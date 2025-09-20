Încă un manager de top din Rusia a murit în condiții suspecte. Este al 20-lea de la început războiului

09:50

Un şofer român de TIR a fost dat jos cu forţa de la volan şi imobilizat de poliţiştii din Germania după ce a provocat un accident într-o intersecţie importantă. Conaţionalul de 40 de ani a intrat pe contrasens şi a lovit o maşină în care se aflau doi bărbaţi. Potrivit presei germane, ofiţerii l-au testat pentru substanţe interzise, iar rezultatul a fost pozitiv. Şoferul nu s-a ales cu răni în urma coliziunii, dar un pasager din cealaltă maşină a fost uşor rănit. Pagubele sunt estimate la aproximativ 40.000 de euro.