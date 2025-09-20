Reuters: Koizumi, candidat la funcţia de premier al Japoniei, promite creşteri salariale pentru a contracara inflaţia

19:20

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România şi unul dintre cei mai importanţi jucători din Europa de Sud-Est, informează că, în cadrul şedinţei Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbely - Preşedintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Feţiţa - Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025.