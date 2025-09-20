Verstappen a câștigat calificările de la Baku! Sainz, aproape de o performanță istorică » Cum arată grila de start

14:20

U Cluj joacă diseară, de la ora 18:45, la Mioveni contra revelației FC Argeș. Ioan Ovidiu Sabău și-a lăudat adversarii și a spus ce nu funcționează încă la echipa sa, pentru a fi din nou în play-offU Cluj merge la Mioveni pentru etapa cu FC Argeș (azi, sâmbătă, ora 18:45) ca să obțină a 4-a victorie din sezon și să ajungă pe pozițiile de play-off. Nou-promovata din Trivale este una dintre revelațiile sezonului, are 3 puncte în fața „Șepcilor roșii”. ...