viitor îl va
Avion de luptă european FCAS: Germania şi Spania “doresc să ajungă la o soluţie în acest an (Merz) # Financial Intelligence
Berlinul şi Madridul "doresc să ajungă la o soluţie până la sfârşitul anului 2025" privind proiectul european al
Bolojan: Deficitul bugetar nu va putea fi coborît sub 8% în acest an; în 2026 ar trebui dus spre 6% # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan estimează că deficitul bugetar nu va putea fi coborât în acest an sub 8% din
