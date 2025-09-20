Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului actor

09:30

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat, o premieră pe care a numit-o una dintre cele mai mari onoruri din viaţa sa. Şi dacă regele Charles, de obicei apolitic, a menţionat în discursul său necesitatea de a sprijini Ucraina, şeful Casei Albe n-a avut nimic de spus în această privinţă şi a preferat să-şi citească discursul pregătit, deşi se ştie că este un mare amator de spontaneitate.