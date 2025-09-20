STUDIU Peste 25% dintre români au redus semnificativ cheltuielile online, odată cu creșterea prețurilor

18:30

Deputatul PNL Andrei Baciu a depus în Parlament un proiect de lege prin care asociațiile de proprietari vor putea folosi veniturile obținute din închirieri, reclame sau prestări de servicii nu doar pentru reparații, ci și pentru cheltuielile curente ale spațiilor comune. „Anunţ important pentru toţi cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o […] Articolul Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat