Verstappen a câștigat calificările de la Baku! Sainz, aproape de o performanță istorică » Cum arată grila de start
Gazeta Sporturilor, 20 septembrie 2025 17:30
Max Verstappen a câștigat calificările nebunești pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului de mâine, frângând inimile tuturor celor de la Williams, deoarece Carlos Sainz a fost foarte aproape de a aduce primul pole position echipei britanice de la Austria 2014 încoace. ...
Acum 10 minute
17:40
Un rapper italian și-a prezentat scuzele după un vers nepotrivit despre Jannik Sinner: „Voiam să ilustrez un paradox” # Gazeta Sporturilor
Fedez (35 de ani), un cunoscut rapper italian, și-a prezentat scuzele, după ce l-a comparat pe Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) cu dictatorul german Adolf Hitler, într-un vers al unei noi piese promovate pe rețelele de socializare.Jannik Sinner, cvadruplu câștigător de Grand Slam, a fost protagonistul unui scandal în această săptămână, fiind ținta unui vers dintr-o piesă a rapper-ului Fedez. ...
17:40
România, țara unde primarul demite antrenorul direct în vestiar » S-a întâmplat după eșecul de astăzi # Gazeta Sporturilor
Bogdan Pătrașcu (46 de ani), tehnicianul celor de la CS Tunari, urmează să fie demis de formația ilfoveană, după eșecul de sâmbătă de la prânz, scor 0-2, pe teren propriu, cu CS Afumați, în etapa a 7-a din Liga 2.CS Tunari are un început modest de sezon în eșalonul al doilea, fiind pe locul 16, după primele 7 partide, cu 6 puncte, având o victorie, trei remize și trei eșecuri. ...
Acum 30 minute
17:30
Încep Campionatele Mondiale de canotaj la Shanghai » Elisabeta Lipă: „Ambiția nu ne-a părăsit, vrem să fim sus" + ce spune despre fostul antrenor: „Pierderea a fost a lui" # Gazeta Sporturilor
România participă în 13 probe la Campionatele Mondiale de la Shanghai (21 – 28 septembrie), având reper cele cinci medalii cucerite la ediția anterioară. Elisabeta Lipă, președinta FR Canotaj, a detaliat rigorile unui an post-olimpic, care sunt obiectivele și ce a adus schimbarea în fruntea colectivului tehnic. ...
17:30
17:20
Real Madrid și Espanyol, formațiile pregătite de Xabi Alonso și Manolo Gonzalez, se întâlnesc ACUM, pe Santiago Bernabeu, într-un duel al rundei cu numărul #5 din La Liga. Partida a început la ora 17:15, poate fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2.Ambele echipe au început sezonul într-o manieră impresionantă, ocupând primul, respectiv al treilea loc în clasament. ...
Acum o oră
17:00
După plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu este aproape să preia o echipă de tradiție! A fost recomandat de un „Balon de Aur” # Gazeta Sporturilor
CSKA Sofia a intrat în discuții cu Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al ardelenilor de la CFR Cluj, pentru a-l înlocui pe bosniacul Dusan Kerkez (49 de ani).Până la numirea unui nou tehnician, echipa va fi pregătită interimar de Valentin Iliev (fost jucător în România la FCU Craiova, FCSB și Universitatea Craiova). ...
16:50
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a susținut conferința de presă de presă premergătoare meciului cu Hermannstadt, care se va juca duminică, de la 21:00, în runda 10 din Superliga.Costel Gâlcă se așteaptă la un meci foarte echilibrat împotriva Sibiului și i-a pus în gardă pe elevii săi. Acesta a spus că nu va putea miza pe Răzvan Onea, accidentat etapa trecută, în remiza cu U Cluj, scor 0-0. Andrei Borza nu s-a refăcut nici el. ...
Acum 2 ore
16:40
Încă un fotbalist ucis în America de Sud! Jonathan „Speedy” Gonzalez, împușcat mortal # Gazeta Sporturilor
Fotbalul ecuadorian este din nou zguduit de o tragedie. Jonathan Gonzalez, fost jucător al echipei 22 de Julio, a fost ucis vineri, la doar 31 de ani. Este al treilea fotbalist asasinat în Ecuador de la începutul lunii septembrie.Potrivit autorităților, fundașul dreapta, cunoscut sub porecla „Speedy” Gonzalez, a fost împușcat mortal într-un atac armat produs într-o locuință din provincia Esmeraldas, aflată la granița cu Columbia. ...
16:10
O expertă în stil de viață sănătos dezvăluie „secretele mele pentru a arăta cu 10 ani mai tânără” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 47. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Ionela Sapariuc, tehniciană nutriționistă și instructoare de fitness, care vorbește despre impactul micilor alegeri zilnice asupra stării noastre de sănătate și asupra aspectului nostru fizicAceastă emisiune NU oferă sfaturi medicale de orice fel, ci doar prezintă experiența de viață și felul in care văd lucrurile invitații. ...
16:10
FABULOS! Alex Mitriță i-a înnebunit pe chinezi: a marcat la fel ca Ilie Dumitrescu cu Argentina # Gazeta Sporturilor
Alexandru Mitriță (30 de ani, aripă stânga) a reușit un nou meci foarte bun în China. Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a marcat un gol și a centrat decisiv în meciul Changchun Yatai - Zhejiang Prefessional, scor 3-3, din runda cu numărul 25 a campionatului asiatic.Un nou meci foarte bun reușit de Mitriță, care și-a cărat echipa în spate în deplasarea de sâmbătă. ...
15:50
S-a rupt vestiarul FCSB-ului? Dezvăluiri după ce Olaru nu a primit banderola de căpitan de la Tănase: „Am auzit că există o problemă între ei” # Gazeta Sporturilor
FCSB traversează o perioadă dificilă în Superliga României, iar ultimele evenimente din partida cu FC Botoșani, pierdută cu 1-3 în etapa a 10-a, au stârnit numeroase comentarii. Unul dintre subiectele principale este absența lui Darius Olaru din primul 11, dar și din rolul de căpitan, banderola fiind preluată de Florin Tănase. ...
15:50
„Va fi interzisă” vs. „Se lansează un trend” » Inovația lui Luis Enrique, analizată prin ochii a doi antrenori români # Gazeta Sporturilor
Luis Enrique a surprins în partida PSG - Atalanta, 4-0, din grupa Ligii Campionilor, apelând la o practică atipică pentru un tehnician principal, aplicată în competiția inter-cluburi de cel mai înalt nivel. Antrenorul parizienilor a urmărit prima repriză din tribune, iar la pauză a coborât pe bancă pentru a conduce echipa de pe margine. ...
Acum 4 ore
15:40
Bayern joacă pe terenul celor de la Hoffenheim, de la 16:30, în runda cu numărul 4 din Bundesliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Deplasare complicată pentru echipa lui Vincent Komapny, care are maxim de puncte după primele 3 etape și ocupă primul loc în Bundesliga. Gazdele de astăzi sunt pe 6, cu 6 puncte. ...
14:50
Antrenorul care i-a inventat pe Luțu și cuplul N&D: „Dacă nu-l lua Becali șofer, ajungea boschetar. Îl puneam să citească Harap Alb în vestiar” + „Nu-i băteam să-i schilodesc!” # Gazeta Sporturilor
Ion Pîrvulescu, 85 ani, a crescut generații întregi de fotbaliști la Slatina, în frunte cu „perlele” Dănciulescu, Claudiu Niculescu, Luțu și Augustin Chiriță. Evocă azi momente necunoscute din perioada de juniorat a acestora și-și exprimă regretul că a avut deseori atitudini brutale față de jucătorii săiIon Pîrvulescu e unul dintre ultimii mohicani ai vechii generații de antrenori care colindau pe tăpșane și prin curțile școlilor pentru a ochi tinere talente. ...
14:50
Echipa Europei conduce, 3-1 după prima zi a Laver Cup » Carlos Alcaraz, urmărit din tribună de Bill Gates și baschetbaliștii de la Golden State Warriors # Gazeta Sporturilor
Campioana en-titre, Echipa Europei, a început în forță Laver Cup, vineri, la San Francisco, câștigând în prima zi trei din cele patru meciuri și asigurându-și un avantaj confortabil în fața Echipei Lumii. Carlos Alcaraz, liderul ATP, a strălucit în partida de dublu. Laver Cup este transmisă în România de Eurosport și HBO Max. ...
14:30
Vineri seară, la meciul din semifinalele Cupei Paulista, brazilienii au introdus un nou instrument, Football Video Support (FVS), în încercarea de a revoluționa sau îmbunătăți sistemul VAR cu noi măsuri și reguli, însă acesta se află încă în faza de testare.Acest lucru s-a întâmplat la meciul dintre Comercial și XV de Piracicaba, scor 1-1, și a fost o inițiativă a Federației Braziliene de Fotbal, potrivit abola.pt. ...
14:20
Ioan Ovidiu Sabău a găsit problema „Șepcilor roșii”: „Asta ne lipsește”. Detaliu: 6 fotbaliști de la U sunt acum la FC Argeș! # Gazeta Sporturilor
U Cluj joacă diseară, de la ora 18:45, la Mioveni contra revelației FC Argeș. Ioan Ovidiu Sabău și-a lăudat adversarii și a spus ce nu funcționează încă la echipa sa, pentru a fi din nou în play-offU Cluj merge la Mioveni pentru etapa cu FC Argeș (azi, sâmbătă, ora 18:45) ca să obțină a 4-a victorie din sezon și să ajungă pe pozițiile de play-off. Nou-promovata din Trivale este una dintre revelațiile sezonului, are 3 puncte în fața „Șepcilor roșii”. ...
14:20
Președintele FC Voluntari a lămurit situația lui Florin Pîrvu: „Nu s-a pus problema” # Gazeta Sporturilor
FC Voluntari a lămurit în mod oficial situația lui Florin Pîrvu (50 de ani), după ce numele său a fost intens vehiculat în contextul demiterii lui Liviu Ciobotariu (54 de ani) de la Petrolul. Tehnicianul, care conduce în prezent echipa din Liga 2, rămâne la Voluntari (așa cum și sursele GSP confirmaseră), urmând să debuteze în Superliga doar după promovare. ...
14:20
Gigi Becali, replică devastatoare pentru rivalul din campionat: „Bea două pahare și se bagă în seamă” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, i-a dat replica lui Valeriu Iftime (65), după ce finanțatorul de la FC Botoșani a insinuat că ar trebui ca Elias Charalambous (44) să fie demis.După victoria cu FCSB, Valeriu Iftime a intrat în direct la GSP Live Special și l-a sfătuit pe Becali să demită antrenorul principal: „acum a fost o victorie fotbalistică. Anul trecut am avut un noroc fantastic, dar azi am fost mai buni decât ei. ...
14:20
Alejandro Garnacho (21 de ani) s-a transferat în vară de la Manchester United la Chelsea, în schimbul a 46,2 milioane de euro. Diseară ar putea juca împotriva foștilor coechipieri.Chiar la întoarcerea sa pe „Old Trafford”, tabloidul The Sun dezvăluie că în cursul sezonului trecut, la un moment dat, liderii vestiarului lui Manchester United l-au băgat în ședință pe Alejandro Garnacho. ...
14:20
Steaua a rămas fără comandant după numai 6 luni de mandat » Ce se întâmplă acum la clubul din Liga a 2-a # Gazeta Sporturilor
Clubul Steaua trece iar prin convulsii interne, de acesată dată la nivelul cel mai înalt, cel al funcției de comandant al grupării din Ghencea.Pentru că cel care deținea funcția de numai 6 luni, colonelul Petru Dănuț Sârghe Ciobanu, numit în martie 2025, a fost anunțat, susțin surse din Ministerul Apărării, că nu-i va fi prelungit mandatul. ...
14:10
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a numit colosul european la care i-ar plăcea să lucreze. Fan declarat al celor de la Inter Milano, Mihai Stoica a spus că i-ar plăcea să lucreze în cadrul altui mare club european. Este vorba de Manchester United, club de care a fost cucerit după ce a pășit pe Old Trafford. ...
14:00
Fiica legendarului fotbalist s-a mutat alături de iubitul ei la noua echipă: „Mă scoate din sărite” # Gazeta Sporturilor
Beau de Boer, fiica fostului fotbalist Frank de Boer, începe o nouă aventură în Italia. Prietenul ei, Calvin Stengs, a fost împrumutat de Feyenoord la Pisa SC, așa că familia se mută. Beau a oferit o perspectivă sinceră asupra situației: „Mă scoate din sărite!”. +1 FOTO„Ne-am mutat oficial la Pisa”, începe Beau de Boer, în vârstă de 25 de ani, într-un videoclip pe TikTok. „Totuși, mi se pare ciudat să spun asta, pentru că stai acolo doar un an. ...
Acum 6 ore
13:30
Naționala feminină de handbal a României joacă de la 15:00 al doilea meci amical împotriva Franței. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Este al doilea meci amical pe care cele două selecționate le dispută în această săptămână. Joi, elevele lui Florentin Pera au fost învinse cu scorul de 27-32 de campioana mondială și europeană. ...
13:20
Oktoberfest, sărbătoarea berii în Bavaria, începe astăzi la Munchen. Pentru jucătorii lui Bayern va fi ultima oară când vor putea participa.Pentru Bayern este o tradiție să viziteze Oktoberfest. Anul acesta se ține între 20 septembrie și 5 octombrie, la Munchen, iar conducătorii, staff-ul, jucătorii și soțiile lor vor îmbrăca din nou straie bavareze și se vor bucura împreună de câteva halbe cu bere în cortul XXL special amenajat în Theresienwiese. ...
13:20
La câteva ore după ce a refuzat să vorbească, Gigi Becali a revenit și a găsit vinovatul pentru eșecul suferit de FCSB: „Aiurea” # Gazeta Sporturilor
La câteva ore după ce a refuzat să vorbească despre înfrângerea suferită de FCSB în deplasare cu Botoșani, scor 1-3, Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul clubului, a revenit și a găsit vinovatul pentru eșecul suferit.FCSB a condus cu 1-0 grație golului reușit de Daniel Bîrligea în minutul 36, dar gazdele au revenit pe tabelă doar 4 minute mai târziu. ...
13:00
Jurnaliștii americani au analizat-o pe Simona Halep după retragere: „Toți sportivii se confruntă cu această problemă” # Gazeta Sporturilor
Jurnaliștii americani au vorbit despre Simona Halep (33 de ani), jucătoarea noastră retrasă din activitate la începutul anului 2025. Presa din Statele Unite ale Americii consideră că dubla câștigătoare de Grand Slam se confruntă cu problemele des întâlnite de sportivii care se retrag.Jurnaliștii de la tennisuptodate.com au descris perioada prin care trece Simona Halep, după ce a părăsit terenul de tenis. ...
13:00
După Rusia, încă o țară va fi exclusă din competițiile europene?! » UEFA poate anunța marți decizia-ȘOC! # Gazeta Sporturilor
Fotbalul israelian traversează unul dintre cele mai tensionate momente din istoria sa recentă. Marți, în cadrul Comitetului Executiv UEFA, ar putea fi supus la vot un punct de maximă importanță: excluderea Israelului din competițiile europene, la nivel de club și echipă națională.Qatarul face presiuni uriașe pentru ca această decizie să fie pusă pe ordinea de zi și votată cât mai rapid. ...
12:20
Gazzetta dello Sport vine cu noi teorii despre startul slab al lui Cristi Chivu: „Victima campaniei de transferuri și a unui posibil pact în vestiar” # Gazeta Sporturilor
Inter a început sezonul cu o victorie și două eșecuri consecutive în Serie A, înainte de a-și reveni în Liga Campionilor, unde echipa pregătită de Cristi Chivu a debutat cu o victorie în fața lui Ajax (2-0).În ciuda victoriei din Liga Campionilor, în fața lui Ajax (2-0), ziarele italiene continuă să analizeze debutul modest de sezon al Interului în campionat. ...
12:10
Ilie Dumitrescu a pus la punct un patron din Superliga: „Cum să dai tu sfaturi?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a rămas neplăcut surprins de reacția avută de Valeriu Iftime (65), patronul de la FC Botoșani, la finalul succesului cu FCSB, scor 3-1. La finalul partidei din Moldova, Valeriu Iftime a avut o intervenție la GSP Live Special și l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl demită imediat pe Elias Charalambous. „Acum a fost o victorie fotbalistică. Anul trecut am avut un noroc fantastic, dar azi am fost mai buni decât ei. ...
12:00
A refuzat Barcelona și nu regretă decizia: „Sunt foarte mulțumit de alegerea mea” # Gazeta Sporturilor
Columbianul Luis Diaz (28 de ani) a vorbit despre decizia sa de a alege Bayern Munchen în detrimentul Barcelonei, în perioada de mercato din vară. Fostul atacant al lui Liverpool s-a transferat în această vară la gigantul bavarez pentru 70 de milioane de euro și a negociat un salariu mai mare decât cel pe care îl primea pe Anfield. A dezvăluit însă că a avut de ales dintre mai multe opțiuni. ...
Acum 8 ore
11:30
Enzo Maresca nu-l slăbește pe Raheem Sterling: „Tatăl meu, pescar, are o viață grea, nu tu!” # Gazeta Sporturilor
Raheem Sterling, plătit cu 300.000 de lire sterline pe săptămână la Chelsea, a fost trecut de managerul Enzo Maresca pe linie moartă.Sterling, 30 de ani, nu a jucat niciodată sub comanda lui Enzo Maresca. Sezonul trecut a fost împrumutat lui Arsenal, dar n-a reușit să se ridice la standardele cerute de Mikel Arteta, iar în vară, revenit pe Stamford Bridge, nu s-a înțeles cu clubul asupra ruperii contractului scadent în 2027 și managerul italian l-a scos din lot. ...
11:20
Cristiano Ronaldo reacționează dur din Arabia Saudită: „Idioți care nu înțeleg nimic din fotbal” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a ieșit la atac după ce realizatorul unui podcast din Portugalia a criticat decizia lui Joao Felix de a semna cu Al-Nassr, la doar 25 de ani.Într-un clip distribuit pe rețelele de socializare, podcastul „Chuveirinho” punea sub semnul întrebării alegerea fostului atacant al lui Chelsea, care a renunțat la fotbalul european pentru campionatul din Arabia Saudită.https://www.instagram. ...
11:00
Liverpool găzduiește „Merseyside Derby” cu Everton, în etapa 5 din Premier League » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Liverpool găzduiește pe Anfield derby-ul Merseyside, contra lui Everton, în deschiderea etapei 5 din Premier League. Meciul începe la 14:30, ora României, și poate fi urmărit pe Voyo și liveTEXT pe GSP.ro.„Cormoranii” vin după succesul cu Atletico Madrid, din prima etapă a Ligii Campionilor, scor 3-2. ...
10:50
Și-a anunțat retragerea din fotbal » Fostul campion mondial și dublu câștigător al Ligii Campionilor își agață ghetele în cui # Gazeta Sporturilor
Jerome Boateng (37 de ani), fundașul central care a scris istorie la Bayern Munchen și pentru naționala Germaniei, a anunțat oficial că își încheie cariera de fotbalist profesionist.Anunțul a venit vineri, printr-un videoclip publicat pe contul său de Instagram:„Familie. Prieteni. Fani. A sosit momentul”, a transmis Boateng în mesajul său de retragere. ...
10:40
Real Madrid - Espanyol, „galacticii” caută o nouă victorie » Echipele probabile + Cote # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Espanyol se vor înfrunta într-un meci din etapa a cincea din La Liga, de la ora 17:15, pe stadionul „Santiago Bernabéu". Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Ambele echipe au început sezonul într-o manieră impresionantă, ocupând, respectiv, primul și al treilea loc în clasament. ...
10:30
Fiul lui Zinedine Zidane schimbă naționala! Nu mai așteaptă o convocare de la Didier Deschamps # Gazeta Sporturilor
Luca Zidane, 27 de ani, a câștigat Euro U17 cu reprezentativa de tineret a Franței în 2015.Luca, unul dintre cei 4 copii ai lui Zinedine Zidane, a decis că nu mai are rost să aștepte o convocare la naționala mare a Franței. Drept urmare, portarul Granadei a optat pentru Algeria, țara de origine a celebrului său tată. ...
10:30
Tatăl lui Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a decedat. Vestea tristă despre tatăl fostului rapidist a fost dată în dimineața zilei de sâmbătă de clubul argeșean, prin intermediul rețelelor de socializare. „Clubul FC Argeș este alături de Dani Coman, Președintele clubului nostru, în aceste momente grele pricinuite de decesul tatălui său. ...
10:20
FCSB se autosabotează cu Mihai Toma și îi face rău și mijlocașului de 18 ani.Pentru că nu are un post cu două soluții U21, FCSB ajunge în situația de a sacrifica puști ca să nu piardă cu 0-3 la „masa verde”.Concret, în absența lui Ionuț Cercel, singurul fundaș dreapta eligibil reprezentativei de tineret din lotul roș-albaștrilor, campioana apelează la Mihai Toma. ...
10:10
S-au temut că îi va ruina? Mourinho are o clauză surprinzătoare în contractul cu Benfica # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho este noul antrenor de la Benfica, după ce l-a înlocuit pe Bruno Lage, tehnicianul care și-a pierdut postul după eșecul surprinzător din prima etapă a Ligii Campionilor, 2-3 pe teren propriu cu Qarabag. Contractul dintre club și Mourinho deține un detaliu cel puțin interesant. ...
10:10
Mașina iubită de români își copiază „fratele mai mare” » A fost surprinsă pe străzi: dispare cel mai controversat detaliu # Gazeta Sporturilor
BMW Seria 3, unul dintre cele mai apreciate modele din gama companiei, va trece prin modificări de design importante. Recent, noua mașină a fost surprinsă cu vopseaua de camuflaj în teste la Munchen.BMW pregătește o remodelare a Seriei 3 cu motoare termice, dar și un model complet electric, component al „Neue Klasse”, noul concept de design al brand-ului din Bavaria.FOTO. ...
10:10
Basarab Panduru a dat verdictul despre plecarea lui Charalambous: „Te faci de râs” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) nu crede că FCSB ar trebui să îl demită pe antrenorul Elias Charalambous (44). Criza de rezultate continuă la FCSB. Campioana ultimelor două sezoane are o singură victorie în primele 10 etape și se clasează pe 13, cu doar 7 puncte. Basarab Panduru nu consideră că o schimbare a lui Charalambous ar ajuta-o prea mult pe FCSB, în contextul în care deciziile ar fi luate în continuare de patronul Gigi Becali. ...
10:00
FC Argeș - U Cluj, duel pentru play-off! Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - U Cluj este un meci aprig din etapa #10 a Superligii, diseară, de la ora 18:45 la Mioveni, în care se înfruntă două formații cu aspirații de play-off, cel puțin în acest moment. Partida va fi livetext pe GSP.ro și în direct la TV la Digisport 1 și Primasport 1.FC Argeș și-a depășit condiția de nou promovată în startul Superligii și bate la porțile play-off-ului, având un start demn de apreciat. ...
09:50
De pe gazon pe tartan: a costat Chelsea 70 de milioane de euro și vrea la JO... ca sprinter! # Gazeta Sporturilor
Povestea lui Mykhailo Mudryk ar face un film. De la promisiune la deziluzie. De pe gazon pe pistă. Ucraineanul a fost la pământ și acum vrea să se ridice într-o altă disciplină sportivă.Cine a urmărit sosirea lui Mykhailo Mudryk la Chelsea în ianuarie 2023 își amintește probabil agitația: 70 de milioane de euro, viteză uluitoare și senzația că fotbalul ucrainean și-a găsit noua stea.Doi ani mai târziu, schimbare de macaz. ...
09:50
Urmează restartul pentru FCSB? Campioana are în față un program care o poate avantaja # Gazeta Sporturilor
FCSB traversează o perioadă complicată în startul acestui sezon. Campioana en-titre și-a consolidat cu greu un loc în grupa unică din Europa League, deși obiectivul principal era Liga Campionilor. Pentru trupa lui Elias Charalambous urmează o lună în care nu va pleca departe de București, singura deplasare fiind la Clinceni, cu Metaloglobus.FCSB a suferit un nou eșec în campionat, 1-3 în deplasare cu FC Botoșani, în deschiderea etapei 10 din Superliga. ...
Acum 12 ore
09:40
Presa din Olanda a văzut FCSB a pierdut la FC Botoșani cu scorul de 1-3 și a reacționat. După eșecul de la Botoșani, campioana României are o singură victorie în primele 10 runde. Se clasează pe 13, cu 7 puncte. Următorul meci al roș-albaștrilor va fi joi, în Europa League, împotriva celor de la Go Ahead Eagles. Olandezii au văzut parcursul echipei lui Gigi Becali și au numit-o pe această „șubredă”. ...
09:40
Oțelul vs Universitatea Craiova, în etapa #10 din Superliga » Echipe probabile și cote # Gazeta Sporturilor
Oțelul și Universitatea Craiova se întâlnesc în runda #10 din Superliga, sâmbătă, de la 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1.Oțelul a pierdut etapa trecută, cu Botoșaniul, dar Mirel Rădoi nu crede că asta îi face viața mai ușoară Craiovei în meciul de azi. ...
09:30
Manchester United - Chelsea, meciul zilei în Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Manchester United și Chelsea, formațiile pregătite de Ruben Amorim și Enzo Maresca, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, pe Old Trafford, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale etapei cu numărul #5 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct prin intermediul platformei VOYO. ...
09:10
Daniel Bîrligea, descumpănit după ce FCSB a suferit al cincilea eșec în 10 etape din Superliga: „Trebuie să câștigăm meciurile de la retrogradare” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), marcatorul unicului gol înscris de FCSB în eșecul cu FC Botoșani, scor 1-3, a comentat a cincea înfrângere suferită de campioana en-titre din Superliga, în cele 10 etape disputate până acum.FCSB se află într-o situație dificilă în campionatul intern, aflându-se doar pe locul 13, cu 7 puncte obținute, în urma unei victorii, 4 remize și 5 înfângeri. ...
09:10
Scene neobișnuite la Sankt Petersburg! S-a rugat de un fan să-i dea tricoul înapoi # Gazeta Sporturilor
În meciul Zenit - Akhmat (2-1), arbitrul a eliminat un jucător de-al oaspeților, apoi, după revederea fazei, a anulat „roșul” și l-a chemat înapoi pe teren.Incidentul s-a petrecut în finalul partidei contând pentru grupele Cupei Rusiei. Eliminat cu „roșu” direct, jucătorul lui Akhmat, Nader Ghandri (30 de ani), și-a scos tricoul și, înainte de a intra la vestiare, i l-a aruncat unui suporter aflat în tribună. ...
