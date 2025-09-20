Poliţiştii din Bicaz au fost la târg. Pentru activităţi preventive

09:40

Șofer de 23 de ani, testat pozitiv la alcool, după un accident rutier produs pe DJ 157, în comuna Mărgineni. Accident rutier Mărgineni. Evenimentul rutier s-a produs în seara de 16 septembrie, când un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, răsturnându-se cu mașina.