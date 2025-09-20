Nu mai este loc de îndoială! Fostul iubit al influenceriței Irisha s-a întors la mama copiilor lui. Cum s-au afișat italianul Domenico și partenera lui | FOTO

12:40

Emisiunea care a făcut ca vara anului 2025 să ardă mai puternic! Show-ul care i-a ținut pe toți cei de acasă, trei zile pe săptămână, în fața ecranelor, comentând fiecare întâmplare. Poveștile care au stârnit reacții, emoții, trăiri intense și care au făcut ca fiecare ediție să fie lider detașat de audiență. Insula Iubirii, fenomenul așteptat de o țară întreagă, face primul pas spre viitor, începând căutarea celor care vor participa în următorul sezon.