Încă un manager de top din Rusia a murit în condiții suspecte. Este al 20-lea de la început războiului
ObservatorNews, 20 septembrie 2025 17:30
Alexander Tyunin, CEO-ul companiei Khimprom Engineering Alexander, a fost găsit mort în condiţii suspecte. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost descoperit în apropierea mașinii sale, pe un drum nu departe de o pădure. Lângă el, anchetatorii au găsit o pușcă de vânătoare și un bilet de adio în care se plângea că trece printr-o perioadă depresivă.
Acum 30 minute
17:30
Acum 2 ore
16:50
Administraţia Trump vrea să trimită Israelului arme şi echipamente militare în valoare de 6,4 mld. $ # ObservatorNews
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel. Valoarea pachetului se ridică 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, potrivit News.ro.
16:20
Întâlnire Zelenski-Trump, săptămâna viitoare, la Adunarea Generală a ONU, pe tema garanţiilor de securitate # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre garanții de securitate. Discuțiile vor avea loc în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, potrivit Mediafax.
16:00
Se comportă ca o fetiță de 7 ani și vindecă suflete: cine este Robin, robotul care cucerește spitalele din SUA # ObservatorNews
Nu are inimă, dar știe să aline durerea. Robin, robotul care se comportă ca o fetiță de 7 ani, a devenit sprijinul emoțional al pacienților din spitale și aziluri, acolo unde lipsa de personal lasă goluri greu de acoperit.
16:00
"Ajutor de nădejde", hoţ pe ascuns. Cum l-a jefuit un tânăr din Alba pe bătrânul pentru care lucra # ObservatorNews
Un tânăr de 25 de ani dintr-o localitate din Alba a fost reţinut, după ce a furat cardul bancar din locuinţa unui bărbat de 76 de ani, pe care obişnuia să îl ajute în gospodărie, şi ar fi efectuat mai multe operaţiuni financiare, în valoare totală de peste 7.000 lei.
Acum 4 ore
15:40
Sportivii din Rusia pot participa la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 doar sub un steag neutru # ObservatorNews
Comitetul Olimpic Internațional a anunțat, vineri, că sportivii din Rusia vor avea dreptul să participe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 sub un steag neutru. Decizia a fost luată după o reuniune la Milano și menține aceleași sancțiuni care s-au aplicat sportivilor ruși și la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut, potrivit Mediafax.
15:30
Accident grav pe DN1F, în Cluj. O persoană la spital, după impactul între o dubă şi două autoturisme # ObservatorNews
Un accident grav s-a produs sâmbătă pe DN1F, în județul Cluj. Au fost implicate o autoutilitară și două autoturisme.
15:30
Accident de groază în Constanța. Trei persoane, între care un copil, au ajuns la spital # ObservatorNews
Un accident rutier grav a avut loc astăzi în Constanța, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
15:20
Producţii record la cereale şi rapiţă. Florin Barbu: "Agricultura este cea mai mare bogăţie a României" # ObservatorNews
Ministrul Agriculturii a anunţat producţii record de cereale şi rapiţă, potrivit News.ro. Agricultorii au obţinut cu peste 5 milioane de tone mai mult decât canditatea de anul trecut.
15:10
O structură geologică rară sub Marea Nordului, atribuită unui impact vechi de milioane de ani # ObservatorNews
Un asteroid cu diametrul de 160 de metri, prăbușit în Marea Nordului, ar fi provocat formarea craterului Silverpit și un tsunami de 100 de metri. După două decenii de dezbateri, cercetătorii susţin că structura subacvatică de lângă coasta Yorkshire este dovada unui impact rar și semnificativ pentru istoria geologică a Europei.
15:10
Cât costă cu adevărat o casă de 1 euro în Italia: "Am scos cinci încărcături de camion de moloz" # ObservatorNews
Casele de 1 euro din Italia au atras mii de cumpărători din întreaga lume, însă prețul simbolic ascunde cheltuieli reale. Un tânăr care a cumpărat deja două astfel de locuințe dezvăluie cât costă, de fapt, să deții și să renovezi o astfel de proprietate.
14:50
Sondaj Avangarde, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: AUR - 41%, PSD - 19%, PNL - 13%, USR - 12% # ObservatorNews
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde. Alte partide ar obţine sub 2%, astfel încât POT şi SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenţi, 51% se declară mai degrabă dezamăgiţi de modul în care Guvernul Bolojan gestioneză situaţia ţării.
14:40
Zelenski: Ucraina discută cu Polonia și România doborârea dronelor deasupra regiunilor vestice # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina poartă discuții cu Polonia și România pentru a coordona acțiuni comune de apărare antiaeriană, care să vizeze inclusiv interceptarea dronelor rusești deasupra vestului Ucrainei, relatează publicaţia interfax.com.ua.
14:30
Aproape trei sferturi dintre români sunt convinși că România se îndreaptă pe un drum greșit, arată cel mai recent sondaj Avangarde. Doar unul din cinci respondenți mai are o percepție pozitivă asupra direcției în care merge țara, iar încrederea în Guvern a scăzut vizibil în ultimele luni, relatează Agerpres.
14:30
Radu Miruță, după reținerea secretarului de stat din Ministerul Economiei: "Era singurul fără nicio atribuţie" # ObservatorNews
Ministrul Economiei, Radu Miruță, s-a dezis public de secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut 24 de ore de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Miruță afirmă că Nedelcea este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuție, pentru că "nu îndeplinește condițiile principiilor" sale, și susține că acesta nici nu a mai fost văzut de o lună în minister, potrivit News.ro.
14:20
Cum arată dovleacul gigant, de 969 kg, pe care fermierii ruşi l-au crescut timp de 6 luni # ObservatorNews
Un dovleac de aproape o tonă a câştigat titlul de cel mai greu dovleac cultivat vreodată în Rusia. 969 de kilograme are leguma monstru, care a necesitat atenţie deosebită timp de mai bine de şase luni.
14:10
Trei ucraineni, arestați, după ce au fost prinși cu 25.000 de pachete de țigări într-o parcare din București # ObservatorNews
Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv, după ce au fost surprinși în flagrant în timp ce încercau să livreze peste 25.000 de pachete de țigări de contrabandă, într-o parcare a unui mall din București. Prejudiciul depășește 500.000 de lei, potrivit Mediafax.
14:10
Reacţia turiştilor care au încercat ciorba candrenalilor. Este creația unui preot, cu un ingredient secret # ObservatorNews
Cei care au vrut să se răsfețe în acest weekend și să încerce ceva nou, au mers în Bucovina, acolo unde au fost întâmpinați cu bucate tradiționale din zona Dornei, iar printre preparatele care au stârnit curiozitatea tuturor se află o rețetă cu totul aparte: ciorba candrenalilor. Este creația unui preot care promite să dezvăluie ingredientul secret chiar la acest eveniment.
14:10
Trei muncitori, intoxicaţi cu vapori de benzină într-un depozit din Buzău. Unul dintre ei a murit pe loc # ObservatorNews
Incident şocant în Buzău. Un bărbat a murit şi doi sunt în stare gravă după ce s-au intoxicat cu vapori de benzină într-un depozit de combustibil. Cei trei încercau să curețe un rezervor gol.
14:00
Peggy și Benjamin, doi panda roşii de la Zoo Braşov, sărbătoriţi în mod inedit de ziua lor # ObservatorNews
Peggy și Benjamin, singurele exemplare de panda roșu din România, sunt astăzi vedetele Grădinii Zoologice din Braşov. Vizitatorii sunt așteptați la un eveniment dedicat protejării speciei lor, pe cale de dispariție.
Acum 6 ore
13:50
Vânătorii se întrec în măiestrie: secretul ceaunului perfect cu mistreţ sau căprior. Cât trebuie să fiarbă # ObservatorNews
În Banat s-au adunat astăzi vânători și pescari din toate regiunile țării, dar și din Serbia și Ungaria, ca să se laude cu prada și poveștile de peste an. Ba mai mult, își vor arăta și măiestria pe parte culinară, iar cel mai priceput va fi premiat.
13:40
Scandal monstru în Ţăndărei. Doi fraţi au ajuns la cuţite, după o ceartă în care fiecare dintre ei a chemat întăriri. Conflictul s-a încheiat cu o crimă.
13:40
Alegerile pentru Capitală, între coaliţie şi dezbinare. Bujduveanu: În 2024 am văzut un extremist pe turnantă # ObservatorNews
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, crede că viitorul scrutin pentru Primăria București nu trebuie să repete greșelile trecutului. Edilul susține că cea mai bună soluție este un candidat comun al coaliției, pentru a evita fragmentarea dreptei, care la ultimele alegeri a permis extremiștilor să câștige teren. "Am riscat să dăm țara pe mâna rușilor", avertizează Bujduveanu, care subliniază că viitorul primar trebuie să aibă experiență administrativă și relații solide cu Guvernul și Președinția, potrivit News.ro.
13:30
De pe 24 septembrie, New York-ul găzduieşte cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU, într-un context internaţional tensionat, marcat de conflictele din Gaza şi Ucraina, revenirea preşedintelui american Donald Trump şi probleme legate de dosarul nuclear iranian.
13:30
Bujduveanu, despre reorganizarea Primăriei Capitalei: Cu siguranţă sunt angajaţi care "taie frunze la câini" # ObservatorNews
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că este de părere că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că acesta poate funcţiona fără 10% din angajaţii actuali, având în vedere faptul că sunt servicii care se suprapun. Bujduveanu a precizat că ”sunt angajaţi care taie frunze la câini”, scrie News.ro.
13:20
Bucureștiul, mărturie a mafiei imobiliare. Primarul interimar promite schimbarea regulilor din 2026 # ObservatorNews
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, recunoaște că Bucureștiul a fost marcat de "mafia imobiliară", însă afirmă că fostul edil Nicușor Dan a reușit să oprească dezvoltarea haotică a Capitalei. Bujduveanu promite că noul Plan Urbanistic General va fi gata în 2026 și va intra în dezbatere publică, iar Nicușor Dan va fi invitat la discuții, potrivit News.ro.
13:20
Sistemul de termoficare din Capitală: problema cu apa caldă şi căldura. PMB: Nu va fi extraordinar la iarnă # ObservatorNews
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrurile merg bine în ceea ce priveşte investiţiile şi a subliniat că în Bucureşti este cel mai mare sistem centralizat din lume, după Moscova. Sistemul are 2.000 de kilometri de reţea primară şi 4.000 de kilometri de reţea secundară, iar din primii 2.000 cam 300 de kilometri erau extrem de degradaţi. Până la finalul anului se va ajunge la 200 km de conducte schimbate.
13:10
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa # ObservatorNews
O fetiță de doar 3 ani a căzut aseară de la etajul 4 al unui bloc dintr-un complex rezidențial de la marginea Bucureștiului. Copila se afla în grija bunicii, care a scăpat-o din ochi pentru câteva secunde. Incidentul ar fi putut avea un final tragic, însă micuța a supraviețuit căderii.
13:10
România a încasat despăgubiri de 7.5 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda # ObservatorNews
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat 5.7 milioane de euro din partea autorităţilor olandeze, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru coiful de la Coţofeneşti şi cele trei brăţări furate din Muzeul Drents, scrie Agerpres.
12:20
Septembrie cu soare pe litoral. Hotelurile atrag turiști cu oferte începând de la 280 lei, cu mic dejun inclus # ObservatorNews
Chiar dacă vara calendaristică a trecut, vremea a rămas în continuare frumoasă, cu temperaturi peste medie, în aproape toată țara. Deşi sezonul estival s-a încheiat, litoralul încă este animat.
12:00
SONDAJ: Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? # ObservatorNews
Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază este încă incertă. Decizia finală va fi luată marţi, în cadrul coaliţiei de guvernare. Schema actuală de plafonare expiră la finalul lunii septembrie, iar dacă ar fi abandonată, în mai puţin de două săptămâni preţurile la raft ar putea creşte cu 5 până la 7 procente, avertizează specialiştii
12:00
A pierdut controlul volanului și a murit pe loc. Șofer, zdrobit cu mașina de gardul casei, în Tecuci # ObservatorNews
Un accident cumplit a curmat viața unui tânăr de 29 de ani din Tecuci. Mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a fost proiectată într-un gard, iar impactul i-a fost fatal.
Acum 8 ore
11:50
Tragedie în Arad. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina într-o curbă # ObservatorNews
Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineaţă, între localitățile Apateu-Satu Nou. Un tânăr de 22 de ani, din comuna Mişca, ar fi pierdut controlul maşinii pe care o conducea într-o curbă şi s-ar fi răsturnat. Din păcate tânărul nu a putut fi salvat.
11:50
Trump impune taxă de 100.000 $ pentru viza H-1B. Măsura lovește în marile companii tech # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru companiile care vor să angajeze străini prin programul H-1B. Măsura, considerată de critici o piedică majoră pentru inovație și competitivitate, intră în vigoare pe 21 septembrie și vizează exclusiv cererile noi.
11:40
Atac cibernetic afectează mai multe aeroporturi din Europa: întârzieri și anulări de zboruri # ObservatorNews
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii de check-in şi îmbarcare a provocat sâmbătă blocaje pe aeroporturi majore din Europa, printre care Heathrow, Bruxelles şi Berlin, ducând la întârzieri şi anulări de zboruri.
11:30
Mamaia schimbă distracția pe adrenalină pură! Bolizi de milioane, motoare turate la maximum și dueluri unu la unu - toate vor transforma stațiunea într-o arenă a vitezei, la prima ediție a evenimentului Mamaia Rally Show! După ce ieri și-au testat forțele la antrenamente, mâine se decide cine pleacă acasă cu marele trofeu.
11:30
Horoscop 21 septembrie 2025. Astrologii prevăd o zi care le aduce zodiilor momente de introspecție și legături puternice cu trecutul. Amintirile, tradițiile și rădăcinile familiale revin în prim-plan, transformându-se în surse de inspirație și echilibru în prezent.
11:20
Noapte de coşmar în Ucraina: 2 morţi şi 27 de răniţi după un nou atac rusesc. Polonia a ridicat avioane NATO # ObservatorNews
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac de proporții cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 27 au fost rănite. În timpul bombardamentelor, Polonia a ridicat avioane NATO pentru a-și proteja spațiul aerian.
11:10
Explozie urmată de incendiu într-o fabrică de prelucrare a lemnului din Brad, Hunedoara. Pagube de 500.000 € # ObservatorNews
O explozie urmată de incendiu a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Brad, judeţul Hunedoara. Nu au fost victime, dar paguba se ridică la 500.000 de euro.
11:00
Brăilean de 55 de ani, arestat preventiv după ce ar fi constrâns şi agresat sexual o tânără de 18 ani # ObservatorNews
Un bărbat de 55 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat sexual o tânără de 18 ani. Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu câteva zile, atunci când individul ar fi constrâns-o pe fată și ar fi atins-o de mai multe ori. Pentru fapta sa, individul riscă ani grei de închisoare.
10:50
Un copil de 3 ani a căzut de la etajul 4 al unui bloc, în Chiajna. A aterizat pe parbrizul unei mașini parcate # ObservatorNews
Incident extrem de grav în cartierul Militari, din Chiajna. Un copil de trei ani a căzut în gol de la etajul patru al unui bloc. Micuţa a picat pe parbrizul unei maşini parcate, iar impactul a fost extrem de violent.
10:40
Momentul în care un pieton se salvează în ultima secundă, după ce o mașină ajunge pe trotuar, în Iaşi # ObservatorNews
La un pas de tragedie, în Iaşi! Un pieton a scăpat cu viaţă ca prin minune, după ce un autoturism care circula cu viteză a ajuns pe trotuar. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum şoferul maşinii pierde controlul maşinii într-o curbă şi iese de pe carosabil.
10:30
A vrut să se răzbune după 20 de ani pentru un teren. Un bărbat din Mureș a incendiat casa unei familii din sat # ObservatorNews
Teroare într-o comună din judeţul Mureş. Un bărbat de 69 de ani a băgat spaima în localnici după ce a incendiat o casă. Individul ar fi vrut să-și regleze nişte socoteli mai vechi cu familia care locuia acolo, motiv pentru care a decis să se răzbune. Din fericire, oamenii erau plecați la muncă în străinătate, însă pagubele materiale sunt însemnate.
10:00
Un bărbat de 39 de ani a murit strivit de un copac în Maramureș. Trupul său a fost coborât de salvamontişti # ObservatorNews
Misiune contra-cronometru pentru salvamontiștii din Maramureș. Un bărbat de 39 de ani a fost strivit de un copac care s-a prăbușit peste el, într-o zonă aproape imposibil de accesat. Salvatorii au urcat cu robot de resuscitare, defibrilator și tot arsenalul medical, dar, în ciuda eforturilor disperate, viața omului nu a mai putut fi salvată. Trupul neînsuflețit a fost coborât de pe munte și predat medicilor legiști.
Acum 12 ore
09:50
Șofer român de TIR, pus la pământ de polițiști germani. S-a urcat drogat la volan şi a făcut prăpăd în oraş # ObservatorNews
Un şofer român de TIR a fost dat jos cu forţa de la volan şi imobilizat de poliţiştii din Germania după ce a provocat un accident într-o intersecţie importantă. Conaţionalul de 40 de ani a intrat pe contrasens şi a lovit o maşină în care se aflau doi bărbaţi. Potrivit presei germane, ofiţerii l-au testat pentru substanţe interzise, iar rezultatul a fost pozitiv. Şoferul nu s-a ales cu răni în urma coliziunii, dar un pasager din cealaltă maşină a fost uşor rănit. Pagubele sunt estimate la aproximativ 40.000 de euro.
09:30
Flăcările au înghiţit trei cartiere din Antalya: peste 150 de case, evacuate de urgenţă. Mesajul autorităţilor # ObservatorNews
Dezastru în Turcia. Un incendiu de vegetaţie a izbucnit în apropiere de Antalya, iar peste 150 de locuinţe au fost evacuate de urgenţă. Cei peste 190 de pompieri, asistaţi de 10 aeronave şi mai multe autospeciale, se luptă cu flăcările alimentate de vântul puternic. Ca măsură de precauţie, alimentarea cu energie electrică a fost oprită în zonă, până când flăcările vor fi sub control.
09:30
Braşovul în culori de toamnă. Oraşul de basm cucereşte atât turiştii, cât şi pasionaţii de fotografie # ObservatorNews
Toamna își face simțită prezența, iar odată cu ea zonele de munte se transformă în adevărate cadre de poveste. La Brașov, vremea este perfectă, pădurile şi-au îmbrăcat straiele roşiatice şi aurii, iar soarele blând e poate cea mai bună invitație la plimbare în natură, dar şi un aliat de nădejde pentru cele mai spectaculoase fotografii.
09:20
Trump lansează "Gold Card", un permis de şedere care costă un milion de dolari. "Va fi un succes imens" # ObservatorNews
Donald Trump a anunţat lansarea renumitului card de aur, destinat imigranţilor bogaţi şi care garantează viză permanentă în America. Administraţia estimează că iniţial vor fi disponibile 80.000 de astfel de carduri şi că programul va aduce venituri de aproximativ 100 de miliarde de dolari. Donald Trump a semnat şi un ordin executiv care obligă companiile să plătească 100.000 de dolari pentru fiecare lucrător străin pe care vor să-l aducă în SUA prin programul de viză H-1B, folosit mai ales în domenii precum tehnologie şi inginerie.
09:00
Cum sărbătoreşte Bucureştiul 566 de ani de la atestare: Expoziţii şi ateliere, show-uri unice şi spectacole # ObservatorNews
Bucureștiul îmbracă straie de sărbătoare în acest weekend! Capitala s-a transformat într-o scenă uriașă dedicată istoriei, artei și culturii.
09:00
Prelungirea plafonării la alimente, mărul discordiei în coaliție. Ce urmează pentru români, de la 1 octombrie # ObservatorNews
Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază este încă incertă. Premierul Ilie Bolojan a stat faţă în faţă cu reprezentanții marilor magazine. Oficial, retailerii au transmis că NU sunt de acord cu intervenția statului în economie, însă se vor conforma deciziei Guvernului.
