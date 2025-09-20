Formula 1: Max Verstappen, în pole position la Marele Premiu al Azerbaidjanului
News.ro, 20 septembrie 2025 17:30
Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
Acum 30 minute
17:30
17:20
China avertizează platformele de socializare Kuaishou şi Weibo pentru încălcări ale reglementărilor privind gestionarea conţinutului # News.ro
Autoritatea chineză pentru reglementarea internetului (Cyberspace Administration of China – CAC) a emis sâmbătă avertismente şi măsuri disciplinare împotriva platformei de live-streaming Kuaishou şi a reţelei sociale Weibo, transmite Reuters.
Acum o oră
17:10
Fotbalistul echipei Zhejiang Professional, Alexandru Mitriţă, a înscris un gol în meciul terminat la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Changchun Yatai, în etapa a 25-a a campionatului Chinei.
17:10
În urma unor interpretări apărute recent în spaţiul public cu privire la proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale şi înscrierea acestora în Registrul unic al cabinetelor medicale, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis mai multe clarificări.
17:00
Dâmboviţa: Bărbat, arestat preventiv după ce ar fi furat bani din patru firme şi din vestiarul unei unităţi medicale/ El ar fi sustras şi două biciclete de pe terasa unei locuinţe # News.ro
Un bărbat de 27 de ani din Târgovişte a fost arestat preventiv după ce, începând din luna iunie, ar fi furat sume de bani din sediile a patru firme şi din vestiarul unei unităţi medicale. În plus, el ar fi sustras două biciclete de pe terasa unei locuinţe.
Acum 2 ore
16:50
Armata israeliană îşi continuă ofensiva în Gaza City: 34 de palestinieni ucişi, anunţă autorităţile locale # News.ro
Forţele israeliene au intensificat sâmbătă atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, care au raportat 34 de morţi, transmite Reuters.
16:40
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.
16:30
Handbal feminin: România, înfrângere cu campioana mondială Franţa şi în al doilea amical de la Oradea # News.ro
Naţionala României a fost învinsă şi sâmbătă, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 30-24 (15-13), în al doilea meci amical.
16:20
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul adresat comunităţii internaţionale este clar: insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze, transmite Reuters.
16:20
Influenţa crimei organizate se extinde asupra sportului în toate Americile, ameninţând echitatea competiţiilor sportive de pe continent, a avertizat, vineri, o agenţie a ONU într-un raport prezentat în Panama.
16:00
Cluj: Femeie, transportată în stare gravă la spital, după un accident în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară şi un camion # News.ro
O femeie a fost rănită, sâmbătă după-amiază, într-un accident rutier produs în localitatea Mera, judeţul Cluj, între un autoturism, o autoutilitară şi un camion. Ea a fost intubată şi transportată la spital.
Acum 4 ore
15:40
Constanţa: Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti, după ce el a ieşit în stradă cu o toporişcă, pentru intimidarea unei persoane cu care femeia s-a certat # News.ro
Un bărbat de 55 de ani din municipiul Constanţa şi iubita acestuia au fost amendaţi de poliţişti cu 3.000 de lei fiecare, după ce, în urma unui conflict verbal între femeie şi o altă persoană, bărbatul a ieşit cu o toporişcă pe care a folosit-o pentru intimidare.
15:30
Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari - surse # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, relatează Reuters.
15:20
Antrenorul echipei Chelsea: Viaţa este mai grea pentru tatăl meu pescar decât pentru un fotbalist # News.ro
Antrenorul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a respins compasiunea pentru Raheem Sterling şi Axel Disasi, spunând că tatăl său are o „viaţă mai grea” ca pescar decât jucătorii trimişi la formaţia de rezerve a clubului său, relatează BBC.
14:40
China a reafirmat sâmbătă că îşi păstrează poziţia privind viitorul aplicaţiei TikTok în Statele Unite, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că negocierile pentru trecerea platformei sub control american ”progresează”, transmite Reuters.
14:40
Liga 2: Poli Iaşi a învins Metalul Buzău, scor 2-1. Golul victoriei, marcat din penalti în minutul 90+3 # News.ro
Echipa Poli Iaşi a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Metalul Buzău, în etapa a 7-a a Ligii a II-a.
14:40
Sondaj Avangarde – AUR 41%, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD, PNL, USR şi UDMR / POT şi SOS România nu ar mai întruni pragul electoral / 51% dintre respondenţi, mai degrabă dezamăgiţi de cum gestionează Guvernul situaţia # News.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde. Alte partide ar obţine sub 2%, astfel încât POT şi SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenţi, 51% se declară mai degrabă dezamăgiţi de mosul în care Guvernul Bolojan gestioneză situaţia ţării.
14:30
Ecuador: Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie # News.ro
Jucătorul profesionist ecuadorian Jonathan González (31 de ani) a fost asasinat, vineri, în timpul unui atac armat. Este a treia asasinare a unui jucător din Ecuador, după cele din 10 septembrie ale lui Maicol Valencia şi Leandro Yépez, jucători ai echipei Exapromo Costa (divizia a 2-a ecuadoriană).
14:10
Agenţia Europeană a Medicamentului: 14 noi tratamente, recomandate pentru autorizare în UE # News.ro
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în şedinţa de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piaţa Uniunii Europene, între care se numără nouă biosimilare şi un generic, potrivit datelor publicate vineri de instituţie.
14:10
Ministrul Agriculturii, Florin barbu, anunţă, sâmbătă, producţii record de cereale şi rapiţă, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât canditatea obţinută anul trecut.
14:00
Brazilia va proteja 140 de milioane de oameni de febra dengue printr-o ”super-fabrică” de ţânţari # News.ro
În Brazilia a fost inaugurată la Curitiba cea mai mare biofabrică din lume pentru creşterea ţânţarilor infectaţi cu bacteria Wolbachia, o metodă folosită pentru a combate răspândirea dengue, relatează Reuters.
Acum 6 ore
13:40
Ministrul Sănătăţii: Vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a participat, sâmbătă, la al 64-lea Congres Naţional de Cardiologie, afirmă că hipertensiunea arterială este una dintre marile provocări de sănătate publică şi a cerut scuze medicilor pentru momentele în care ”sistemul i-a lăsat singuri”. Ministrul a anunţat, în premieră, că va fi dezvoltat un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie.
13:20
Jucătorul dinamovist Yannick Theodor Alexandrescou (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfăşoară la Oberpullendorf (Austria).
13:20
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită # News.ro
Managerul Spitalului Municipal din Carasebes, medicul Singh Bhupinder, a fost prezentat judecătorilor de la Tribunalul Timiş care au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.
13:00
Ministrul Economiei, despre reţinerea unui secretar de stat din minister: Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie / Nu îndeplineşte condiţiile principiilor mele # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a declarat, sâmbătă, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, cel care vineri a fost reţinut 24 de ore pentru instigare la abuz în serviciu, că este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuţie pentru că nu îndeplineşte condiţiile principiilor sale.
13:00
Primarul general interimar, întrebat dacă dărâmă Cathedral Plaza: Unde e lege, nu e tocmeală. Dacă instanţa spune că trebuie dată jos, va fi dată jos! În ce fază se află procesul # News.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine că va dispune dărâmarea Cathedral Plaza imediat ce instanţa va pronunţa o sentinţă definitivă. ”Vă spun un lucru foarte clar: unde e lege, nu tocmeală. Dacă instanţa spune că trebuie dată jos, ea va fi dată jos”, a spus Bujduveanu, care se aşteaptă la o decizie favorabilă primăriei, în condiţiile în care procesul pe fond a fost deja câştigat. ”Miza nu este să punem jos o clădire. Miza este să arătăm că în Bucureşti trebuie să se construiască unitar, normal şi conform legii”, a spus primarul general interimar.
13:00
Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina şi al tensiunilor nucleare cu Iranul # News.ro
Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din Gaza şi Ucraina, recunoaşterea tot mai largă a statului palestinian şi tensiunile nucleare cu Iranul, transmite Reuters.
13:00
Primarul general interimar: Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei / Cât e leafa primarului - VIDEO # News.ro
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, susţine că angajaţii din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administraţia publică locală. Un director din instituţie încasează 13.000 de lei net, viceprimarul 18.000 de lei, în timp ce leafa primarului general interimar se ridică la 19.000 de lei pe lună. Stelian Bujduveanu susţine că salariile încasate de şefii companiilor municipale au fost plafonate la nivelul viceprimarului Capitalei. Înainte de această decizie, directorul companiei de transport public local câştiga 12.000 de euro lunar. ”La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală”, a spus Bujduveanu, la Prima Tv.
13:00
Rezultate din Liga 2: CS Dinamo a remizat cu FC Voluntari, scor 0-0 / Victorie pentru liderul Corvinul Hunedoara # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VII-a a Ligii a II-a:
12:50
Primarul general interimar, întrebat dacă există mafie imobiliară în Capitală: Cu siguranţă a existat. Nicuşor Dan a oprit dezvoltarea haotică a oraşului - VIDEO # News.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine că a existat mafie imobiliară în Bucureşti, însă Nicuşor Dan a oprit ”dezvoltarea haotică” a oraşului. De asemenea, Stelian Bujduveanu anunţă că în 2026 ar trebui finalizat noul Plan Urbanistic General (PUG), iar preşedintele Nicuşor Dan se va număra printre invitaţii la dezbaterea finală, în urma căreia se vor stabili noile reguli pentru dezvoltarea imobiliară. ”Să te duci să pui blocuri între case, să mutilezi oraşul, să iei o clădire istorică şi să o umpli cu polistiren, fără să ai avize, fără să ţii cont de nimic, afectează pe toată lumea, nu doar pe cei din carterul respectiv”, a explicat primarul general interimar al Capitalei.
12:50
Alegeri pentru Primăria Capitalei - Primarul general interimar: Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală. Cred că are probleme mult mai complexe - VIDEO # News.ro
Primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu, este de părere că preşedintele Nicuşor Dan are probleme mai complexe de rezolvat decât alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”, susţine Stelian Bujduveanu, care îl laudă pe şeful statului, spunând că face ”o treabă extraordinară” la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a susţinut public că guvernul trebuie să organizeze alegeri în această toamnă pentru funcţia de primar general, însă PSD se opune. În PNL există două tabere: primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a pledat pentru alegeri organizate rapid şi un candidat comun al dreptei (PNL-USR), în timp ce Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine varianta unui candidat comun care să includă şi PSD.
12:40
Dominic Fritz: Una din greşelile care ne-au adus unde suntem este această tendinţă de a face politică după sondaje / Suntem stabili în sondaje / Liderul USR dipus la o colaborare cu PNL-ul condus de Bolojan, ”inclusiv în alegeri viitoare” # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că politica nu se poate face cu ochii pe sondaje, situaţia actuală a României fiind un rezultat al faptului că politicienii s-au gândit în permanenţă doar la cum sunt văzuţi în cercetările de piaţă. USR este stabil în sondaje, afirmă liderul formaţiunii, ceea ce atestă că miniştri USR fac treabă bună. Întrebat despre o eventuală fuzionare pe viitor cu PNL ; Fritz a exclus această variantă, dar se arată deschis la o colaborare cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan, ”inclusiv în alegeri viitoare”.
12:40
Fritz: O bună parte din puterea economică a României este consumată de un stat supraponderal / Trebuie să desfinţăm anumite instituţii şi agenţii care nu şi-au niciun rost / Primarul din Timişoara a dat un exemplu local de o astfel de instituţie # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că românii nu o duc bine momentan şi că există o atmosferă de teamă economică, de aceea USR susţine reformele care ”reduc amprenta financiară a statului în bugetul României”. Primarul din Timişoara s-a referit la instituţii şi agenţii care ”nu şi-au niciun rost”, dând un exemplu de la Timişoara.
12:40
Bujduveanu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cea mai bună opţiune este un candidat comun din partea coaliţiei / Experienţa de anul trecut ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrează de 10 ani în Primăria Bucureşti şi că tranziţia spre funcţia de edil a fost una uşoară, el cunoscând problemele administrative. În ceea ce priveşte alegerile pentru funcţia de primar general, Bujduveanu crede că actuala coaliţie de guvernare ar trebui să aibă un candidat comun.
12:40
Preşedintele USR: Este depusă o moţiune de cenzură ridicolă de către AUR în Parlament / S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace / Bineînţeles, va pica această moţiune # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că AUR a depus în Parlament ”o moţiune de cenzură ridicolă”, care va pica la vot, la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. ”S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace”, a declarat Fritz.
12:40
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda # News.ro
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
12:30
Primarul interimar al Capitalei: Bucureştiul, ca şi siguranţă a cetăţenilor, este pe primul loc în Europa / Gradul de infracţionalitate în acest oraş al nostru este mult, mult mai scăzut faţă de alte oraşe # News.ro
Bucureştiul este un oraş sigur, dă asigurări primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit acestuia, gradul de infracţionalitate în municipiu este mult mai scăzut decât în alte capitale europene.
12:30
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA 500 de la Seul, după ce a trecut de australianca Maya Joint (46 WTA).
12:30
Bujduveanu: Cred că reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară / O să putem funcţiona fără 10% fără probleme / Sunt foarte multe servicii care se suprapun / Cu siguranţă sunt angajaţi care taie frunze la căini # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, este de părere că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că aceasta poate funcţiona fără 10% din actualii angajaţi, având în vedere că sunt servicii care se suprapun. Bujduveanu a precizat că ”sunt angajaţi care taie frunze la câini”.
12:20
Stelian Bujduveanu: Cea mai mare problemă a acestui oraş este traficul / Am hotărât să dublăm efectivul de oameni în stradă / Jumătate din bucureşteni au permis de conducere / Sunt 1,7 milioane de maşini înmatriculate # News.ro
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a atras atenţia că cea mai mare problemă a municipiului Bucureşti o reprezintă traficul auto. Potrivit acestuia, sunt 1,7 milioane de maşini înmatriculate, iar jumătate dintre bucureşteni au permis auto. În plus, zilnic intră în Capitală alte 300.000 de maşini. Bujduveanu afirmă că nu se poate concluziona că sunt 2 milioane de maşini zilnic pe străzile din Bucureşti, dar un million sunt cu siguranţă. Pentru a fluidiza traficul, mai ales odată cu începerea anului şcolar, primarul general interimar afirmă că s-a dublat numărul agenţilor care dirijează circulaţia.
12:20
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, întrebat dacă ar vrea metroul la Primăria Capitalei: Nu este astăzi o prioritate # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, este de părere că nu e o prioritate ca Primăria Bucureşti să preia metroul de la Ministerul Transporturilor.
12:10
Stelian Bujduveanu: Lucrurile merg foarte bine din punct de vedere al investiţiilor / După Moscova, al doilea cel mai mare sistem centralizat din lume pe termoficare este în Bucureşti / Aş putea să spun - o să fIe extraordinar la iarnă, dar nu o să fie # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrurile merg bine în ceea ce priveşte investiţiile şi a subliniat că în Bucureşti este cel mai mare sistem centralizat din lume, după Moscova. Sistemul are 2.000 de kilometri de reţea primară şi 4.000 de kilometri de reţea secundară, iar din primii 2.000 cam 300 de kilometri erau extrem de degradaţi. Până la finalul anului se va ajunge la 200 km de conducte schimbate.
12:00
Dominic Fritz: Este un război dus cu arme clasice în Ucraina, dar şi cu incursiuni în alte ţări vecine / Este un război dus şi cu mijloace comunicaţionale şi inclusiv prin partide care par democratice, dar care, de fapt, sunt la cheremul Kremlinului # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, s-a referit, sâmbătă, la războiul Rusiei din Ucraina şi a spus că este un război hibrid care se duce cu arme clasice care ajung şi în ţări vecine, dar este şi un război care se duce cu mijloace comunicaţionale, inclusiv prin partide politice care sunt ”la cheremul Kremlinului”.
12:00
Marea Britanie renunţă la imunitatea pentru soldaţi în dosarele Conflictului din Irlanda de Nord, după un nou acord cu Irlanda # News.ro
Guvernul britanic şi cel irlandez au anunţat vineri un nou cadru legal pentru gestionarea moştenirii deceniilor de violenţe sectare din Irlanda de Nord, care va înlocui controversata lege a conservatorilor din 2023 privind Conflictul din Irlanda de Nord (cunoscut sub numele de The Troubles), transmite Reuters.
Acum 8 ore
11:50
Dominic Fritz: Discuţia despre reforma în administraţia locală s-a transformat, din păcate, în ultimele săptămâni, într-un mic târg despre dacă dăm afară 10-15% # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că discuţia despre reforma administrativă s-a transformat ”într-un mic târg” şi că USR propune crearea unei comisii care să lucreze la o reformă reală administrativă în care să se discute şi despre comasarea unor comune mici, dar şi despre gestionarea zonelor metropolitane.
11:40
Dominic Fritz, la 9 ani de la fondarea USR: Trăim un moment politic, economic, social extrem de dificil; o parte din responsabilitate pentru a găsi soluţii este şi pe umerii noştri / Şi noi ca partid trebuie să ne transformăm, trebuie să devenim mai agili # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, sâmbătă, la Timişoara, unde conducerea formaţiunii s-a reunit cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, că România traversează ”un moment politic, economic, social extrem de dificil”, iar o parte din responsabilitate pentru a găsi soluţii este şi pe umerii USR. Partidul îşi doreşte să fie o ”alternativă reală, atât la un sistem care a capturat instituţiile statului”, cât şi la ”un partid sau mai multe partide extremiste care seduc românii care sufără cu adevărat cu răspunsuri false (…) scrise în alte capitale mai în est”.
11:30
Arad: Un tânăr de 22 de ani a murit, după ce s-a răsturnat cu maşina / A pierdut controlul într-o curbă # News.ro
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a murit, sâmbătă dimineaţă, după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă şi s-a răsturnat cu maşina. Poliţiştii au deschis o anchetă.
11:20
Europa a preluat avantajul (3-1) împotriva echipei Lumii, la finalul primei zile a Laver Cup, vineri, la San Francisco, graţie în special victoriei în dublu a perechii Carlos Alcaraz - Jakub Mensik împotriva americanilor Taylor Fritz- - Alex Michelsen (7-6 [7], 6-4).
11:20
Un atac cibernetic provoacă perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow şi Bruxelles # News.ro
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a afectat sâmbătă funcţionarea mai multor aeroporturi majore din Europa, între care Heathrow (Londra), Bruxelles şi Berlin, au anunţat operatorii, citaţi de Reuters.
11:20
Fritz, întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională: Cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii # News.ro
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, sâmbătă, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, ”este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”.
