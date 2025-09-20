Angajații de la Primăria Capitalei sunt cei mai bine plătiți din administrația locală. Bujduveanu vrea să reorganizeze instituția. „Vor rămâne doar cei care fac treabă”

15:20

Au început să se dea amenzi pentru cei care nu și-au curățat terenurile de ambrozie, planta la care sunt alergici o mulțime de bucureșteni, anunță Primăria Sectorului 6. Până acum, în Sectorul 6 au fost […] Articolul Amenzi de 50.000 de lei pentru ambrozie, date mai multor bucureșteni din Sectorul 6 care nu și-au curățat terenurile de această buruiană. PS6: „Urmează alte 39!” apare prima dată în B365.