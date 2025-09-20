Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului actor
DigiFM.ro, 20 septembrie 2025 15:50
La finalul acestei luni se împlinesc trei ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Moștenirea sa artistică rămâne vie în sufletele spectatorilor, iar familia sa continuă să-i cinstească memoria.
• • •
Scenă stânjenitoare la un meci din Rusia. Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi # DigiFM.ro
Eliminat pe finalul unui meci din Cupa Rusiei, tunisianul Nader Ghandri i-a oferit tricoul său unui suporter din tribune, înainte de a-l recupera, cerându-şi scuze, şi de a reveni pe teren după anularea cartonaşului roşu, relatează RMC Sport.
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubiri de asigurare. Banii vizează cele patru bunuri culturale furate din Muzeul Drents # DigiFM.ro
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită # DigiFM.ro
Managerul Spitalului Municipal din Carasebes, medicul Singh Bhupinder, a fost prezentat judecătorilor de la Tribunalul Timiş care au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Sunt căsătoriți de 26 de ani și au patru copii. Victoria Beckham dezvăluie cheia mariajului cu David Beckham # DigiFM.ro
David și Victoria Beckham s-au căsătorit pe 4 iulie 1999 și au împreună patru copii. Într-un interviu acordat revistei Elle, ediția americană, fosta membră a trupei Spice Gilrs a reflectat asupra factorilor care i-au menținut puternic mariajul de 26 de ani.
Dominic Fritz, întrebat dacă va candida la Primăria Bucureşti: „Doamne fereşte! N-am timp de Capitală” # DigiFM.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a negat, sâmbătă, orice intenţie de a candida la Primăria Capitalei, afirmând că este ”mândrul primar al Timişoarei” şi nu are timp de Bucureşti.
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureștiului: „Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti” # DigiFM.ro
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”.
Rică Răducanu îl atacă pe Ilie Dumitrescu după scandalul cu fiul său, Toto: „N-a avut timp pentru educația lui” # DigiFM.ro
Problemele penale în care este implicat Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, au stârnit un val de reacții în lumea sportului. Printre cei care au comentat situația se află și Rică Răducanu, fostul portar al Rapidului, care nu a menajat deloc cuvintele la adresa fostului său coleg de generație.
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari # DigiFM.ro
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite.
Oana Ţoiu, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # DigiFM.ro
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.
OMS primește autoritatea de a declara oficial „urgența pandemică”. Noile norme internaționale de sănătate au intrat în vigoare # DigiFM.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgenţă pandemică”, odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale actualizate, menite să îmbunătăţească pregătirea la nivel global în cazul declanşării unor viitoare pandemii.
Toată un zâmbet. Simpatica actriță Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A încântat publicul din NYC # DigiFM.ro
Nu există niciodată un moment plictisitor când Goldie Hawn este invitată la un eveniment. Simpatica actriță de la Hollywood a încântat publicul cu prezența sa, la premiera piesei ART de pe Broadway, în New York City.
Control judiciar pentru şeful ANPC şi reţinere pentru un secretar de stat în Ministerul Economiei. Sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu # DigiFM.ro
Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat vineri pe Sebastan Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Economiei care a fost reţinut 24 de ore de anchetatori. Ambii sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu.
Elevă de la o şcoală de elită din Iaşi, dusă la spital, după ce a consumat o substanţă dintr-un dispozitiv de tip vape. Poliţia face verificări în acest caz # DigiFM.ro
O elevă de clasa a VII-a din Iaşi a ajuns la spital, după ce a consumat la şcoală o substanţă dintr-un dispozitiv de tip vape. Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Asta își propune un proiect depus în Parlament de deputatul USR Cezar Drăgoescu.
Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă.
Un atlet kenyan afirmă că a fost înrolat fără voia sa în armata rusă pentru războiul din Ucraina: „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri” # DigiFM.ro
Cine nu a visat niciodată să nu se mai întoarcă din vacanţă? Probabil că Evans ar fi preferat să nu plece niciodată. Brigada motorizată ucraineană nr. 57 a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg.
Gafa făcută de Trump la conferinţa de presă din Marea Britanie. A pronunţat greşit numele Azerbaidjanului şi a confundat Armenia cu Albania # DigiFM.ro
O nouă gafă marca Donald Trump. În timpul unei conferinţe de presă în Marea Britanie, joi, preşedintele american s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania, după decenii de confruntări în Nagorno-Karabakh. După cum au relatat mai multe ziare străine, este a treia oară în câteva săptămâni când Donald Trump confundă Armenia cu Albania, notează Le Figaro.
Dirijorul Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și director artistic al Festivalului George Enescu, a fost invitat la matinalul Digi FM.
Madonna anunţă lansarea unui album „dance” în 2026: Sunt fericită. Aştept cu nerăbdare viitorul, să fac muzică, să surprind # DigiFM.ro
Madonna, artista muzicală cu cele mai mari vânzări din istorie, a anunţat joi lansarea, anul viitor, a unui nou album cu sonorităţi "dance", la Warner, casa de discuri a debutului său, alături de care a semnat cele mai mari succese, informează AFP.
Viktor Orban: Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei # DigiFM.ro
Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că "poporul suedez este prietenul nostru. Dar guvernul vostru nu este un prieten al Ungariei", informează MTI.
Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul din Ucraina şi se declară dezamăgit de Putin # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reuşit, relatează AFP şi EFE.
Doliu în fotbalul românesc. Florin Marin a încetat din viaţă: „Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră” # DigiFM.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media.
Soţii Macron vor prezenta „dovezi ştiinţifice” în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că Brigitte Macron este femeie # DigiFM.ro
Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că doamna Macron este femeie. Avocatul lor spune că preşedintele francez şi soţia sa vor prezenta documentaţia într-un proces de calomnie pe care l-au intentat împotriva influencerului de dreapta Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că Brigitte Macron s-a născut bărbat.
Trump, despre suspendarea lui Jimmy Kimmel. Președintele american susține că prezentatorul este „lipsit de talent” şi avea „ratinguri de audienţă proaste” # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent, a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk şi avea oricum „audienţe proaste”.
Pompierii au intervenit joi seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în vitrina cu ţigări din interiorul unui supermarket din Oradea. O persoană a necesitat îngrijiri medicale după ce a inhalat fum.
Înotătorul Kyle Chalmers, de şase ori campion mondial, refuză să participe la "Jocurile Dopaților". A fost ademenit cu o sumă "care i-ar fi schimbat viața" # DigiFM.ro
Înotătorul Kyle Chalmers, de şase ori campion mondial, a refuzat să participe la Enhanced Games. Dacă ar fi participat, el ar fi primit o sumă de bani „care i-ar fi schimbat viaţa” , relatează Reuters.
Promisiunea lui Jose Mourinho după ce a semnat cu Benfica. "Sunt antrenorul unuia dintre cele mai mari cluburi din lume" # DigiFM.ro
Clubul portughez Benfica l-a numit pe Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal pentru a doua oară, a anunţat, joi, preşedintele grupării, Rui Costa.
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: "Săptămâna viitoare vom lua o decizie" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că săptămâna viitoare se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.
Andreea Marin, despre episodul care a făcut-o să-și reevalueze modul de a trăi: "Am căzut pe stradă. M-am gândit că aș avea ceva la inimă" # DigiFM.ro
Andreea Marin a povestit că a trecut prin câteva episoade care au speriat-o și au determinat-o să ia mai în serios odihna și grija de sine. Fosta prezentatoare tv, încă foarte activă în media și la evenimente, a vorbit despre suprasolicitare și burnout la o emisiune de la Antena 1.
Termoenergetica începe probele de căldură în București pentru sezonul rece. Locatarii, rugați să își pregătească instalațiile # DigiFM.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat joi că va demara pregătirile pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prin realizarea probelor de presiune și încărcarea cu apă a instalațiilor de termoficare. Procesul va începe marți, 23 septembrie, și va fi desfășurat etapizat, pentru a asigura siguranța rețelei și a locatarilor.
Legendarul tenismen Bjorn Borg ia viața "zi cu zi, an cu an", după ce a fost diagnosticat cu un cancer de prostată extrem de agresiv # DigiFM.ro
Legendarul tenismen suedez Bjorn Borg spune că ia viaţa „zi cu zi, an cu an” după ce a fost diagnosticat cu un cancer de prostată „extrem de agresiv”.
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. E acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie # DigiFM.ro
Preotul Visarion Alexa de la Biserica 'Pogorârea Sfântului Duh' din cartierul bucureștean Militari a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la doi ani și jumătate închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie.
Programul „Rabla” 2025. Persoanele fizice se pot înscrie din 30 septembrie. Valoarea ecotichetelor # DigiFM.ro
Persoanele fizice se pot înscrie în Programul "Rabla" din acest an, începând cu data de 30 septembrie, a anunţat, joi, Administraţia Fondului pentru Mediu.
Kelemen Hunor: "Eu sunt pentru a păstra plafonarea la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi" # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, 18 septembrie, că plafonarea la adaosul comercial trebuie menţinută cel puţin şase luni, pentru că "oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi", menţionând că o discuţie pe această temă nu a avut loc deocamdată în coaliţia de guvernare.
Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată din cauza unor declaraţii ale prezentatorului despre Charlie Kirk. Reacția sindicatelor actorilor şi scenariştilor americani # DigiFM.ro
Un talk-show foarte popular în Statele Unite, prezentat de Jimmy Kimmel, a fost suspendat de la difuzare din cauza unor declaraţii ale gazdei sale, care a acuzat dreapta americană că exploatează în scopuri politice asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, a confirmat miercuri postul de televiziune ABC, citat de AFP.
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un supermarket. Cum se apără cântăreața: "Fiul meu m-a sunat plângând să mă întrebe dacă sunt la închisoare" # DigiFM.ro
Teodora Pană, o solistă de muzică populară din Gorj, și soțul ei au avut parte de un incident într-un supermarket. Cei doi au fost acuzați că au furat produse în valoare de 380 de lei, dar cântăreața se apără și spune că ar fi fost o încurcătură.
55 de ani de la moartea lui Jimi Hendrix, unul dintre cei mai mari chitariști rock din lume. S-a stins din viață la numai 27 de ani # DigiFM.ro
Jimi Hendrix a fost considerat unul dintre cei mai mari chitariști rock din lume, iar stilul său a influențat mulți alți chitariști din perioada următoare. Acesta cânta la chitară în modalități în care nimeni altcineva nu putea: cu chitara la spate, ba chiar și cu chitara în flăcări.
Fiul lui Will Smith își lansează cariera în modă. Unul dintre cei mai mari designeri din lume l-a angajat director artistic. „Într-o dimineaţă, înotam şi mi-am spus: De ce nu Jaden?” # DigiFM.ro
Designerul francez de pantofi Christian Louboutin, celebru pentru creaţiile sale cu talpă roşie, l-a numit pe rapperul şi actorul american Jaden Smith, fiul lui Will Smith, director artistic al liniei sale pentru bărbaţi, a anunţat acesta miercuri într-un interviu pentru Le Figaro, informează AFP.
CM 2026. Spania amenință cu boicotarea dacă Israel se va califica la turneul final de fotbal # DigiFM.ro
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului.
Un nou cod vestimentar introdus în şcolile din Italia interzice ţinutele „excentrice”. Ce alte reguli trebuie să respecte elevii # DigiFM.ro
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele "excentrice", inclusiv fustele prea scurte, abdomenul expus şi pălăriile în sala de clasă, precum şi unghiile excesiv de lungi şi pantofii cu platformă, transmite ANSA.
Vizita liderului de la Casa Albă, la castelul Windsor. Ce cadouri îşi fac soţii Trump şi cuplul regal britanic # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, îi vor oferi regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al "parteneriatului istoric", într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează dpa.
Toto Dumitrescu a fost arestat pentru 30 de zile. În 2021 a mai fost condamnat la închisoare cu amânarea executării pedepsei # DigiFM.ro
Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost așezată lângă președintele SUA # DigiFM.ro
Declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, au atras atenția la banchetul de stat organizat pe 17 septembrie 2025 la Castelul Windsor, în cadrul vizitei sale oficiale în Regatul Unit. Liderul american a elogiat-o public pe Kate Middleton, lăudând felul în care a revenit în viața publică după lupta cu cancer.
Un bărbat a mers să își spele mașina și a câștigat un milion de dolari. Primul lucru pe care l-a cerut soția lui # DigiFM.ro
Un bărbat din Chicago a avut parte de o surpriză uriașă după ce a plecat de acasă doar ca să își spele mașina și s-a întors milionar. Norocul i-a surâs la Powerball, iar reacția soției sale a fost una fulgerătoare, aceasta a decis pe loc unde vor merge prima dată cu banii câștigați.
Michelle Obama a aterizat la miezul nopții la București. Va participa la un eveniment de business și tehnologie # DigiFM.ro
Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama a ajuns la miezul nopţii la Bucureşti, potrivit Boarding Pass, cu un avion privat. Ea va participa, joi, la un eveniment de business şi tehnologie.
Regele Charles al III-lea și Donald Trump s-au lăudat reciproc la banchet. Melania Trump a atras toate privirile cu ținuta sa spectaculoasă # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat, o premieră pe care a numit-o una dintre cele mai mari onoruri din viaţa sa. Şi dacă regele Charles, de obicei apolitic, a menţionat în discursul său necesitatea de a sprijini Ucraina, şeful Casei Albe n-a avut nimic de spus în această privinţă şi a preferat să-şi citească discursul pregătit, deşi se ştie că este un mare amator de spontaneitate.
Văduva lui Navalnîi susţine că analize făcute în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit. Testele au fost făcute pe baza unor probe biologice scoase clandestin din Rusia # DigiFM.ro
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în închisoare anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit.
Expertiza INML a stabilit că Toto Dumitrescu a consumat cocaină. Procurorii cer arestarea lui, după ce a fugit de la locul accidentului pe care l-a produs # DigiFM.ro
Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
Trump, în prima zi a vizitei în Regatul Unit. Președintele SUA și soția sa, întâmpinați de prinții de Wales. Cuplul american, primit la Windsor de regele Charles și regina Camilla # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump, însoţit de soţia sa Melania, a ajuns miercuri la castelul Windsor, unde a fost primit de regele Charles al III-lea şi de regina Camilla, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează AFP.
