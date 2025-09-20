George Ogăraru: "Cei de la Ajax m-au întrebat de Louis Munteanu"

Sport.ro, 20 septembrie 2025 17:30

George Ogăraru, directorul Academiei de fotbal Steaua, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că a fost contactat de oficiali ai lui Ajax, care i-au cerut referințe despre Louis Munteanu.

Acum 5 minute
17:50
”Vezi vreo ieșire din situația în care se află FCSB?” Răspunsul tranșant al lui Gardoș: ”Iar se fac, mă experimente?” Sport.ro
FCSB a pierdut și meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, iar roș-albaștrii sunt cu moralul la pământ înainte de partida cu Go Ahead Eagles din faza principala Europa League.
Acum 10 minute
17:40
Alex Mitriță, gol fabulos și ispravă după ispravă în China, ultimul meci a fost unul nebun! Sport.ro
Internaționalul român face legea în Asia.
Acum 30 minute
17:30
17:20
Ironiile din Superliga au ajuns până în Olanda! Întrebarea pe care și-o pun batavii înainte de Go Ahead Eagles - FCSB Sport.ro
FCSB va începe parcursul în faza principală Europa League cu o deplasare pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Meciul este programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.
17:20
Premier League | Rezumatul meciului Liverpool - Everton 2-1. Partida a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Rezumat video: Liverpool - Everton 2-1.
Acum o oră
17:10
Rapid a transferat doi internaționali moldoveni cu două zile înaintea meciului cu FC Hermannstadt! Sport.ro
Constantin Gâlcă se gândește și la viitorul echipei giuleștene.
17:00
România, înfrângere cu campioana mondială Franţa şi în al doilea amical de la Oradea Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă şi sâmbătă, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 30-24 (15-13), în al doilea meci amical.
Acum 2 ore
16:40
Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia Sport.ro
Un nou meci în Superliga, un nou rezultat dezamăgitor pentru FCSB.
16:30
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului: cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere Sport.ro
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului.
16:30
Fenomenul Liviu Antal se îndreaptă în acest sezon spre golul 100 în Lituania! Sport.ro
Atacantul român este de neoprit și la 36 de ani.
16:20
Popovici și Preda, în cărți la etapa din Boston. Ce se întâmplă în ultima rundă din Red Bull Cliff Diving Sport.ro
Red Bull Cliff Diving, tradiționalul turneu de sărituri în apă de la mare înălțime, se apropie de final.
16:20
Steven Gerrard revine în Europa, dar nu în Premier League! Antrenorul, chemat să redreseze echipa Sport.ro
Steven Gerrard e legendă în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.
Acum 4 ore
15:40
Anfield s-a umplut de energie! Momentul în care fanii lui Liverpool l-au comemorat pe Diogo Jota Sport.ro
Fanii lui Liverpool l-au comemorat pe Diogo Jota.
15:30
GOOOL Billel Omrani! Fostul atacant de la CFR a spart gheața la noua echipă. De când nu mai marcase Sport.ro
Billel Omrani a spart gheața după o așteptare uriașă. 
15:10
Ce au spus italienii după primele meciuri ale lui Chivu pe banca lui Inter Sport.ro
Cristi Chivu va avea o misiune complicată la Inter.
15:00
Ce golazo! Cum a putut Gravenberch să înscrie în Liverpool - Everton Sport.ro
Derby-ul Merseyside a început cu scântei pe Anfield! 
14:50
Cu ce problemă s-ar confrunta Ianis Stoica în Portugalia + reacția lui Marius Măldărășanu Sport.ro
Ianis Stoica (22 de ani) s-a transferat în fereastra de mutări recent încheiată în Portugalia, la Estrela Amadora, în primul eșalon.
14:40
Costel Pantilimon, concluzie clară după FC Botoșani - FCSB 3-1: „Nu văd varianta asta” Sport.ro
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.
14:40
S-a schimbat liderul în Liga 2! Bătălie aprigă la vârful eșalonului secund! Rezultatele din celelalte meciuri Sport.ro
S-a schimbat liderul în Liga 2.
14:30
Coșmarul continuă pentru Neymar Jr! Brazilianul s-a „rupt“ din nou Sport.ro
Lovitură grea pentru Neymar și pentru Santos! 
14:20
Măldărășanu, înainte de Rapid - Hermannstadt: „Trebuie să băgăm kerosen!” Sport.ro
Hermannstadt n-are cel mai bun început de campionat.
14:00
Florin Gardoș a văzut eșecul dureros al lui FCSB de la Botoșani și a reacționat categoric. ”Schimbare de antrenor?!” Sport.ro
FCSB a pierdut 1-3 cu FC Botoșani în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.
Acum 6 ore
13:40
Cum l-a descris Marian Iancu pe Leo Grozavu după ce FC Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB vineri seară Sport.ro
A fost sărbătoare la Botoșani după primul meci al etapei #10 din sezonul regulat al Superligii României.
13:40
Italienii au făcut anunțul despre Nicolae Stanciu Sport.ro
Toate privirile vor fi pe Stanciu de la ora 16:00.
13:20
Cristi Balaj, cât de poate de sincer: „M-am gândit să plec de la CFR!” Sport.ro
CFR Cluj traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani și riscă să rateze play-off-ul Superligii. 
13:00
Starul Barcelonei de 86.000.000 de euro, gata să semneze: „Vom ajunge la o înțelegere” Sport.ro
Unul dintre oamenii de bază ai Barcelonei este aproape să semneze prelungirea cu formația catalană.
12:40
După ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la Seoul, Iga Swiatek a dat lovitura financiară! Sport.ro
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) continuă să domine la Korea Open 2025.
12:30
Oțelul Galați - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 21:00 | Meci greu pentru Mirel Rădoi Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova.
12:30
Ioan Ovidiu Sabău și-a analizat adversarii înainte de Argeș - ”U” Cluj: ”Se vede mâna lui Andone” Sport.ro
FC Argeș - ”U” Cluj este sâmbătă seară, de la ora 18:45, în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.
12:30
Gigi Becali nu l-a iertat după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou” Sport.ro
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.
12:20
FC Argeș - ”U” Cluj, LIVE TEXT de la 18:45 | Meci tare în Trivale Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FC Argeș și ”U” Cluj.
12:10
Adio, Franța! Fiul lui Zinedine Zidane s-a decis și schimbă naționala Sport.ro
Fiul fostului mare mijlocaș a câștigat Euro U17 cu reprezentativa de tineret a Franței în anul 2015.
12:00
Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi” Sport.ro
Cristi Chivu are un start complicat de sezon cu Inter.
Acum 8 ore
11:50
"Țeapa" de 70.000.000 de euro a lui Chelsea. S-a lăsat de fotbal și vrea la Jocurile Olimpice de atletism Sport.ro
Fotbalistul, transferat cu surle și trâmbițe la Chelsea în ianuarie 2023 pentru 70 de milioane de euro, trăiește acum un scenariu de film!
11:50
Simona Halep, mesaj pentru Sorana Cîrstea Sport.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani) a părăsit turneul de la Seul în optimile de finală.
11:40
Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului, la CM de la Tokyo. România încheie fără medalie Sport.ro
Atletul Alin Firfirică a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea discului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Delegaţia României a încheiat astfel participarea fără vreo medalie.
11:10
Alex Băluță, prima poză în America! Cu cine s-a fotografiat fostul winger de la FCSB Sport.ro
Alexandru Băluță a ajuns în sfârșit la Los Angeles și a postat prima fotografie în America, după aproape o lună de așteptare. 
11:10
A căzut în depresie după ce a avut un start fulminant în Superliga: ”E sub tratament, la psiholog. Sper să își revină, e plin de calități” Sport.ro
Ștefan Bană (20 de ani) a fost trimis sub formă de împrumut la Oțelul Galați, de la universitatea Craiova.
10:40
S-a spart gheața la FC Botoșani - FCSB! Nu s-a mai întâmplat așa ceva de mai bine de doi ani Sport.ro
Înfrângerea cu 3-1 de la Botoșani, a cincea din acest sezon de Superligă, a adus căderea campioanei pe locul 13, cu doar 7 puncte.
10:40
Fulham - Brentford, în direct pe VOYO, de la 22:00! Duel interesant în Premier League Sport.ro
Fulham - Brentford este în direct pe VOYO, de la ora 22:00.
10:40
Ce a scris FCSB pe rețelele social media după eșecul de la Botoșani. Fanii, furioși: ”Felicitări, sunteți de toată jena” Sport.ro
FCSB a pierdut și cu FC Botoșani în noul sezon și ocupă loc de baraj în clasament.
10:20
Manchester United - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 19:30! Cel mai tare meci al etapei de Premier League Sport.ro
Manchester United - Chelsea este în direct pe VOYO, de la ora 19:30.
10:20
Jerome Boateng și-a anunțat retragerea: ”Sunt gata să fac altceva” Sport.ro
Neamțul a evoluat pentru LASK în Austria ultima dată.
10:00
Liverpool - Everton, în direct pe VOYO, de la 14:30! Se anunță spectacol în Merseyside derby Sport.ro
Liverpool - Everton este în direct pe VOYO, de la ora 14:30.
10:00
La ce club joacă acum Andrei Florea. Românul a părăsit-o pe Juventus în vară Sport.ro
Andrei Florea, mijlocașul român crescut la Juventus, a ales un nou început în carieră.
Acum 12 ore
09:50
S-au bucurat din plin de victoria cu FCSB! Cum a arătat petrecerea din vestiarul lui Botoșani Sport.ro
FC Botoșani s-a impus cu 3-1 în fața lui FCSB.
09:30
Nantes – Rennes, Brest – Nice și Lens – Lille! Derby-uri tari în etapa a 5-a din Ligue 1 Sport.ro
Ligue 1 revine astăzi cu trei dueluri incendiare, toate transmise în direct și exclusiv pe VOYO și live video pe www.sport.ro!
09:30
Patru dueluri de foc în Premier League de la 17:00! Brighton - Tottenham, cap de afiș Sport.ro
Patru meciuri din Premier League vor avea loc astăzi, de la ora 17:00, toate transmise în direct și exclusiv pe VOYO. 
09:30
Leo Messi semnează: ”Negocieri avansate! Acordul ar putea fi încheiat în curând” Sport.ro
Lionel Messi (38 de ani) a plecat din Europa în urmă cu doi ani.
09:10
FCSB, de râsul olandezilor! Cum a fost numită campioana în presa batavă înainte de duelul din Europa League Sport.ro
FCSB se scufundă din ce în ce mai mult într-o criză care pare fără sfârșit. 
Mai multe ştiri
