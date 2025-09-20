Agenţia Europeană a Medicamentului recomandă autorizarea a 14 noi medicamente în UE, inclusiv tratamente pentru boli rare și diabet de tip 2
HotNews.ro, 20 septembrie 2025 17:30
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în ședința de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piața Uniunii Europene, între care se numără nouă biosimilare și un generic, potrivit datelor publicate…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
17:50
România și vecinii săi se confruntă cu o criză a locuințelor: sunt vechi, ineficiente energetic și vulnerabile la cutremure # HotNews.ro
Europa se confruntă cu o provocare majoră: majoritatea fondului său locativ a fost construit în deceniile de după război, înainte ca standardele de eficiență energetică și siguranță seismică să devină obligatorii. România ilustrează perfect această…
Acum 30 minute
17:30
SuperLiga: Laurențiu Reghecampf, despre ieșirile nervoase ale lui Mirel Rădoi: „Relaxarea și automulțumirea sunt pe primul loc în Oltenia” # HotNews.ro
Laurențiu Reghecampf, antrenor al echipei sudaneze Al-Hilal Omdurman, a comentat situația lui Mirel Rădoi, tehnicianul echipei Universitatea Craiova, care a avut mai multe ieșiri nervoase în acest sezon. Echipa de pe „Ion Oblemenco” se află…
17:30
Agenţia Europeană a Medicamentului recomandă autorizarea a 14 noi medicamente în UE, inclusiv tratamente pentru boli rare și diabet de tip 2 # HotNews.ro
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în ședința de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piața Uniunii Europene, între care se numără nouă biosimilare și un generic, potrivit datelor publicate…
Acum o oră
17:10
Ministrul Finanțelor nu este de acord cu propunerea făcută de consilierul premierului. „ANAF în ultimele două luni a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus” # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă la Digi24 că el și consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan au opinii diferite în ceea ce privește „dozajul și metoda pe care vrem să o impunem în…
17:00
INTERVIU „Publicul are așteptări de la filme să fie cât mai autentice”. De ce se vorbește vulgar în comedia românească ce ironizează manosfera # HotNews.ro
„Situationship: Combinații, nu relații” este noua comedie românească ce intră direct în teritoriul sensibil al relațiilor actuale – acele legături fluide, neclare, care nu sunt nici relații clasice, dar nici simple aventuri. Termenul, devenit viral…
Acum 2 ore
16:40
VIDEO Violențe la un protest anti-imigrație la Haga. Mașină de poliție incendiată și ofițeri atacați cu pietre și sticle # HotNews.ro
Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii anti-imigranție care au ieșit în stradă la Haga, unde au început să arunce cu pietre și sticle în ofițerii de poliție, a…
16:30
Autoritățile chineze anunță „măsuri punitive” împotriva rețelelor sociale: „Prea multe știri despre vedete și postări banale” # HotNews.ro
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă „măsuri disciplinare şi punitive” împotriva reţelelor sociale locale Weibo, similară cu X, şi Kuaishou, platformă de videoclipuri în genul TikTok, care au promovat prea mult vedete şi conţinuturi „indezirabile”, potrivit…
16:10
Consilierul lui Ilie Bolojan, despre premier și reformele propuse: „Dacă nu va avea susținere, va pleca” / „Există o rezistență foarte mare și din partide, și din mediul administrației” # HotNews.ro
Ionuț Dumitru, consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, a declarat că el crede că premierul „va pleca” dacă nu va avea susținere politică pentru reformele propuse. „Ce pot să vă spun așa cum l-am cunoscut…
16:00
Administrația Trump vrea să vândă Israelului arme și echipamente militare de 6,4 miliarde de dolari # HotNews.ro
Administrația Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru a vinde Israelului echipamente militare și arme în valoare de 6,4 miliarde de dolari, inclusiv elicoptere de atac și transportoare de trupe, au declarat surse apropiate contractului,…
Acum 4 ore
15:50
Taurina este noul tutun: ce țări interzic consumul de energizante de către adolescenți și care sunt efectele # HotNews.ro
Băuturile energizante continuă să câștige teren în rândul tinerilor, așa cum reiese din date: în 2014, 40,4% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani consumaseră una în ultima lună. În 2023 cifra…
15:40
Mișcarea făcută de gazda Austria, după ce tot mai multe țări au amenințat că vor boicota Eurovision. Germania critică și ea amenințările # HotNews.ro
Ministrul austriac al afacerilor externe a făcut apel la țările participante să nu boicoteze ediția de anul viitor a concursului muzical Eurovision – care va avea loc la Viena – ca urmare a prezenței Israelului…
15:20
Arbitrii Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii, scrie News.ro. Brigăzile de la cele două meciuri: FC Argeş – Universitatea Cluj,…
15:10
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forțele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează dpa, preluată de Agerpres. Conform unor mesaje pe Telegram, s-au produs explozii…
15:00
Turiștii vor fi obligați din 2026 să plătească de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie o taxă de intrare în oraș, potrivit Euronews. Taxa, care va fi extinsă de anul viitor…
14:30
Un senator republican, aliat al lui Trump, acuză autoritatea de reglementare a audiovizualului din SUA de comportament „mafiot” în cazul lui Jimmy Kimmel # HotNews.ro
Senatorul american Ted Cruz a lansat cel mai dur atac de până acum al unui republican în cazul suspendării emisiunii lui Jimmy Kimmel de la postul ABC, o decizie lăudată de președintele american Donald Trump,…
14:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, când va avea loc Adunarea Generală a ONU de la New York, informează AFP. Zelenski a declarat…
Acum 6 ore
13:50
VIDEO | Imagini în premieră de la iMapp București 2025, ediție aniversară și parte din Zilele Bucureștiului. Cel mai mare show de video mapping din lume începe azi # HotNews.ro
Bucureștiul devine, iar, centrul mondial al artei vizuale în aer liber. Peste câteva ore se aprind luminile pe cea mai mare scenă de de video mapping din lume: iMapp Bucharest 2025, eveniment care aniversează 10…
13:50
Consilierul lui Ilie Bolojan, propunere extremă pentru ANAF. „Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia” # HotNews.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că Agenția Națională de Administrare Fiscală este o instituție care nu funcționează normal și, în opinia sa, autoritățile române ar trebui…
13:30
România a încasat despăgubirea pentru furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Muzeul Drents. Câți bani primește statul român # HotNews.ro
Desbăgubirea pentru Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur, furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, a fost plătită integral de compania de asigurări, a anunțat, sâmbătă, ministerul Culturii. ”Muzeul…
13:20
Un alt magnat rus a fost găsit mort. Este 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase # HotNews.ro
Alexander Tyunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în regiunea Moscova. Cadavrul a fost…
12:50
Sute de oameni, afectați de o pană la o rețea telefonică, în Australia. Trei persoane au murit după ce nu au avut acces la serviciile de urgență # HotNews.ro
Aproximativ 600 de locuitori din trei regiuni din Australia au fost afectați, joi seara, de o pană la o rețea telefonică care a durat cel puțin zece ore, potrivit AFP, citată de Agerpres. Guvernul Australiei…
12:40
Sondaj Avagandarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion își menține avansul în preferințele românilor, conform unui sondaj Avangarde, dat publicității sâmbătă, care arată că că ar strânge un număr de voturi apropiat de totalul adunat de primele trei…
12:20
„M-am închis în studio și am scris o piesă cap-coadă, fără să răsuflu”. Reacția unei artiste care ne-a reprezentat la Eurovision când a aflat câte femei au fost ucise de parteneri în România # HotNews.ro
Cunoscută pentru participarea la Eurovision în urmă cu 8 ani, unde s-a clasat pe locul 7, artista Ilinca Băncilă a lansat de curând piesa „Femme Fatale”, inspirată de creșterea alarmantă a numărului cazurilor de femei…
Acum 8 ore
11:50
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat cu amendă GDPR în valoare de 1.000 EUR firma care operează farmaciile Dr. Max. Citiți mai departe pe StartupCafe.ro. Sursă foto: Dreamstime.com
11:50
Managerul Spitalului din Caransebeș acuzat că a primit mită 250.000 de lei pentru un contract, arestat preventiv pentru 30 de zile # HotNews.ro
Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș și fost consilier în Ministerul Sănătății, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce inițial fusese reținut pentru 24 de ore sub acuzația de…
11:40
Guvernul ar trebui să demisioneze dacă legea pensiilor magistraţilor pică la CCR? Răspunsul dat de Dominic Fritz # HotNews.ro
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, sâmbătă, la Timișoara, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor va fi declarată neconstituţională, „este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe…
11:20
Trupele Kievului continuă contraofensiva din estul țării, unde provoacă pierderi importante în rândul armatei ruse, susține Zelenski # HotNews.ro
Trupele ucrainene au continuat vineri contraofensiva pe linia frontului în jurul a două orașe din estul țării. Președintele Volodimir Zelenski susține că forțele ruse au suferit pierderi importante, informează Reuters. Rusia a declarat că forțele…
11:10
BREAKING Haos pe cele mai importante aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare / Zboruri anulate și întârzieri # HotNews.ro
Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile la mai multe aeroporturi europene importante, printre care Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, provocând întârzieri…
10:40
Ce spun oficialii serviciilor de informații în spatele ușilor închise despre incursiunea dronelor rusești în Polonia. Perdea de fum a Moscovei sau o greșeală? # HotNews.ro
La o săptămână după ce avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de urgență pentru a doborî mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, serviciile de informații americane și occidentale…
10:20
Trump anunță noi taxe pentru un program de vize considerat vital de companiile de top din SUA # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a semnat vineri un decret prin care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru solicitarea vizelor H-1B ale angajaților înalt calificați, în cadrul unei noi măsuri privind imigrația, potrivit CNN. „Avem…
Acum 12 ore
09:40
Oțelul Galați – Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21:00, în etapa 10 a Superligii. Meciul va fi transmis în direct de posturile PRIMA Sport și DIGI Sport. Întâlnirea de sâmbătă…
09:40
Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin morți, anunță Zelenski # HotNews.ro
Rusia a lansat un atac major cu drone și rachete asupra Ucrainei în timpul nopții, ucigând trei persoane și rănind alte zeci, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, informează Reuters. Într-o declarație pe aplicația Telegram,…
09:30
Aventura unui bărbat cu soacra sa a devenit un film viral în țara în care adulterul este pedepsit cu închisoarea # HotNews.ro
De luni de zile, spectatorii indonezieni discută despre un film: Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura clandestină a soţului cu soacra sa. Este genul de intrigă care va atrage întotdeauna fanii melodramelor.…
09:10
VIDEO Trump a ordonat un nou atac cinetic letal. Președintele SUA publică imagini cu bombardamentul armatei asupra unei nave a „narcoteroriştilor” # HotNews.ro
Armata SUA a efectuat un nou atac asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite, potrivit unui anunț al președintelui american Donald Trump, care a publicat imagini cu bombardamentul pe Truth Social. La începutul…
09:10
ULTIMA ORĂ FOTO Aeroportul București-Sud atrage parteneri de renume. „O poartă către prosperitatea viitoare a României!” # HotNews.ro
Proiectul viitorului aeroport București-Sud, investiție estimată la 2,5 miliarde de euro, avansează rapid și atrage designeri și parteneri renumiți, inclusiv compania britanică de arhitectură Scott Brownrigg, selectată recent pentru designul unui nou terminal pe aeroportul…
09:00
„Guvernele iubesc inflația. De asta evităm zona euro, pentru că acolo nu putem nici genera inflație, nici printa bani”, avertizează un proeminent economist # HotNews.ro
Avertismentele experților despre politicile fiscale nesustenabile se dovedesc profetice, în timp ce cel mai mare deficit din Europa declanșează măsuri corecționale drastice Traiectoria fiscală a României a luat o întorsătură dramatică, validând avertismentele anterioare ale…
08:40
Fiica de 23 de ani a lui Bill Gates și-a înființat propria companie – Sfaturile pe care le-a primit de la părinți # HotNews.ro
Phoebe Gates, fiica în vârstă de 23 de ani a lui Bill Gates și a Melindei French Gates, și-a fondat propria companie, un startup de tehnologie din domeniul modei bazat pe inteligență artificială, numit Phia,…
08:30
VIDEO Șefa diplomației române, Oana Țoiu, intervenție la CNN despre MIG-urile rusești care au intrat în spațiul aerian al Estoniei: „Obține exact opusul” # HotNews.ro
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre…
08:20
LIVE Rusia, „o provocare extrem de periculoasă” în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat / Moscova neagă incidentul / Reacția SUA # HotNews.ro
Trei aeronave rusești de vânătoare au încălcat spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, timp de 12 minute. Avioane NATO au fost ridicate de la sol, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să…
08:10
Plângerea „fluviu” a lui Donald Trump împotriva The New York Times pentru defăimare, respinsă. Are termen pentru a intenta un nou proces # HotNews.ro
Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea de 85 de pagini redactată în termeni sarcastici nu respectă regulile federale pentru…
07:50
Guvernul Viktor Orban interzice achiziția unei firme aflate pe pierdere de către grecii de la Hellenic Dairies. Oferta fusese făcută prin filiala pe care grecii o au în România # HotNews.ro
Ungaria a pus o frână investițiilor pe care conducerea grupului Hellenic Dairies considerând că viitoarea achiziție a Alfoldi Tej Kft de către compania greacă (printr-o propunere făcută de o filială pe care o deține în…
07:50
Gorzo, la MARe – O aventură a desenului în materiale și cu ustensile neconvenționale / galerie foto # HotNews.ro
Dumitru Gorzo este primul artist român care are un solo show la MARe/ Muzeul de Artă Recentă din București, aceasta fiind și prima expoziție ce ocupă deopotrivă interiorul și exteriorul muzeului, cu lucrări noi realizate…
07:50
Weekend trending în București, 20-21 septembrie: primul spectacol de teatru pe apă, proiecții de video-mapping, trei festivaluri culinare și paradă „Fast and Furious” în fața Parlamentului # HotNews.ro
Bucureștiul oferă în acest sfârșit de săptămână o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să iasă din casă și să descopere orașul dintr-o perspectivă culturală, artistică și recreativă. De la festivaluri de teatru și…
07:40
Moscova neagă că trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian al Estoniei / „Au fost la o distanţă de peste trei kilometri” # HotNews.ro
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 care, potrivit autorităţilor estoniene şi NATO au încălcat vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian al Estoniei, au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian…
07:30
Trump, reacție după ce trei avioane de luptă rusești au încălcat spaţiului aerian al Estoniei; „Ar putea genera mari probleme” # HotNews.ro
Guvernul estonian a declarat că incidentul a implicat trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 care au survolat Golful Finlandei timp de 12 minute. Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al…
07:20
Polonia a ridicat de urgență avioane de luptă după ce s-a dat o alertă aeriană în aproape toată Ucraina # HotNews.ro
Avioane poloneze și ale aliaților NATO au fost mobilizate sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au declarat…
07:00
REPORTAJ VIDEO. După tragedia celor 4 morți din mașina care a căzut 800 de metri în prăpastie în Carpați, salvamontiștii lansează un apel dintr-un singur cuvânt în fața unui nou sport apărut pe munte # HotNews.ro
Mașinile ieftine de teren au dus la apariția unui nou fel de turism în masă: cel cu automobilul pe munte. „Oamenii își supraestimează puterile și subestimează muntele”, spune salvamontistul Mihai Enache, șeful formației Câmpulung. „Întrebați!”…
07:00
Ce modele noi va lansa Dacia până în 2029 și cum se explică transformarea mărcii în ultimii cinci ani # HotNews.ro
Dacia s-a schimbat în ultimii ani, are o imagine nouă, are și modele de peste 30.000 de euro și vinde tot mai multe mașini hibride. Marca româno-franceză va lansa noi mașini electrice, va aduce în…
06:50
Cu lacrimi în ochi, un tânăr atlet kenyan, acum captiv în Ucraina, imploră să nu fie trimis înapoi în Rusia. „Voi muri acolo”, spune Evans Kibet, fluturându-și mâinile în aer spre intervievatorul ascuns din videoclipul…
Acum 24 ore
00:30
Atacantul Sebastian Mailat (27 de ani) consideră că victoria obținută de FC Botoșani în fața campioanei FCSB nu poate fi pusă la îndoială. Mailat e primul în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 5 goluri,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.