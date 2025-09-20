Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală

19:40

Europarlamentarul Victor Negrescu pledează pentru echilibru între investiţiile în securitate şi nevoile concrete ale cetăţenilor europeni, subliniind că Europa trebuie să fie mai competitivă, dar şi mai aproape de oamenii obişnuiţi. „Este important să investim în securitate, dar nu putem uita de nevoile oamenilor. Europa are nevoie de o industrie de apărare puternică, dar şi […]